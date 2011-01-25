AMD 1GB GDDR5 bellekli Radeon HD 6950 modelini kullanıma sundu

AMD bir süredir konuşulmakta olan 1GB GDDR5 bellekli Radeon HD 6950 modelini bugün itibariyle kullanıma sunuyor. Nvidia'nın GeForce GTX 560 Ti modeline yanıt olarak hazırlanan 1GB GDDR5 bellekli Radeon HD 6950, Aralık ayında satışa sunulan 2GB bellekli Radeon HD 6950 ile bellek farkı dışında aynı özellikleri paylaşıyor.

Sapphire ve HIS gibi üreticileri özel tasarımlı Radeon HD 6950 1GB modellerini duyururken, diğer üreticilerin de benzer şekilde bu akıma adapte olması bekleniyor. AMD yeni modelini 259$ seviyesinden lanse ederken, raflardaki yerini almaya başlayan ilk model Sapphire'den geldi ve firmanın özel tasarımlı modeli 259.9$ seviyesinden satışa sunuldu.

256-Bit bellek veri yolu desteğine ve 1408x paralel işlem birimine sahip olan DirectX 11 destekli ikinci nesil ekran kartı, Mavi renkli basklı devre kullanıyor ve özel soğutucu tasarımı ile dikkat çekmeyi başarıyor. Crossfire X ve Eyefinity teknolojilerine destek sunan ekran kartı Sapphire'in Trixx isimli hız aşırtma yazılımıyla birlikte sunuluyor.