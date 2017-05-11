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ABD'den, uçaklardaki elektronik cihaz yasağıyla ilgili yeni açıklama

ABD; Türkiye ve birkaç ülke için uyguladığı uçakta dizüstü bilgisayar ve tablet yasağının genişletmeyi planlıyor. İç Güvenlik Bakanlığı'nın açıklamalarına göre yasak tüm Avrupa'yı kapsayabilir.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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ABD; bir aydan uzun bir süredir aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bazı ülkelerden, ABD'ye yapılan direkt uçuşlarda dizüstü bilgisayar ve tablet gibi telefondan büyük elektronik cihazların kabine alınmasına izin vermiyordu. ABD her ne kadar bu yasağın temel sebebi olarak dizüstü bilgisayarların ve tabletlerin içine bomba yerleştirilebileceğini söyleyip yasağın tamamen güvenlik amaçlı olduğunu dile getirse de yasağın aslında Amerikan havayolu şirketlerini destekleme amaçlı, ticari bir karar olduğu uzunca tartışılmıştı. Şimdi ise ABD bu yasağı tüm Avrupa'yı kapsayacak şekilde genişletmeyi planlıyor.


 

Yasağın genişletileceği iddiaları ilk olarak birkaç gün önce Avrupa Komisyonu'nun açıklamalarıyla ilişkilendirilerek ortaya atılmış ancak ABD'den resmi bir açıklama gelmemişti. Dün, ABD İç Güvenlik Bakanlığı'nın konuyla ilgili olarak düzenlediği toplantının ardından İç Güvenlik Bakanlığı Sözcüsü David Lapan bu iddialara açıklık getirdi. Kişisel Twitter hesabında açıklama yapan Lapan, bakanlığın yasağın genişlemesi için kesin bir karar vermediğini ancak tehdit ortamıyla ilgili araştırmalarını sürdürdüğünü açıkladı.


Yasak Her An Genişleyebilir 

Lapan'ın bu tweeti, en azından şimdilik böyle bir kararın gelmeyeceği düşüncesini akıllara getirdi ancak Lapan bu tweetin hemen ardından yeni bir tweet atarak ''İç Güvenlik Bakanlığı, tehlike ortamını değerlendirmeye devam ediyor ve yolcuları güvende tutmak için gerekli değişiklikleri yapmaya devam edecek.'' diyerek her an yasağın genişletilebileceğine işaret etti.


İlk olarak 21 Mart tarihinde; Türkiye, Ürdün, Kuvey, Fas, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni kapsayacak şekilde uygulanmaya başlayan yasak konusunda geri adım atılması için THY, yetkililerle bazı görüşmeler düzenlemiş ancak yasağın sürdürülmeye devam ettiğini görünce sorunu kendi imkanlarıyla çözmenin yollarını aramıştı.

Bu kapsamda ABD'ye yapılacak olan uçuşlarda; yolculara, yolculuk boyunca ücretsiz olarak yararlanabilecekleri tablet ve dizüstü bilgisayar verme fikirlerini değerlendiren şirket dizüstü bilgisayarda karar kılmıştı. Geçtiğimiz hafta THY Genel Müdürü Bilal Ekşi tarafından yapılan duyuruyla 6 Mayıs tarihinden itibaren ABD uçuşlarında, bilgisayarını kargo bölümüne bırakan yolcular için dizüstü bilgisayar verileceğini paylaşmıştı.  


https://www.engadget.com/2017/05/10/laptop-ban-europe-flights-to-us-under-consideration-dhs/ Yorum Yaz
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