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AMD 8 çekirdekli FX işlemcisinin olası fiyatlandırmasına değindi

7 yıl
26b
1
39
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD 8 çekirdekli FX işlemcisinin olası fiyatlandırmasına değindi
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AMD resmi lansmanını Ekim ayında yapmaya hazırlandığı Bulldozer tabanlı yeni nesil FX işlemcileri için hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik özellikleri ortaya çıkan ancak fiyatları hakkındaki belirsizlik devam eden  8 çekirdekli Bulldozer FX işlemcileri için AMD cephesinden ilk defa somut bir bilgi geldi ve fiyatların 300 dolar civarında olacağı doğrulanmış oldu.
AMD fiyatlarla ilgili doğrudan bir açıklama yapmadı ancak resmi internet sitesi üzerinden başlattığı FX Çekilişi'nin kurallar sayfasında, hediye edilecek 5 adet FX işlemcisinin 300 dolar civarında fiyata sahip olacağı belirtildi. Muhtemelen FX-8150P modelinin verileceği yarışma sadece Amerika ve Kanada'daki teknoloji tutkunlarının katılımına açıkken, Intel'in Core i7 serisine göre daha düşük fiyatlandırma ile sunulacak FX işlemcilerin performansı ise merak konusu. 
AMD 8 çekirdekli FX işlemcisinin olası fiyatlandırmasına değindi
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http://sites.amd.com/us/promo/processors/Pages/fx-entry.aspx Yorum Yaz
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osmanefeozkan 7 yıl en beğenilen
KİM NE DERSE DESİN EĞER İNTELE RAKİP BİR FİRMA İSTİYOR VE KALTELİ İŞLEMCİLERİ UCUZ FİYATA ALMAK İSTİYORSANIZ YA RAKİP FİRMA OLURSUNUZ YADA RAKİP FİRMA OLDURURSUNUZ BU YÜZDEN AMD F/P ODAKLİ ÜRÜNLERİDE VAR İNTEL ALACAĞINIZA BU TARZ ÜRNERDEN ALIN VE AMD PARANIZI ARGEYE YATIRSIN NE KADAR ÇOK AMD ÜRÜN ALIRSANIZ AMD O KADAR ARGE YATIRIMI YAPAR VE İNTELE RAKİP OLABİLEEK ÜRÜNLER ÇIKARIR FİRMALAR KIZIŞINCA SAKLI PROJELER ORTAYA ÇIKAR BİRBİRİNİ SOLLAMAK İÇİN GELİŞMİŞ YENİ NESİL DAHA YÜKSEK PERFORMANSLI İŞLEMCİLER ÜRETİLİR KISACASI RAKİP FİRMA AMD AMDYE YATIRIM DEMEK İŞLEMCİ PAZARINA BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİNE YATRIM DEMEK 10 SENE SONRA EVİNDE OLMASINDAN DAHA İYİ BİR BİLGİSAYAR GÖRMEK İSTİYORSAN AMD ALICAKSIN ARKADAŞ.
KİM NE DERSE DESİN EĞER İNTELE RAKİP BİR FİRMA İSTİYOR VE KALTELİ İŞLEMCİLERİ UCUZ FİYATA ALMAK İSTİYORSANIZ YA RAKİP FİRMA OLURSUNUZ YADA RAKİP FİRMA OLDURU...
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shadowosman 7 yıl
sadtneverdie
Evet amd 2600k yı geçememiş. Yoksa bu fiyata satmazlar. Kimsede AMD kullanıcı dostu demesin 58xx serisinden biliyoruz o dostluklarını. Yakalayınca öpmeden bırakmıyorlar.

al bi intel hastası daha babasının şirketi sanki intel adamdaki savunma içgüdüsüne bak :D
sadtneverdieEvet amd 2600k yı geçememiş. Yoksa bu fiyata satmazlar. Kimsede AMD kullanıcı dostu demesin 58xx serisinden biliyoruz o dostlukları...
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srabonn 7 yıl

sadtneverdie

Mete Can Karahasan

sadtneverdie Evet amd 2600k yı geçememiş. Yoksa bu fiyata satmazlar. Kimsede AMD kullanıcı dostu demesin 58xx serisinden biliyoruz o dostluklarını. Yakalayınca öpmeden bırakmıyorlar.
TSMCnin sanki sorunsuz bir üretimi oldu da hepsi AMDnin kabahati gibi konuşuyorsun. Nvidia kendi kotasını dolduramayınca AMDnin kartlarının talibi arttı. Bunun da mı sorumlusu AMD şimdi?


