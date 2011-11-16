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AMD 6 çekirdekli FX-6100 işlemcisinde fiyat indirimine gitti

7 yıl
38,9b
1
43
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD, Bulldozer mimarisini kullanan yeni nesil işlemcilerinden 6 çekirdekli FX-6100 modelinde fiyat indirimine gitti. 12 Ekim'de l165$ etiket fiyatıyla lanse edilen işlemci, yayınlanan yeni fiyat listesine göre 10 dolarlık bir indirim ile 155$'dan sunuluyor.
Standart olarak 3.3GHz'de çalışan ve Turbo Cor 2.0 teknolojisiyle çalışma frekansını 3.9GHz'e kadar çıkartabilen işlemci, 6MB büyüklüğünde Seviye 2 ve 8MB büyüklüğünde Seviye 3 bellek ile geliyor. Çarpan kilidi açık olan ve 95 Watt ısıl tasarım gücü ile gelen FX-6100, son fiyat indirimi sonrası Phenom II X6 1100T ve Core i3-2310 ile benzer seviyeye gelmiş oldu. 
Yeni işlemcilerin yanı sıra AMD, Bulldozer tabanlı işlemci ailesinin B3 revizyonlu temsilcileri için de hazırlıklarını sürdürüyor. Ne zaman çıkacağı henüz bilinmeyen yeni revizyon ile bazı performans iyileştirmeleri olabileceği ifade ediliyor. Diğer taraftan yeni yılın başında FX-8170 ve FX-6120 gibi daha yüksek frekanslı işlemcilerin de pazara girmesi bekleniyor.
FX ailesindeki gelişmelere ek olarak AMD, Athlon II serisinin yeni üyesi olan dört çekirdekli Athlon II X4 651'i de duyurdu. LIano tasarımını temel alan ve 3GHz'de çalışan işlemci, Fusion serisi modellerden farklı olarak entegre GPU içermiyor ve 92$ seviyesinden sunuluyor.

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real_kuru 7 yıl en beğenilen
spaydix
bedava verse belki alırım :D

