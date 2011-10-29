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Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AMD, 28nm GPU'ların sevkiyatına yıl sona ermeden önce başlayacak

7 yıl
21,5b
1
58
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladığı konferans görüşmesinde, Radeon HD 7000 serisi yeni nesil ekran kartlarına yönelik bazı önemli ipuçları da verdi. 28nm fabrikasyon süreci için herşeyin yolunda gittiğini belirten AMD, yeni üretim teknolojisiyle hazırlanan ilk grafik yongaları için sevkiyatın yıl sona ermeden önce başlayacağını ifade etti. 
AMD'nin üçüncü çeyrek finansal sonuçları için hazırladığı basın bülteninde yer alan "AMD'nin yeni nesil yüksek performanslı ekran kartı ailesinin gelir odaklı satışının bu yılın sonlarına doğru başlaması bekleniyor" denerek, şirketin 28nm fabrikasyon süreci için de pazara giren ilk firma olma iddiasından vazgeçmedine vurgu yapılmış oldu. Tabi gelir odaklı sevkiyatı, ürün lansmanı olarak yani yeni nesil ekran kartlarının pazara sunulacağı lansman olarak düşünmemek gerekiyor. Bu sevkiyat ile iş ortaklarına GPU'ları dağıtmaya başlayacak olan AMD'nin resmi lansman ile kartları ne zaman piyasaya sunacağı ise henüz bilinmiyor ancak hem iş ortaklarından hem de sektörel kaynaklardan gelen bilgi ve açıklamalar 2012'yi işaret ediyor.
Her şeyin AMD'nin planladığı şekilde - özellikle de TSMC'deki üretim verimliliğinin - gitmesi halinde 2012'nin başıyla birlikte Southern Islands kod adını taşıyan yeni nesil Radeon HD 7000 serisi ekran kartlarını pazarda yaygın bir şekilde görmeye başlayacağız. AMD'nin Radeon HD 7000 serisi ekran kartlarını iki farklı gruba ayırması bekleniyor. Bu çerçevede giriş ve orta segment çözümleri içerecek ilk grubun, Radeon HD 6900 serisinde de kullanılan VLIW4 tabanlı mimarinin ölçeklenmiş versiyonlarına, yüksek performanslı modelleri oluşturacak diğer grubun ise ilk detayları Haziran ayında Fusion Zirvesi'nde açıklanan NGC kodlu yeni nesil GPU mimarisini baz alması ve çok sayıda yeni özellik getirmesi bekleniyor. 
AMD'nin giriş ve orta segmentte yer alacak Radeon HD 7000 serisi ekran kartları Thames ve Lombok, Radeon HD 7900 serisi altında sunulacak üst seviye ekran kartları ise Taihiti kod adıyla anılıyor. 28nm üretim teknolojisiyle hazırlanan yeni ekran kartlarının Eyefinity teknolojisine yönelik bir takım güncellemeler içermesi de bekleniyor. 

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M@U 7 yıl en beğenilen
ultra_storm

Kim ne derse desin nvdia !

İşte gelişime açık zihniyet budur(!)
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Pyotr Alekseyeviç 7 yıl
Amd kadar sorunlu ekran kartı görmedim diyosun sanki yıllardır amd kullanıp hep sorun yaşamış gibi yazıyosun ha 1 ekran kartı almışsın sorun çıkmış
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proyuris 7 yıl
Yeni bilgisayar topluyorum. 600 - 800 TL aralıkta ekran kartlarını inceledim. En iyi fiyat performans ati de var(6970). Gerek karşılaştırma listelerinde, gerek ilerleyen dönemlerde kartın güncellemelerle kapasitesinin daha verimli kullanılması, gerek tükettiği güç, gerek ısınma tüm bunları topladığımda Ati 6970 Gtx 570 e fark atıyor. Ati 6970: 694TL Gtx 570: 750 TL.
Yeni bilgisayar topluyorum. 600 - 800 TL aralıkta ekran kartlarını inceledim. En iyi fiyat performans ati de var(6970). Gerek karşılaştırma listelerinde, gerek ...
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erdo205 7 yıl
OverClocK1ng
TheLastNinja2Hasta oluyorum şu driver sorunundan bahsedenlere, ati kullandım yıllarca, nvidia da kullandım, driver sorunu olmadı şimdiye kadar. Balki ben adam gibi kullanıyorumdurda ondandır. Yada benim şansıma sorunlu olmadı şimdiye kadar yada windowsun ayarlarını ben profesyonelim deyip kurcalayanların başınamı geliyor bunlar bir bakmak lazım. Doğrudan driver sorunu var demek sanırım işin kolay yönü
GTX560Ti kullanıyorum, driver sorunu vardı yeni driver çıktı, yükledim ama yine aynı sorun devam ediyor yani. Yok demeyin lütfen. Firefox ile sorun çıkıyor.Ama kabul etmek gerekir ki driver konusunda nVidia her zaman önde olmuştur yani. Yazılımsal anlamda adamlar daha iyiler...Bu arada haberi okudum da.Bu arada giriş serisi ve orta seviye kartların adını Lombok koymuşlar. Ne biçim isim be..Lombak koysalarmış gülerdik.
Hocam Aslında O Bombok Olacakmış Ama, Sonradan Bu Tarz Bişi Yapmışlar
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Rwenzori 7 yıl erdo205
JwinR
OverClocK1ng
Orijinalden alıntı: TheLastNinja2Hasta oluyorum şu driver sorunundan bahsedenlere, ati kullandım yıllarca, nvidia da kullandım, driver sorunu olmadı şimdiye kadar. Balki ben adam gibi kullanıyorumdurda ondandır. Yada benim şansıma sorunlu olmadı şimdiye kadar yada windowsun ayarlarını ben profesyonelim deyip kurcalayanların başınamı geliyor bunlar bir bakmak lazım. Doğrudan driver sorunu var demek sanırım işin kolay yönü
GTX560Ti kullanıyorum, driver sorunu vardı yeni driver çıktı, yükledim ama yine aynı sorun devam ediyor yani. Yok demeyin lütfen. Firefox ile sorun çıkıyor.Ama kabul etmek gerekir ki driver konusunda nVidia her zaman önde olmuştur yani. Yazılımsal anlamda adamlar daha iyiler...Bu arada haberi okudum da.Bu arada giriş serisi ve orta seviye kartların adını Lombok koymuşlar. Ne biçim isim be..Lombak koysalarmış gülerdik.
Hocam Aslında O Bombok Olacakmış Ama, Sonradan Bu Tarz Bişi Yapmışlar

