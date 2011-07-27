AMD: Bulldozer FX işlemcileri Ekim ayında lanse edilecek

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
AMD'nin yeni nesil FX işlemcileri için meraklı bekeyiş sürüyor. Geliştirme çalışmaları beş yıl süren Bulldozer mimarisinin güç verdiği yeni işlemciler için çıkış tarihine yönelik tartışmalar devam ediyor. AMD tarafından yayınlanan Bulldozer FX videosundaki 19 Eylül tarihi, çeşitli kaynaklar tarafından FX ailesinin lansman tarihi olarak gösterilse de, firmanın her ay düzenli olarak güncellediği kurum için yol haritası, lansman tarihi olarak Ekim ayını gösteriyor.
AMD'nin Temmuz ayı tarihli resmi dökümanına göre, üretimi Ağustos ayında başlayacak FX işlemciler, Ekim ayı ile birlikte endüstrinin beğenisine sunulacak. Aynı döküman bazı başka modellerin çıkış tarihi hakkında da bilgi veriyor. Netbook'lar için hazırlanan Brazos platformunun en hızlı işlemcisi olarak Fusion-E450 (Çift çekirdek, 1.65GHz) işlemcisi Eylül ayında, dizüstü bilgisayarlar için hazırlanan Fusion-A serisinin çift çekirdekli modellerini içeren A4 serisi de iki farklı model ile yıl sona ermeden önce pazara giriş yapmış olacak.
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O sebeple ben en iyi performansı en iyi fiyata hangi firmadan alabiliyorsam onu tercih edeceğim ve bu nedenle de İntel fanatikleri kusura bakmasın ama AMD diyeceğim. Saygılarımla
sudan ucuz canım vatanbilgisayar.com/... 700tl anakart hariç o işlemcinin hakını vericek bide anakart alırsın 500-600 tl
1300tl sadece anakart işlemci ne gerek var + o anakart yeni intel işlemcisini desteklemiyeceğinden anakart ve o işlemciye mahkumsun alırım amd istediğim işlemciyi istediğim anakartla kullanırım kafam rahat cebim rahat tabi sidik yarıştırıcaksan testlerde o ayrı keyif meselesi
bunu biraz nvidianin fermiyi cikarirken yaptigi ertelemelere benzetiyorum ama amd kusursuz olmak adina bu sureci cok daha uzun tuttu diye dusunuyorum
amd olmazsa tekel intel olur 400 tlye değil i5 2500k i3 2100 bile bulamayiz o yuzden koyu intel fanlari bile amdnin iyi birsey cikarmasini umut etsinler yoksa x79 serisi cpularin en ucuzu 1500$`den gelecek ve uzunca bir sure