ADATA firmasından performans odaklı yeni microSD kartlar

Flash bellek çözümleriyle bilinen ADATA firması, performans özelliğini ön plana çıkaran yeni Premier Pro UHS-I U1 adlı microSDHC hafıza kartlarını tanıttı.





Akıllı telefon ve tabletler için yüksek hızlarda veri transferine imkan veren yeni serinin 16GB ve 32GB kapasiteye sahip versiyonları 45MB/s okuma, 40MB/s yazma hızları vaad ediyor. Rastgele Okuma/Yazma hızları ise 1400/150 IOPs (saniyedeki girdi çıktı işlemleri) seviyesinde. Kartlar yüksek hız ve daha büyük kapasitelere imkan veren SD 3.0 standardını da destekliyor.





Serinin 8GB kapasiteli versiyonu ise 45MB/s okuma hızına, 20MB/s yazma hızına sahip. Diğer detayların verilmediği bu versiyonun diğerlerinden biraz daha yavaş olduğu tahmin ediliyor.





Kartlarla ilgili fiyat ve satış bilgisi şimdilik mevcut değil.