AMD: Bulldozer FX işlemciler hava soğutma ile 5GHz'in üzerine çıkabiliyor

AMD geçtiğimiz günlerde önemli bir başarıya imza atarak yeni nesil FX-8150 işlemcisini sıvı azot kullanarak 8429MHz'e hız aşırtırak bir işlemciyle ulaşılan en yüksek frekans değerini elde ederek adını Guinnes Rekorlar Kitabı'na yazdırmayı başardı. Black Edition serisi Phenom II'lerle hız aşırtma konusunda yükselişe geçen AMD, bu ivmesini Bulldozer mimarisini kullanan FX işlemcileriyle de koruyacak gibi görünüyor. Şirketin hız aşırtma dünyasındaki kaydadeğer gelişiminde en büyük paylardan biri hiç şüphe yok ki Sami Makinen'e ait.

Bir dönemin dünyaca ünlü hız aşırtmacılarından olan Sami, 8429MHz'e ulaşılan ekstrem hız aşırtma çalışmasının da baş mimarı olarak gösteriliyor. Aynı zamanda AMD Overdrive yazılımını geliştiren Sami Makinen, FX işlemcilerin hız aşırtma yeteneklerine yönelik önemli açıklamalarda bulundu biz de satış başlarını sizler için derledik.

8429MHz'e çıkılan çalışmada, tamamı Sami tarafından önce test edilen 7 işlemci kullanılırken, bu işlemcilerin ön testlerde sıvı azot ile 8GHz'in üzerine çıkabildiği, Austin'de gerçekleştirilen ve sıcalık, termal temas ve çeşitli ayarlar açısından optimal olmayan koşullardaki ilk testlerde helyum kullanılarak bu işlemcilerle 8429MHz'e kadar çıkıldığı ifade ediliyor. Dünya rekoru kırılan işlemcinin ise daha önce gerek hava gerekse de sıvı azot ile test edilmediği, AMD tarafından tedarik edilen işlemciler arasında rastgele seçildiği ardından sıcalığın -235 derece seviyesine çekileren ideal voltaj seviyesi için çalışıldığı belirtiliyor.

Çekirdek çalışma gerilimi 2.0125V olarak belirlenen işlemci ile yapılan testlerde dünya rekoru olan 8429MHz'e ulaşılarak bu alanda önemli bir başarıya imza atılmış oldu. Sıvı azot veya helyum gibi ekstrem soğutma koşullar son kullanıcıların günlük kullanımları açısından çok fazla önem taşıdığı söylenemez dolayısıyla hava veya düşük maliyetli sıvı soğutma çözümleriyle elde edilen ya da edilecek sonuçlar daha büyük önem taşıyor. Bu noktada Sami Makinen, iyi bir hava ya da sıvı soğutma sistemi ile ellerindeki tüm işlemcilerin maksimum frekans olarak 5GHz'in üzerine çıkabildiğini hjatta 5.5GHz'i dahi gördüğünü ardından o işlemci ile sıvı azot altında 7.8GHz'e ulaştığını ifade ediyor. Bu noktada bir diğer önemli detay ise test edilen tüm işlemcilerin B2 revizyonlu olması ve AMD'nin yeni revizyonlar üzerindeki çalışmalarına devam etmesi yani piyasaya çıkacak FX işlemciler, termal karakteristik anlamında büyük bir ihtimalle test edilen işlemcilerden daha iyi profil çizecekler.

Tabi şunu da unutmamak gerekiyor ki; aynı üretim bandında arka arkaya çıkan iki işlemci bile hız aşırtma konusunda farklı karaterlere sahip olabiliyor dolayısıyla mevcut denemelerden mutlak sonuçlar çıkarmak zor ancak kesin olan bir şey var ki aynı Phenom II işlemcilerde olduğu gibi Bulldozer tabanlı FX işlemcilerde de "cold bug" yani işlemcinin belli bir sıcaklığın altında sıkıntı yaratma sorunu olmayacak gibi görünüyor.

Ekim ayında lanse edilecek FX işlemci ailesinin en pahalı üyesi olacak FX-8150 modelinin (8 çekirdek, 3.6GHz) 350 doların altında bir fiyatla satılması bekleniyor. Turbo Core 2.0 ile otomatik olarak 4.2GHz'e çıkabilen bu işlemci, iyi bir hava soğutma ile çok daha yüksek hızları mümkün kılacak gibi görünüyor. Görünüşe bakılırsa Bulldozer ile birlikte iş istasyonu vb. sistemlerin kurulum maliyetleri son kullanıcılar lehine hissedilir oranda değişebilir. Şimdi gözler Intel cephesinde bakalım firma, rakibi AMD'nin daha düşük maliyetli FX işlemcilerine karşı nasıl bir strateji izleyecek ?