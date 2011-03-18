AMD 3.7GHz'de çalışan Phenom II X4 980 işlemcisini hazırlıyor

AMD'nin yol haritasına ilişkin yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Elimize ulaşan bilgilere göre AMD, Bulldozer işlemcilerine ek olarak mevcut ürün gamını da güncellemeye devam edecek. Dört çekirdekli işlemci ailesinin en hızlı modeli olarak 3.6GHz'de çalışan Phenom II X4 975 Black Edition modeliyle gündemde olan AMD, 3.7GHz'de çalışan Phenom II X4 980 Black Edition modelini de hazırlıyor. Resmi yol haritasında yer alan ve Nisan-Ağustos döneminde çıkacağı belirtilen işlemci, 125 Watt TDP değeri ile lanse edilecek ve arttırılan saat hızı dışında 900 serisinin diğer modelleriyle benzer özelliklere sahip olacak.

Soket AM3 formunda olan ve 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Phenom II X4 980, her çekirdek için 512 Kb olmak üzere toplamda 2MB büyüklüğünde Seviye 2 bellek kapasitesine ve çekirdekler arası ortak kullanıma açık 6MB büyüklüğünde Seviye 3 bellek kapasitesine sahip. Sahip olduğu entegre bellek kontrolcüsü üzerinden 1333MHz'e kadar çift kanal bellek desteği sunan işlemci, Black Edition serisi kapsamında çarpan açık olarak geliyor ve bu sayede yüksek hız aşırtma potansiyeli de vaad ediyor.