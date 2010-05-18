AMD, ATi Radeon HD 5670 modelini güncelliyor

Nvidia'nın GeForce GTX 465 hamlesine karşı fiyat indirimine gidip gitmeyeceği henüz kesinleşmeyen AMD, ATi Radeon HD 5670'in güncellenmiş yeni bir sürümünü pazara sunabilir. Resmi lansmanı Ocak ayında yapılan ve 40nm Redwood GPU'sundan güç alan DirectX 11 destekli ekran kartının mevcut sürümü, 400x paralel işlem birimine ve 128-bit bellek veri yolu desteğine sahip. Hazırlık çalışmaları devam eden yeni sürümde ise Redwood GPU'su yerine, Radeon HD 5700 serisine güç veren Juniper kod adlı grafik biriminin kullanılacağı belirtiliyor.

800x paralel işlem birimine sahip olan Radeon HD 5700 serisinden farklı olarak 640x paralel işlem birimiyle sunulacak güncellenmiş Radeon HD 5670 modeli, diğer özellikler açısından mevcut model ile benzer çizgide yer alacak ve 128-bit bellek veri yolu esteği ile gelecek. Grafik işlem biriminin 750MHz'de, belleklerinin ise 4000MHz'de görev yapacağı belirtilen yeni sürüm için Sapphire ve PowerColor gibi isimlerin, kart tasarımında hazır oldukları ve muhtemelen Radeon HD 5770 modelindeki baskılı devreye yer verileceği ifade ediliyor.

Performans açısından Radeon HD 4770 ile benzer bir profil çizmesi beklenen güncellenmiş Radeon HD 5670 modelinin, ek güç girişine sahip olmayan türevleri de pazara giriş yapacak gibi görünüyor. En azından ilk etapta sadece Çin pazarına özel olabileceği konuşulan güncellenmiş Radeon HD 5670 modelinde, 512MB bellekli versiyonun 90$, 1GB bellekli versiyonun ise 110$ seviyesinden satışa sunulması bekleniyor.