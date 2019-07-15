Bu kez bir öğretim kurumu fidye yazılımına maruz kaldı

Son dönemde kurumlara yönelik fidye yazılımı saldırısının arttığını görüyoruz. Bireylerdeki düşük miktarlar yerine kurumlardaki yüksek bütçelere göz diken saldırganlar her boşluğu değerlendirmeye çalışıyor.

2 milyon dolar fidye

ABD’de geçtiğimiz aylarda bazı şehir yönetimlerinin hassas verilerinin fidyecilerin eline geçtiğini ve hizmetlerin dahi aksamasına sebep olacak şekilde şifrelendiğini okumuştuk. Bu kez bir öğretim kurumu saldırıya uğradı.

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New York şehrinin Monroe Üniversitesi geçtiğimiz hafta fidye yazılımı saldırısına uğradı ve kampüslerdeki tüm bilgisayar sistemleri kilitlendi. Bu nedenle öğrenci bilgileri ve ders materyalleri erişilmez hale gelirken üniversitenin web sitesi de çöktü.

Fidyeciler verilerin açılması için 170 BTC yani 2 milyon dolara yakın bir meblağ talep ediyor. 1933 yılından bu yana eğitim veren Monroe Universitesi ise bunu ödemeye yanaşmıyor. Yönetim bu sistemler olmadan da eğitim vermenin yollarını aradıklarını belirtti.