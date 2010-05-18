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AMD, ATi Radeon HD 5670 modelini güncelliyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD, ATi Radeon HD 5670 modelini güncelliyor
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Nvidia'nın GeForce GTX 465 hamlesine karşı fiyat indirimine gidip gitmeyeceği henüz kesinleşmeyen AMD, ATi Radeon HD 5670'in güncellenmiş yeni bir sürümünü pazara sunabilir. Resmi lansmanı Ocak ayında yapılan ve 40nm Redwood GPU'sundan güç alan DirectX 11 destekli ekran kartının mevcut sürümü, 400x paralel işlem birimine ve 128-bit bellek veri yolu desteğine sahip. Hazırlık çalışmaları devam eden yeni sürümde ise Redwood GPU'su yerine, Radeon HD 5700 serisine güç veren Juniper kod adlı grafik biriminin kullanılacağı belirtiliyor.

800x paralel işlem birimine sahip olan Radeon HD 5700 serisinden farklı olarak 640x paralel işlem birimiyle sunulacak güncellenmiş Radeon HD 5670 modeli, diğer özellikler açısından mevcut model ile benzer çizgide yer alacak ve 128-bit bellek veri yolu esteği ile gelecek. Grafik işlem biriminin 750MHz'de, belleklerinin ise 4000MHz'de görev yapacağı belirtilen yeni sürüm için Sapphire ve PowerColor gibi isimlerin, kart tasarımında hazır oldukları ve muhtemelen Radeon HD 5770 modelindeki baskılı devreye yer verileceği ifade ediliyor.

Performans açısından Radeon HD 4770 ile benzer bir profil çizmesi beklenen güncellenmiş Radeon HD 5670 modelinin, ek güç girişine sahip olmayan türevleri de pazara giriş yapacak gibi görünüyor. En azından ilk etapta sadece Çin pazarına özel olabileceği konuşulan güncellenmiş Radeon HD 5670 modelinde, 512MB bellekli versiyonun 90$, 1GB bellekli versiyonun ise 110$ seviyesinden satışa sunulması bekleniyor.

AMD, ATi Radeon HD 5670 modelini güncelliyor
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Batuist 9 yıl
çok daha mantıklı olmuş..
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jiddi 9 yıl
sendomi
18.05.2010 Saat: 22:28
3 yıldır 5670'mi bekliyordun,baba konudada yazıyor ocak ayında lanse edildi diye

Hehe, ben gelecegi 3 yil evvelden gorup lansesinden cok daha once beklemeye baslamistim. Bu kartlara verilen isim ve numaralardan tahmin etmek de cok zor olmuyor genellikle. Gerci nVidia son yillarda oyle karistirdi ki bu kartlarin numaralarini, o yuzden nVidia beklemeye baslamadim 3 yil evvel.
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jiddi 9 yıl
İşte bu haber beklediğim bir haber. Nereden baksan 3 yıldır 5670 alayım mı diye düşünüyordum. Fakat bu test sonuçları v.s. beni düşündürüyordu ve hep biraz daha bekleyeyim diye diye bugünlere kadar geldim. Fakat beklediğim iyi olmuş. Bu modeller umarım Avrupa, Asya ve Orta Dogu'da da satışa sunulur da alırım. Yoksa Çin'e giden bir akrabaya aldıracaz mecbur. Onu da bulmak çölde kutup ayısı !..
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sendomi 9 yıl
3 yıldır 5670'mi bekliyordun,baba konudada yazıyor ocak ayında lanse edildi diye
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St Batuhan 9 yıl
gtx465 sonrası alkıp ona karsılık gibisinden 5670'i güncellemek biraz dalga gecmek gibi olmus ^^ Nese hadi hayırlısı ve cidden güncellenmis versiyon iyi gözüküyor teknik olarak
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AndryTR 9 yıl
Güncellenmiş serilerde bari üst sınıfta 256bit üzeri denetçi kullansalar. Giriş - orta seviyede 128bit ile devam edecekler gibi görünüyor...
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hikmetg 9 yıl
ATI belli ki performansta nvidia 'nın altında kalmayacak.
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car_26 9 yıl
bios güncelleyip verirler baksan baksan
5800 serisi güncellemesi ne zaman olur acaba ?
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melyyh 9 yıl
bu ayrıntı performansı ne denli artırır ki? bunun yerine fiyat indirse çok daha yararlı olurdu kanımca.
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