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AMD 5 milyon Fusion işlemci sattı, arzdan fazla talep aldı

7 yıl
14,7b
1
13
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Beklendiği gibi oldu ve AMD'nin netbook'lar ile giriş seviyesindeki bazı notebook'lar için hazırladığı Fusion platformu için oluşan talep, üretim kapasitesinin üzerine çıktı. Resmi tanıtımı Ocak ayında yapılan ancak büyük sistem üreticilerine satışı Kasım-Aralık döneminde başlayan Fusion işlemcili Brazos platformununun pazardaki varlığı hızla artıyor. Tablet bilgisayarların yükselişi karşısında geleceği tartışma konusu olan netbook segmenti için "taze kan" etkisi yapan Brazos platformu ile AMD, 5 milyondan fazla Fusion işlemci satmayı başardı. Şu an için C ve E serisi altında tek ve çift çekirdekli çözümler sunan AMD, DirectX 11 destekli entegre grafik birimi sayesinde avantaj yaratmayı başarıyor.

Brazos platformu altında Bobcat mimarisini kullanan Fusion işlemcilerini sunan AMD, önümüzdeki ay ile birlikte uzun süredir merakla beklenen Llano kod adlı yeni Fusion işlemcilerini de pazara sunacak. Netbook'lara yönelik versiyonlardan farklı olarak bu işlemciler, K10.5 mimarisini temel alıyor ve çok daha güçlü entegre grafik birimi ile geliyorlar. Brazos platformunun düşük güç tüketimli sistemlerdeki başarısını, dört çekirdekli versiyonları da bulunan Llano işlemci ailesiyle yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlar ve performans odaklı masaüstü sistemlerde tekrarlamak isteyen AMD için kimi analistler, "dengeli bilgi işlem" yaklaşımını esas alan Fusion ailesinin genişlemesiyle satışlarını daha da arttıracağını düşünüyorlar.


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lTriviuml 7 yıl en beğenilen
Hatırlarsanız intelde, nvidia ion platformunu gereksiz ve maliyet arttırıcı bulmuştu demekki kimse HD videolarda bayılan netbook istemiyor. Fusion sayesinde ultra taşınabilir cihazlarda performans cıtasının yukselecegini dusunuyorum
Hatırlarsanız intelde, nvidia ion platformunu gereksiz ve maliyet arttırıcı bulmuştu demekki kimse HD videolarda bayılan netbook istemiyor. Fusion sayesinde ult...
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Firaristt 7 yıl
Güzel haber, AMD'nin tablet ve netbook pazarında ben de varım diyebilmesi gerçekten çok iyi olur ancak daha Türkiye'de(İstanbul'da)hiç Fusion işlemci kullanan cihaz kullanamadım..
Bu arada son birkaç gündür pek haber çıkmıyor acaba ekibin bir kısmı E3'e falan mi gitti? Birde BullDozer'lerin ertelenmesi ile ilgili bildiğiniz bir şey var mı? (Kesin bir açıklama)
Güzel haber, AMD'nin tablet ve netbook pazarında ben de varım diyebilmesi gerçekten çok iyi olur ancak daha Türkiye'de(İstanbul'da)hiç Fusion işlemci kullanan c...
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poweredbyofk 7 yıl
güzel haberler bunlar amd gerek f/p gerek performans olarak giriş sınıfını haraketlendirdi şimdi sıra orta ve üst düzey sistemlerde
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TsG 7 yıl
Sènior Farfalla
Bu gelişme ile birlikte fiyatların hem netbook hemde HTPC platformlarında ucuzlamasını ümidediyorum... TR de olan bazı netbook modelleri... gold.com.tr/... shopmania.com.tr/...

Netbook dediğin 15,6".
Bişey dğeişmedi: AMD haberlerini okumaya devam ediyoruz ama netbook'ları Türkiye'de hala göremiyoruz...
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@wise 7 yıl

TsG

Sènior Farfalla

Bu gelişme ile birlikte fiyatların hem netbook hemde HTPC platformlarında ucuzlamasını ümidediyorum... TR de olan bazı netbook modelleri... gold.com.tr/... shopmania.com.tr/...


Netbook dediğin 15,6".
Bişey dğeişmedi: AMD haberlerini okumaya devam ediyoruz ama netbook'ları Türkiye'de hala göremiyoruz...


biz her zaman en son görenlerden olacağız. Bu distribitörler yüzünden.
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alpa07 7 yıl
amd ayak sesleri
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ikista 7 yıl
teknosa'da sony'nin e350 kullanan 12"lik modeli var, 1055 lira imiş.
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mugurgok 7 yıl
Amd "fusion" adı altında güzel işler yapıyor artık, intel'in artık "atom" ismini kaldırması ve daha gelişmiş ürünleri daha ucuz fiyata piyasaya sürmesi gerek. Atomu duyunca beni sinir basıyor.
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arsoy 7 yıl
Şu anda bu yazıyı fusion işlemcili notebook'umdan (Vaio) yazıyorum. Süper bir işlemci, pardon APU.
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Volkanbaba 7 yıl
Amd açısından güzel bir haber.netbookları atom eziyetinden kurtarıyor.
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Batuist 7 yıl
Ben özellikle yeni çıkacak olan l1ano serisi fusionların pazarda kendilerini çok fazla hissettireceğini düşünüyorum.
Şimdi pazarda şöyle bir durum oluştu. İlk fusion işlemcilerine büyük firmalar sipariş verirken bir kısmıda temkinli yaklaşmayı ve "bekle ve gör" stratejisini uygulamayı seçti. Pazarda olumlu karşılanmasının ardından daha yeni ve güçlü işlemcilerde ise çok daha fazla talep görecektir. Çünkü eskileri bile arzı geçtiğine göre pastanın büyüdüğünü gören tüm üreticiler için çok daha cazip bir platform oluşturucak. Ve pastadan pay almak isteyecekler. O yüzden lianonun geleği bana göre çok parlak. Netbooklarda olduğu kadar notebooklarda da çok büyük avantajları olan bir platform. Aslında bakarsak tüketiciler içinde çok güzel bir çalışma oldu fusion. uygun fiyata yüksek performans ve pazarda rekabet etkisi. Bu sene AMDnin yılı olcak dedik 2010da artık buldozerin gelmesiylede yavaş yavaş pazarda iyice varlığını hissettirecek kendini.
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Turkforce 7 yıl
Türkiyede ki ithalatçı ve mağazalar elde kalmış eski ürünleri elden çıkarmak için ve intel'in tekel pozisyonunu korumak için AMD fusion tabanlı dizüstü ürünlerini herhalde 2-3 sene sonra getirecekler.
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01Mrt 7 yıl
Bu gelişme ile birlikte fiyatların hem netbook hemde HTPC platformlarında ucuzlamasını ümidediyorum...

TR de olan bazı netbook modelleri...

gold.com.tr/...
shopmania.com.tr/...
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lTriviuml 7 yıl en beğenilen
Hatırlarsanız intelde, nvidia ion platformunu gereksiz ve maliyet arttırıcı bulmuştu demekki kimse HD videolarda bayılan netbook istemiyor. Fusion sayesinde ultra taşınabilir cihazlarda performans cıtasının yukselecegini dusunuyorum
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poweredbyofk 7 yıl
güzel haberler bunlar amd gerek f/p gerek performans olarak giriş sınıfını haraketlendirdi şimdi sıra orta ve üst düzey sistemlerde
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