AMD 12 çekirdekli yeni bir Fusion işlemcisi hazırlıyor olabilir

Yakın zamanda yeni bir işlemci duyurmaya hazırlanan AMD, tanıtım faaliyetlerine devam ediyor. Core is Back adı altında özel bir Youtube videosu yayınlayan AMD, yeni işlemcisinin detayları hakkında çok fazla bilgi vermese de, yayınlanan materyaller en azından bazı kısımlara netlik kazandırmışa benziyor. Öncelikle şunu söylemek gerekiyor, yeni işlemci FX serisi altında değil, A serisi Fusion işlemci ailesinin bir parçası olacak. Haberimizin altındaki videonun sonuna dikkat edenler, bu durumun farkına kolaylıkla varabilirler.

Peki AMD, nasıl bir A serisi işlemci sunacak ki şimdiden böylesine hararetli bir tanıtım faaliyetine başlamayı uygun görmüş. Mevcut bilgilere göre, ay sonuna doğru resmi olarak kullanıma sunulacağı bilinen tek işlemci modeli A10-7800 ki, bu işlemci A10-7850K'nın uygun fiyatlı alternatifi olacak dolayısıyla şirketin böyle bir işlemci için bir beklenti yaratması açıkçası pek mümkün görünmüyor. Diğer taraftan Twitter üzerindeki resmi #amdevolve hesabında paylaşılan bir görsel, yeni işlemcinin 12 çekirdekli olabileceğine dair izlenim yaratmıyor da değil ancak burada atlanmaması gereken önemli bir nokta var; AMD'nin isimlendirme politikası.

İşte bu aşamada Core is Back sloganına geri dönecek olursak, resimdeki 12 robotun 12 fiziksel çekirdeği ifade ettiği düşünülebilir ancak diğer taraftan AMD'nin Kaveri tabanlı yeni işlemcilerinde CPU çekirdekleri ve GPU işlem ünitelerini birlikte telaffuz ettiğini hatırladığımızda durum farklı da olabilir yani, ilgili görsel 4 adet x86 çekirdeği ve 8 GPU işlem ünitesini de temsil ediyor olabilir. Kaveri tabanlı Fusion işlemcileri, FX serisi güncel modellerden farklı olarak Steamroller mimarisinin genlerine sahip. Bu da ister istemez IPC olarak telaffuz ettiğimiz döngü başına komut performansını %15'e varan oranda arttırıyor. Tabi Fusion ailesi, mimari olarak güncel ancak kas gücü olarak zayıf olduğu için mimari kendini malesef pek belli edemiyor.

Bu gelişmeyle ilgili bir başka ihtimal ise, AMD'nin FX serisi altında Kaveri tabanlı bir APU sunmayı planlıyor olması. Bu güçlü bir ihtimal çünkü hali hazırda şirket, dizüstü bilgisayarlar için FX markasını taşıyan Fusion APU'lar sunuyor dolayısıyla masaüstü için de örneğin dahili grafik birimi kapalı olan ve buna mukabil kazanılan enerji verimliliğinin daha yüksek saat hızları için değerlendirildiği özel bir işlemci sürpriz olmayacaktır. Çok fazla bilinmezin olduğu bu denklem içerisinde, AMD'nin tam olarak nasıl bir ürün ortaya koyacağı merak konusu. Diğer taraftan 95 Watt TDP karakterine sahip olan yeni bir 8 çekirdekli FX işlemci modeli de yolda.

Mimari olarak geride olan ancak 2016 yılında yepyeni bir x86 tasarımı ortaya koymayı planlayan AMD, daha önce yaptığı açıklamalarda, önemli yeniliklerin olduğu bir tasarım ortaya çıkmadıkça üst performans segmentinde yeni mimari hamlesi yapmayacakları yönünde açıklamalarda bulunmuştu. Şirketin burada bahsettiği yenilikler sadece mikroişlemci tasarımındaki ilerleme değil aynı zamanda platform seviyesindeki ek özellikler. Endüstri içerisinden elde ettiğimiz bilgiler, AMD'nin yepyeni bir x86 mimarisini, DDR4 başta olmak üzere yeni PCIe arayüzü ve daha hızlı USB veriyolu teknolojisi ile sunacağı yönünde.