oooo mete anlaşılan 5770 tartışmalarını özlemişsin :) amd nin kartlara zam yapmasını hala savunuyorsun canım benim :)


Mete Can Karahasan forumda yazılarını severek okuduğum mantıklı şeyler yazan 15-20 kişiden biri, siz "canım benim" gibi laubali laflar yazarak haklı olsanız bile haksız gibi gözüküyorsunuz bilginiz olsun
sadtneverdieMete Can Karahasansadtneverdie Evet amd 2600k yı g...
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Emre Demirel 7 yıl
sadtneverdie
Evet amd 2600k yı geçememiş. Yoksa bu fiyata satmazlar. Kimsede AMD kullanıcı dostu demesin 58xx serisinden biliyoruz o dostluklarını. Yakalayınca öpmeden bırakmıyorlar.

seni intel gönderdi galiba
58xx serisi sayesinde şu anda çok iyi görüntüde oyunlar oynuyorsun 260 275 280 in ilk çıkış fiyatları aşağıda var :) 4xxx serisinin fiyatları çok ucuz olmasından sonra kullanıcıya küfreder gibi fiyatları indi
GTX260 in çıkış fiyatı = 549$
GTX280 in çıkış fiyatı = 699$
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setek01 7 yıl Emre Demirel
emre37s

sadtneverdie



Evet amd 2600k yı geçememiş. Yoksa bu fiyata satmazlar. Kimsede AMD kullanıcı dostu demesin 58xx serisinden biliyoruz o dostluklarını. Yakalayınca öpmeden bırakmıyorlar.








seni intel gönderdi galiba



58xx serisi sayesinde şu anda çok iyi görüntüde oyunlar oynuyorsun 260 275 280 in ilk çıkış fiyatları aşağıda var :) 4xxx serisinin fiyatları çok ucuz olmasından sonra kullanıcıya küfreder gibi fiyatları indi



GTX260 in çıkış fiyatı = 549$

GTX280 in çıkış fiyatı = 699$




İnsaf biraz arkadaşım. GTX260 549 USD!!!! Bu fiyatları nereden buldun?

GTX260 449 USD fiyatla geleceği beklenirken Nvidia tarafından tavsiye edilen 399 USD'den piyasaya sunuldu. AMD'nin daha sonra çıkan HD4870 modeli başaırlı olunca ki HD4870 299 USD'den piyasaya giriş yapmıştı. Nvidia bu gelişme üzerine GTX260'ı 299 USD seviyesine çekmişti. Nvidia GTX 260 için 100 USD ayrıca GTX280 modeli için de 150 USD olarak ilk GT200 indirimlerini yapmıştı. Yalnız belirtmek istediğim kısım şu hem GTX260 hem de HD4870 tam global krizin ortasında piyasaya sürülen kartlardı. Nvida bir kaç ay önce davranmıştı ama 2008 yılı malumdur. Krizin etkilerinin azaldığı düşünülen 2009 yılının sonuna doğru ise fiyatlar 170 USD seviyelerine kadar geldi. Ben Daha sonra çıkan ve testlerde hd4870'e üstünlük kuran 55nm 216 shaderli GTX260'ı 330 TL'ye aldım ama yıllar sonra x1950 Pro'dan sonra yine ATI alsam mı diye de düşünüp HD4870'i sordum 320 TL denmişti. sadece 10 tl fark vardı. 1 seneden fazla kullandım daha iyi performansa sadece 10 TL daha fazla para verdim ama satarken ben 230'a sattım HD4870'ler 200 TL'nin altındaydı 180 TL'ye satmaya çalışanlar oldu. Yine AMD klasiği 2.el fiyatlar daha önceden yerlere inmişti. Bugün foruma HD6950 450 TL yaz hemen gitmez GTX560 TI 425 TL yaz 10 dk yaşamaz. 425'e HD6950 ver tamamdır fiyat artık 2.el forumunda odur ama yeni beklenti 400 TL ve altı olur. Tüm AMD ürünlerinde bugün sadece yeni sistem kuracaklara X4 955'i ben hep tavsiye edeiyorum. Yalnız kendi deneyimimdir bir örnek vereyim arkadaşım 0190t+Crosshair formula üzerinde GTX460 SLI kullanıyordu ben de GTX460 var kartın birini bana ben 2500k aldıktan denemem için verdi denediğimiz oyunda şu an en popüler oyun olan Bad Company 2' idi. Ağır bir oyundur 4 çekirdek ister ve iyi ekran kartı da ister ayrıca bana göre en iyi bench'tir. GTX560 Tı'ın HD6970 ile aynı skoru almasından dolayı GTX560 TI ölü doğdu diyenleri hatırlayıp tebessüm ederim. Şunu söyleyim 1090t+Crosshair'e SB 2500k ile GTX460 SLI testinde yaklaşık 20 fps fark elde ettim ve ayrıca daha istikrarlıydı fps yerlere inmiyordu. İşte bunu isteyen daha deneyimli kullanıcılar için SB şu anda yüksek seviyeli ekran kartlarına daha iyi servis yapabilmektedir.

