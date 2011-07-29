AMD 8 çekirdekli FX işlemcisinin olası fiyatlandırmasına değindi

AMD resmi lansmanını Ekim ayında yapmaya hazırlandığı Bulldozer tabanlı yeni nesil FX işlemcileri için hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik özellikleri ortaya çıkan ancak fiyatları hakkındaki belirsizlik devam eden 8 çekirdekli Bulldozer FX işlemcileri için AMD cephesinden ilk defa somut bir bilgi geldi ve fiyatların 300 dolar civarında olacağı doğrulanmış oldu.

AMD fiyatlarla ilgili doğrudan bir açıklama yapmadı ancak resmi internet sitesi üzerinden başlattığı FX Çekilişi'nin kurallar sayfasında, hediye edilecek 5 adet FX işlemcisinin 300 dolar civarında fiyata sahip olacağı belirtildi. Muhtemelen FX-8150P modelinin verileceği yarışma sadece Amerika ve Kanada'daki teknoloji tutkunlarının katılımına açıkken, Intel'in Core i7 serisine göre daha düşük fiyatlandırma ile sunulacak FX işlemcilerin performansı ise merak konusu.

http://sites.amd.com/us/promo/processors/Pages/fx-entry.aspx