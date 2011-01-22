AMD: 35 milyon DirectX 11 GPU ve 1 milyondan fazla Fusion işlemci sattık

AMD'nin finanstan sorumlu üst yöneticisi ve geçici tepe yöneticisi Thomas Seifert, dördüncü çeyrek finansal sonuçların açıklandığı konferans görüşmesinde dikkat çekici rakamlar paylaştı. Resmi tanıtımı 5 Ocak'ta yapılan Fusion işlemcili Brazos platformunun, endüstri çapında yoğun ilgi gördüğünü belirten Seifert, ticari satışın başladığı Kasım ayından bu yana 1 milyondan fazla Fusion işlemcisi satıldığını belirtti. Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo, MSI, Samsung, Sony ve Toshiba gibi üreticilerin düşük güç tüketimli Fusion işlemcilerinin kullanıldığı Brazos platformuna ilgi gösterdiğini belirten Thomas Seifert, yeni seri çiplere gelen talebin, gelişmiş grafik ve video özelliklerine sahip düşük güç tüketimli çözümlere olan ilgiyi gözler önüne serdiğini, son kullanıcıların çoklu-ortam özelliklerine daha önce hiç olmadığı kadar fazla önem gösterdiğini söyledi.

Thomas Seifert, grafik işlemci pazarına yönelik sonuçları da açıkladı. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz Ekim ayında, Radeon HD 6800 serisinin tanıtıldığı basın etkinliğinde AMD'den Rick Bergman 25 milyon DirectX11 destekli GPU sattıklarını ve DirectX 11 pazarının %90'ına sahip olduklarını açıklamıştı. Thomas Seifert, dördüncü çeyrek sonu itibariyle DirectX 11 destekli 35 milyon GPU sattıklarını, ayrıca sezonsal nedenlere bağlı olarak artan konsol satışlarının ( Xbox 360 ve Nintendo Wii, AMD GPU'larını kullanıyor) da etkisi ile GPU bölümünün gelirlerinin son çeyrekte %9 arttığını ve 424 milyon gelir elde ettiklerini belirtti.