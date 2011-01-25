Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AMD 1GB GDDR5 bellekli Radeon HD 6950 modelini kullanıma sundu

8 yıl
12,6b
1
12
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

AMD bir süredir konuşulmakta olan 1GB GDDR5 bellekli Radeon HD 6950 modelini bugün itibariyle kullanıma sunuyor. Nvidia'nın GeForce GTX 560 Ti modeline yanıt olarak hazırlanan 1GB GDDR5 bellekli Radeon HD 6950, Aralık ayında satışa sunulan 2GB bellekli Radeon HD 6950 ile bellek farkı dışında aynı özellikleri paylaşıyor.

Sapphire ve HIS gibi üreticileri özel tasarımlı Radeon HD 6950 1GB modellerini duyururken, diğer üreticilerin de benzer şekilde bu akıma adapte olması bekleniyor. AMD yeni modelini 259$ seviyesinden lanse ederken, raflardaki yerini almaya başlayan ilk model Sapphire'den geldi ve firmanın özel tasarımlı modeli 259.9$ seviyesinden satışa sunuldu.

256-Bit bellek veri yolu desteğine ve 1408x paralel işlem birimine sahip olan DirectX 11 destekli ikinci nesil ekran kartı, Mavi renkli basklı devre kullanıyor ve özel soğutucu tasarımı ile dikkat çekmeyi başarıyor. Crossfire X ve Eyefinity teknolojilerine destek sunan ekran kartı Sapphire'in Trixx isimli hız aşırtma yazılımıyla birlikte sunuluyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
gariptr 8 yıl
bu karta seasonic s12 bronze 520w yeterlimi ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
Arkadaşlar, bence HD6950 2 GB'ın biosla HD6970 yapılması olayına çok güvenmeyin. forums.techpowerup.com/...
Bu foruma göre HD6970 ile HD6950'nin memory zamanlamaları ve default voltajları farklı olduğundan bioslanan HD 6950'ler birkaç hafta sonra tamamen kullanılamaz hale gelebiliyor ve garanti dışı kalabiliyor. Onun yerine önerilen ise sadece shaderları aktive eden modded HD6950 bios. Ayrıca guru3D'deki GTX 560 ve HD6950 1GB karşılaştırma yazısında HD 6950'nin 1 GB ve 2 GB versiyonlarının performansları arasında bir fark görünmüyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LeßroN 8 yıl
gayet güzel bir tasarım olmuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Skörtıl_Nimo 8 yıl
6970 biosu atmak işe yarıyormu bu karta?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
F@ruk 8 yıl
İncelemesi;

hardwarecanucks.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GurcellOnline 8 yıl
Konuya girerken reklam yerine boyle bir levha olmali bence :D
Dikkat ! Hayvan cikabilir!..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Firaristt 8 yıl
40$ daha ucuz bizim burda 50TL ucuz olur anca... :@
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ibrahimdincer 8 yıl
Tasarım güzel olmuş sanki kıyısından köşesinden vapor-x'i andırıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vulcain 8 yıl
bir dakika yani şimdi 2gb lık modellere göre sadece 40 dolar mı fark var arada ? 2gb lık modelleri modlayarak 6970 yapabildiğimiz halde ???? fiyat bence hayal kırıklığı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
setek01 8 yıl

vulcain

bir dakika yani şimdi 2gb lık modellere göre sadece 40 dolar mı fark var arada ? 2gb lık modelleri modlayarak 6970 yapabildiğimiz halde ???? fiyat bence hayal kırıklığı.

Modlama konusu forumda denendi ve grekli açıklamalar yapıldı. Kullanıcıların menfaatine olduğunu düşündüğüm için popüler başlıllarda bunu tekrar tekrar yazıyorum. Arkadaşlar çoklu Gpu kullanımımda deneyimli arkadaşlarımız bunu AMD topluluğunda
yaptılar ancak 6950 6 pinli 6970 8 pinli olduğu için güç gereksiniminden dolayı sorun çıkabileceği ve garanti problemi olacağı yazıldı. Kullanıcı arkadaşlarımızın menfaatine oldunu düşündüğümden art niyet gütmeden yazdım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
spaydix 8 yıl
sapphire e yaptırmış :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Statistik 8 yıl

spaydix

sapphire e yaptırmış :)



XFX de var
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +298 12 Angry Men +280 Redeemertr +245 madmahmutd +175 Informed +154 KoşanBalık +154 serdar_k +132 csh +118 MS4343 +102 Txrboz +97
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
12582 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Ekran Kartı, fiyat ve
2 etiket daha radeon amd
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl ASUS GTX560Ti TOP video inceleme [Orta Segmentte savaş yeni başlıyor!] 8 yıl WD VelociRaptor 600GB video inceleme [10000RPM dönüş hızlı canavar SSD'lere karşı!] 8 yıl [eksperyans] BlackBerry Torch 9800 video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Düşük PC'lerde çalışabilen PUBG LITE,
DonanımHaber
Huawei için 90 günlük istisna bir anlam
DonanımHaber
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim