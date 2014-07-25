AMD 12 çekirdekli yeni bir Fusion işlemcisi hazırlıyor olabilir

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Yakın zamanda yeni bir işlemci duyurmaya hazırlanan AMD, tanıtım faaliyetlerine devam ediyor. Core is Back adı altında özel bir Youtube videosu yayınlayan AMD, yeni işlemcisinin detayları hakkında çok fazla bilgi vermese de, yayınlanan materyaller en azından bazı kısımlara netlik kazandırmışa benziyor. Öncelikle şunu söylemek gerekiyor, yeni işlemci FX serisi altında değil, A serisi Fusion işlemci ailesinin bir parçası olacak. Haberimizin altındaki videonun sonuna dikkat edenler, bu durumun farkına kolaylıkla varabilirler.
Peki AMD, nasıl bir A serisi işlemci sunacak ki şimdiden böylesine hararetli bir tanıtım faaliyetine başlamayı uygun görmüş. Mevcut bilgilere göre, ay sonuna doğru resmi olarak kullanıma sunulacağı bilinen tek işlemci modeli A10-7800 ki, bu işlemci A10-7850K'nın uygun fiyatlı alternatifi olacak dolayısıyla şirketin böyle bir işlemci için bir beklenti yaratması açıkçası pek mümkün görünmüyor. Diğer taraftan Twitter üzerindeki resmi #amdevolve hesabında paylaşılan bir görsel, yeni işlemcinin 12 çekirdekli olabileceğine dair izlenim yaratmıyor da değil ancak burada atlanmaması gereken önemli bir nokta var; AMD'nin isimlendirme politikası.
İşte bu aşamada Core is Back sloganına geri dönecek olursak, resimdeki 12 robotun 12 fiziksel çekirdeği ifade ettiği düşünülebilir ancak diğer taraftan AMD'nin Kaveri tabanlı yeni işlemcilerinde CPU çekirdekleri ve GPU işlem ünitelerini birlikte telaffuz ettiğini hatırladığımızda durum farklı da olabilir yani, ilgili görsel 4 adet x86 çekirdeği ve 8 GPU işlem ünitesini de temsil ediyor olabilir. Kaveri tabanlı Fusion işlemcileri, FX serisi güncel modellerden farklı olarak Steamroller mimarisinin genlerine sahip. Bu da ister istemez IPC olarak telaffuz ettiğimiz döngü başına komut performansını %15'e varan oranda arttırıyor. Tabi Fusion ailesi, mimari olarak güncel ancak kas gücü olarak zayıf olduğu için mimari kendini malesef pek belli edemiyor.
Bu gelişmeyle ilgili bir başka ihtimal ise, AMD'nin FX serisi altında Kaveri tabanlı bir APU sunmayı planlıyor olması. Bu güçlü bir ihtimal çünkü hali hazırda şirket, dizüstü bilgisayarlar için FX markasını taşıyan Fusion APU'lar sunuyor dolayısıyla masaüstü için de örneğin dahili grafik birimi kapalı olan ve buna mukabil kazanılan enerji verimliliğinin daha yüksek saat hızları için değerlendirildiği özel bir işlemci sürpriz olmayacaktır. Çok fazla bilinmezin olduğu bu denklem içerisinde, AMD'nin tam olarak nasıl bir ürün ortaya koyacağı merak konusu. Diğer taraftan 95 Watt TDP karakterine sahip olan yeni bir 8 çekirdekli FX işlemci modeli de yolda.
Mimari olarak geride olan ancak 2016 yılında yepyeni bir x86 tasarımı ortaya koymayı planlayan AMD, daha önce yaptığı açıklamalarda, önemli yeniliklerin olduğu bir tasarım ortaya çıkmadıkça üst performans segmentinde yeni mimari hamlesi yapmayacakları yönünde açıklamalarda bulunmuştu. Şirketin burada bahsettiği yenilikler sadece mikroişlemci tasarımındaki ilerleme değil aynı zamanda platform seviyesindeki ek özellikler. Endüstri içerisinden elde ettiğimiz bilgiler, AMD'nin yepyeni bir x86 mimarisini, DDR4 başta olmak üzere yeni PCIe arayüzü ve daha hızlı USB veriyolu teknolojisi ile sunacağı yönünde.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Sandy Bridge faln iç yapısı yüzünden anca AVX-128 işleyebilir. Bu yüzden AMD'den daha avantajlı değil, AMD'den daha fazla komut işleyemez. AVX-256'yı 2 parça halinde işler. AMD, söz konusu AVX-128 olduğunda 8 FP ünitesi çalıştırır, bu haliyle de 4 çekirdekli Intel işlemcilere rakip olur. AVX-256 çalıştırmak gerektiğinde 2 FP ünitesi harcanır, 4 FP ünitesi ile işleyebilir. Ama Intel'de rakibi olan işlemcilerde de AVX-256'yı işleyecek 4 FP ünitesi var. Yani rakip olduğu işlemcilerden geride kalmıyor işleme ünitesi adına (perf'i az geride olabili o başka mevzu).
Sanal çekirdek veya 4 çekirdek olayı yok. Ya öğrenin bunca zmandır öğrenemediyseniz yada kendinizi kandırmayın. Sandy Bridge'lerin çip içinde yolları dar, bu yüzden AVX-256 işleyemez, bu yüzden AVX-256'yı 2'ye ayırır. AMD'nin rakibi de SB/IB, aynı şekilde 8350-8150 de AVX-256'yı işleyemez, 2'ye ayırır. AVX-256'yı çalıştıran 4 FP ünitesi olur her ikisinde de. AMD, AVX-256'nın yıllarca kullanılmayacağına da güvendi modül yapısında. Böylece rakibi olduğu SB/IB arasında AVX-256 kullanılırsa ender bir programda, aşa yukarı denk noktada olacak. AVX 128 için zaten 8 FP ünitesi çalışıyor.
-----------------------
Direk haber ile ilgili olarak bahsedildiği gibi CPU+GPU'dan bahsediliyor. HSA için Linux 'a patch vs. bi sürü şey çıktı. HSA ile çalışan zımbırtılarda kabul edilir şekilde CPU+GPU'yu beraber kullanacak.
phoronix.com/...
Belli yaygınlık kazanabilirse ve desteklenebilirse(olgunlaştıktan sonra) Windows'a da gelebilir.
Fazla kaynak isteyen oyunların sistem gereksinimlerinde intel için i7 3770k/4770k istenirken amd tarafında FX8350 isteniyor. Şimdi sorarım: Madem fx8350 i5 performansında (ki öyle ona bir sözüm yok) niye intel tarafında i7 istiyor bu oyunlar? madem 400 TL'lik amd işlemci o oyunu sorunsuz açacak, niye intel tarafında 700 TL'lik işlemci istiyor benden? Ben burdan şu sonucu çıkarırım: Demek ki -işlemci gücü isteyen kurumsal yazılımlar hariç- fx8350 (ya da i5) gayet yetiyormuş. i7'ye o kadar para vermeye gerek yokmuş.