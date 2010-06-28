AMD, 95 Watt TDP'li Phenom II X6 1055T modelini satışa sundu

AMD, birkaç ay önce duyurduğu 6 çekirdekli yeni işlemcilerinden Phenom II X6 1055T'nin 95 Watt ısıl güç tasarımına sahip versiyonunu (HDT55TWFK6DGR)satışa sundu. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 2.8GHz'de çalışan işlemcinin, satışta olan mevcut sürümü 125 Watt seviyesinde TDP değerine sahipken yeni versiyonda bu 95 Watt'a çekiliyor.

Soket AM3 formunda olan ve 6MB büyüklüğünde Seviye 3 bellek kapasiesine sahip olan işlemci, düşen güç tüketim değeri ile daha verimli bir portre çizerken, Japonya'da 244 dolar seviyesinden satışa sunulduğu ancak Amerika fiyatının 200 dolar seviyesinde olacağı bildiriliyor.

95 Watt TDP değerine sahip Phenom II X6 1055T modelini satışa sunan AMD'de gözler Phenom II X4 960T, Phenom II X6 1035T ve 1075T modellerine çevrilmiş durumda.