Bu fiyat seviyesinde intelde alabileceğin işlemci CORE I3 2105, ona da bu işlemci en az 2 kat fark atar, ama sana i3 çok bile....
spaydixbedava verse belki alırım :DBu fiyat seviyesinde intelde alabileceğin işlemci CORE I3 2105, ona da bu işlemci en az 2 kat fark a...
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captaincato 7 yıl
b3 revizyonlarını beklemek lazım acele etmeye gerek yok...
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huso 7 yıl
İslemci 95W İ5 2500K alacagıma bunu tercih ederim acıkcası yeni sistem toplayacaksam ben yeni Sandy ler P67 Anakartlarla calısacak biliyordum ama anladıgım kadarıyla Intel yine soket degistirmis.
Al bir tane 100$ lık 990 board ister Sempron kullan ister FX 6100 kullan istersen yeni BD cıktıgında ya da canın istediginde FX 8170 vs al.İntelde upgrade imkanı yok İ5 2500K alıp 3930,3960,3820 vb upgrade etme sansınız sıfır ustune P67 alıp min. 300TL bayılıryorsunuz ustune Z68 cıkıyor onu alıyorsunuz 300-450 verip bu defa X79 cıkıyor ustune de socket degistigi icin upgrade sansınız da yok.
Ayrıca 2MB L2 Cache ve 8MB L3 Cache bunlar mutlaka ise yarar diye dusunuyorum ustune de islemci 95W oldugu icin yok 125W,140W ısınır bu vs muhabbeti de olmaz Intel de,AMD de kullanıyorum ama Intel her zaman kullanıcıyla kafa buluyor ve buna cok sinir oluyorum hani P67 lerde yeni islemciler calısacaktı ne oldu yine socket degisikligi oldu.
Ekstrem bir is yapmadıgınız surece Q6600 ve ustu her islemci sıradan bir kullanıcıya fazlasıyla yeter sıfır sistem toplasam dedigim gibi FX 6100 ya da 8100 alırım.
İslemci 95W İ5 2500K alacagıma bunu tercih ederim acıkcası yeni sistem toplayacaksam ben yeni Sandy ler P67 Anakartlarla calısacak biliyordum ama anladıgım kad...
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2 Yanıt Yanıtla +5
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DH Misafiri 7 yıl
benim anlamadığım amd islemci ile intel islemci arasındaki fark nedir ikiside anlayan varsa beni aydınlatırsa sevinirim tsk
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WinteR 7 yıl
DH misafi, bende ne antika adam diyorum, hort yapar garip garip sorular sorar, yeni görüyorum bilgilerini :))
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memo10 7 yıl
Slm arkadaslar elımde hem ıntel i5 hem intel i3 işlemcili yeni 2 adet sistem var.
hayatımda amd kullanmadım ama bu fx 6100 cok kafamı kurcaladı ve cach bellek cok buyuk bu cok öenmlı yadırgamamak lazım gercekten bellek cok farkettırıyor
ayrıca fx6100de baya yuksek performans yakaladım anakrt amd ekran kartı amd ıslemcı amd hepsı bırbırıne tam oturdu
oyunlarda gercekten manyak performans aldım zaten fx6100 grafık ıslemcı ve performasn ıslemcısı gıbı
hıc oc yapmadan anakartan ayarlar ıle oto kendı ayarlıyor anakar bu ısı asusm5a97 marka
4.2gghz gördum ve o sekılde saatlerce takıldım anakartta ısın ma yada ıslemcıde ısınma hıc olmadı remlerde bıle ve
bu hızla 2325mb lkın bır divx filmi dvdfap ile MKV cevırdım ınanırmısınız kalıte dusmeden tam 11 dk ortamalasında convert ettı hemde goruntuyu hıc bozmadan ayrıca render fps 260 lara ulastı sasırdım kaldım i3 yada i5 işlemcide bu fps 22 ila 35 arası gezıyordu hemde mkv yapmıyor divx yaparken
ayrıca sandybrıde denılen i7 işlemci de kullanıyorum lettopta 540m ekran kartı falan var aynı sekılde dvdfab yazılımı ondan da convert ettımde onunda 45 ila 60 kımı zaman 74 oldunu gördüm gercekten soluyorum aynı fılmı aynı formatlarda defalarca denedım ayrıca fx6100 14mb caxh ve kutusunda 3.3ghz yazıyor ama pc ye anakarta ılk takıldında dırek olarak 3.6ghz de oldunu göreceksınız ben bu defult 3.6ghz de bu dvdfab la convert ıslemı yaptımda 185 ila 200 arasında fps aldım ve bıldımız gıbı netten ındırdımız 3diso dosyalarını 3d görüntü bozladan 3dmkıv cevrımını en ıyı yapan yazılım dvdfab yazılımıdır bunla 3d 34gb yalın bır ıso dosyasını dvd fap programına gostererek toplam 5.2gb lık 3d sbs formatta mkv fılm yapma ve bıtırme işlemi tam 39 dakıka sürdü ve manyak görüntü bozulması olmadı 1280x720p aynı 3d iso dosyasınla bu sefer 1920x180p olarak 3d sbs mkv işlemine girdimde 47 dk da bıtırdı ve fps 193fps de gercek soluyorum bu amd ıslemcı yı ılkdefa kullanıyorum belkı hayatımda ılk amd ıslemcım kımılerı bunu kucumsuyor ama gercekten kucumsencek bır durum yok alısmısık ıntele her yerde farklı farklı yazılar sunumlar yapılmıs hem i7 işlemci cok cobuk ısının bır ıslemcıdır ben adam akıllı daha bu fx6100 işlemcisinin ısındını bıle görmedım i7 de fan delırıyordu bunda öle bırsey asla olmadı hem arkadasların dedıgıbı her farklı ıslemcıde zırt pırt anakart soket boku cıkarıyor ıntel bıze durmadan dıyer anakartlar elımızde patlıyor yada cok ucuza satıyoruz ama amd öle deyıl al saglam anakart ıstedın amd tak black tak cuard4 tak x6 tak x4 tak x3 tak x2 tak sıkıntı yok fx serısı tak gercekten ama intelde su var işlemcimi yaktın hadı oborda göre işlemci bul soket yapısından gıtcen bılmem kaclıra vercen mısal cebınde para yok ama amd de ole yok ıslemcını yaktın dıyelım gıt arkadasım anakar soketıne uyan bır suru amd ıslemcı var gıt al ucuzunu tak bak keyfıne 100 lıralık bırsey paran oldumu ustun ust sevıyesını alırsın ama gercek dıyorum atı ekran kartı kullanan arkadaslar sıtemınızdekı tum cıpset ekran kartı anakarve cıpsetı ıslemcı atı amd olunca gerckten performas cok cok artıyor sasılcak derecede fx6100 ıslemcı kutusuna baktnızda adamlar yazmıs grafıgprogres hd9 serıes h6 serıes dıye bu yazdım convert olayı fps deyer her yazdımın arkasındayım resım vıdeo da paylasabılırım sızlerle ve ayrıca intel bizi gercekten oyalıyor kandırıyor i3 almıssın 3.3ghz lık mısal gıtmıssın bıde i5 almıssın 2,2 yada 2,5ghz turbolu falan turboya gecınce 3.3ghz oluyor oda yuk bındı zaman e zaten orda i3 dırek olarak 3.3ghz olarak sunulmus sadece i5 2 kore ve 4 core olarak sunulmus anlıcanız 2 corelık ı5 ıslemcıde remlerınııze gore sundu grafık ıslemcı saat hızı hemen hemen i3 ile aynı ama k serısı ve sandybrıgre serısı hdgrafık farklı zaten ben bıldım bılelı amd kotulenır ama ben gercekten cok cok memnunun arkadaslar her sekılde intel i3 ve intel i5 anakartları ne varsa söktum i7 lettopumun yuzune bıl bakmıyorum satıcam zaten butun ısım oyunlarım herseyım bu fx6100 le gecıyor :)
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Bald also Vain 7 yıl
memo10 @

