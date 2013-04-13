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AMD 5GHz'de çalışan Centurion kod adlı yeni FX işlemci hazırlıyor

6 yıl
2,7b
1
103
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD 5GHz'de çalışan Centurion kod adlı yeni FX işlemci hazırlıyor
AMD yüksek performanslı işlemciler konusunda sürprize imza atabilir mi ? Steamroller kod adını taşıyan üçüncü nesil FX işlemci ailesi için çalışmalarını sürdüren AMD, diğer taraftan var olan ikinci nesil yani mevcut FX işlemci ailesine agresif bir frekansta çalışan yeni bir model daha ekleyebiliriz. Gelen bilgilere göre Centurion kod adını taşıyan yeni işlemci, Piledriver çekirdek tasarımını temel alıyor ve 5GHz (5000MHz) hızında görev yapıyor.
AMD'nin şu anki en hızlı işlemci modeli olan 8 çekirdekli FX-8350, standart olarak olmasa da Turbo Core özelliği ile 4.2GHz'e kadar otomatik olarak çıkabiliyor. Durum böyle olunca akıllara acaba Centurion kodlu yeni işlemci, Turbo Core ile mi 5GHz'e çıkıyor yoksa standart çalışma hızı mı 5GHz soruusnu getiriyor. Ancak her iki durumda da yeni işlemci, otomatik olarak 5GHz'e çıkabilen yani kutusundan bu hızda çalışmayı garanti eden ilk işlemci modeli olarak adını işlemci tarihine yazdıracak gibi görünüyor. Peki yeni işlemcinin fiyatı ne olacak?
Yüksek saat frekansından ötürü muhtemelen AMD'nin çok özel  yani uzun testler sonucunda seçilmiş işlemci çekirdek zarı kullanarak hazırladığı düşünülen işlemcinin fiyatı da üst seviye olacak. Şu an tüm işlemci modelleri 300 doların altında konumlanan AMD, 5GHz'de çalışan yeni işlemcisini 795$ etiket fiyatı ile sunacak gibi görünüyor. Yani neredeyse Intel'in Sandy Bridge-E serisi Core i7-3900 işlemci gamına yakın bir seviyeden konumlanacak. Performans ise tabi ki soru işareti. Eğer işlemci standart olarak 5GHz'de gelir ise hem hız aşırtma hem de Turbo Core ile daha yüksek frekanslara çıkabilir ve bu da sürpriz bir şekilde AMD'yi performans noktasında umulmayan bir noktaya taşıyabilir ancak Turbo Core ile çıkılan üst hız ise eğer 5GHz, performans konusu biraz daha karmaşık bir hal alabilir. 
Görünen o ki Steamroller işlemci ailesi öncesi AMD, Piledriver tabanlı ikinci nesil FX işlemci modellerine "yıldız" bir model ile veda etmeyi planlıyor olabilir. Şimdi gözler işlemcinin çıkış tarihinin ne zaman olduğunu öğrenebilmedk adına AMD'nin genel merkezine çevrilmiş durumda. Böyle bir işlemciye karşı Intel'in nasıl bir girişimde bulunacağı ise merak konusu. Performans konusunda lider olan Intel, rakibinin hamlesine yüksek frekanslı yeni bir işlemci ile yanıt verir mi yoksa mevcut yol haritasına devam eder, bunu bekleyip göreceğiz.

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demo22 6 yıl en beğenilen
Daha işlemci piyasaya çıkmamış detaylı bilgi yok performans test yok daha ortada hiçbir şey yok ama amd seven sevmeyende kadere isyan eder gibi isyan ediyor amacınız ne amd batsın intel kalsın amacınız bumu veya beğenmiyorsanız almayın ve alanlarada engel olmayın bu marka fanatikliğini bırakın insanların alım gücü herkezle eşit değil yada fazla para vermek istemeyen var.
Daha işlemci piyasaya çıkmamış detaylı bilgi yok performans test yok daha ortada hiçbir şey yok ama amd seven sevmeyende kadere isyan eder gibi isyan ediyor ama...
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1 Yanıt Yanıtla +14
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fukox 6 yıl
Eger gercekten 795$ olursa performansi intelin 800 dolarlik islemciletine yakin olur. Veya amd klasik "pahali olarak baslat,sonradan fiyati dusur" taktigi ile yine ilk alanlari sazan.avi yapmayi planliyor
Eger gercekten 795$ olursa performansi intelin 800 dolarlik islemciletine yakin olur. Veya amd klasik "pahali olarak baslat,sonradan fiyati dusur" taktigi ile ...
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1 Yanıt Yanıtla +13
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Unrequited 6 yıl
Çekirdek hızıyla kapatmaya çalısırsa intelle arasındaki farkı yine pek bir sonuc alamaz modül sistemini geliştirseler daha iyi olur.
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1 Avatar
Lockheed 6 yıl
Yalnız bu fotoğraftaki "I will be back" sloganını okuyunca Arnold'un Avusturya aksanlı repliği aklıma geliyor ve gülmemek için kendimi zor tutuyorum :)
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EasyBell 6 yıl
Arkadaşlar işlemcinin 5ghz de ısınacağını söyleyen arkadaşlarımız var
İşlemciler ısınmaz yetersiz soğutulur ! Sen gidip dandik bir kasanın içine koyarsan üzerine 80cmlik fan takarsan kasana bir eksoz fanı bile çok görürsen bırak ısınmayı alev alır be
Bence sistemin performansından çok soğutmaya önem vereceksin ! Benim işlemcim 50 dereceyi 3 derece geçiyorsa namerdim !!!

