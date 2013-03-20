ADVA Soft, Handy Photo isimli hepsi bir arada fotoğraf uygulamasını yayınladı









Akıllı cep telefonları ya da tablet bilgisayarlar ile fotoğraf çeken kullanıcısı arttıkça, iOS ve Android işletim sistemi üzerinde yer alan fotoğraf düzenleme yazılımları da artıyor. Bu doğrultuda geliştirilen Handy Photo, kullanıcılara hepsi bir arada fotoğraf düzenleme imkanı sağlıyor.

ADVA Soft tarafından geliştirilen Handy Photo, iOS ve Android işletim sistemleri için yayınlanan yeni bir fotoğraf düzenleme yazılımı. Oldukça modern ve dokunmatik ekranlar için kullanımı kolay bir yapı sunan uygulama, fotoğraflar üzerinde kesme, 20 tane yüksek kaliteli filtre seçenekleri, çerçeve ekleme, kontrast ve renk ayarları, istenmeyen objelerin çıkartılması ya da kopyalama gibi özellikler yanında oldukça kaliteli HDR özelleştirme ayarları içeriyor.

Düzenlenen fotoğrafların sosyal paylaşım siteleri yanında e-posta yardımıyla da paylaşılmasına imkan veren Handy Photo uygulaması, 30MP büyüklüğünde ve RAW formatındaki fotoğrafların da düzenlenmesine imkan sağlayabiliyor.

Oldukça başarılı bir fotoğraf düzenleme uygulaması olan Handy Photo, iOS sürümü için 1.49 pound, Android sürümü için ise 1.32 pound fiyat etiketleri ile resmi marketler üzerinden satın alınabiliyor. Ayrıca uygulama hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda bulabilirsiniz.

http://adva-soft.com/products/handy-photo/

Apple iOS: https://itunes.apple.com/gb/app/handy-photo/id598565205?mt=8&affId=1958371&ign-mpt=uo%3D4

Google Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.advasoft.handyphoto

http://adva-soft.com/products/handy-photo/