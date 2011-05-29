AMD 5 milyon Fusion işlemci sattı, arzdan fazla talep aldı

Beklendiği gibi oldu ve AMD'nin netbook'lar ile giriş seviyesindeki bazı notebook'lar için hazırladığı Fusion platformu için oluşan talep, üretim kapasitesinin üzerine çıktı. Resmi tanıtımı Ocak ayında yapılan ancak büyük sistem üreticilerine satışı Kasım-Aralık döneminde başlayan Fusion işlemcili Brazos platformununun pazardaki varlığı hızla artıyor. Tablet bilgisayarların yükselişi karşısında geleceği tartışma konusu olan netbook segmenti için "taze kan" etkisi yapan Brazos platformu ile AMD, 5 milyondan fazla Fusion işlemci satmayı başardı. Şu an için C ve E serisi altında tek ve çift çekirdekli çözümler sunan AMD, DirectX 11 destekli entegre grafik birimi sayesinde avantaj yaratmayı başarıyor.

Brazos platformu altında Bobcat mimarisini kullanan Fusion işlemcilerini sunan AMD, önümüzdeki ay ile birlikte uzun süredir merakla beklenen Llano kod adlı yeni Fusion işlemcilerini de pazara sunacak. Netbook'lara yönelik versiyonlardan farklı olarak bu işlemciler, K10.5 mimarisini temel alıyor ve çok daha güçlü entegre grafik birimi ile geliyorlar. Brazos platformunun düşük güç tüketimli sistemlerdeki başarısını, dört çekirdekli versiyonları da bulunan Llano işlemci ailesiyle yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlar ve performans odaklı masaüstü sistemlerde tekrarlamak isteyen AMD için kimi analistler, "dengeli bilgi işlem" yaklaşımını esas alan Fusion ailesinin genişlemesiyle satışlarını daha da arttıracağını düşünüyorlar.