Not: Hava soğutma kullanıyorum.. Sistemimde extreme bir sistem değil...
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saslove1984 6 yıl
bende yeni işlemci haberi ne zaman gelir diye bekliyordum kısmet bu güneymiş. amd olsun çamurdan olsun
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3dfx 6 yıl
Hele bi hazırlasın tamamlasın da sonra bakarız...
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Delikli Nane 6 yıl
abi bunda 5ghz işlemci var her oyunu açar bu
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PsychicPower 6 yıl
senol2985
Orijinalden alıntı: P3rF3cT55
Orijinalden alıntı: senol2985
Orijinalden alıntı: kaskas123 neden akla amd gelince direk ucuz satar düşüncesi geliyor. eğer bu işlemci intelin extreme işlemcileri ile kapışırsa o zaman fiyatını hak eden işlemci olur.
neye göre hak 10 dolara işlemci yap 750 dolara sat
Ben sana 20 dolar verim bana 1ghz de çalışan işlemci yap noooluurr
zırto 1 ghz mereklı isen git 2 elden eski bir tane al ...

Senin gibi ergenlerden bıktı bu forum, düşüncesizce yorumlar yapıp, karşı tarafın söylemeye çalıştığından bir halt anlamıyorsunuz. O adam sence gerçekten 1 ghz işlemci mi istiyor senden?
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IBreak4LoveI 6 yıl
i7 3930k dan yüksek performans versin alırım hiç düşünmeden en azından intelin soket sorununa çözüm bulunmuş olur
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Rainbow_Six 6 yıl PsychicPower
PsychicPower



Senin gibi ergenlerden bıktı bu forum, düşüncesizce yorumlar yapıp, karşı tarafın söylemeye çalıştığından bir halt anlamıyorsunuz. O adam sence gerçekten 1 ghz işlemci mi istiyor senden?

Heee amca 1 ghz işlemci istiyor benden bende alacagı yeri gösterdim ...sanada lazımmı?
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Gl4dius 6 yıl
AMD'nin bu tür atılımlar yapması bence çok önemli en azından piyasa tek ele kalmamış olacak intel'den daha üstün perfonmasda işlemciler çıkartması daha kaliteli işlemciler üretmesini istiyorum ben şahsen piyasa tek ele kalırsa hiç güzel olmaz bu
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OldGamers86 6 yıl
fatihyilmaz1820
Fiyatı yüksek olursa kimse almazki.

parası olan titan da alıyor hocam.hayat :(
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bydvd 6 yıl
şuan amd fx 6100 kullanıyorum sabit 4ghz.dir ne bir donma nede takılma var ve çok memnunum hatta bazen 4.1ghz. kadar çıkıyor sıcaklık ise 50 dereceyi bile görmüyor
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SaLiVa 6 yıl
AMD Bu sefer sağlam bir giriş yapacak gibime geliyor.. Sonuç olarak kendileri de farkında Intel'in ne kadar altına düştüklerinden.. Yalnız kafama takılan, yeni bir seri değil yeni bir işlemci sunuyorlar.. Bekleyip göreceğiz
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Geltuzat 6 yıl
ufak bi şekilde revize edilip su sogutma sistemiyle kutulayıp kakalamazlar umarım. yüzde yüz ekstrem bi cpu patlatsalar da torunlarımıza çocuklarımıza anlatsak
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KaleyDeskop 6 yıl
ı will be back anlamlı oldu bu
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