AMD, Athlon II X4 650 işlemcisini hazırlıyor

Bulldozer tabanlı yeni nesil işlemcilerini Haziran ayında lanse etmeye hazırlanan AMD, güncel ürün gamını yeni modellerle güçlendirme çalışmalarını da sürdüryor. Elimize ulaşan yeni bilgilere göre AMD, dört çekirdekli Athlon II X4 ailesine muhtemelen serinin en son ve en hızlı modeli olarak 3.2GHz'de çalışan Athlon II X4 650 modelini ekleyecek.

Önümüzdeki haftalarda pazara sürülmesi beklenen yeni işlemci, 45nm Propus tasarımını temel alan ve 95 Watt ısıl tasarım gücüyle geliyor. Her çekirdek için 512 Kb Seviye 2 bellek kapasitesitesine sahip olan Soket AM3 formundaki işlemci 1066MHz'e kadar çift kanal DDR3 desteği sunan entegre bellek kontrolcüsüyle geliyor.

Çalışma frekansı haricindeki diğer tüm detayları Athlon II X4 645 ile karakteristik olan X4 650'nin fiyatı bilinmiyor ancak 100 Avro'nun altında bir fiyatlandırma ile sunulması bekleniyor.