AMD 6 çekirdekli FX-6100 işlemcisinde fiyat indirimine gitti

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
AMD, Bulldozer mimarisini kullanan yeni nesil işlemcilerinden 6 çekirdekli FX-6100 modelinde fiyat indirimine gitti. 12 Ekim'de l165$ etiket fiyatıyla lanse edilen işlemci, yayınlanan yeni fiyat listesine göre 10 dolarlık bir indirim ile 155$'dan sunuluyor.
Standart olarak 3.3GHz'de çalışan ve Turbo Cor 2.0 teknolojisiyle çalışma frekansını 3.9GHz'e kadar çıkartabilen işlemci, 6MB büyüklüğünde Seviye 2 ve 8MB büyüklüğünde Seviye 3 bellek ile geliyor. Çarpan kilidi açık olan ve 95 Watt ısıl tasarım gücü ile gelen FX-6100, son fiyat indirimi sonrası Phenom II X6 1100T ve Core i3-2310 ile benzer seviyeye gelmiş oldu.
Yeni işlemcilerin yanı sıra AMD, Bulldozer tabanlı işlemci ailesinin B3 revizyonlu temsilcileri için de hazırlıklarını sürdürüyor. Ne zaman çıkacağı henüz bilinmeyen yeni revizyon ile bazı performans iyileştirmeleri olabileceği ifade ediliyor. Diğer taraftan yeni yılın başında FX-8170 ve FX-6120 gibi daha yüksek frekanslı işlemcilerin de pazara girmesi bekleniyor.
FX ailesindeki gelişmelere ek olarak AMD, Athlon II serisinin yeni üyesi olan dört çekirdekli Athlon II X4 651'i de duyurdu. LIano tasarımını temel alan ve 3GHz'de çalışan işlemci, Fusion serisi modellerden farklı olarak entegre GPU içermiyor ve 92$ seviyesinden sunuluyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu fiyat seviyesinde intelde alabileceğin işlemci CORE I3 2105, ona da bu işlemci en az 2 kat fark atar, ama sana i3 çok bile....
Al bir tane 100$ lık 990 board ister Sempron kullan ister FX 6100 kullan istersen yeni BD cıktıgında ya da canın istediginde FX 8170 vs al.İntelde upgrade imkanı yok İ5 2500K alıp 3930,3960,3820 vb upgrade etme sansınız sıfır ustune P67 alıp min. 300TL bayılıryorsunuz ustune Z68 cıkıyor onu alıyorsunuz 300-450 verip bu defa X79 cıkıyor ustune de socket degistigi icin upgrade sansınız da yok.
Ayrıca 2MB L2 Cache ve 8MB L3 Cache bunlar mutlaka ise yarar diye dusunuyorum ustune de islemci 95W oldugu icin yok 125W,140W ısınır bu vs muhabbeti de olmaz Intel de,AMD de kullanıyorum ama Intel her zaman kullanıcıyla kafa buluyor ve buna cok sinir oluyorum hani P67 lerde yeni islemciler calısacaktı ne oldu yine socket degisikligi oldu.
Ekstrem bir is yapmadıgınız surece Q6600 ve ustu her islemci sıradan bir kullanıcıya fazlasıyla yeter sıfır sistem toplasam dedigim gibi FX 6100 ya da 8100 alırım.