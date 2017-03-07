CIA'in tüm cihazları hack'lediği ve istediği kişileri anında dinleyebildiği ortaya çıktı!

Wikileaks’in resmi Twitter hesabı ve web sitesinden paylaşılan açıklama ile ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı’na (CIA) ait olduğu belirtilen "Vault7" kod adlı gizli belgeler yayınlandı. CIA hakkında şimdiye kadar yapılan en büyük yayın olduğu ifade edilen dosyaların, Edward Snowden tarafından paylaşılan gizli NSA belgelerini dahi gölgede bıraktığı belirtiliyor.

iPhone, Android, Microsoft Windows ve akıllı televizyonlar takip ediliyor

"Vault 7"de yer alan "Year Zero" isimli 8,761 adet dokümana sahip ilk bölümünde ABD istihbaratının "küresel çapraz hack programı"nın kapsamı, yönü ve gücü ifşa ediliyor. CIA tarafından geliştirilen kötü niyetli yazılımlar, virüsler, truva atları ve "zero day" saldırıları ile global çaplı takip ve dinleme faaliyetlerinin yapıldığı belirtiliyor.

Öyle ki yayınlanan belgelere göre iPhone, Google Android, Microsoft Windows, Samsung marka akıllı televizyonlar özel yazılımlar aracılığıyla birer mikrofona dönüştürülmüş. Bu sayede istediği cihaza uzaktan erişim sağlayan CIA, her türlü dinleme çalışmasını gizli bir şekilde yürütüyor. Diğer taraftan Microsoft Windows işletim sistemine sahip tüm bilgisayarların casus görevi gördüğü, Windows güncellemeleriyle tüm bilgisayarlarda arka kapılar açıldığı belgelerde yer alıyor.

Skype konuşmaları eş zamanlı şekilde metne dönüştürülüyor

Skype bağlantılarını da takip eden CIA'in konuşmaları eş zamanlı şekilde metne çeviren bir algoritma kullandığı, böylelikle içerisinde belirlenen anahtar kelimelerin geçtiği tüm konuşmaların takip edildiği ifade ediliyor. Üstelik tüm riskli Skype görüşmeleri de CIA sunucularında saklanıyormuş. Bunun yanı sıra OSx ve Linux için zararlı yazılımlar geliştirildiği, kullanıcıların her an uzaktan kontrol altında tutulduğu söyleniyor. Hack konusunda küresel güç haline gelen istihbarat biriminin belirli bir aşamadan sonra kontrolü tamamen kaybettiğinin altı çiziliyor.

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2001 yılından itibaren Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) üzerinde siyasi ve finansal üstünlük kazanan CIA’in küresel bir hacker ordusu kurduğu ve başka birimlere karşı sorumluluk altına girmeden istediği şekilde dinleme ve hack faaliyetleri yürüttüğü dile getiriliyor. Amerika’nın Frankurt’taki konsolosluğunun hack üssü olduğunu yazan Wikileaks, sızdırılan belgelerin eski ABD hükümeti ile çalışan bilgisayar korsanları ve bağlantılı kişiler arasında yetkisiz bir şekilde gönderildiğini, bu grubun içerisinde bir kişinin de arşivi Wikileaks’e ilettiği belirtiliyor.