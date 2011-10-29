AMD, 28nm GPU'ların sevkiyatına yıl sona ermeden önce başlayacak

AMD üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladığı konferans görüşmesinde, Radeon HD 7000 serisi yeni nesil ekran kartlarına yönelik bazı önemli ipuçları da verdi. 28nm fabrikasyon süreci için herşeyin yolunda gittiğini belirten AMD, yeni üretim teknolojisiyle hazırlanan ilk grafik yongaları için sevkiyatın yıl sona ermeden önce başlayacağını ifade etti.

AMD'nin üçüncü çeyrek finansal sonuçları için hazırladığı basın bülteninde yer alan "AMD'nin yeni nesil yüksek performanslı ekran kartı ailesinin gelir odaklı satışının bu yılın sonlarına doğru başlaması bekleniyor" denerek, şirketin 28nm fabrikasyon süreci için de pazara giren ilk firma olma iddiasından vazgeçmedine vurgu yapılmış oldu. Tabi gelir odaklı sevkiyatı, ürün lansmanı olarak yani yeni nesil ekran kartlarının pazara sunulacağı lansman olarak düşünmemek gerekiyor. Bu sevkiyat ile iş ortaklarına GPU'ları dağıtmaya başlayacak olan AMD'nin resmi lansman ile kartları ne zaman piyasaya sunacağı ise henüz bilinmiyor ancak hem iş ortaklarından hem de sektörel kaynaklardan gelen bilgi ve açıklamalar 2012'yi işaret ediyor.

Her şeyin AMD'nin planladığı şekilde - özellikle de TSMC'deki üretim verimliliğinin - gitmesi halinde 2012'nin başıyla birlikte Southern Islands kod adını taşıyan yeni nesil Radeon HD 7000 serisi ekran kartlarını pazarda yaygın bir şekilde görmeye başlayacağız. AMD'nin Radeon HD 7000 serisi ekran kartlarını iki farklı gruba ayırması bekleniyor. Bu çerçevede giriş ve orta segment çözümleri içerecek ilk grubun, Radeon HD 6900 serisinde de kullanılan VLIW4 tabanlı mimarinin ölçeklenmiş versiyonlarına, yüksek performanslı modelleri oluşturacak diğer grubun ise ilk detayları Haziran ayında Fusion Zirvesi'nde açıklanan NGC kodlu yeni nesil GPU mimarisini baz alması ve çok sayıda yeni özellik getirmesi bekleniyor.

AMD'nin giriş ve orta segmentte yer alacak Radeon HD 7000 serisi ekran kartları Thames ve Lombok, Radeon HD 7900 serisi altında sunulacak üst seviye ekran kartları ise Taihiti kod adıyla anılıyor. 28nm üretim teknolojisiyle hazırlanan yeni ekran kartlarının Eyefinity teknolojisine yönelik bir takım güncellemeler içermesi de bekleniyor.