OYUN OYNAMA KONUSUNA GELİNCE PC OYUNCULUĞUNU YAŞATAN, OYUN YAZILIMINA DESTEK VEREN NVIDIA'DIR. ODTÜ VE İTÜ'de YETENEKLİ GENÇLER İÇİN İMKAN SAĞLAYAN CUDA EĞİTİMLERİ VEREN DE NVIDIA'DIR. BU HABERİ VEREN MESUT ÇEVİK BİLE YAZILAN O HASTALIKLI FANATİK MESAJLARDAN SONRA BU KADARI YETER DİYE YAZDIKTAN SONRA BEN NE ANLATIYORUM Kİ!!! BEN İNTEL KULLANIRIM HEP AMA İYİYSE UYGUNSA AMD İŞLEMCİ DE KULLANIRIM AMD KARTTA KULLANIRIM İNTEL'in GEÇMİŞ POLİTİKLARINDAN BEN DE ŞİKAYETÇİ OLDUM. BU FORUMDA 2. EL Q9650'YE HALA SIFIR 2500K FİYATI İSTEYEN VARDIR AMA, NVIDİA ŞİRKET OLARAK BENİM GÖZÜMDE HER ZAMAN DAHA POZİTİF BİR İMAJA SAHİPTİR. !!!

MESAJIMA YANIT İSTEMEM ARKADAŞIM. SADECE KONUYU OKUYAN DİĞER ARKADAŞLAR İÇİN HEM KENDİ DENEYİMİMİ YAZDIM HEM DE YANLIŞ VERİLMİŞ BİLGİYİ DÜZELTMEK İSTEDİM.
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x_tol 7 yıl
fx8150'nin bu fiyattan geleceği üç aşağı beş yukarı belliydi. Ülkemizde de 500-550tl civarı bir fiyattan satışa sunulur diye tahmin ediyorum.
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defender 7 yıl
djduke
Core2Duo serilerine kadar Intel resmen kullanıcılarla dalga geçti.Yanma(ısınma diyemiyorum) sorunundan tut, performans olarak vasatlığından tut(fiyatına göre)...

alito
Amd'nin hala pinlerde ısrar etmesi gerçekten hoş değil.Hatta pinli tasarımdan nefret ederim.Fakat lga yapısında da, o/c için büyük fan takınca işlemcinin kilitli olmasına rağmen ufak hareketler sonucu yer değiştirmesiyle lga pinleri zarar görebiliyor.(dikkatli olmakta fayda var)
Tabi şu an için yine en iyisi.

