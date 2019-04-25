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ADATA endüstriyel seviyede dayanıklı microSD kartlarını duyurdu

Güvenlik veya araç içi kameraları gibi dış ortam şartlarına maruz kalan cihazlar için dayanıklı hafıza kartları gerekiyor. ADATA bunun için yeni bir microSD kart serisi duyurdu.
3 hf.
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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ADATA endüstriyel seviyede dayanıklı microSD kartlarını duyurdu

Son dönemde özellikle güvenlik kameralarına yönelik olarak endüstriyel dayanıklılıkta microSD kartlar piyasaya çıktığını görüyoruz. Western Digital ve SanDisk’ten sonra ADATA da kendi markasını taşıyan microSD kartlarını duyurdu.

ADATA IUDD362 özellikleri

ADATA IUDD362 marka microSD kartlar SLC NAND bellek yani hücre başına bir bitlik bellek barındırıyor. Böylece kullanım ömrü ve performansı MLC veya TLC belleklere göre daha yüksek oluyor.

Ayrıca Bkz. "10nm masaüstü işlemciler başka bahara kaldı"

Kartlar -40 derece ve 80 derece arasında çalışacak şekilde tasarlanmış. Ayrıca suya, şoka, darbelere dayanıklılık da sunuyor. Hata düzeltme, güç kesintisi algılama, otomatik raporlama gibi profesyonel düzeyde yazılım korumaları mevcut. Böylece sadece güvenlik kameraları değil araç içi bilgi sistemi veya kameralarında da kullanılabilecek.

SD 3.0 uyumlu kartlar yazma hızlarında 25MBps ve okuma hızlarında da 30MBps seviyelerine kadar çıkabiliyor. Bu 4GB ve 8GB kartlar için geçerli. 1GB ve 2GB kapasiteli kartlar ise bu seviyenin biraz altında kalıyor. Kartların hatalar arası zamanı ise 3 milyon saat olarak belirlenmiş ve satışlar yakında başlayacak.  

https://www.guru3d.com/news-story/adata-unleashes-iudd362-industrial-grade-microsd-cards.html Yorum Yaz
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renega 3 hf.
Sd kartlar çok ısınıyor. ısınınca da okuma hızları düşüyor
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intel7mix 3 hf.
Tüketici acısından hızlardan daha çok depolama önem kazanıyor.
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Bgood 3 hf.
Aklıma 2008 yılındaki dünyadaki teknoloji akımı aklıma geldi 1 GB nedir, keşke 512 mb olsaymış (!)
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Free Man. 3 hf. Bgood
Kartların çalışma sıcaklıkları düşünülürse ve hataya karşın korumaları zaten hedef aldığı kesim son kullanıcı değil hocam.
Askeri alanda, bilim çalışmalarında vesaire direkt iş görür bu kartlar.
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ipli jeton 3 hf. Bgood
Bu kartların hedef aldığı kesim için bu kapasite değerleri oldukça yüksek kalır. Özellikle dayanıklılık için bu donanımlar yüksek nm'li üretilir. Kapasitelerin düşük olmasının temel sebebi yüksek nm'lerde üretilmiş olmasıdır.
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