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Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AMD 400 serisi çipsetlerde PCIe 4.0 kavgası

Asus önceki AMD 400 çipsetli anakartlara da deneysel anlamda PCIe 4.0 teknolojisini sunmak isterken AMD ise donanımın zarar göreceği endişesiyle bunu engellemeye çalışıyor.
3 sa.
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Anakart
Ekrem71
Haber Editörü
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AMD 400 serisi çipsetlerde PCIe 4.0 kavgası

AMD’nin bu yıl Computex 2019 fuarında yaptığı tanıtımlarda en dikkat çeken konu PCIe 4.0 standardına geçiş olmuştu. Şimdilik AMD’nin niyeti bu teknolojiyi Ryzen 3 ve 570 çipsetine özel tutmak ancak üretici ortaklar zinciri kırmaya başladı.

Kavga var

Asus’un AMD 400 çipset barındıran AM4 anakartlara kısıtlı da olsa PCIe 4.0 desteği vermeye başladığı bilgisi geldi. Çipsete doğrudan bağlı olan cihazlarda BIOS güncellemesi ile PCIe 4.0 desteği açılabiliyor.

Ayrıca Bkz. "Bu kez bir öğretim kurumu fidye yazılımına maruz kaldı"

AMD X470 ve B450 çipset barındıran anakartlarda kısmen de olsa PCIe 4.0 kullanılabiliyor. Listeye göre belirli anakartlarda sadece M.2 slotu, belirli anakartlarda sadece PCIe slotları veya duruma göre her ikisi de PCIe 4.0 standardına açık.

Elbette bunun bir bedeli var. Asus kullanıcıların PCIe 4.0 tercihi yaparken dengesizlik ve kararsızlık sorunlarına yol açacağını bilmesini istiyor. Zira AMD de X570 altındaki anakartlarda problem olacağını açıklamıştı.

Diğer taraftan AMD’nin deneysel de olsa kesinlikle PCIe 4.0 teknolojisini kullanıma açılmaması konusunda baskısı var. Firma bu hafta üretici ortaklarına bir yazılım göndererek BIOS güncellemelerini iptal ettireceğini duyurdu.

 

https://www.techpowerup.com/257380/asus-begins-enabling-limited-pcie-gen-4-0-on-amd-400-series-chipset-motherboards Yorum Yaz
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homebird 2 sa. en beğenilen
AMD 5xx çipsetrine dünya kadar masraf yapmış. Taibiki ekmeğini yemek isteyecektir. Büyük ihtimal ASUS, AMD tarafından engellenecektir. Yoksa 5XX çipsetli anakart satışları büyük darbe alır.
AMD 5xx çipsetrine dünya kadar masraf yapmış. Taibiki ekmeğini yemek isteyecektir. Büyük ihtimal ASUS, AMD tarafından engellenecektir. Yoksa 5XX çipsetli anakar...
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innformatics 1 sa.
Konu Basligi = Ekrem71
Kavga var?!?!
Neyin kavgasi? Magazin haber basligi gibi nedir bu?
Forumdaki o kadar uyenin elestirilerine ragmen hala kendini gelistirmek ve duzeltmek yerine bildigini okuman uzucu.
Konu Basligi = Ekrem71Kavga var?!?!Neyin kavgasi? Magazin haber basligi gibi nedir bu?Forumdaki o kadar uyenin elestirilerine ragmen hala kendini...
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suicide sheep 7 dk. yeni yorumcu
21 haziranda asus bios yayınlamış tuf b450 lere. oradaki biosda 4.0 seçeneği varmı deneyen oldumu
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innformatics 1 sa.
Konu Basligi = Ekrem71
Kavga var?!?!
Neyin kavgasi? Magazin haber basligi gibi nedir bu?
Forumdaki o kadar uyenin elestirilerine ragmen hala kendini gelistirmek ve duzeltmek yerine bildigini okuman uzucu.
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WmGMD 1 sa.
Yeni yeni yakalanan stabiliteyi bu şekilde bozarsa yine ram seçme olayında olduğu gibi adı çıkabilir bence.
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Timeguard 2 sa.
Pcie x16 slotuna verse yeter.
Hiç degilse yeni ekran kartlarini daha rahat pazarlarlar.
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H34RTL3SS 2 sa.
amd sana sempatimiz fakirin dostu intelin korkulu rüyasının diyeydi ama kendi ayağına sıkma işte :) biraz kullanıcı çekince intelin yolundan gitmeye başşladın ama daha o kadar büyümedin yeterli kullanıma ulaşmadın yapa bunu :(
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homebird 2 sa. en beğenilen
AMD 5xx çipsetrine dünya kadar masraf yapmış. Taibiki ekmeğini yemek isteyecektir. Büyük ihtimal ASUS, AMD tarafından engellenecektir. Yoksa 5XX çipsetli anakart satışları büyük darbe alır.
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