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AMD 3.7GHz'de çalışan Phenom II X4 980 işlemcisini hazırlıyor

8 yıl
50,9b
1
34
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin yol haritasına ilişkin yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Elimize ulaşan bilgilere göre AMD, Bulldozer işlemcilerine ek olarak mevcut ürün gamını da güncellemeye devam edecek. Dört çekirdekli işlemci ailesinin en hızlı modeli olarak 3.6GHz'de çalışan Phenom II X4 975 Black Edition modeliyle gündemde olan AMD, 3.7GHz'de çalışan Phenom II X4 980 Black Edition modelini de hazırlıyor. Resmi yol haritasında yer alan ve Nisan-Ağustos döneminde çıkacağı belirtilen işlemci, 125 Watt TDP değeri ile lanse edilecek ve arttırılan saat hızı dışında 900 serisinin diğer modelleriyle benzer özelliklere sahip olacak.

Soket AM3 formunda olan ve 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Phenom II X4 980, her çekirdek için 512 Kb olmak üzere toplamda 2MB büyüklüğünde Seviye 2 bellek kapasitesine ve çekirdekler arası ortak kullanıma açık 6MB büyüklüğünde Seviye 3 bellek kapasitesine sahip. Sahip olduğu entegre bellek kontrolcüsü üzerinden 1333MHz'e kadar çift kanal bellek desteği sunan işlemci, Black Edition serisi kapsamında çarpan açık olarak geliyor ve bu sayede yüksek hız aşırtma potansiyeli de vaad ediyor.


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setek01 8 yıl
Fiyatının güncel olması gerekir. Güncel'den kastım x4 970'in fiyatı malum. 300 TL civarından pahalı olmaması gerekir. Daha aşağısı zaten mevcut piyasa gerçeklerine uygun olmaz. Bu işlemci 250-275 TL aralığında olsa başka bir şey almaya gerek kalmaz en az iki üç sene daha ve o zaman buldozer de 2500k'da satmaz zaten. Dolayısıyla en fazla X4 965'in bugünkü fiyatlarında piyasada orta segmentte yerini almalıdır. Ancak anakart konusu karışık. İleriye dönük destek sadece 890FX'lerde mi yoksa 8 serisinin tamamında mı olacak? Ben Phenom II X4'lerin yine de orta seviyeden aşağıda olmayan bileşenleri kaliteli anakartları hakettiğini düşünüyorum. 200 250 tl araında fiyatlı olan 880G anakartlar minimum tercih olmalı. ASUS M4A88TD-V EVO 880G ideali olurdu eğer buldozer destekli bios sağlanacaksa.
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gkn_ymz 8 yıl
Bu işlemcileri boşuna çıkarıyor Phenom II x4 955 den sonraki tüm işlemciler sadece çarpanını arttırarak piyasaya sunuyorlar.Bu işlemciler herhalde hayatında OC nedir duymayanlar için bendeki x4 B50 işlemci bile voltajsız sadece FSB artışı ile 3,72 GHZ stabil(stok soğutucu) çalışıyor az voltaj 4,2/4,3 GHZ(red scorpion) stabil
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murattt06 8 yıl

_G_K_N_

Bu işlemcileri boşuna çıkarıyor Phenom II x4 955 den sonraki tüm işlemciler sadece çarpanını arttırarak piyasaya sunuyorlar.Bu işlemciler herhalde hayatında OC nedir duymayanlar için bendeki x4 B50 işlemci bile voltajsız sadece FSB artışı ile 3,72 GHZ stabil(stok soğutucu) çalışıyor az voltaj 4,2/4,3 GHZ(red scorpion) stabil


