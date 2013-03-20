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ADVA Soft, Handy Photo isimli hepsi bir arada fotoğraf uygulamasını yayınladı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Yazılım
Can Tunçer
Haber Editörü
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Akıllı cep telefonları ya da tablet bilgisayarlar ile fotoğraf çeken kullanıcısı arttıkça, iOS ve Android işletim sistemi üzerinde yer alan fotoğraf düzenleme yazılımları da artıyor. Bu doğrultuda geliştirilen Handy Photo, kullanıcılara hepsi bir arada fotoğraf düzenleme imkanı sağlıyor.
ADVA Soft tarafından geliştirilen Handy Photo, iOS ve Android işletim sistemleri için yayınlanan yeni bir fotoğraf düzenleme yazılımı. Oldukça modern ve dokunmatik ekranlar için kullanımı kolay bir yapı sunan uygulama, fotoğraflar üzerinde kesme, 20 tane yüksek kaliteli filtre seçenekleri, çerçeve ekleme, kontrast ve renk ayarları, istenmeyen objelerin çıkartılması ya da kopyalama gibi özellikler yanında oldukça kaliteli HDR özelleştirme ayarları içeriyor.
 
Düzenlenen fotoğrafların sosyal paylaşım siteleri yanında e-posta yardımıyla da paylaşılmasına imkan veren Handy Photo uygulaması, 30MP büyüklüğünde ve RAW formatındaki fotoğrafların da düzenlenmesine imkan sağlayabiliyor.
Oldukça başarılı bir fotoğraf düzenleme uygulaması olan Handy Photo, iOS sürümü için 1.49 pound, Android sürümü için ise 1.32 pound fiyat etiketleri ile resmi marketler üzerinden satın alınabiliyor. Ayrıca uygulama hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda bulabilirsiniz. 
http://adva-soft.com/products/handy-photo/ 
Apple iOS: https://itunes.apple.com/gb/app/handy-photo/id598565205?mt=8&affId=1958371&ign-mpt=uo%3D4
Google Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.advasoft.handyphoto 
 

http://adva-soft.com/products/handy-photo/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
orka55 5 yıl
Süper uygulama
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colaker 5 yıl
paralı uygulamalara karsıyım
1 Yanıt Yanıtla
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pogomania 6 yıl
vaat ettiklerini gerçekten video da ki gibi yapabiliyorsa açıkçası almak isterim ama sanmıyorum arka planı otomatik doldurması gibi bir şeyi yapması biraz uç değil mi?
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finansmen1 5 yıl
Bu uygulamayı android üzerinden ben de kullanıyorum 1 haftadır. Ancak raw dosyalarını nasıl açıyor anlamadım!!!

Bunu bilen arkadaş var mıdır?

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finansmen1 5 yıl
Bu uygulamayı android üzerinden ben de kullanıyorum 1 haftadır. Ancak raw dosyalarını nasıl açıyor anlamadım!!!

Bunu bilen arkadaş var mıdır?

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