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ADATA firmasından performans odaklı yeni microSD kartlar

6 yıl
1,8b
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10
Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Flash bellek çözümleriyle bilinen ADATA firması, performans özelliğini ön plana çıkaran yeni Premier Pro UHS-I U1 adlı microSDHC hafıza kartlarını tanıttı.

Akıllı telefon ve tabletler için yüksek hızlarda veri transferine imkan veren yeni serinin 16GB ve 32GB kapasiteye sahip versiyonları 45MB/s okuma, 40MB/s yazma hızları vaad ediyor. Rastgele Okuma/Yazma hızları ise 1400/150 IOPs (saniyedeki girdi çıktı işlemleri) seviyesinde. Kartlar yüksek hız ve daha büyük kapasitelere imkan veren SD 3.0 standardını da destekliyor.

Serinin 8GB kapasiteli versiyonu ise 45MB/s okuma hızına, 20MB/s yazma hızına sahip. Diğer detayların verilmediği bu versiyonun diğerlerinden biraz daha yavaş olduğu tahmin ediliyor.

Kartlarla ilgili fiyat ve satış bilgisi şimdilik mevcut değil.

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DH Misafiri 6 yıl
duracell pillere benziyor
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Logic_Man 6 yıl
Bu kartlarla pc için readyboost yapsak iyi olurmu? 1gb ddr2 ram + 16gb microsd (readyboost) gibi.
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meego 6 yıl
interwap
Sandisk tercih ederdim.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
- Su geçirmez, ısı geçirmez, X-ışını geçirmez, darbeye dayanıklı Üstelik şu an Türkiyede satışı da var.

sandisk güğzel marka yalnız sandiskin 32gb micro sd class10 uhs-1 modelinin okuması 20mb yazması ise 10mb civarlarında.
Adatanın bu kartı gerçekten çok hızlıymış... 45mb okuma ve 40mb yazma hızı süper resmen.Bu kartlarla çekilen foto ve fullHD videolarda sıfır görüntü kayı yaşanır.
Karar degiştirdim sandisk almayacagın bu kartların 64bglıgını bekleyecegim.
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E_Aydin35 6 yıl
Şuan için f/p değerlendirmesi yapamasakda performans gerçekten yüksek..
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interwap 6 yıl
Sandisk tercih ederdim.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

- Su geçirmez, ısı geçirmez, X-ışını geçirmez, darbeye dayanıklı
Üstelik şu an Türkiye'de satışı da var.
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interwap 6 yıl
Sandisk tercih ederdim.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

- Su geçirmez, ısı geçirmez, X-ışını geçirmez, darbeye dayanıklı
Üstelik şu an Türkiye'de satışı da var.
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ezimuse 6 yıl
kartların üzerinde zaten hızlar yazıyor. Bir de detaylar yok diyorlar :D
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koagulant 6 yıl
sd 3.0 standardını destekliyor diyor. normalde kullandığımız cihazlarda bu hızı görebilecekmiyiz yoksa cihazda sd3.0 ı destekleme gibi birşey gereklimi?
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koagulant 6 yıl
sd 3.0 standardını destekliyor diyor. normalde kullandığımız cihazlarda bu hızı görebilecekmiyiz yoksa cihazda sd3.0 ı destekleme gibi birşey gereklimi?
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Firaristt 6 yıl
Hızlar gerçekten çok güzel gözüküyor :) Eminim ki fiyatları da hızları gibi yüksek olacaktır...
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