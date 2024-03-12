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    Anlık Bildirim

    Ford’a Türkiye’den yasa dışı ithal ettiği araçlar nedeniyle rekor ceza kesildi

    ABD gümrük tarihinin en büyük davalarından birinde, Türkiye’den yasa dışı araç ithal etmekle suçlanan Ford’a 365 milyon dolar ceza kesildi. Davada Ford’un vergi kaçakçılığı yaptığı belirtildi.
    Ford'a Türkiye'den yasa dışı araç ithalat nedeniyle dev ceza Tam Boyutta Gör
    Ford, Türkiye’den ithal edilen yüz binlerce Transit Connect aracını kasıtlı olarak yanlış sınıflandırıp değerini düşük göstererek federal bir gümrük vergisi yasasını ihlal ettiği için 365 milyon dolar ceza ödeyecek. ABD, bu cezanın yakın tarihin en büyük gümrük cezalarından biri olduğunu söyledi.

    Ford’a yasa dışı ithalat nedeniyle dev ceza

    Ford, ABD’de açılan davayı çözmek ve uzlaşmayı sağlamak için 365 milyon dolar ödemeyi kabul etti. ABD Adalet Bakanlığı, Ford'un Nisan 2009'dan Mart 2013'e kadar Türkiye'den ithal edilen kargo minibüsleri yanlış sınıflandırarak daha yüksek vergilerden kaçınmak için bir plan tasarladığını iddia ediyordu. Ford’un ilgili araçların arka taraflarına geçici koltuk yerleştirerek araçları ABD’ye yolcu taşıma aracı olarak soktuğu, böylece yüzde 25 yerine yüzde 2,5 binek araç gümrük vergisi ödediği belirtildi.

    ABD Adalet Bakanlığı, Ford’un bu şekilde ülkeye 163 bin adet Transit Connect aracı soktuğunu ve gümrük işlemlerinden sonra araçlardaki koltukları sökerek araçları ticari hale getirdiğini tespit etti. Ford, ABD Adalet Bakanlığı'nın açıklamasındaki birçok nitelemeye katılamadığını söylerken karmaşık ve on yıllık anlaşmazlığı geride bırakmak adına, konuyu kesin olarak çözüme kavuşturmayı kabul ettiklerini söylüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 4 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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