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AMD: 35 milyon DirectX 11 GPU ve 1 milyondan fazla Fusion işlemci sattık

8 yıl
27,4b
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64
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin finanstan sorumlu üst yöneticisi ve geçici tepe yöneticisi Thomas Seifert, dördüncü çeyrek finansal sonuçların açıklandığı konferans görüşmesinde dikkat çekici rakamlar paylaştı. Resmi tanıtımı 5 Ocak'ta yapılan Fusion işlemcili Brazos platformunun, endüstri çapında yoğun ilgi gördüğünü belirten Seifert, ticari satışın başladığı Kasım ayından bu yana 1 milyondan fazla Fusion işlemcisi satıldığını belirtti. Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo, MSI, Samsung, Sony ve Toshiba gibi üreticilerin düşük güç tüketimli Fusion işlemcilerinin kullanıldığı Brazos platformuna ilgi gösterdiğini belirten Thomas Seifert, yeni seri çiplere gelen talebin, gelişmiş grafik ve video özelliklerine sahip düşük güç tüketimli çözümlere olan ilgiyi gözler önüne serdiğini, son kullanıcıların çoklu-ortam özelliklerine daha önce hiç olmadığı kadar fazla önem gösterdiğini söyledi.

Thomas Seifert, grafik işlemci pazarına yönelik sonuçları da açıkladı. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz Ekim ayında, Radeon HD 6800 serisinin tanıtıldığı basın etkinliğinde AMD'den Rick Bergman 25 milyon DirectX11 destekli GPU sattıklarını ve DirectX 11 pazarının %90'ına sahip olduklarını açıklamıştı. Thomas Seifert, dördüncü çeyrek sonu itibariyle DirectX 11 destekli 35 milyon GPU sattıklarını, ayrıca sezonsal nedenlere bağlı olarak artan konsol satışlarının ( Xbox 360 ve Nintendo Wii, AMD GPU'larını kullanıyor) da etkisi ile GPU bölümünün gelirlerinin son çeyrekte %9 arttığını ve 424 milyon gelir elde ettiklerini belirtti.


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arabcian 6 yıl
kişisel deneyimlerime göre amd ekran kartları mimari olarak daha gelişmiş ve kalitelidir kannımca
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cagataykoroglu 6 yıl arabcian
arabcian

kişisel deneyimlerime göre amd ekran kartları mimari olarak daha gelişmiş ve kalitelidir kannımca

senin kişisel deneyimini yesinler
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xamaximax 7 yıl
6.cadde
poweredbyofk amd olmasa pazar ne halde olurdu acaba
amd olmasa intel en kötü işlemcisini 500TLden, Nvidia en kötü dx11 destekli ekran kartını 500TLden satardı. biz de paşa paşa verip alırdık. gtx 460/gtx 470 SLI lar bile çok çok lüks olurdu. aynı şekilde Nvidia olmasa Amd en kötü kartını 500TLden satardı. CF çok çok lüks sayılırdı. çipsetlerini de çok pahalıya verirdi üreticilere. iki firma da birbirini dengeliyor.

keşke 3. bi firmada olsa
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alacakll 8 yıl
AMD - ATI seviyorum arkadaş, kim ne derse desin.gerektiğinde İNTEL - Nvida almam gereksede her zaman seveceğim.
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RockConn 8 yıl
Yukarıda açıklanan 424 milyon $ net kâr rakamına bakınca, geçen günlerde açıkladığı 2010 son çeyrek finansal sonuçlarında elde edilen 471 milyon $'lık net kârda GPU'nun olmadığını görüyorum. Kaçırdığım birşey mi var arkadaşlar? İki kâr oranına baktığımda; bu adamlar sadece GPU mu sattı!? hiç mi CPU satmadı? AMD ne zaman kâr açıklasa kimilerinden GPU departmanına dua etsinler gibi absürt yaklaşımları görüyorum.
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DH Misafiri 8 yıl
SAYIN setek01 yorumunuzda anlayamadığım bir şey var intel ile TSMC arasında ne gibi bir bağ var.ikisi birbirinden alakasız iki firma tsmc bir firma ile yakın olsa ancak amd ile olur çünkü onların grafik işlemcilerini ve artık işlemcilerini üretiyorlar. intel kendi işlemcilerini tasarlayıp üreten dünyanın en büyük yarı iletken firmasıdır.başka firmaya üretim yapmaz veya yaptırmaz.tsmc de dünyanın en büyük anlasmalı yarıiletken üreticisidir. onlarda kendisi işlemci tasarlamaz başkalarının tasarladıklarını üretirler. iki firmanın birbiri ile organik bir bağı yoktur. yani amd nin globalfoundries in ortağı olması gibi bir durum ortada yoktur.intel ile tsmc'yi ortak bir paydada birleştirecek nasıl bir mantık yürüttünüz anlayamadım.
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setek01 8 yıl

