ADATA endüstriyel seviyede dayanıklı microSD kartlarını duyurdu

Son dönemde özellikle güvenlik kameralarına yönelik olarak endüstriyel dayanıklılıkta microSD kartlar piyasaya çıktığını görüyoruz. Western Digital ve SanDisk’ten sonra ADATA da kendi markasını taşıyan microSD kartlarını duyurdu.

ADATA IUDD362 özellikleri

ADATA IUDD362 marka microSD kartlar SLC NAND bellek yani hücre başına bir bitlik bellek barındırıyor. Böylece kullanım ömrü ve performansı MLC veya TLC belleklere göre daha yüksek oluyor.

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Kartlar -40 derece ve 80 derece arasında çalışacak şekilde tasarlanmış. Ayrıca suya, şoka, darbelere dayanıklılık da sunuyor. Hata düzeltme, güç kesintisi algılama, otomatik raporlama gibi profesyonel düzeyde yazılım korumaları mevcut. Böylece sadece güvenlik kameraları değil araç içi bilgi sistemi veya kameralarında da kullanılabilecek.

uyumlu kartlar yazma hızlarında 25MBps ve okuma hızlarında da 30MBps seviyelerine kadar çıkabiliyor. Bu 4GB ve 8GB kartlar için geçerli. 1GB ve 2GB kapasiteli kartlar ise bu seviyenin biraz altında kalıyor. Kartların hatalar arası zamanı ise 3 milyon saat olarak belirlenmiş ve satışlar yakında başlayacak.