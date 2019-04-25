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10nm masaüstü işlemciler başka bahara kaldı

Masaüstü tarafında Intel’in 10nm işlemcilerini merakla bekliyorsanız hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. İlk 10nm masaüstü işlemciler en erken 2022 ortalarında piyasaya çıkacak.
3 hf.
5,1b
2
71
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple ile Qualcomm’un yeniden iş birliği yapması sonucunda modem üretimini yavaşlatacak olan Intel böylece 14nm sürecini ağırlıklı olarak işlemcilerine ayırabilecek. Bununla birlikte halen 10nm sürecinde verimlilik yakalanabilmiş değil.

10nm süreci yalan oldu

Bu hafta dokuzuncu nesil masaüstü işlemcilerin tamamını duyuran Intel’in önümüzdeki dönemde izleyeceği yol haritası internete sızdırıldı. Buna göre 2022 yılına kadar masaüstünde 10nm işlemciler görmek mümkün olmayacak.

Hali hazırda Coffee Lake-S Refresh kod adıyla dokuzuncu nesil Core işlemcilerini piyasaya süren firmanın gelecek yıl ortalarına doğru 10 çekirdeğe kadar ölçeklendirilebilen Comet Lake-S işlemcilerini satışa çıkarması bekleniyor. 2021 yılında ise Rocket Lake-S işlemciler piyasada olacak. Bu işlemciler 14nm++ üretim sürecinden geçiyor.

Ayrıca Bkz. "Dokuzuncu nesil Intel masaüstü işlemcileri duyuruldu"

Masaüstünde 10nm sürecini görebileceğimiz tarih 2022 ortaları. Yani yaklaşık 3 yıl sonra işler yolunda giderse Ocean Cove çekirdek mimarisini temel alan 10nm sürecindeki işlemciler piyasaya çıkmış olacak.

Hatırlanacağı üzere Cove isimlendirmesi Intel’in büyük zar alanına sahip çekirdekleri için kullanılıyor ve bu yıldan itibaren sahneye çıkacaklar. Sunny Cove çekirdeği Ice Lake kod adlı işlemcilere hayat verecek. Willow Cove çekirdeği 2020 yılında, Golden Cove ise 2021 yılında gelecek. Mobil tarafta bu çekirdeklerin 10nm sürecine uyarlanan versiyonları olacak.

Intel, mobil taraftan hatırladığımız big.LITTLE yapısına ana akım işlemcilerinde de yer vermeyi planlıyor. Cove çekirdekleri performans kısmında yer alacak. Verimlilik kısmında ise Mont serisi Atom çekirdekleri yer alıyor. Sunny Cove ile Tremont çekirdekleri eşleşirken, Golden Cove ile Gracemont çekirdekleri eşleşecek. Yongada 1+4 şeklinde format sunuluyor. Bu yongalar belirli sektörlere hitap edecek.

Mobil taraf şanslı

Mobil tarafta 10nm sürecini daha erken görebileceğiz. Computex 2019 fuarında Intel’in ilk 10nm mobil işlemcisi Ice Lake-U’yu tanıtması bekleniyor. 2 veya 4 çekirdekli olacak bu işlemciler kısıtlı sayıda üretilecek. Yine 2 çekirdekli Ice Lake-Y işlemciler de onu takip edecek.

Elbette ilk işlemcileri görmek 10nm sürecinde verimlilik yakalandığı anlamına gelmiyor. Bu işlemciler kısıtlı sayıda dizüstü modellerinde kendisini gösterecek. Verimliliğin yakalanmasının beklendiği tarih ise 2020 ortaları zira Tiger Lake işlemcilerde herhangi bir kısıtlama yok.

Yol haritaları Intel tarafından doğrulanmış değil bu bakımdan değişiklikler de olabilir. Yine de Intel’in bu denli gecikmesi rekabeti nasıl etkileyecek merak konusu. Intel’in 10nm sürecinde tam anlamıyla verimliliği yakaladığı dönemlerde AMD muhtemelen 5nm sürecini konuşuyor olacak.

