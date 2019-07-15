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Bu kez bir öğretim kurumu fidye yazılımına maruz kaldı

Bir üniversiteyi hedef alan fidyeciler öğrenci veri sistemi ve ders içerikleri de dahil tüm verileri ele geçirdi. Üniversite yönetimi gerekirse 80 yıl öncesine dönmeye kararlı.
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Güvenlik
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde kurumlara yönelik fidye yazılımı saldırısının arttığını görüyoruz. Bireylerdeki düşük miktarlar yerine kurumlardaki yüksek bütçelere göz diken saldırganlar her boşluğu değerlendirmeye çalışıyor.

2 milyon dolar fidye

ABD’de geçtiğimiz aylarda bazı şehir yönetimlerinin hassas verilerinin fidyecilerin eline geçtiğini ve hizmetlerin dahi aksamasına sebep olacak şekilde şifrelendiğini okumuştuk. Bu kez bir öğretim kurumu saldırıya uğradı.

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New York şehrinin Monroe Üniversitesi geçtiğimiz hafta fidye yazılımı saldırısına uğradı ve kampüslerdeki tüm bilgisayar sistemleri kilitlendi. Bu nedenle öğrenci bilgileri ve ders materyalleri erişilmez hale gelirken üniversitenin web sitesi de çöktü.

Fidyeciler verilerin açılması için 170 BTC yani 2 milyon dolara yakın bir meblağ talep ediyor. 1933 yılından bu yana eğitim veren Monroe Universitesi ise bunu ödemeye yanaşmıyor. Yönetim bu sistemler olmadan da eğitim vermenin yollarını aradıklarını belirtti.

 

https://www.ubergizmo.com/2019/07/ransomware-attack-may-cost-monroe-college-2-million/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
labtek38 2 sa.
Bu devirde bu verilerin yedeklerini internete bağlı olmayan bir yerde yedeklemeleri gerektiğini çok pahalı bir dersle öğrenecekler demekki. Başlığı öğretim kurumu öğrenci oldu diye değiştirebilirsiniz.
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