Hocam bir inceleme yaparsan çok iyi olur.
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djduke 7 yıl
AMD SU TASARIM YAPAN MUHENDİSLERİNİMİ İŞTEN ÇIKARTIR YADA NE YAPAR BİLMEM AMA. anlamadıgım şey şu. bi işlemci yapıyorsunuz ya elinizde i7 2600k var. yap testini bak. baktın olmadı ertele ne bilim. Bu şekilde rezil olmaktansa. kullanıcılarda biraz daha merak uyandırıp bekletmek daha iyi bence. gerçi ozamanada ivy bridgeler çıkacak. Eski AMD ci yeni intelci olarak intel işlemci yapıyor ben bunu bilir bunu söylerim. Pahalımı evet pahalı. Ne kadar ekmek o kadar köfte. ;) Not.: adamlar yeni çıkardıgı işlemcide fiyat indirimine giderken intel çıkalı 1 senden fazla olnş işlemcileri için fiyat revizyonu bile düşünmüyor .
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jiddi 7 yıl
2012 de Windows 8 kullanacağız ve 6 değil 12-18-24 v.s. çekirdekli işlemcileri destekleyecek. Oyunları bilemem ama bir çok program da destekleyecek. Belki o zaman bu 6-8 çekirdekli işlemcilerden daha çok performans alabileceğiz. Bu FM1 anakartların fiyatları da çok makul, işlemcileri de ! Çok ilginç bir biçimde al beni güncelle sistemini der gibi insanın gözüne gözüne geliyorlar ama performansa bakınca masrafa hiç gerek yok da dedirtiyorlar !
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djisis 7 yıl
huso
İslemci 95W İ5 2500K alacagıma bunu tercih ederim acıkcası yeni sistem toplayacaksam ben yeni Sandy ler P67 Anakartlarla calısacak biliyordum ama anladıgım kadarıyla Intel yine soket degistirmis. Al bir tane 100$ lık 990 board ister Sempron kullan ister FX 6100 kullan istersen yeni BD cıktıgında ya da canın istediginde FX 8170 vs al.İntelde upgrade imkanı yok İ5 2500K alıp 3930,3960,3820 vb upgrade etme sansınız sıfır ustune P67 alıp min. 300TL bayılıryorsunuz ustune Z68 cıkıyor onu alıyorsunuz 300-450 verip bu defa X79 cıkıyor ustune de socket degistigi icin upgrade sansınız da yok. Ayrıca 2MB L2 Cache ve 8MB L3 Cache bunlar mutlaka ise yarar diye dusunuyorum ustune de islemci 95W oldugu icin yok 125W,140W ısınır bu vs muhabbeti de olmaz Intel de,AMD de kullanıyorum ama Intel her zaman kullanıcıyla kafa buluyor ve buna cok sinir oluyorum hani P67 lerde yeni islemciler calısacaktı ne oldu yine socket degisikligi oldu. Ekstrem bir is yapmadıgınız surece Q6600 ve ustu her islemci sıradan bir kullanıcıya fazlasıyla yeter sıfır sistem toplasam dedigim gibi FX 6100 ya da 8100 alırım.