Gercekten igrenc ve gereksiz bir yorum olmus, konuya girmek icin harcanilan zamana yazik.
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Rwenzori 7 yıl
Nvidia driver yuklemek cok kolay ama amd driver yuklemekte hic zor degil.
En basitinden indirdigimiz driver veya ccc' yi calistirdigimizda KALDİR dersek mevcut surumleri kaldirabiliriz ve yeniden calistirip kolayca yukleyebiliriz ve bu yukleme olayi kesinlikle uzun suren bir islem degil.
Driver sweeperda ise daha da kolay, sirasiyla TARA/TEMİZLE dokunuslariyla hersey hazir.
Driver performanslarina gelirsek mesela rage' de kaplama sorunlarini ilk cozen amd idi, millet cfg vs duzenlerken ben sorunsuz oynuyordum, yine bf3 icin cok saglam suruculer geliyor.
Ayrica oyun destekleri de gittikce artiyor.
Gecmisten kalan ezbere yorumlarla efsaneler olusturmaktan vazgecelim artik, üstte yazdıklarımı dahi beceremeyenler var bu da kişisel bir sorun malesef.
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sahafiec 7 yıl
ilginçtir ki bazı arkadaşlar ne kullansalar sorun yaşıyor, bazıları da yaşamıyor.
bu kartlar ve sürücüler kullanıcı mı seçiyor nedir artık.

sürücüyü indiriyorum, eskisinin üzerine kuruyorum ve hazır - hiç bir sorun yok.
çok zor gerçekten...
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alpa07 7 yıl
Birde yazılımlara el atslar
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Dovahkiin 7 yıl
Yahu benim gibi ikinci adı GeForce olan birisi bile AMD kullanıyor, bazıları hâlâ çamur atma peşinde.


Ama şunu söyleyebilirim, sürücüler bakımından Nvidia daha başarılı. Hem yeni getirilen özellikler ve performans artışları konusunda, hem de kullanıcı arabirimi konusunda.
Sürücü güncellerken de Nvidia'da yeni sürücünün setup'ını açıp "Next" demek yeterli, temizliğini ayarlarını kendisi hallediyor. AMD'de ise Driver Sweeper kullandığım halde, sorunsuz güncelleyebilmek için 3 kere silip yükledim. Hem de 15 dakika civarı sürüyor bu yüklemeler(Nvidia'da gayet kısa)...
Nvidia Denetim Masası ile kıyaslarsak CCC aynı şekilde çok hantal kalıyor.
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SVSTRGMR 7 yıl
evet yeni sürücü yüklemek AMD de tam bir işkence
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Krauser DMC 7 yıl
ati mobility radeon 9700 bilmemne ekran kartlı laptopum vardı yıllar önce, tüm detaylar high olarak her oyunu açardım, gerektiğinde render alırdım, ama bir türlü warcraft 2 ve starcraft oynayamazdım. ekran kartı bu 2 oyundan birini açmaya çalıştığımda hata veriyordu, ekran kartı sürücüsü çöktü gibi bir yazı geliyordu ve laptop yeniden başlatılana kadar 256 renk oluyodu. kaç kere driver güncelledim bilemiyorum ama intel 486 IBM PC de bile çalışabilen warcraft 2 yi çalıştıramamak nedir? pentium mmx de rahatça çalışabilen starcraft çalıştıramamak nedir? bunlar sinirimi bozuyordu. o günden beridir ati kullanmadım. tabi daha öncesinde bir de ati radeon 7500 var kullandığım onu unutmamak lazım, sıra yeniden 7xxx lere gelmiş be anılarım canlandı.
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OverClocK1ng 7 yıl
TheLastNinja2
Hasta oluyorum şu driver sorunundan bahsedenlere, ati kullandım yıllarca, nvidia da kullandım, driver sorunu olmadı şimdiye kadar. Balki ben adam gibi kullanıyorumdurda ondandır. Yada benim şansıma sorunlu olmadı şimdiye kadar yada windowsun ayarlarını ben profesyonelim deyip kurcalayanların başınamı geliyor bunlar bir bakmak lazım. Doğrudan driver sorunu var demek sanırım işin kolay yönü

