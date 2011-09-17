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AMD: Bulldozer FX işlemciler hava soğutma ile 5GHz'in üzerine çıkabiliyor

7 yıl
11,9b
1
76
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD geçtiğimiz günlerde önemli bir başarıya imza atarak yeni nesil FX-8150 işlemcisini sıvı azot kullanarak 8429MHz'e hız aşırtırak bir işlemciyle ulaşılan en yüksek frekans değerini elde ederek adını Guinnes Rekorlar Kitabı'na yazdırmayı başardı. Black Edition serisi Phenom II'lerle hız aşırtma konusunda yükselişe geçen AMD, bu ivmesini Bulldozer mimarisini kullanan FX işlemcileriyle de koruyacak gibi görünüyor. Şirketin hız aşırtma dünyasındaki kaydadeğer gelişiminde en büyük paylardan biri hiç şüphe yok ki Sami Makinen'e ait. 
AMD: Bulldozer FX işlemciler hava soğutma ile 5GHz'in üzerine çıkabiliyor
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Bir dönemin dünyaca ünlü hız aşırtmacılarından olan Sami, 8429MHz'e ulaşılan ekstrem hız aşırtma çalışmasının da baş mimarı olarak gösteriliyor. Aynı zamanda AMD Overdrive yazılımını geliştiren Sami Makinen, FX işlemcilerin hız aşırtma yeteneklerine yönelik önemli açıklamalarda bulundu biz de satış başlarını sizler için derledik.  
AMD: Bulldozer FX işlemciler hava soğutma ile 5GHz'in üzerine çıkabiliyor
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8429MHz'e çıkılan çalışmada, tamamı Sami tarafından önce test edilen 7 işlemci kullanılırken, bu işlemcilerin ön testlerde sıvı azot ile 8GHz'in üzerine çıkabildiği, Austin'de gerçekleştirilen ve sıcalık, termal temas ve çeşitli ayarlar açısından optimal olmayan koşullardaki ilk testlerde helyum kullanılarak bu işlemcilerle 8429MHz'e kadar çıkıldığı ifade ediliyor. Dünya rekoru kırılan işlemcinin ise daha önce gerek hava gerekse de sıvı azot ile test edilmediği, AMD tarafından tedarik edilen işlemciler arasında rastgele seçildiği ardından sıcalığın -235 derece seviyesine çekileren ideal voltaj seviyesi için çalışıldığı belirtiliyor. 
AMD: Bulldozer FX işlemciler hava soğutma ile 5GHz'in üzerine çıkabiliyor
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Çekirdek çalışma gerilimi 2.0125V olarak belirlenen işlemci ile yapılan testlerde dünya rekoru olan 8429MHz'e ulaşılarak bu alanda önemli bir başarıya imza atılmış oldu.  Sıvı azot veya helyum gibi ekstrem soğutma koşullar son kullanıcıların günlük kullanımları açısından çok fazla önem taşıdığı söylenemez dolayısıyla hava veya düşük maliyetli sıvı soğutma çözümleriyle elde edilen ya da edilecek sonuçlar daha büyük önem taşıyor. Bu noktada Sami Makinen, iyi bir hava ya da sıvı soğutma sistemi ile ellerindeki tüm işlemcilerin maksimum frekans olarak 5GHz'in üzerine çıkabildiğini hjatta 5.5GHz'i dahi gördüğünü ardından o işlemci ile sıvı azot altında 7.8GHz'e ulaştığını ifade ediyor. Bu noktada bir diğer önemli detay ise test edilen tüm işlemcilerin B2 revizyonlu olması ve AMD'nin yeni revizyonlar üzerindeki çalışmalarına devam etmesi yani piyasaya çıkacak FX işlemciler, termal karakteristik anlamında büyük bir ihtimalle test edilen işlemcilerden daha iyi profil çizecekler.
AMD: Bulldozer FX işlemciler hava soğutma ile 5GHz'in üzerine çıkabiliyor
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Tabi şunu da unutmamak gerekiyor ki; aynı üretim bandında arka arkaya çıkan iki işlemci bile hız aşırtma konusunda farklı karaterlere sahip olabiliyor dolayısıyla mevcut denemelerden mutlak sonuçlar çıkarmak zor ancak kesin olan bir şey var ki aynı Phenom II işlemcilerde olduğu gibi Bulldozer tabanlı FX işlemcilerde de "cold bug" yani işlemcinin belli bir sıcaklığın altında sıkıntı yaratma sorunu olmayacak gibi görünüyor.
Ekim ayında lanse edilecek FX işlemci ailesinin en pahalı üyesi olacak FX-8150 modelinin (8 çekirdek, 3.6GHz) 350 doların altında bir fiyatla satılması bekleniyor. Turbo Core 2.0 ile otomatik olarak 4.2GHz'e çıkabilen bu işlemci, iyi bir hava soğutma ile çok daha yüksek hızları mümkün kılacak gibi görünüyor. Görünüşe bakılırsa Bulldozer ile birlikte iş istasyonu vb. sistemlerin kurulum maliyetleri son kullanıcılar lehine hissedilir oranda değişebilir. Şimdi gözler Intel cephesinde bakalım firma, rakibi AMD'nin daha düşük maliyetli FX işlemcilerine karşı nasıl bir strateji izleyecek ?

