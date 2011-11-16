AMD 6 çekirdekli FX-6100 işlemcisinde fiyat indirimine gitti

AMD, Bulldozer mimarisini kullanan yeni nesil işlemcilerinden 6 çekirdekli FX-6100 modelinde fiyat indirimine gitti. 12 Ekim'de l165$ etiket fiyatıyla lanse edilen işlemci, yayınlanan yeni fiyat listesine göre 10 dolarlık bir indirim ile 155$'dan sunuluyor.

Standart olarak 3.3GHz'de çalışan ve Turbo Cor 2.0 teknolojisiyle çalışma frekansını 3.9GHz'e kadar çıkartabilen işlemci, 6MB büyüklüğünde Seviye 2 ve 8MB büyüklüğünde Seviye 3 bellek ile geliyor. Çarpan kilidi açık olan ve 95 Watt ısıl tasarım gücü ile gelen FX-6100, son fiyat indirimi sonrası Phenom II X6 1100T ve Core i3-2310 ile benzer seviyeye gelmiş oldu.

Yeni işlemcilerin yanı sıra AMD, Bulldozer tabanlı işlemci ailesinin B3 revizyonlu temsilcileri için de hazırlıklarını sürdürüyor. Ne zaman çıkacağı henüz bilinmeyen yeni revizyon ile bazı performans iyileştirmeleri olabileceği ifade ediliyor. Diğer taraftan yeni yılın başında FX-8170 ve FX-6120 gibi daha yüksek frekanslı işlemcilerin de pazara girmesi bekleniyor.

FX ailesindeki gelişmelere ek olarak AMD, Athlon II serisinin yeni üyesi olan dört çekirdekli Athlon II X4 651'i de duyurdu. LIano tasarımını temel alan ve 3GHz'de çalışan işlemci, Fusion serisi modellerden farklı olarak entegre GPU içermiyor ve 92$ seviyesinden sunuluyor.