Bazı kullanıcıların hala nefretle ve hevesle amd'ye fiyat politikası yönünden saldırmasına anlam veremiyorum.Özellikle Ati kanallı saldırılar gerçekten müthiş.(Orta seviye nvidia kartlar hala fahiş fiyatla satılmıyormuş gibi)
İşlemci konusunda da, bence 2500K ve 2600K şu anda zirvedeki işlemcilerdir.Bu işlemcilerin Amd'yi darma duman ettiğini düşünenler ufak bir noktayı kaçırmakta.Intel, x58+i7 soygununu f/p olarak bu işlemcilerle yıkmıştır.Şaka gibi gözükse de, kendi fiyat politikasını kendisi dövmüştür bir nevi.
Bulldozerlerin bu kadar erteleneceği çok önceden bilinseydi belki sandy'ler daha geç çıkabilirdi.
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alito 7 yıl
bu işlemciler de bacaklı tasarım değilmi? eğer yine öyleyse amd ne zaman intel gibi bacaksız tasarıma geçecek çok merak ediyorum.
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setek01 7 yıl
sadtneverdie

Evet amd 2600k yı geçememiş. Yoksa bu fiyata satmazlar. Kimsede AMD kullanıcı dostu demesin 58xx serisinden biliyoruz o dostluklarını. Yakalayınca öpmeden bırakmıyorlar.


@sadtneverdie

Arkadaşım yorma kendini şöyle yukarıda en beğenilen yoruma bakıyorum galiba ben yanlış yapmışım.Herkes AMD almalıymışşş!!!! Nerde hata yapmışım 3 yıl kullandığım p45+e8500+4gb DDR2 RAM sistemi 400'e verip üstüne 400 TL ilave edip SLI CF destekli p67+2500k+CL7 4GB DDR3 ram almakla ne kadar hata etmişim. Bunu da 3 yıl kullansam bana maliyeti
400 TL/36 ay= aylık 12 TL e bunlarıda satarız herhalde yarı fiyatına aylık 5 TL
maliyet ortaya çıkar. Ama en büyük hata şurda: Ben Nisan da aldım Ekim'i beklesem 7ay X 5TL 35 TL cebimde kalırdı. Tüh yaa ne büyük bir hata!!!!

Tahminim en beğenilmeyecek yorumu yaptım. Kendimle övünüyorum.

Genelde mesajlaarıma yandaş fanboy fanatik kimseler tarafından alıntı ile yada başka şekilde yanıt verilmesinden hoşlanmam. Ama yine de burası bir forumdur her fikir tartışılır karşı fikirler beyan edilir. Ama bir teknoloji forumunda imece, köy sandığı yaklaşımıyla hadi hep beraber AMD alalım da kalkındıralım tarzında bir mesaj yazılmışsa esas sorun yazan arkadaş değildir. Arkadaşımın da kendi fikridir benim takıldığım en beğenilen yorum olmasındaki gizli kodlardır. Yani gizliliği de pek kalmamış olan fanatizm.

Lütfen yanıt verirken üslüba dikkat edelim.


