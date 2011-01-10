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AMD 1GB bellekli Radeon HD 6950 ve HD 6970 modellerini hazırlıyor

8 yıl
14,3b
1
25
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD resmi lansmanını geçtiğimiz ay yaptığı Radeon HD 6900 serisi ekran kartlarının, düşük bellek kapasitesine sahip daha ekonomik versiyonlarını hazırlıyor. Bilindiği üzere 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cayman GPU'sunun güç verdiği Radeon HD 6950 ve Radeon HD 6970 modellerinin her ikisi de standart olarak 2GB GDDR5 bellekle geliyorlar.

Daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz gibi 25 Ocak'ta çıkması beklenen GeForce GTX 560 karşısında rekabet gücünü arttırmayı hedefleyen AMD, bu noktada 1GB bellekli Radeon HD 6950 ve HD 6970 modellerine piyasaya sürmeyi planlıyor ki bu modellerde bellek kapasitesiyle birlikte baskılı devrenin de güncellendiği ifade ediliyor.

Satılmakta olan mevcut modellere göre, baskılı devre üzerindeki komponentlerin maliyet odaklı çözümlerde oluşacağı belirtilen 1GB GDDR5 bellekli Radeon HD 6900 modelleriyle AMD'nin, fiyat/performans açısından hem GeForce GTX 570 hem de yakında çıkacak GeForce GTX 560'tan daha iyi sonuçlara imza atmak istediği ifade ediliyor.

AMD'nin 1GB GDDR5 bellekli Radeon HD 6900 serisi ekran kartlarının üretimi için ismi ilk geçen firma Sapphire olurken, diğer üreticilerin de yeni modellere adapte olması bekleniyor.


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yiitwister 7 yıl
ben powercolor hd6950 sahibiyim bunu 6970 nasıl yaparım yardım lütfen
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yiitwister 7 yıl
fakat 1gblık çift fanlı modeli ? yapamıyorsam iade isticem çünkü
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huseyincarnege 8 yıl
*EMRE42* 10.01.2011 Saat: 16:57
quote:
Orijinalden alıntı: huseyincarnege
şu zamandan sonra 1gb ekran kartı almak iyi fikir dehil eher arasında cok büyük fiyat farkı olmasa alınmamalı ama yarı yarıyasa alınmalı bence 2011-2012 yıları arası sağlam oyunlar geliyo.
En iyisi 2GB DDR2 bellekli 9600GT almak değilmi
iyi awn o modeli alıp oyun oynamaya calış :)
benim fikrim 2 bu model ekrankatı arasında kıyastı :)
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M@U 8 yıl
Tahminen yalnızca HD6950 için böyle bir harekette bulunacaktır AMD. Hem bu bios mod işine bir çözüm bulmuş olacak kendince, hem de GTX560'a karşı fiyat yönünden daha dişli bir rakip sunmuş olacaktır.

Tabi bu benim tahminim. HD6970 için de yapabilir bunu. Zira Nvidia'nın GTX570'i daha mantıklı bir kart gibi duruyor bu model karşısında.
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devrimdoga 8 yıl
@huseyincarnege
iyide dostum bu ati hd 69xx serisi ekran kartlarının eyefinity desteği var yani birden fazla monitörde oyun oynamak, 2 gb gddr5 bellekli hd 5970 ile 4 gb hd 5970 eyefinity olarak kapıştırılır ise 4 gb lık model her zaman alır çünkü yüksek çözünürlüklerde yüksek bellek ihtiyacı oluyor... 512 mb lık bir kartta 1920x1200 çözünürlükte oyun oynanmayacağı gibi 2gb lık hd 6970 ve 6950 gereksiz değil ;)
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theyapici 8 yıl
fiyata etkisi ne olur performasntan ne götürür bilmiyorum görünce yorumyanabilir
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huseyincarnege 8 yıl
şu zamandan sonra 1gb ekran kartı almak iyi fikir dehil eher arasında cok büyük fiyat farkı olmasa alınmamalı ama yarı yarıyasa alınmalı bence 2011-2012 yıları arası sağlam oyunlar geliyo.
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*EMRE42* 8 yıl

huseyincarnege

şu zamandan sonra 1gb ekran kartı almak iyi fikir dehil eher arasında cok büyük fiyat farkı olmasa alınmamalı ama yarı yarıyasa alınmalı bence 2011-2012 yıları arası sağlam oyunlar geliyo.

En iyisi 2GB DDR2 bellekli 9600GT almak değilmi
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Zeytinbey 8 yıl

fx57

Daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz gibi 25 Ocak'ta çıkması beklenen GeForce GTX 560 karşısında rekabet gücünü arttırmayı hedefleyen AMD, bu noktada 1GB bellekli Radeon HD 6950 ve HD 6970 modellerine piyasaya sürmeyi planlıyor ki bu modellerde bellek kapasitesiyle birlikte baskılı devrenin de güncellendiği ifade ediliyor.




Bu paragraftan bios mod ile shader açma olayının bu modellerde olmama ihtimali olabileceğini düşünüyorum...
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waleur5 8 yıl
tahminen fiyatları ne kadar olur?
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KODTECH 8 yıl
Fiyatı uygun olursa harika bir f/p ürünü olabilir.
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cestvrai 8 yıl
250usdden girecegini tahmin ediyorum piyasaya
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X2 8 yıl
Dört gözle bekliyoruz. Fiyatları makul olursa çatır çutur gider diye düşünüyorum.
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honneur 8 yıl
Bence devam edecektir shader açma olayları. Malum iki gpu da aynı yapıya sahip. 6970 olamayanlar 6950 oluyor. Gpu yu yeniden 6950 göre tasarladıklarını zannetmiyorum. ama biosdan değilde donanımsal olarak gpudan kapatırlarsa shaderları o zaman sıkıntı olur işte
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Kıvan Ç 8 yıl
daha az güç tüketen ve ısınan 1 gb dha uygun fiyatıyla bekliyruz bu modellerde de umarım shader açma olayı devam ediyordur
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