ya hocam şu o.c işini bir ben bilmiyorum ya cidden ? biraz yardımcı olur musun _? nedir nasıl yapılır işlemciye pc nin genel ömrünü kısaltır mı ? vs vs yani yoksa ben de sistem toplayınca o.c yapmayı düşünüyorum ama aklıma yatar anlarsam [>:]
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mezka 8 yıl
böyle işlemcilere hala takoz soğutucu fan ile veriyorlar daha en diyeyim bende aldım birde phenom x6 sesinden dolayı özel soğutucu aldım burdan alacaklarada sesleniyorum :D
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Rainbow6 8 yıl
Olaya yanlis yonden degerlendirmemek lazim yurt disi fiyatlarina bakarsak 2500k 229 dolar 1055t ise 180 dolar eger oyun sistemi yapiyorsak 2500k almaya gerek yok ayni ozelliklerdeki 2500 alinabilir 210 dolar fiyati var .. ben 2500 ve 1100t karsilastirmasina baktim 2500 butun oyunlarda 20-30 fps fark atmis 1100t ye bu kadar fark atiyosa 1055t ye daha cok fark atacaktir... ustelik bircok testte onde (winrar,photoshop,web performans 2500 daha iyi... kim evde oturup cinebenchte skor almak icin yada tatil videolarini 2 dakka hizli isleyecek diye 6 cekirdekli islemci alirki)) simdi 20-30 dolar fark olusuyor bu farkla ne kadar iyi bir ekran karti alip 20-30 fps farki kapatmak istiyosunuz anlamadim ... ustelik intelin beklenen fiyati 2500k icin 215 dolardi yani simdilik pahaliya satiliyor kisa surede inecektir fiyati
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peters 8 yıl
sadece işlemci bazında fiyat farkı yok amd de 150 tlye iyibir anakart alabiliyorken intelde 450-500tl ye alabiliyorsun aradaki farkla amd ye ekran kartı takviyesi yaparsın.
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theyapici 8 yıl
devir yenilik devridir oc devri değildir yaza az kaldı isterse 4ghz yapsın ne fayda
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peters 8 yıl
olaya sadece işlemci bazında bakmamak lazım mesela arkadaş oyunlarda 2500k 1055t ye fark atıyor hemde aynı fiyat diyor doğrudur fakat 2500k lı cf lı sistem kursam anakartla işlemci fiyatı amd ye göre yüksek olduğu için ekran kartından kısmak zorunda kalacam.Aynı paraya amd toplasam anakart ve işlemciden kalan parayla ekran kartı alırım enaz işlemciyi 955 ve 6950cf yaparım buseferde durum tersine döner.
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atiktuk 8 yıl
1000mhz arttırarak model cıkartmaları devam edıyor hala..iyiymiş..iyi bir soğutma ile herhalde cok rahat 4.5ghz kullanılabılır..
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tobepeople 8 yıl
pehhh ben zaten phenom 2 x2 560 kullanıyorum 3.8 ghz e çektim ısı tam yükte 42 derece oluyor ama şimdi diyeceksiniz ki bu iki çekirdek hayır değil çekirdekler açık x4 b60 olarak kullanıyorum noctua fanımda var istersem 4 ghz e çekerim :D
boşuna para vermeyin bunlara benim gibi bir alt yada üst modelini alın yeterli boşa para harcamayın derim ama para sizin :D
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lazerboy 8 yıl

tobepeople

pehhh ben zaten phenom 2 x2 560 kullanıyorum 3.8 ghz e çektim ısı tam yükte 42 derece oluyor ama şimdi diyeceksiniz ki bu iki çekirdek hayır değil çekirdekler açık x4 b60 olarak kullanıyorum noctua fanımda var istersem 4 ghz e çekerim :D

boşuna para vermeyin bunlara benim gibi bir alt yada üst modelini alın yeterli boşa para harcamayın derim ama para sizin :D



Yaptığınız kumar gibi bişey sonuçta tüm çekirdeklerin sağlam olarak açılması garanti değil. Zaten çoğu kişi açamıyor 4ünü birden bakıyorsun önbelleği bozuk yada çekirdeği bozuk hatalı vb.
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Tony Tony 8 yıl
4.8 Stabilde yakalar bana göre kolay kolay piyasadan emekli olucagını zannetmiyorum phenom serisinin
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FRAPS 8 yıl
bunu direkt 4.0 ghz olarak çıkarsalardı ya, 100 mhz artınca yeni işlemci çıkmasına
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eulogy 8 yıl
vallaha bence bulldozer çıktıktan sonra da bu işlemciler çok satar...
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MÜŞAVİR 8 yıl
Elbette satar. İşlemci intelin lga775 quad larından daha ucuza hatta e8xxx serisinden ucuza satılıyor. Performansıda gayet yeterli. AMD bu işlemcilerden daha çok ekmek yer.
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