AMD 400 serisi çipsetlerde PCIe 4.0 kavgası

AMD’nin bu yıl Computex 2019 fuarında yaptığı tanıtımlarda en dikkat çeken konu PCIe 4.0 standardına geçiş olmuştu. Şimdilik AMD’nin niyeti bu teknolojiyi Ryzen 3 ve 570 çipsetine özel tutmak ancak üretici ortaklar zinciri kırmaya başladı.

Kavga var

Asus’un AMD 400 çipset barındıran AM4 anakartlara kısıtlı da olsa PCIe 4.0 desteği vermeye başladığı bilgisi geldi. Çipsete doğrudan bağlı olan cihazlarda BIOS güncellemesi ile PCIe 4.0 desteği açılabiliyor.

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AMD X470 ve B450 çipset barındıran anakartlarda kısmen de olsa PCIe 4.0 kullanılabiliyor. Listeye göre belirli anakartlarda sadece M.2 slotu, belirli anakartlarda sadece PCIe slotları veya duruma göre her ikisi de PCIe 4.0 standardına açık.

Elbette bunun bir bedeli var. Asus kullanıcıların PCIe 4.0 tercihi yaparken dengesizlik ve kararsızlık sorunlarına yol açacağını bilmesini istiyor. Zira AMD de X570 altındaki anakartlarda problem olacağını açıklamıştı.

Diğer taraftan AMD’nin deneysel de olsa kesinlikle PCIe 4.0 teknolojisini kullanıma açılmaması konusunda baskısı var. Firma bu hafta üretici ortaklarına bir yazılım göndererek BIOS güncellemelerini iptal ettireceğini duyurdu.