Phenom II X4 955 ile hala Gigabyte ga-ma780gm-s2-h anakartımı kullanıyorum :)
Zırt pırt soket değiştirilmesi karşıyım,
Geçmişte amd yapmıştı bunu (s.754-939-940) hızlı bir şekilde değişmişti,
Ama Allah'tan s.940'ta sabit kaldı am2-am3 vs. yaptı fakat geriye dönük uyumululukta verdi,
Şimdi de Intel başımıza bela oldu, bu ne kardeşim artık soketleri takip edemez oldum :@
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xandoru 7 yıl djisis
djisis

huso

İslemci 95W İ5 2500K alacagıma bunu tercih ederim acıkcası yeni sistem toplayacaksam ben yeni Sandy ler P67 Anakartlarla calısacak biliyordum ama anladıgım kadarıyla Intel yine soket degistirmis. Al bir tane 100$ lık 990 board ister Sempron kullan ister FX 6100 kullan istersen yeni BD cıktıgında ya da canın istediginde FX 8170 vs al.İntelde upgrade imkanı yok İ5 2500K alıp 3930,3960,3820 vb upgrade etme sansınız sıfır ustune P67 alıp min. 300TL bayılıryorsunuz ustune Z68 cıkıyor onu alıyorsunuz 300-450 verip bu defa X79 cıkıyor ustune de socket degistigi icin upgrade sansınız da yok. Ayrıca 2MB L2 Cache ve 8MB L3 Cache bunlar mutlaka ise yarar diye dusunuyorum ustune de islemci 95W oldugu icin yok 125W,140W ısınır bu vs muhabbeti de olmaz Intel de,AMD de kullanıyorum ama Intel her zaman kullanıcıyla kafa buluyor ve buna cok sinir oluyorum hani P67 lerde yeni islemciler calısacaktı ne oldu yine socket degisikligi oldu. Ekstrem bir is yapmadıgınız surece Q6600 ve ustu her islemci sıradan bir kullanıcıya fazlasıyla yeter sıfır sistem toplasam dedigim gibi FX 6100 ya da 8100 alırım.


Phenom II X4 955 ile hala Gigabyte ga-ma780gm-s2-h anakartımı kullanıyorum :)
Zırt pırt soket değiştirilmesi karşıyım,
Geçmişte amd yapmıştı bunu (s.754-939-940) hızlı bir şekilde değişmişti,
Ama Allah'tan s.940'ta sabit kaldı am2-am3 vs. yaptı fakat geriye dönük uyumululukta verdi,
Şimdi de Intel başımıza bela oldu, bu ne kardeşim artık soketleri takip edemez oldum :@



İntel de, AMD de kesinlikle Soket yapılarını bir standarta oturtmalılar. Aynı AGP den Sonra PCI-EX standartının geldiği gibi en azından belli aralıklarla bu değişimler yapılmalı... Bu şekilde isteyen istediği bilgisayarın işlemci DDR vs. kısa vadede değiştirebilir.. Daha beğendiği işlemciyi Kullanabilir. Ben anakartım desteklemiyor veya zırt pırt soketler değişiyor diye yıllarca sistemimde hiçbir değişikliğe gitmedim. Ama hiç bir ekstra yükümlülük gelmeden eğer bir iki bileşeni değiştirebilseydim benden daha fazla Para kazanırlardı diye düşünüyorum.. Son kullanıcı olarak.. Soket yapılarının değişmesiyle performanslarının arttığını sanmıyorum sadece Pazarlama taktikleri. Teknolojilerini bir noktada birlikte kullanıp zemini sağlam temele oturtup (ANAKART soket yapısı) istedikleri mimaride inşa etsinler. Çok istedim galiba
Kuşlar. Teknoloji gelişiyor farkındayım. Dün aldığımız koca koca USB Wireless adaptörler şimdi USB Jack'ından, soketinden küçük, tamam, peki. 3 senede mi değişti herşey..
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serkan17tevez 7 yıl
bedavadan biraz pahalı
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Rindaman 7 yıl
piyasayı iyice bir düşürseler iyi olacak. itler de[intel)indirsin fiyatları.
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mladenbmv 7 yıl
ülkemize geldi vatancomputer de var.acaba alıp kullanan birisi varmı.
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marsay 7 yıl
arkadaşlar amd nin opteron 6200 serisi iş istasyonu işlemcisi türkiyeye ne zaman geliyor bilgisi olan varsa yardımcı olsun donanınmhaber bu konuda haber bile yapmamış :(
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DH Misafiri 7 yıl
Bakıyorum da herles bir şey söylüyor kendince yorum yapıyor, dikkat edilmesi geken konu fiyat performans olduğunu unutmayalım bu fiyata intelde muadil ürün performansı ne kadar iş görür ona bakmak lazım.
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