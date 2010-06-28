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AMD, 95 Watt TDP'li Phenom II X6 1055T modelini satışa sundu

8 yıl
23,5b
1
43
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD, 95 Watt TDP'li Phenom II X6 1055T modelini satışa sundu
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AMD, birkaç ay önce duyurduğu 6 çekirdekli yeni işlemcilerinden Phenom II X6 1055T'nin 95 Watt ısıl güç tasarımına sahip versiyonunu (HDT55TWFK6DGR)satışa sundu. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 2.8GHz'de çalışan işlemcinin, satışta olan mevcut sürümü 125 Watt seviyesinde TDP değerine sahipken yeni versiyonda bu 95 Watt'a çekiliyor.

Soket AM3 formunda olan ve 6MB büyüklüğünde Seviye 3 bellek kapasiesine sahip olan işlemci, düşen güç tüketim değeri ile daha verimli bir portre çizerken, Japonya'da 244 dolar seviyesinden satışa sunulduğu ancak Amerika fiyatının 200 dolar seviyesinde olacağı bildiriliyor.

95 Watt TDP değerine sahip Phenom II X6 1055T modelini satışa sunan AMD'de gözler Phenom II X4 960T, Phenom II X6 1035T ve 1075T modellerine çevrilmiş durumda.

AMD, 95 Watt TDP'li Phenom II X6 1055T modelini satışa sundu
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klarnetcibooy 8 yıl
arkadaşlar bir sorum olacak
bende 1055T işlemci ve m4a68t-m v2 anakart var
bi sorum olacak işlemci çok ısınıyor bios güncelledim 0702 yaptım oyunlara giriyorum biraz oynayıp hemen reset atıyorum biostan baktığımda işlemci 66 dereceye fırlamış oluyor.
Sizce ne yapmam gerek ? Fan cooler masterin var bi tane sadece aliminyum yapraklı 9 cm fanlı ve orjinal kendi fanı ıkısınle de ölçümler aynı
daha once m4a78lt-m LE anakart almıstım fakat TDP 95W destekliyormuş
işlemci 125 W mış
anakartı değiştirdim m4a68t-m v2 aldım bios güncelledim. sonuç hemen hemen aynı. bişey farketmedi.
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onursuz 8 yıl

klarnetcibooy

arkadaşlar bir sorum olacak
bende 1055T işlemci ve m4a68t-m v2 anakart var
bi sorum olacak işlemci çok ısınıyor bios güncelledim 0702 yaptım oyunlara giriyorum biraz oynayıp hemen reset atıyorum biostan baktığımda işlemci 66 dereceye fırlamış oluyor.
Sizce ne yapmam gerek ? Fan cooler masterin var bi tane sadece aliminyum yapraklı 9 cm fanlı ve orjinal kendi fanı ıkısınle de ölçümler aynı
daha once m4a78lt-m LE anakart almıstım fakat TDP 95W destekliyormuş
işlemci 125 W mış
anakartı değiştirdim m4a68t-m v2 aldım bios güncelledim. sonuç hemen hemen aynı. bişey farketmedi.


