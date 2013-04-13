AMD 5GHz'de çalışan Centurion kod adlı yeni FX işlemci hazırlıyor

AMD yüksek performanslı işlemciler konusunda sürprize imza atabilir mi ? Steamroller kod adını taşıyan üçüncü nesil FX işlemci ailesi için çalışmalarını sürdüren AMD, diğer taraftan var olan ikinci nesil yani mevcut FX işlemci ailesine agresif bir frekansta çalışan yeni bir model daha ekleyebiliriz. Gelen bilgilere göre Centurion kod adını taşıyan yeni işlemci, Piledriver çekirdek tasarımını temel alıyor ve 5GHz (5000MHz) hızında görev yapıyor.

AMD'nin şu anki en hızlı işlemci modeli olan 8 çekirdekli FX-8350, standart olarak olmasa da Turbo Core özelliği ile 4.2GHz'e kadar otomatik olarak çıkabiliyor. Durum böyle olunca akıllara acaba Centurion kodlu yeni işlemci, Turbo Core ile mi 5GHz'e çıkıyor yoksa standart çalışma hızı mı 5GHz soruusnu getiriyor. Ancak her iki durumda da yeni işlemci, otomatik olarak 5GHz'e çıkabilen yani kutusundan bu hızda çalışmayı garanti eden ilk işlemci modeli olarak adını işlemci tarihine yazdıracak gibi görünüyor. Peki yeni işlemcinin fiyatı ne olacak?

Yüksek saat frekansından ötürü muhtemelen AMD'nin çok özel yani uzun testler sonucunda seçilmiş işlemci çekirdek zarı kullanarak hazırladığı düşünülen işlemcinin fiyatı da üst seviye olacak. Şu an tüm işlemci modelleri 300 doların altında konumlanan AMD, 5GHz'de çalışan yeni işlemcisini 795$ etiket fiyatı ile sunacak gibi görünüyor. Yani neredeyse Intel'in Sandy Bridge-E serisi Core i7-3900 işlemci gamına yakın bir seviyeden konumlanacak. Performans ise tabi ki soru işareti. Eğer işlemci standart olarak 5GHz'de gelir ise hem hız aşırtma hem de Turbo Core ile daha yüksek frekanslara çıkabilir ve bu da sürpriz bir şekilde AMD'yi performans noktasında umulmayan bir noktaya taşıyabilir ancak Turbo Core ile çıkılan üst hız ise eğer 5GHz, performans konusu biraz daha karmaşık bir hal alabilir.

Görünen o ki Steamroller işlemci ailesi öncesi AMD, Piledriver tabanlı ikinci nesil FX işlemci modellerine "yıldız" bir model ile veda etmeyi planlıyor olabilir. Şimdi gözler işlemcinin çıkış tarihinin ne zaman olduğunu öğrenebilmedk adına AMD'nin genel merkezine çevrilmiş durumda. Böyle bir işlemciye karşı Intel'in nasıl bir girişimde bulunacağı ise merak konusu. Performans konusunda lider olan Intel, rakibinin hamlesine yüksek frekanslı yeni bir işlemci ile yanıt verir mi yoksa mevcut yol haritasına devam eder, bunu bekleyip göreceğiz.