DH Misafiri

SAYIN setek01 yorumunuzda anlayamadığım bir şey var intel ile TSMC arasında ne gibi bir bağ var.ikisi birbirinden alakasız iki firma tsmc bir firma ile yakın olsa ancak amd ile olur çünkü onların grafik işlemcilerini ve artık işlemcilerini üretiyorlar. intel kendi işlemcilerini tasarlayıp üreten dünyanın en büyük yarı iletken firmasıdır.başka firmaya üretim yapmaz veya yaptırmaz.tsmc de dünyanın en büyük anlasmalı yarıiletken üreticisidir. onlarda kendisi işlemci tasarlamaz başkalarının tasarladıklarını üretirler. iki firmanın birbiri ile organik bir bağı yoktur. yani amd nin globalfoundries in ortağı olması gibi bir durum ortada yoktur.intel ile tsmc'yi ortak bir paydada birleştirecek nasıl bir mantık yürüttünüz anlayamadım.

Misafir kardeş orada yazdık ortaklık oranlarını fabrikaların lokasyonlarından tut arkalarındaki arap sermayesini de belirttik. TSMC kontratlı Yarıiletken üreticidir. Herkese her türlü üretimi yapabilen dünyanın En büyük firmasıdır bu doğrudur. Son çeyrek rakamları da muazzam çıktı. Şimdi neden büyük sermaye ATIC ile beraber yanına AMD'yi alıp 2009'da GF'yi kursun. Bu oluşumda IBM'in oyun kurucu olduğunu ve İntele karşı fusionla beraber AMD'yi daha güçlü bir konuma getirme çabaları olduğunu da belirttim. GF TSMC'ye rakip olarak kuruldu. İntel ile Organik bir bağ yok ama iki firmanın iş ortaklığı var ve şimdi AMD'yi daha güçlü kılacak bu oluşum GF'den dolayı tedirgin olan TSMC ile AMD'nin ilerleyişinden tedirgin olan İntel'i daha da yaklaştırdı. Ayrıca yıllardır TSMC sadece AMD'ye ve Nvidia'ya değil İntel'e de üretim yapmakta. Fabrikalar Çin de olunca üretim maliyetleri de değişimekte. Benim iddiam ise gelecekte intel maliyetlerden dolayı tamamen üretimi buraya yıkabilir. AMD 40nm fusionları TSMC'ye ürettirdi ancak 32 nm L1ano masaüstü performans sınıfı işlemciler Almanya Dresden'de GF tarafından yapılacak.
Burada AMD'nin son 3 senede aslında TSMC'den çok canı yandı. Üretim hattlarında daha fazla kapasiteyi Tayvanlı Nvidia'ya ayırması da bunu sebeplerinden birisi. AMD GLOBALFOUNDRIES'in ABU Dhabi Hükümeti tarafından 10 milyar USD destekli ATIC İle beraber ortağıdır ATIC %70'ine sahiptir ayrıca AMD hisselerini de almak istemektedir. Yukarıda mesajlarımda bunu açıkladım. Nasıl bir ortaklık olacakmış başka türlü anlamadım. Bir yonga fabrikası 3 milyar USD bulan bir yatırım bunlar AMD'nin çapını tek başına aşar ancak, pazara her ankette ortaya çıktığı gibi %70'den fazla sahip olan, tümleşik anakart ve işlemcilerden dolayı görüntü birimi anketlerinde bile en büyük pastaya sahip olan İntel büyük sermayenin iştahını kabartmış durumda.
Burada fikirden çok 2009 yılından beri çıkmış TOMSHARDWARE FUDZILLA DONANIMHABER ve PCLABS kaynaklarının yayınladığı haberlerden alıntılar vardır. Zaten buraki herşey neredeyse alıntıdır onların yazdıkları da alıntıdır ayrı konu. IBM SemiConductor Alliance'i bir araştırın en basitinden 28nm sürecinin çok zorlu geçeceğini anlarsınız.
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Batuist 8 yıl
fusion'ın geleceği parlak..
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X Files 8 yıl
Firmaların gerçek satış rakamlarına bilançolarından ulaşabilirsiniz. AMD, Intel, Nvidia gibi firmalar halka açık ( borsa da işlem gördükleri için ) oldukları için 3 er aylık dönemsel bazda bilançoları zaten kendi internet sitelerinde yayınlanıyor...
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m-99 8 yıl
ekran kartı bölümünün ekran kartı - nvidia / ekran kartı - amd şeklinde ayrılması düşünülebilir artık . Benim de abarttığım oluyor bazen ama yukardaki yorumlar fanatikliği aşmış donanım fetişizmi kokuyor .. gtx 460ı her gece bi posta y...larım , hd 5870imin altında her gece ezdiririm kendimi muhabbetine dönmüş olay iyice . Abartmayın beyler bizim cebimize girip çıkan mı var ? nvidia her ay para mı yatırıyor hesabınıza veya amd her yaz bizi bahamalara tatile mi götürüyor .. hayır alt tarafı oyun oynuyoruz. rekabet daima iyidir. iki firmadan birisi olmasa her çıkan kartı 300-350 dolardan aşağı satmazlar.
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KANUNI61 8 yıl
yaa adamlar cıkdı yatırımcısına finansal sonuçlarını acıklıyor şükadar gpu
bukadar cpu sattım diyor şu nu geliştirecem bunu yapacam diyor nedir paylaşılamayan anlamadım
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JrMaster 8 yıl
Yıl 2011 oldu ama hala 3 yaş ortamı oluşturmak isteyenler var
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DigitalWorld 8 yıl
Offfff offffffff.

