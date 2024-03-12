Ford’a Türkiye’den yasa dışı ithal ettiği araçlar nedeniyle rekor ceza kesildi

Tam Boyutta Gör Ford, Türkiye’den ithal edilen yüz binlerce Transit Connect aracını kasıtlı olarak yanlış sınıflandırıp değerini düşük göstererek federal bir gümrük vergisi yasasını ihlal ettiği için 365 milyon dolar ceza ödeyecek. ABD, bu cezanın yakın tarihin en büyük gümrük cezalarından biri olduğunu söyledi.

Ford’a yasa dışı ithalat nedeniyle dev ceza

Ford, ABD’de açılan davayı çözmek ve uzlaşmayı sağlamak için 365 milyon dolar ödemeyi kabul etti. ABD Adalet Bakanlığı, Ford'un Nisan 2009'dan Mart 2013'e kadar Türkiye'den ithal edilen kargo minibüsleri yanlış sınıflandırarak daha yüksek vergilerden kaçınmak için bir plan tasarladığını iddia ediyordu. Ford’un ilgili araçların arka taraflarına geçici koltuk yerleştirerek araçları ABD’ye yolcu taşıma aracı olarak soktuğu, böylece yüzde 25 yerine yüzde 2,5 binek araç gümrük vergisi ödediği belirtildi.

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ABD Adalet Bakanlığı, Ford’un bu şekilde ülkeye 163 bin adet Transit Connect aracı soktuğunu ve gümrük işlemlerinden sonra araçlardaki koltukları sökerek araçları ticari hale getirdiğini tespit etti. Ford, ABD Adalet Bakanlığı'nın açıklamasındaki birçok nitelemeye katılamadığını söylerken karmaşık ve on yıllık anlaşmazlığı geride bırakmak adına, konuyu kesin olarak çözüme kavuşturmayı kabul ettiklerini söylüyor.

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Ford'a Türkiye'den yasa dışı araç ithalat nedeniyle dev ceza