 

https://wccftech.com/intel-desktop-mobile-cpu-roadmap-leak-14nm-comet-lake-10nm-ice-lake-tiger-lake/ Yorum Yaz
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huseyincarnege 3 hf. en beğenilen
amd 7nm le geliyo :)
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asko56 3 hf.
geçmiş olsun gene intel 14nm+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ile iteliyecek anlasıldı
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Buffon The Legend 3 hf. tostumm
' 2700x'de en az bir 9900k kadar güç tüketimi var. ' Yanlış bilgi
' nm ticari isimledirme, aralarında fark yok' Yanlış bilgi
'yonganın kalitesini yonganın çıkabildiği hız belirler' Yanlış bilgi.
Yonganın ve üretim sürecinin kalitesini en az güç tüketimi ile çıkabildiği hız dolayısı ile bir zar alanına koyabileceğiniz çekirdek adedi ve ipc değeri belirler. Tek başına hız değil. 7nm işlemcileri çıkınca anlarsınız bu dediğimi
'amd 7nm geçti intel 14nm'de eheh muhabbeti dönüyor ' Gayet yerinde bir muhabbet. Yazdığım gibi Amd yüksek hızda çalışıp soğutma derdi rakibine göre çok daha az olan 8-12-16 çekirdekli işlemcileri çıkartınca anlarsınız o muhabbetin ne kadar yerinde olduğunu
'seneye intel 14nm süreci geliştirir görürüz' 14nm neredeyse 6-7 yaşına girdi. Geliştirilecek bir yanı kalmadı. Kalmadığını 4. nesilden beri her yeni nesilde gıdım gıdım verebildikleri 100-150 mhz artış ve yerinde sayan ipc değeriyle görüyoruz. Biraz işlemci ve intel yakın tarihini bilmek lazım. 14nm yi ne kadar geliştirirseniz geliştirin güç tüketimini gate aralıklarının yüksekliği nedeniyle düşüremezsiniz. Düşüremiyorlar zaten. Temel hızı düşürüp TDPyi aynı göstermeye çalışıyorlar kağıt üstünde her çekirdek arttırdıklarında. Intelin sorunu hız değil ellerindeki 14 nm nin güç tüketimi yüksekliği . Nm düşürmeden bundan kaçış yok. Amd düşük güç tüketimi sağlayan nm ile çok çekirdekli ama makul gerçek TDP li işlemciler piyasaya sundukça affallıyorlar. Çünkü yanıt vermek isteyip 10-12 çekirdek sunsalar cayır cayır yanacak o işlemciler. Geçen şov amaçlı 18 çekirdek @5 Ghz sunumu yaptılar bir baktık ki 2000 Wattlık buzdolabı ile soğutuyorlarmış masanın altında. Neden? 14nm yüzünden. Tıkandılar yani. Aynı çekirdek sayısında ve performansta Amd kule soğutucu ile soğutuyor işlemcilerini.. Buzdolabına gerek kalmıyor
'yetkin bilgiye sahip olmadan gereksiz konuşmaların bir anlamı da yok' Kesinlikle katılıyorum
' 2700x'de en az bir 9900k kadar güç tüketimi var. ' Yanlış bilgi' nm ticari isimledirme, aralarında fark yok' Yanlış bilgi'yonganın kalitesini yongan...
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agent1453 3 hf.
Birazda amd vursun.
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Rennes10 3 hf. yeni yorumcu
Yazılanlar doğru ise yeni işlemciler çok güzel gelecek sanırım. Intel kullanıyorum ama bravo amd'ye. Rekabet iyidir. Ekran kartında da keşke bu kadar aktif olabilseler. Asıl orada ihtiyaç var fiyat performans ürünlere. Bütçenin yarısı direkt ekran kartına gidiyor gibi bir durum oluştu iyi bir şey almak istediğinizde. Eskiden böyle değildi
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erco35coast 3 hf.
başka bahara kaldı değil eskiler satılsın diye yeni sürüm çıkarmıyor.
Tüm dünyada satış patlaması yaşansa 2021 değil 2019 aralıkta 10nm çıkar.
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guzmann06 3 hf.
Ryzen 3300 1.25 voltajı geçmeden 4.7 ghz tüm çekridekler overclok olsun, nvidanın gtx 1060 gibi olur 2 senede girmediği ev kalmaz.
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Buffon The Legend 3 hf. guzmann06
3300 6 çekirdek 12 izlek gelirse hızını en fazla 4.1-4.2 de kilitleyeceklerdir ki 8/16 kilidi açık işlemcileri satmak için sebepleri olsun. Alanı çok memnun edecektir ipc değerindeki artış ile ama bir noktada kısıtlama yapmaları mecbur. Benim tahminim böyle
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Tunyukuk 3 hf.
Bu böyle sürer gider. Neyi paylaşamıyor bu insanlar
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boogiee90 3 hf.
nm farkı son kullanıcıya ne katacak tam olarak? tam faydası nedir yani bizim için?
yukarılarda bir arkadaş ryzen 3000 ile puan farkını göstermiş RYZEN 3000 CINEBENCH 2057 - INTEL I9 9900K STOCK 2040. aradaki fark sadece 17 puan. ama işin iç kısmındaki farklar faydalar neler? düzgün bir şekilde detayı anlatabilecek biri var mı? herkes babasının markası gibi amd veya intel'i savunuyor