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ssLh 7 yıl
marka fanatıgı fln deıgılım. amd ıslemcı hıc kullanmadım ama neden kullanmayımkı umarım amd 2600k sevıyesınde hatta daha ıyı ıslemcıler cıkarırkı 2500k 2600k daha uygun fıyatlara alabılelım bu marka fanatıklıgınıde anlamayamıyorum
yaklasık 6 7 senedır bilgisyarım var ve bu gune kadar sadece ıkı sıstem degıstırdım ılk sıstemın p4 3000 ıkıncı sıstemım q8400 uzerıne kurulu ıdı ama suan sıstem kurucak olsam ucuz yollu bır phenom II x4 955 lı bır sıstem kurarım daha yuksegıne gerek yokk (sahsıma ) cunku pc ınt harıcınde sadece oc vs olmadan oyun oynamak ıcın kullanırım
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lvlono 7 yıl
1-2 senelik kendimce mantıklı yolumu söyleyeyim: Z68 bir board alınır ve 2600K veya 2500K takılır. Bios güncellemesi ile seneye çıkacak olan Ivy Bridge de takılır.
Ben olsam, LGA sokete geçmeden AMD işlemci almam. Seneye, BulldozerII LGA olarak gelecek, entegre grafik birimi olacak ve de anakartlarında PCIex 3.0 slotu olacakmış. O yüzden, ENAZ 1 sene AMD düşünmüyorum açıkçası.
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dere.beyi 7 yıl
yaw ne tartışıyorsunuz amd hem xbox hemde playstation serisine ekran ve işlemci üretmiş firma pc ye bukadar düşmemesi biraz doğal ama intel nerdeyse pc ye yoğunlaşmış durumda ? böyle olması lazım ulusal denge işleri bunlar ;)
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djduke 7 yıl
AMD 3000 + 3800 + 6000 İŞLEMCİLERİNİ KULLANMIS BIR ESKİ AMD TARAFTARI OLARAK İNTELDEN MEMNUNUM SON 2 İŞLEMCİMDE İNTEL.AMD İŞLEMCİ VE ANAKARTI İNTELE GÖRE BİRAZ DAHA UCUZ ANCAK PERFORMANSI AYNI DÜZEYDEMİ HAYIR. BENDE AMD 6000 VARKEN Bİ ARKADAŞIMDA İNELİN 2X 3.GHZ DE ŞU AN MODELİNİ HATIRLAMADIGIM Bİ İŞLEMCİSİ VARDI. GTA 4 TE BENDE TAKILMALAR OLURKEN ONUN PC DE YAG GİBİ AKIYORDU. AMD OYUN MAKİNASI FALAN GİBİ SAÇMA Bİ SÖYLENTİDE DOLAŞIR. AMD UCUZCU PERFORMANSTAN ÖDÜN VERENLERİN İNTEL İSE PAHALICI ANCAK PERFORMANSLI KOLAY O.C OLABİLEN Bİ FİRMA DİYEBİLİRİZ. SÖZÜN ÖZÜ AMD NİN OLMASI ÇOK İYİ FİYATLARIN BELİRLİ BİR SEVİYEDE TUTULMASINDA; ANCAK İNTEL PERFORMANS LİDERİDİR. 2600 K NIN 8 ÇEKİRDEK OLDUGUNU HİÇ DÜŞÜNDÜNÜZMÜ. OZAMAN NE YAPICAKTI AMD ÇOK MERA KEDİYORUM.. AMD İÇİNYENİ BİR MİMARİ BELKİ İLERDE GELİŞTİRİRSE İNTELE KAFA TUTAR. ANCAK İNTELDE BOŞ DURMUYOR 3D TRANSİSTÖR SİSTEMİNE GEÇİCEK. SON OLARAK İ7 - AMD X6 LARIN YETMEDİĞİ İNSANLAR YOK BENCE. AMAÇ BENCH KASMAKSA ZATEN O PARALARIN VERİLMESİ NORMAL. ZEVK=PARA :D
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Firaristt 7 yıl
Firsat bulduğunda tüketiciye geçirmeyen büyük firma bilmiyorum ben. Önümüz Ramazan, uyanik saticilar fiyattan geçirmeye bakacak yine bunu bilmeyen yok... Ayni şekilde intel-AMD-Nvidia da ortaliği boş bulunca geçirir, bu böyle. Yaklaşik 5senelik olan eski sistemim AMD tabanliydi ve AMD'e bir sempatim vardi bundan 1-2sene öncesine kadar... Ama sempati fln hiç bir firmaya sökmez, zarardan başka birşey değildir. Eğer en iyisine sahipse firma fiyattan geçirir, Çünkü rakip yok... Ben daha 2hafta önce intele geçtim. Denildiği gibi, performansta rakip yoksa fiyatta ona göre oluyor... AMD de tanitim yeterli değil en başta... Bu zamanda bile AMD isinir diyen var ne diyeyim... Bana kalirsa FX8130P-8150P nin 2600K yi geçmesi lazim stok hizlarda yoksa 10-15$ daha verip intele geçecek çok insan olduğuna eminim...Ayrica Ekim ayi çok geç bence... Mayis, Haziran,Ağustos,Eylül ve şimdi de Ekim... 4ay az zaman değil ve benim gibi beklemekten bikip intele geçen ve geçecek olan çok var...
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glikoz surubu 7 yıl
Kimse bana İntel fanboy demesin..Şuan işlemcimde AMD ancak ; yiğidi öldür hakkını yeme..Bulldozer geldi diyelim İntel i7 2600k performans olarak geçti, İvy Bridge gelince ne olacak? Yani İntel performans olarak hep önde gidiyor..Arkasından AMD geliyor.He şu da bir gerçek ki AMD olmasa İntel tekel olur fiyatlar el yakar..
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scorpıonkıng 7 yıl
Yesinler birbirlerini :)
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