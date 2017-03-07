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CIA'in tüm cihazları hack'lediği ve istediği kişileri anında dinleyebildiği ortaya çıktı!

Wikileaks’in bugün yayınladığı gizli belgelerde CIA'in iPhone, Android, Microsoft Windows, macOS, akıllı televizyon ve oyun konsolları aracılığıyla yaptığı dinleme ve hack faaliyetleri ortaya çıktı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Güvenlik
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Wikileaks’in resmi Twitter hesabı ve web sitesinden paylaşılan açıklama ile ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı’na (CIA) ait olduğu belirtilen "Vault7" kod adlı gizli belgeler yayınlandı. CIA hakkında şimdiye kadar yapılan en büyük yayın olduğu ifade edilen dosyaların, Edward Snowden tarafından paylaşılan gizli NSA belgelerini dahi gölgede bıraktığı belirtiliyor.

iPhone, Android, Microsoft Windows ve akıllı televizyonlar takip ediliyor

"Vault 7"de yer alan "Year Zero" isimli 8,761 adet dokümana sahip ilk bölümünde ABD istihbaratının "küresel çapraz hack programı"nın kapsamı, yönü ve gücü ifşa ediliyor. CIA tarafından geliştirilen kötü niyetli yazılımlar, virüsler, truva atları ve "zero day" saldırıları ile global çaplı takip ve dinleme faaliyetlerinin yapıldığı belirtiliyor.
Öyle ki yayınlanan belgelere göre iPhone, Google Android, Microsoft Windows, Samsung marka akıllı televizyonlar özel yazılımlar aracılığıyla birer mikrofona dönüştürülmüş. Bu sayede istediği cihaza uzaktan erişim sağlayan CIA, her türlü dinleme çalışmasını gizli bir şekilde yürütüyor. Diğer taraftan Microsoft Windows işletim sistemine sahip tüm bilgisayarların casus görevi gördüğü, Windows güncellemeleriyle tüm bilgisayarlarda arka kapılar açıldığı belgelerde yer alıyor.

Skype konuşmaları eş zamanlı şekilde metne dönüştürülüyor

Skype bağlantılarını da takip eden CIA'in konuşmaları eş zamanlı şekilde metne çeviren bir algoritma kullandığı, böylelikle içerisinde belirlenen anahtar kelimelerin geçtiği tüm konuşmaların takip edildiği ifade ediliyor. Üstelik tüm riskli Skype görüşmeleri de CIA sunucularında saklanıyormuş. Bunun yanı sıra OSx ve Linux için zararlı yazılımlar geliştirildiği, kullanıcıların her an uzaktan kontrol altında tutulduğu söyleniyor. Hack konusunda küresel güç haline gelen istihbarat biriminin belirli bir aşamadan sonra kontrolü tamamen kaybettiğinin altı çiziliyor.
Ayrıca Bkz. ""2017 Avrupa'da Yılın Otomobili" ödülü sahibini buldu"
2001 yılından itibaren Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) üzerinde siyasi ve finansal üstünlük kazanan CIA’in küresel bir hacker ordusu kurduğu ve başka birimlere karşı sorumluluk altına girmeden istediği şekilde dinleme ve hack faaliyetleri yürüttüğü dile getiriliyor. Amerika’nın Frankurt’taki konsolosluğunun hack üssü olduğunu yazan Wikileaks, sızdırılan belgelerin eski ABD hükümeti ile çalışan bilgisayar korsanları ve bağlantılı kişiler arasında yetkisiz bir şekilde gönderildiğini, bu grubun içerisinde bir kişinin de arşivi Wikileaks’e ilettiği belirtiliyor. 

