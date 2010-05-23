ABI Research'e göre, bu yıl 58 milyon netbook satılacak

Tablet bilgisayar pazarının bu yıl 7.6 milyon adetlik bir hacme ulaşacağını raporlayan IDC'den sonra bir diğer piyasa araştırma şirketi ABI Research de netbook pazarını masaya yatırdı. Firmanın hazırladığı rapora göre geçtiğimiz yıl 36.3 milyon adetlik hacme ulaşan netbook pazarı, bu sene 58 milyon adede ulaşacak. Netbook satışlarındaki artışın devam edeceğini ancak artış hızının düşeceğini belirten ABI Research'e göre bunun arkasında yatan en önemli neden Apple iPad gibi medya odaklı tablet bilgisayarların pazara sunulması.

ABI Research'e göre gelecek yıl ultra mobil cihazlar (Netbook, MID [Mobil Internet Cihazı] ve UMPC [Ultra Mobil PC]) 124 milyon adede ulaşacak. Öte yandan Intel'in hazırladığı bir başka rapora göre netbook'ların hızlı yükselişi önümüzde yıllarda da devam edecek ancak tablet bilgisayar pazarı da birkaç yıl içerisinde satış hacmi açısından netbook'ları yakalamış olacak.