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hanselamca 7 yıl en beğenilen
veto1214

bu kadaradama ne gerek var biri azot dokcekdiğeri bilgisayar başında orda 10tane adam var


Adamlar Turk degilki abi, ellerinden gelmiyor :)
veto1214bu kadaradama ne gerek var biri azot dokcekdiğeri bilgisayar başında orda 10tane adam varAdamlar Turk degilki ...
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veto1214 7 yıl

canerpense

- puanları verenler baksınlar bakalım kaç çekirdek aktifken 8.4ghz görmüş sıvı azotla... 2 çekirdek, yani 1 modül. İşlemcinin geriye kalan 3 modülünüde açsınlar, öyle gelsinler yoksa 2 çekirdekli işlemci şuan baktığınız...

Hava soğutmayla 8 çekirdek aktifken 5.5ghz göreceğine inanmak...

200W soğutabilen TEC+hava soğutmalarla ancak olur o umduğunuz şey, bizim kule tipi normal soğutucularla imkansız.

Ha şu var, AMD fanı olduğunuz için - basmak işinize geliyor o ayrı.



sana bir cevappeki intelin rekoruna bakıoz
-p4
-celoron aaa bak hepsi bir çekirdekli işlemci 2500k 2 çekirdek aktifken bu hıza çıksında gorelim
canerpense- puanları verenler baksınlar bakalım kaç çekirdek aktifken 8.4ghz görmüş sıvı azotla... 2 çekirdek, yani 1...
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SystemApps 7 yıl
intel ağladı be :D
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Deníz 7 yıl
Şu amd bulldozerle mobil pazara da girse artık
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whispR 7 yıl
8 ghz çıkan bile vardı O.o
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Grommash 7 yıl
Yaw şimdi bu işlemciyi yapan,tasarlayan,bütün teknik özelliklerini bilen mühendis bu overclocku yapamıyoda gelip bizim Sami'mi yapıyo ben anlamadım gerçekten


Telefon açıp Sami çok süper işlemci var kanka gelsene falanmı diyolar muhabbetlerini merak ettim.
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venom88 7 yıl
İşlemçinin kaç ghz çıktığı değil oyun ve program anlamında bana hız olarak ne verdiğine bakarım amd nin 5ghz yaptığı işi gidipde intel 3ghz ile yapıyorsa gidip tabiki intel alırım.
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captaincato 7 yıl
merak etm değil 8150 4170 bile hava soğutma ile 2600k yı çok rahat geçer hemde tüm çekirdekler açıkken sen aradaki 3ghz 3mhz ile karıştırıyosun sanırım 8,4ghz o 5ghz ile arada bayaa fark var oc siz 2600k kadar çaktınmı manzarayı he sen devam et 350 400$ a git 2600k al bende senin yarı fiyatına amd alır sana yakın performans alırım ki 8150 8170 aldığımda çok rahat turlatırım ama gerek yok.....
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mertekin 7 yıl captaincato
captaincato

merak etm değil 8150 4170 bile hava soğutma ile 2600k yı çok rahat geçer hemde tüm çekirdekler açıkken sen aradaki 3ghz 3mhz ile karıştırıyosun sanırım 8,4ghz o 5ghz ile arada bayaa fark var oc siz 2600k kadar çaktınmı manzarayı he sen devam et 350 400$ a git 2600k al bende senin yarı fiyatına amd alır sana yakın performans alırım ki 8150 8170 aldığımda çok rahat turlatırım ama gerek yok.....


Fuzuli bir yorum.Çıkmamış işlemci için ahkam kesmek pekte mantıklı değil.Kaldıki karşısında yerdiğin işlemci İ7 2600K gibi bir oc ve performans canavarı.
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Legolas Greenleaf 7 yıl
Helal olsun ya böyle devam rekabet demek bizler için cepte daha fazla para kalması demek.
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Barış. 7 yıl

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DH Misafiri 7 yıl
AMD işlemciler ısınır yanar. Intel alın. :)))))))))))))
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d3wil55 7 yıl
bu intel amd kapismasi devam eder ancak bende amd phenom2 x4 965 black var ben sistemim zorlandığında islemci kullanımı yüzde 60 65 ram kullanımı 70 ama hdd kullanımı 100 olarak goruyorum o kadar güçlü işlemciler hdd olmadan pek bi işe yaramıyor artık hdd ler geride kalıyor :D
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BerkoGame 7 yıl
Arkadaşlar AMD Phenom II x6 1055t Kullanıyorum i7 de kullandım ama bukadar rahat bir işlemci görmedim Phenom II x6 da oyunda oynayın Sony vegas da full hd videolarda hazırlayın kasmıyor. AMD FX i düşünenmiyorum bile... :)
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Mastersoft 7 yıl
Her Kullanıcı Kendi Sevdiği İşlemci Üzerine Durur.

AMD Kullanıyorum Bugüne Hiç Pişman Olmadım.

Bir Başkasıda İntel Kullaniyordur Oda Hiç Pişman Olmamıştır.

Pişman olabilmek için işlemcinizin sürekli sorun vermesi gerekiyor, demek ki bizim şansımız varmış hiç sorun vermedi :)


Forever AMD... <3

Bilgilendirmeler için teşekkür ederim.
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