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naydn 2 yıl en beğenilen
Cia En büyük terör örgütüdür. Bazılarıda Cia'nın maşasıdır.
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CaBr2 2 yıl
Ertesi gün çıkan haber; CIA, Apple ve Google kapılarında ağlayarak "lütfen bize yardım edin, telefonlarınızı açamıyoruz" dedi. Bunu duyan şirketler "hayır, biz kullanıcılarımızı satamayız" dediler. Sonra biz de "aaa, bak her şey yalanmış, bizi satmamışlar" diyerek yedik.
Ertesi gün çıkan haber; CIA, Apple ve Google kapılarında ağlayarak "lütfen bize yardım edin, telefonlarınızı açamıyoruz" dedi. Bunu duyan şirketler "hayır, biz ...
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Yanıtla +107
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İl teber 2 yıl
Twitter , facebook ve falan bu oluşumlardan daha güzel istihbarat havuzu mu var.
CIA zaten bunları kullanmazsa enayidir.
1 Yanıt Yanıtla +83
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elephone 2 yıl
Burada yazılanları zaten hemen herkes biliyordur.
Dahili kameralı ve mikrofonlu notebook kullananlar kullanmadıklarında bu kamera ve mikrofonların üstünü bir elektrik bandı ile kapatmalılar. Artık bu aygıtlar donanımsal olarak kapatılamıyor ve çalıştıkları sistem tarafından tespit edilemiyor. Bu konuda geçen gizli istihbarat kurumları da geri planda çalışan uygulamalar ile bu kamera ve mikrofonları kullanarak insanları takip ediyor, izliyor, dinliyor ve fişliyor.
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nyanaa 2 yıl
Adamlar bizi dinliyorlar 2 hafta once bunun ornegini yaşadım. Normalde siz bi urun ile ilgili arama yaptktan sonra sitelerde o urunlerle ilgili reklam cikar. Atiyorum bir gomlek aradiysaniz sonra sitelerde gomlek reklami cikar dh de takilirken.
Gecen arkadsla yuzyuze mubabbet edioz ayakkabidan bahsettik reeboktan. Reebok'la ilgili ınternette hic arama vs. Yapmadm. 2 saat sonra sitelerin kenarlarindaki reklam yerlerinde reebokla ilgili reklamlar cikmaya basladi. Bu olay bi kac kez oldu baska reklamlarla. Gunluk hayattaki konusmalarimizda dinleniyor.bu verdgm ornek en tipik ornegi
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dogukans13524 2 yıl nyanaa
mikrofonu bozsakmı ne yapsak

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dogukans13524 2 yıl
Bknz. Machine And Samaritian
g.tüme iddaya varım Person Of İnterest teki yapay zekalar var ve hepimiz izleniyoruz
tabii kime çalışıyor bilemem
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nyanaa 2 yıl
Bi person of interest izleyin. Cokda zor bir sey olmadigini göreceksiniz daha neler cikacak
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dogukans13524 2 yıl nyanaa
+1
üstteki mesajıma bakın
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PresidentBerke 2 yıl
Şaşılacak bişey değil size şunu söliyeyim obama nın yatak odası dahi dinlenmiştr
Bizi dinlese izlese nolacak diyenlerde ilerde yetki sahibi oldugunuzda çıkarıp önünüze vurup istediklerini alabilecekler
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ThailonEFE 2 yıl
çok daha önceden, bilinen, söylenen bir şeydir.Yeni bir şey değil yani.
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DH Misafiri 2 yıl
konuşmaların içinde gecmesi gereken kelimeler 20 yıllık olay yeni değil. neden mi?çünkü,echolon ağı ve avusturya alplerindeki verciler alıcılar buna göre ayarlı yani sistem çoktan beri var.ben 1993 ten beri biliyorum.kime söylesem sende kimsin salak diyorlar.söyleyende natoda görevli bir kişiydi.kaçmak istiyorsanız kısaltma yapın mesela, olduğundan yerine old.an gibi kısaltmalar ve bitişik yazılar takılmıyor. internette bunların sitesine girersen anında izliyorlar.ben mesela 20-25 yıldır dinlendiğime inanıyorum.komik gelebilir.bu yazıdan yandık
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shifisitert 2 yıl
mlsf hepsi gercek
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Pleksi 2 yıl
çivisini çıkardılar artık ne yapacaını şasırıyorlar
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D21B500K 2 yıl
Blackberry nin adı geçmemiş?
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