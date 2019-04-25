10nm masaüstü işlemciler başka bahara kaldı

Apple ile Qualcomm’un yeniden iş birliği yapması sonucunda modem üretimini yavaşlatacak olan Intel böylece 14nm sürecini ağırlıklı olarak işlemcilerine ayırabilecek. Bununla birlikte halen 10nm sürecinde verimlilik yakalanabilmiş değil.

10nm süreci yalan oldu

Bu hafta dokuzuncu nesil masaüstü işlemcilerin tamamını duyuran Intel’in önümüzdeki dönemde izleyeceği yol haritası internete sızdırıldı. Buna göre 2022 yılına kadar masaüstünde 10nm işlemciler görmek mümkün olmayacak.

Hali hazırda Coffee Lake-S Refresh kod adıyla dokuzuncu nesil Core işlemcilerini piyasaya süren firmanın gelecek yıl ortalarına doğru 10 çekirdeğe kadar ölçeklendirilebilen Comet Lake-S işlemcilerini satışa çıkarması bekleniyor. 2021 yılında ise Rocket Lake-S işlemciler piyasada olacak. Bu işlemciler 14nm++ üretim sürecinden geçiyor.

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Masaüstünde 10nm sürecini görebileceğimiz tarih 2022 ortaları. Yani yaklaşık 3 yıl sonra işler yolunda giderse Ocean Cove çekirdek mimarisini temel alan 10nm sürecindeki işlemciler piyasaya çıkmış olacak.

Hatırlanacağı üzere Cove isimlendirmesi Intel’in büyük zar alanına sahip çekirdekleri için kullanılıyor ve bu yıldan itibaren sahneye çıkacaklar. Sunny Cove çekirdeği Ice Lake kod adlı işlemcilere hayat verecek. Willow Cove çekirdeği 2020 yılında, Golden Cove ise 2021 yılında gelecek. Mobil tarafta bu çekirdeklerin 10nm sürecine uyarlanan versiyonları olacak.

Intel, mobil taraftan hatırladığımız big.LITTLE yapısına ana akım işlemcilerinde de yer vermeyi planlıyor. Cove çekirdekleri performans kısmında yer alacak. Verimlilik kısmında ise Mont serisi Atom çekirdekleri yer alıyor. Sunny Cove ile Tremont çekirdekleri eşleşirken, Golden Cove ile Gracemont çekirdekleri eşleşecek. Yongada 1+4 şeklinde format sunuluyor. Bu yongalar belirli sektörlere hitap edecek.

Mobil taraf şanslı

Mobil tarafta 10nm sürecini daha erken görebileceğiz. Computex 2019 fuarında Intel’in ilk 10nm mobil işlemcisi Ice Lake-U’yu tanıtması bekleniyor. 2 veya 4 çekirdekli olacak bu işlemciler kısıtlı sayıda üretilecek. Yine 2 çekirdekli Ice Lake-Y işlemciler de onu takip edecek.

Elbette ilk işlemcileri görmek 10nm sürecinde verimlilik yakalandığı anlamına gelmiyor. Bu işlemciler kısıtlı sayıda dizüstü modellerinde kendisini gösterecek. Verimliliğin yakalanmasının beklendiği tarih ise 2020 ortaları zira Tiger Lake işlemcilerde herhangi bir kısıtlama yok.

Yol haritaları Intel tarafından doğrulanmış değil bu bakımdan değişiklikler de olabilir. Yine de Intel’in bu denli gecikmesi rekabeti nasıl etkileyecek merak konusu. Intel’in 10nm sürecinde tam anlamıyla verimliliği yakaladığı dönemlerde AMD muhtemelen 5nm sürecini konuşuyor olacak.