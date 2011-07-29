AMD 8 çekirdekli FX işlemcisinin olası fiyatlandırmasına değindi

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
AMD resmi lansmanını Ekim ayında yapmaya hazırlandığı Bulldozer tabanlı yeni nesil FX işlemcileri için hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik özellikleri ortaya çıkan ancak fiyatları hakkındaki belirsizlik devam eden 8 çekirdekli Bulldozer FX işlemcileri için AMD cephesinden ilk defa somut bir bilgi geldi ve fiyatların 300 dolar civarında olacağı doğrulanmış oldu.
AMD fiyatlarla ilgili doğrudan bir açıklama yapmadı ancak resmi internet sitesi üzerinden başlattığı FX Çekilişi'nin kurallar sayfasında, hediye edilecek 5 adet FX işlemcisinin 300 dolar civarında fiyata sahip olacağı belirtildi. Muhtemelen FX-8150P modelinin verileceği yarışma sadece Amerika ve Kanada'daki teknoloji tutkunlarının katılımına açıkken, Intel'in Core i7 serisine göre daha düşük fiyatlandırma ile sunulacak FX işlemcilerin performansı ise merak konusu.
http://sites.amd.com/us/promo/processors/Pages/fx-entry.aspx Yorum Yaz Paylaş Tweetle
al bi intel hastası daha babasının şirketi sanki intel adamdaki savunma içgüdüsüne bak :D
Mete Can Karahasan forumda yazılarını severek okuduğum mantıklı şeyler yazan 15-20 kişiden biri, siz "canım benim" gibi laubali laflar yazarak haklı olsanız bile haksız gibi gözüküyorsunuz bilginiz olsun