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DH Misafiri 3 hf.
Şu yol haritasını beğenmedim. AMD'nin yol haritaları daha güzeldi. Zaten AMD tasarım konusunda her zaman diğer firmalardan 2-3 tık önde oldu.
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dreamblue35 3 hf.
amd ile intel aralarında yarışıyor burada insanlara ne oluyor benim akıl erdiremediğim konu bu! ulan sonuçta seni beni söğüşlüyor değil mi bu adamlar ? daha ötesi varmı? sana ne oluyor da amd 7nm intel 14 nm işlemci çıkarmış sana bir giren çıkan yok ise savunmanın ne alemi var, amd nin intelin hisselerine mi sahipsin ? zarar mı ettin ? haberi oku geç işte hep aynı konu hep aynı konu... artık haberden çok yazılanları okuyorum canımı sıkan biri olsun da yazayım buraya diye
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pUnduli 3 hf.
Biri de bu 9900K ya da 3700X falan alanların neden böyle çok elzem bir overclock ihtiyacı olduğunu anlatabilir mi? Render mı alıyorsunuz ( multicore lazımsa AMD daha mantıklı özellikle Threadripper ) , bilimsel hesaplama ( Tek çekirdek performansı lazımsa , bu sene Nobel Türkiye'ye geliyorsa sorun yok ) mı yapıyorsunuz?
Intel'e platform olarak kendini kanıtlamış açıkları ile hiç güvenilir değilken, AMD öyle ya da böyle dengeyi sağlamışken ( muhtemelen güç verimliliğinde de daha iyi olacak ) , kullanmaya aslında ihtiyaç duymadığınız performans için niye kendinizi yorarsınız ki? Ne K ne de X serisi bilgisayarı alıp 5-10 sene kullanmayacaksanız çok anlamlı değil, kaldı ki artık Intel'de her sene %5-10 verip geçemiyor, 2. 3. nesili hala kullanma gibi de olmayacak, şu an 7. nesil kullanan bile kendini kandırılmış hissetse yeridir.
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Rennes10 3 hf. yeni yorumcu
amd ile intel ortak çalışıyor komplo teorileri gelmiş bile. dikkat edilirse kimin konuyla ilgili bilgisi az ise ilk komplo teorileri de oradan geliyor. ne kadar az bilgi o kadar çok komplo teorisi. hiç şaşmaz bu
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