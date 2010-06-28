AMD, 95 Watt TDP'li Phenom II X6 1055T modelini satışa sundu

AMD, birkaç ay önce duyurduğu 6 çekirdekli yeni işlemcilerinden Phenom II X6 1055T'nin 95 Watt ısıl güç tasarımına sahip versiyonunu (HDT55TWFK6DGR)satışa sundu. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 2.8GHz'de çalışan işlemcinin, satışta olan mevcut sürümü 125 Watt seviyesinde TDP değerine sahipken yeni versiyonda bu 95 Watt'a çekiliyor.
Soket AM3 formunda olan ve 6MB büyüklüğünde Seviye 3 bellek kapasiesine sahip olan işlemci, düşen güç tüketim değeri ile daha verimli bir portre çizerken, Japonya'da 244 dolar seviyesinden satışa sunulduğu ancak Amerika fiyatının 200 dolar seviyesinde olacağı bildiriliyor.
95 Watt TDP değerine sahip Phenom II X6 1055T modelini satışa sunan AMD'de gözler Phenom II X4 960T, Phenom II X6 1035T ve 1075T modellerine çevrilmiş durumda.
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bende 1055T işlemci ve m4a68t-m v2 anakart var
bi sorum olacak işlemci çok ısınıyor bios güncelledim 0702 yaptım oyunlara giriyorum biraz oynayıp hemen reset atıyorum biostan baktığımda işlemci 66 dereceye fırlamış oluyor.
Sizce ne yapmam gerek ? Fan cooler masterin var bi tane sadece aliminyum yapraklı 9 cm fanlı ve orjinal kendi fanı ıkısınle de ölçümler aynı
daha once m4a78lt-m LE anakart almıstım fakat TDP 95W destekliyormuş
işlemci 125 W mış
anakartı değiştirdim m4a68t-m v2 aldım bios güncelledim. sonuç hemen hemen aynı. bişey farketmedi.
stok fan ile diğer soğutucunun değerlerinin aynı olması pek doğan bişey değil. ya soğutucu çok kötü ya da siz tam takamıyorsunuz. aynı işlemci bende de var boşta 36 - 38 - saatlerce crysis 2den sonra max 48-49 derece. ki işemciyi 4ghzde kullanıyorum.. termal macunu yenileyin, soğutucuyu tam olarak oturttuğunuzdan ve fanının döndüğünden emin olun ya da başka bir soğutucu satın alın.
bunula daha dusuk v lerde yakalanır zaten ısınmayan bi işlemci 95w eğerki 125 den 50$ pahalı olucaksa o para verılmez 10-20 arası farkla satılırsa ancak dusunulebilir
pcsuperstore.com/...
düşük tdo li olan daha az elektrik harcar(elektirik faturasına azda olsa etki eder). buna bağlı daha az ısınır ve daha iyi oc olur. 95 w olan her türlü daha iyi yani. eğer acelen yoksa beklemeni tavsiye ederim. ama sen oc yapmam demişsin. performansta fark olmaz. 125 w olan biraz daha fazla ısı açığa çıkaracağından fanı biraz daha gürültülü olabilir sadece