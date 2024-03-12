Ford’a Türkiye’den yasa dışı ithal ettiği araçlar nedeniyle rekor ceza kesildi

Ford’a yasa dışı ithalat nedeniyle dev ceza
Ford, ABD’de açılan davayı çözmek ve uzlaşmayı sağlamak için 365 milyon dolar ödemeyi kabul etti. ABD Adalet Bakanlığı, Ford'un Nisan 2009'dan Mart 2013'e kadar Türkiye'den ithal edilen kargo minibüsleri yanlış sınıflandırarak daha yüksek vergilerden kaçınmak için bir plan tasarladığını iddia ediyordu. Ford’un ilgili araçların arka taraflarına geçici koltuk yerleştirerek araçları ABD’ye yolcu taşıma aracı olarak soktuğu, böylece yüzde 25 yerine yüzde 2,5 binek araç gümrük vergisi ödediği belirtildi.
ABD Adalet Bakanlığı, Ford’un bu şekilde ülkeye 163 bin adet Transit Connect aracı soktuğunu ve gümrük işlemlerinden sonra araçlardaki koltukları sökerek araçları ticari hale getirdiğini tespit etti. Ford, ABD Adalet Bakanlığı'nın açıklamasındaki birçok nitelemeye katılamadığını söylerken karmaşık ve on yıllık anlaşmazlığı geride bırakmak adına, konuyu kesin olarak çözüme kavuşturmayı kabul ettiklerini söylüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.