AMD: 35 milyon DirectX 11 GPU ve 1 milyondan fazla Fusion işlemci sattık

AMD'nin finanstan sorumlu üst yöneticisi ve geçici tepe yöneticisi Thomas Seifert, dördüncü çeyrek finansal sonuçların açıklandığı konferans görüşmesinde dikkat çekici rakamlar paylaştı. Resmi tanıtımı 5 Ocak'ta yapılan Fusion işlemcili Brazos platformunun, endüstri çapında yoğun ilgi gördüğünü belirten Seifert, ticari satışın başladığı Kasım ayından bu yana 1 milyondan fazla Fusion işlemcisi satıldığını belirtti. Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo, MSI, Samsung, Sony ve Toshiba gibi üreticilerin düşük güç tüketimli Fusion işlemcilerinin kullanıldığı Brazos platformuna ilgi gösterdiğini belirten Thomas Seifert, yeni seri çiplere gelen talebin, gelişmiş grafik ve video özelliklerine sahip düşük güç tüketimli çözümlere olan ilgiyi gözler önüne serdiğini, son kullanıcıların çoklu-ortam özelliklerine daha önce hiç olmadığı kadar fazla önem gösterdiğini söyledi.
Thomas Seifert, grafik işlemci pazarına yönelik sonuçları da açıkladı. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz Ekim ayında, Radeon HD 6800 serisinin tanıtıldığı basın etkinliğinde AMD'den Rick Bergman 25 milyon DirectX11 destekli GPU sattıklarını ve DirectX 11 pazarının %90'ına sahip olduklarını açıklamıştı. Thomas Seifert, dördüncü çeyrek sonu itibariyle DirectX 11 destekli 35 milyon GPU sattıklarını, ayrıca sezonsal nedenlere bağlı olarak artan konsol satışlarının ( Xbox 360 ve Nintendo Wii, AMD GPU'larını kullanıyor) da etkisi ile GPU bölümünün gelirlerinin son çeyrekte %9 arttığını ve 424 milyon gelir elde ettiklerini belirtti.
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senin kişisel deneyimini yesinler
keşke 3. bi firmada olsa
Misafir kardeş orada yazdık ortaklık oranlarını fabrikaların lokasyonlarından tut arkalarındaki arap sermayesini de belirttik. TSMC kontratlı Yarıiletken üreticidir. Herkese her türlü üretimi yapabilen dünyanın En büyük firmasıdır bu doğrudur. Son çeyrek rakamları da muazzam çıktı. Şimdi neden büyük sermaye ATIC ile beraber yanına AMD'yi alıp 2009'da GF'yi kursun. Bu oluşumda IBM'in oyun kurucu olduğunu ve İntele karşı fusionla beraber AMD'yi daha güçlü bir konuma getirme çabaları olduğunu da belirttim. GF TSMC'ye rakip olarak kuruldu. İntel ile Organik bir bağ yok ama iki firmanın iş ortaklığı var ve şimdi AMD'yi daha güçlü kılacak bu oluşum GF'den dolayı tedirgin olan TSMC ile AMD'nin ilerleyişinden tedirgin olan İntel'i daha da yaklaştırdı. Ayrıca yıllardır TSMC sadece AMD'ye ve Nvidia'ya değil İntel'e de üretim yapmakta. Fabrikalar Çin de olunca üretim maliyetleri de değişimekte. Benim iddiam ise gelecekte intel maliyetlerden dolayı tamamen üretimi buraya yıkabilir. AMD 40nm fusionları TSMC'ye ürettirdi ancak 32 nm L1ano masaüstü performans sınıfı işlemciler Almanya Dresden'de GF tarafından yapılacak.
Burada AMD'nin son 3 senede aslında TSMC'den çok canı yandı. Üretim hattlarında daha fazla kapasiteyi Tayvanlı Nvidia'ya ayırması da bunu sebeplerinden birisi. AMD GLOBALFOUNDRIES'in ABU Dhabi Hükümeti tarafından 10 milyar USD destekli ATIC İle beraber ortağıdır ATIC %70'ine sahiptir ayrıca AMD hisselerini de almak istemektedir. Yukarıda mesajlarımda bunu açıkladım. Nasıl bir ortaklık olacakmış başka türlü anlamadım. Bir yonga fabrikası 3 milyar USD bulan bir yatırım bunlar AMD'nin çapını tek başına aşar ancak, pazara her ankette ortaya çıktığı gibi %70'den fazla sahip olan, tümleşik anakart ve işlemcilerden dolayı görüntü birimi anketlerinde bile en büyük pastaya sahip olan İntel büyük sermayenin iştahını kabartmış durumda.
Burada fikirden çok 2009 yılından beri çıkmış TOMSHARDWARE FUDZILLA DONANIMHABER ve PCLABS kaynaklarının yayınladığı haberlerden alıntılar vardır. Zaten buraki herşey neredeyse alıntıdır onların yazdıkları da alıntıdır ayrı konu. IBM SemiConductor Alliance'i bir araştırın en basitinden 28nm sürecinin çok zorlu geçeceğini anlarsınız.
bukadar cpu sattım diyor şu nu geliştirecem bunu yapacam diyor nedir paylaşılamayan anlamadım
Yönetim istifa.
50 tane olsa yetmiyor 3 haneli mi olmasi gerekiyor?gunde 3 oyun simdiye kadar binlerce oyun bitirdin sanirim?10 tane dx11 saysana ne 3 hanelisi.espri yapacan batirmissin 3 tane olmus mudur diyecektin.insanlar dx11 diye almadi 5770'i zaten gucu yetmez ama dx9 oynatiyor mu oynatiyor.dx11 kart sattik demesi zoruna gidiyorsa kart sattik demis farzet sonucta nvidiayi 30'a filan katlamis ne yari yariyasi eski kartlarina dua etsin nv.biraz hazimli olun miyavlayip durmayin.
ne üçü....daha iki haneye ulaşamadık....
Fanatik olduğunuzu şu konuda bile göstermeniz kadar ilginç gerçekten, gerçekten midem bulanıyor böylesine fanatizm kokan tiplerden, ne anlatmaya çalışıyorsun, bunu demekle ne geçiyor eline ha, aferim mi bekliyorsun, o zaman aferim sana, çok güzel düşünmüşsün, adamlar satışlarını açıklamışlar konferans vs, sanane yahu, yukarda ki yorumlara bak, bir tane senin gibi, ipe sapa gelmeyen yorum yazan var mı, illa laf sokmak zorunda mısın, yoksa sırf post kasmak mı niyetin, sizin gibiler olmadan forum çok daha yaşanabilir olacaktır eminim..
Biraz büyüyün artık ya.
evet cok ilginc, hele bunu, en ufak ayrintidan bile reklam yapan bir firma olunca cok daha ilginc oluyor, demekki satis rakamlari gercekten cok dusuk, ozellikle gpu satislari
Sanırım sinek avlıyor olmalı desem sizin gibi fanatik olmuş olurum ama ne yazıkki hakikatte bu maalesef