stok fan ile diğer soğutucunun değerlerinin aynı olması pek doğan bişey değil. ya soğutucu çok kötü ya da siz tam takamıyorsunuz. aynı işlemci bende de var boşta 36 - 38 - saatlerce crysis 2den sonra max 48-49 derece. ki işemciyi 4ghzde kullanıyorum.. termal macunu yenileyin, soğutucuyu tam olarak oturttuğunuzdan ve fanının döndüğünden emin olun ya da başka bir soğutucu satın alın.
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DH Misafiri 8 yıl
bnce biraz daha bekleyip dozerleri ve Llanoları görmek lasım ;)
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Mckhan 8 yıl
125w bile 3.8 1.55 de stabil yakalayan demircibu arkadasımız var forumda
bunula daha dusuk v lerde yakalanır zaten ısınmayan bi işlemci 95w eğerki 125 den 50$ pahalı olucaksa o para verılmez 10-20 arası farkla satılırsa ancak dusunulebilir
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evren3 8 yıl
merhaba AMD PHENOM II X6 1055T BOX AM3 95Watt almayı düşünüyorum BOardım ECS GF8200A modeli bu modele takılır yazıo web sitesinde almayı düşünüyorum
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avatar751 8 yıl
bu sitede 226 dolar
pcsuperstore.com/...
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fatal1typ0wer 8 yıl
GA-MA790GP-DS4H 790GX anakartta sorunsuz çalışır mı? ( biosla am3 işlemcileri destekliyor)
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aydogdu1453 8 yıl
beklediğim revizyon geldi.Dolar bey biraz ayara gelirse bir pc toplama niyetim var.Hadi nvidia mühendisleri artık şu gtx 480 için adam akıllı bir revizyon yapın da bizde verdiğimiz paraya değdi be diyelim.Yaz sonuna kadar revizyon yoksa hd 5850+1055t ikilisi ile yola dewam edecem .
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(((TeAcHeR))) 8 yıl
dolar düşerse şayet bende kapacam bi tane bu işlemciden allahın izniyle
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zerosn 8 yıl
Hobar
düşük tdo li olan daha az elektrik harcar(elektirik faturasına azda olsa etki eder). buna bağlı daha az ısınır ve daha iyi oc olur. 95 w olan her türlü daha iyi yani. eğer acelen yoksa beklemeni tavsiye ederim. ama sen oc yapmam demişsin. performansta fark olmaz. 125 w olan biraz daha fazla ısı açığa çıkaracağından fanı biraz daha gürültülü olabilir sadece
Cevap için teşekkür ederim elektrik ve ses benim için pek sorun değil ısı desek zaten şuan ki sistem bundan daha çok ısıya sahip oda hiç sorun olmaz soğutucular sayesinde
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zerosn 8 yıl
Şuan piyasada olan 125 W ile çıkacak olan 95w arasında 30w bi fark var bunun ne zararı ne karı var ki böyle bir şey yapmış amd ben o kadar geniş çaplı bir bilgiye sahip değilim bu konu hakkında bilgilerinize başvurmak istedim boşuna şimdi 125w cpu almıyım ^^ O/C falan yapmıyorum 2 gün içerisinde gidip x6 1055T alacaktım şimdi bu haberi gördüm
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Hobar 8 yıl
zerosn

Şuan piyasada olan 125 W ile çıkacak olan 95w arasında 30w bi fark var bunun ne zararı ne karı var ki böyle bir şey yapmış amd ben o kadar geniş çaplı bir bilgiye sahip değilim bu konu hakkında bilgilerinize başvurmak istedim boşuna şimdi 125w cpu almıyım ^^ O/C falan yapmıyorum 2 gün içerisinde gidip x6 1055T alacaktım şimdi bu haberi gördüm


düşük tdo li olan daha az elektrik harcar(elektirik faturasına azda olsa etki eder). buna bağlı daha az ısınır ve daha iyi oc olur. 95 w olan her türlü daha iyi yani. eğer acelen yoksa beklemeni tavsiye ederim. ama sen oc yapmam demişsin. performansta fark olmaz. 125 w olan biraz daha fazla ısı açığa çıkaracağından fanı biraz daha gürültülü olabilir sadece
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ziya_67 8 yıl
bence bilgisayarın içine herşey takılıyoda hepside çok pahalı bütünpoarçaların fiyatını toplasanan eski model bir araba alabiliyon valla
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Batuist 8 yıl
6 çekirdek için çok iyi değerler...
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killnOd 8 yıl
Umarim sene sonuna dogru 1090T BE icinde 95w olanini cikartirlar.
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huseyincarnege 8 yıl
bitane bende edinmem lazım ama sistem kople dehişcek :)
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Xtremee 8 yıl
Bu işlemci alınır

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