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AMD, Athlon II X4 650 işlemcisini hazırlıyor

8 yıl
14,3b
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12
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Bulldozer tabanlı yeni nesil işlemcilerini Haziran ayında lanse etmeye hazırlanan AMD, güncel ürün gamını yeni modellerle güçlendirme çalışmalarını da sürdüryor. Elimize ulaşan yeni bilgilere göre AMD, dört çekirdekli Athlon II X4 ailesine muhtemelen serinin en son ve en hızlı modeli olarak 3.2GHz'de çalışan Athlon II X4 650 modelini ekleyecek.

Önümüzdeki haftalarda pazara sürülmesi beklenen yeni işlemci, 45nm Propus tasarımını temel alan ve 95 Watt ısıl tasarım gücüyle geliyor. Her çekirdek için 512 Kb Seviye 2 bellek kapasitesitesine sahip olan Soket AM3 formundaki işlemci 1066MHz'e kadar çift kanal DDR3 desteği sunan entegre bellek kontrolcüsüyle geliyor.

Çalışma frekansı haricindeki diğer tüm detayları Athlon II X4 645 ile karakteristik olan X4 650'nin fiyatı bilinmiyor ancak 100 Avro'nun altında bir fiyatlandırma ile sunulması bekleniyor.


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baycalh 8 yıl
AMD' nin bu gıdım gıdım mhzsi arttırılmış işlemci haberleri de kabak tadı vermeye başladı!
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hsyn2802 8 yıl
Her çekirdek için 512 Kb Seviye 2 bellek kapasitesitesine sahip olan Soket AM3 formundaki işlemci 1066MHz'e kadar çift kanal DDR3 desteği sunan entegre bellek kontrolcüsüyle geliyor.
bu ne şimdi. ddr3 için sadece 1066mhz deteğimi var. 1333 ve daha yukarısı için destek yokmu?
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gamershell 8 yıl
elimde yatan x2 555 var anakart gelsede denesem açılacakmı diye :) golddan alınma
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Batuist 8 yıl
günlük uygulamalar için vesaire hayli hayli yetecek bir işlemci ve fiyatına göre bence çok iyi..
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honneur 8 yıl
Buldozerler öncesi AMD son hamlelerini yapıyor anlaşılan :)
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Necessa®i 8 yıl
yurt dışında yaşayanlar için bedava bir işlemci
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Confusion 8 yıl
Athlon II X4 serisinde yüksek mhz li model tercih etmek daha mantıklı çünkü açılırsa yüksek hızlı PII oluyor ve voltaj vererek stabil tutma şansı oluyor.
Diğer taraftan çekirdek açılmama ihtimalinde yüksek çarpan sayesinde FSB üzerinden oc yapıp mhz artışıyla performans elde etmek daha kolay

bu nedenlerden dolayı bana göre güzel bir işlemci olmuş burada 110usd seviyesinde olursa hiç çekinmeden alabilirim
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fz18 8 yıl
Madem bu serinin son ürünü daha ilgi çekici olmalıydı...
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