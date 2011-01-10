AMD 1GB bellekli Radeon HD 6950 ve HD 6970 modellerini hazırlıyor

AMD resmi lansmanını geçtiğimiz ay yaptığı Radeon HD 6900 serisi ekran kartlarının, düşük bellek kapasitesine sahip daha ekonomik versiyonlarını hazırlıyor. Bilindiği üzere 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cayman GPU'sunun güç verdiği Radeon HD 6950 ve Radeon HD 6970 modellerinin her ikisi de standart olarak 2GB GDDR5 bellekle geliyorlar.

Daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz gibi 25 Ocak'ta çıkması beklenen GeForce GTX 560 karşısında rekabet gücünü arttırmayı hedefleyen AMD, bu noktada 1GB bellekli Radeon HD 6950 ve HD 6970 modellerine piyasaya sürmeyi planlıyor ki bu modellerde bellek kapasitesiyle birlikte baskılı devrenin de güncellendiği ifade ediliyor.

Satılmakta olan mevcut modellere göre, baskılı devre üzerindeki komponentlerin maliyet odaklı çözümlerde oluşacağı belirtilen 1GB GDDR5 bellekli Radeon HD 6900 modelleriyle AMD'nin, fiyat/performans açısından hem GeForce GTX 570 hem de yakında çıkacak GeForce GTX 560'tan daha iyi sonuçlara imza atmak istediği ifade ediliyor.

AMD'nin 1GB GDDR5 bellekli Radeon HD 6900 serisi ekran kartlarının üretimi için ismi ilk geçen firma Sapphire olurken, diğer üreticilerin de yeni modellere adapte olması bekleniyor.