GTX560Ti kullanıyorum, driver sorunu vardı yeni driver çıktı, yükledim ama yine aynı sorun devam ediyor yani. Yok demeyin lütfen. Firefox ile sorun çıkıyor.
Ama kabul etmek gerekir ki driver konusunda nVidia her zaman önde olmuştur yani. Yazılımsal anlamda adamlar daha iyiler...
Bu arada haberi okudum da.
Bu arada giriş serisi ve orta seviye kartların adını Lombok koymuşlar. Ne biçim isim be..
Lombak koysalarmış gülerdik.
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TheLastNinja2 7 yıl
Hasta oluyorum şu driver sorunundan bahsedenlere, ati kullandım yıllarca, nvidia da kullandım, driver sorunu olmadı şimdiye kadar. Balki ben adam gibi kullanıyorumdurda ondandır. Yada benim şansıma sorunlu olmadı şimdiye kadar yada windowsun ayarlarını "ben profesyonelim" deyip kurcalayanların başınamı geliyor bunlar bir bakmak lazım. Doğrudan driver sorunu var demek sanırım işin kolay yönü
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Abazzers 7 yıl TheLastNinja2
TheLastNinja2

Hasta oluyorum şu driver sorunundan bahsedenlere, ati kullandım yıllarca, nvidia da kullandım, driver sorunu olmadı şimdiye kadar. Balki ben adam gibi kullanıyorumdurda ondandır. Yada benim şansıma sorunlu olmadı şimdiye kadar yada windowsun ayarlarını "ben profesyonelim" deyip kurcalayanların başınamı geliyor bunlar bir bakmak lazım. Doğrudan driver sorunu var demek sanırım işin kolay yönü

bizim bahsettiğimiz driver sorunları genellikle oyun destekleriyle alakalı
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Rwenzori 7 yıl
yorumları okuyorum da ne kadar çok sivri var şu forumda.
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Master_Evil 7 yıl
yeni serileri bekliyorum
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İstan34bul 7 yıl

Ocean Mist
yorumları okuyorum da ne kadar çok sivri var şu forumda.

Abi muhaaa:)
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aydogdu1453 7 yıl
Ocean Mist

yorumları okuyorum da ne kadar çok sivri var şu forumda.

Üstat.Anlatın şu adamlara.Alpcan Aksoy bir de utanmadan 6950 dx11 çalıştıramıyo diyo.Adamlar full epic fail.Yazıklar olsun.
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proyuris 7 yıl
Yeni bilgisayar topluyorum. 600 - 800 TL aralıkta ekran kartlarını inceledim. En iyi fiyat performans ati de var(6970). Gerek karşılaştırma listelerinde, gerek ilerleyen dönemlerde kartın güncellemelerle kapasitesinin daha verimli kullanılması, gerek tükettiği güç, gerek ısınma tüm bunları topladığımda Ati 6970 Gtx 570 e fark atıyor. Ati 6970: 694TL Gtx 570: 750 TL.
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arseniCem 7 yıl
aynı bayat hikayeler sağolsun.. güç konusunda nereden nereye geldik. ilk bilgisayarım p3 667mhz di. 180nm. önümüzdeki yıl intel 22nm işlemci çıkaracak vay be. sandy bridgelerin neler yaptığı bile ortadayken. ne gereği var kardeşim niye pazara sürüyosun saklasana ürünlerini. mezara götürürsün işte


yapabilecek cesaretleri yok değil. pazarlamacılığın temeli o dediğinizdir zaten. o yüzden %100 gelişim beklemek hayalciliktir.

ego tatmini diyosanız gerisine katlanmak lazımdır. en güçlüye sahip olmanın bedeli vardır..
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SVSTRGMR 7 yıl
iyi haber
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