Yönetim istifa.
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celikeins 8 yıl
dx11 oyun sayısı kactır acaba? 3 haneli olmus mudur:D
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Wilson Fisk 8 yıl
celikeins

dx11 oyun sayısı kactır acaba? 3 haneli olmus mudur:D


50 tane olsa yetmiyor 3 haneli mi olmasi gerekiyor?gunde 3 oyun simdiye kadar binlerce oyun bitirdin sanirim?10 tane dx11 saysana ne 3 hanelisi.espri yapacan batirmissin 3 tane olmus mudur diyecektin.insanlar dx11 diye almadi 5770'i zaten gucu yetmez ama dx9 oynatiyor mu oynatiyor.dx11 kart sattik demesi zoruna gidiyorsa kart sattik demis farzet sonucta nvidiayi 30'a filan katlamis ne yari yariyasi eski kartlarina dua etsin nv.biraz hazimli olun miyavlayip durmayin.
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BAYOKAN84 8 yıl

celikeins

dx11 oyun sayısı kactır acaba? 3 haneli olmus mudur:D



ne üçü....daha iki haneye ulaşamadık....


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sadtneverdie 8 yıl
Nvidia nın şu akdar sattık bu akdar sattık dememesi ne ilginç değil mi? Halbuki pazarı yarı yarıya paylaşıyorlar. ama amd çığırtkanlık yapıp duruyor. 1 milyon fusion sattık diyorlar nvidia tegra 2 100.000 siparişin altında kabul edilmiyor.
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Rwenzori 8 yıl
sadtneverdie

Nvidia nın şu akdar sattık bu akdar sattık dememesi ne ilginç değil mi? Halbuki pazarı yarı yarıya paylaşıyorlar. ama amd çığırtkanlık yapıp duruyor. 1 milyon fusion sattık diyorlar nvidia tegra 2 100.000 siparişin altında kabul edilmiyor.


Fanatik olduğunuzu şu konuda bile göstermeniz kadar ilginç gerçekten, gerçekten midem bulanıyor böylesine fanatizm kokan tiplerden, ne anlatmaya çalışıyorsun, bunu demekle ne geçiyor eline ha, aferim mi bekliyorsun, o zaman aferim sana, çok güzel düşünmüşsün, adamlar satışlarını açıklamışlar konferans vs, sanane yahu, yukarda ki yorumlara bak, bir tane senin gibi, ipe sapa gelmeyen yorum yazan var mı, illa laf sokmak zorunda mısın, yoksa sırf post kasmak mı niyetin, sizin gibiler olmadan forum çok daha yaşanabilir olacaktır eminim..

Biraz büyüyün artık ya.
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Statistik 8 yıl

sadtneverdie

Nvidia nın şu akdar sattık bu akdar sattık dememesi ne ilginç değil mi? Halbuki pazarı yarı yarıya paylaşıyorlar. ama amd çığırtkanlık yapıp duruyor. 1 milyon fusion sattık diyorlar nvidia tegra 2 100.000 siparişin altında kabul edilmiyor.


evet cok ilginc, hele bunu, en ufak ayrintidan bile reklam yapan bir firma olunca cok daha ilginc oluyor, demekki satis rakamlari gercekten cok dusuk, ozellikle gpu satislari
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cello_74 8 yıl

sadtneverdie

Nvidia nın şu akdar sattık bu akdar sattık dememesi ne ilginç değil mi? Halbuki pazarı yarı yarıya paylaşıyorlar. ama amd çığırtkanlık yapıp duruyor. 1 milyon fusion sattık diyorlar nvidia tegra 2 100.000 siparişin altında kabul edilmiyor.


Sanırım sinek avlıyor olmalı desem sizin gibi fanatik olmuş olurum ama ne yazıkki hakikatte bu maalesef
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