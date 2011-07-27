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AMD: Bulldozer FX işlemcileri Ekim ayında lanse edilecek

7 yıl
16,3b
1
45
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin yeni nesil FX işlemcileri için meraklı bekeyiş sürüyor. Geliştirme çalışmaları beş yıl süren Bulldozer mimarisinin güç verdiği yeni işlemciler için çıkış tarihine yönelik tartışmalar devam ediyor. AMD tarafından yayınlanan Bulldozer FX videosundaki 19 Eylül tarihi, çeşitli kaynaklar tarafından FX ailesinin lansman tarihi olarak gösterilse de, firmanın her ay düzenli olarak güncellediği kurum için yol haritası, lansman tarihi olarak Ekim ayını gösteriyor.
AMD'nin Temmuz ayı tarihli resmi dökümanına göre, üretimi Ağustos ayında başlayacak FX işlemciler, Ekim ayı ile birlikte endüstrinin beğenisine sunulacak. Aynı döküman bazı başka modellerin çıkış tarihi hakkında da bilgi veriyor. Netbook'lar için hazırlanan Brazos platformunun en hızlı işlemcisi olarak Fusion-E450 (Çift çekirdek, 1.65GHz) işlemcisi Eylül ayında, dizüstü bilgisayarlar için hazırlanan Fusion-A serisinin çift çekirdekli modellerini  içeren A4 serisi de iki farklı model ile yıl sona ermeden önce pazara giriş yapmış olacak. 

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turuncu25 7 yıl en beğenilen
Çoğu insan gibi ben de Bulldozer'leri bekliyorum. İntel bu fiyat politikasında ısrar ettiği sürece de tercihim hep AMD işlemciler tarafında olacak. Düşünün dünyanın en hızlı işlemcisi benim gibi normal bir kullanıcı da olsa ne olacak? Çözülemeyen uzay geometrisi sorularını mı çözeceğim? Bilimsel hesaplamalar mı yapacağım? Yapmayacağım ve bu tarz şeyleri yapacakların yüzdesinin de ne olduğu da hepinizin malumu.
O sebeple ben en iyi performansı en iyi fiyata hangi firmadan alabiliyorsam onu tercih edeceğim ve bu nedenle de İntel fanatikleri kusura bakmasın ama AMD diyeceğim. Saygılarımla
Çoğu insan gibi ben de Bulldozer'leri bekliyorum. İntel bu fiyat politikasında ısrar ettiği sürece de tercihim hep AMD işlemciler tarafında olacak. Düşünün d...
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1 Yanıt Yanıtla +24
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shadowosman 7 yıl
MoDXxxx
der_KaiserEvet 2600Kyı geçerse $320 ye daha iyi bi işlemci almış olacağız.$1000 civarı verip de 2600K niye alayım ki 3 te 1 i fiyatına aynı performansı veren işlemci olduktan sonra.
1000 dolara ne alıyorsun! 2600k nın fiyatı 330dolar

sudan ucuz canım vatanbilgisayar.com/... 700tl anakart hariç o işlemcinin hakını vericek bide anakart alırsın 500-600 tl
1300tl sadece anakart işlemci ne gerek var + o anakart yeni intel işlemcisini desteklemiyeceğinden anakart ve o işlemciye mahkumsun alırım amd istediğim işlemciyi istediğim anakartla kullanırım kafam rahat cebim rahat tabi sidik yarıştırıcaksan testlerde o ayrı keyif meselesi
MoDXxxxder_KaiserEvet 2600Kyı geçerse $320 ye daha iyi bi işlemci almış olacağız.$1000 civarı verip de 2600K niye alayım ki 3 te 1 i f...
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4 Yanıt Yanıtla +13
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B.M.W 7 yıl
amd sansini fazlasiyla zorladi umarim bir sonraki islemcileri bu kadar gec kalmaz

bunu biraz nvidianin fermiyi cikarirken yaptigi ertelemelere benzetiyorum ama amd kusursuz olmak adina bu sureci cok daha uzun tuttu diye dusunuyorum

amd olmazsa tekel intel olur 400 tlye değil i5 2500k i3 2100 bile bulamayiz o yuzden koyu intel fanlari bile amdnin iyi birsey cikarmasini umut etsinler yoksa x79 serisi cpularin en ucuzu 1500$`den gelecek ve uzunca bir sure
amd sansini fazlasiyla zorladi umarim bir sonraki islemcileri bu kadar gec kalmazbunu biraz nvidianin fermiyi cikarirken yaptigi ertelemelere benzeti...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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aceleciburak 7 yıl
x_tol
aceleciburak Tartışmak boşuna arkadaşlar Sıkı bir AMD kullanıcısıyım kendi fikrim Bulldozer in ilk örnekleri çok parlak olmayacaktır kanımca ama güveniyorum yinede AMD fiyat/perf. ürünü çıkaracaktır.benim aklıma taktiğim 2012 ile birlikte soket AM3+ gözardı edilecek çünkü mimari değişti haliyle soket yapısınında elden geçmesi gerekecek AMD bunu giriş ve orta seviyede radikal olarak Soket FM1 ile yapıyor Fusion işlemciler ile A75 chipsetli anakartlar en güzel örneği A75 chipsetli anakartları kuvvetle muhtemel trinity Apu larla güncelleyecek açıkçası şuan için A75 chipset ve fusion işlemci alan için durum parlak olacak ama AMD nin 10 çekirdekli komodo işlemcileri üst segment için yeni soket yapısıyla gelecek soket FM2 bunu göz önünde bulundurmak gerekli
bunlar tahmin sanırım amd böyle bir bilgi sızdırılmasıma dahi izin vermez. Eğer soket değişecekse kimse anakart ve işlemci almaz yeni seriyi bekler ve amd hem prestij hem de pazar payı kaybeder. Am3+ soket yapısının en azından 2013e kadar yeni bir soketle değiştirilmeyeceğini düşünüyorum.

Tahmin değil AMD nin 2012 yol haritasında var olan şeyler nette mevcut soket FM2 diye aratırsan mutlaka çıkacaktır AM3+ destek varilecek tabi ama zaten zamanla kullanım seviyesi %20 lere çekilmiş olacak
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OverClocK1ng 7 yıl
Tahmin falan değil. Soket FM2 AMD nin 2012 yol haritasında varmış. Zaten dün Chip.com.tr de yol haritası çıktı. Oradan da görebilirsin...
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aceleciburak 7 yıl
Tartışmak boşuna arkadaşlar Sıkı bir AMD kullanıcısıyım
kendi fikrim Bulldozer in ilk örnekleri çok parlak olmayacaktır kanımca ama güveniyorum yinede AMD fiyat/perf. ürünü çıkaracaktır.benim aklıma taktiğim 2012 ile birlikte soket AM3+ gözardı edilecek çünkü mimari değişti haliyle soket yapısınında elden geçmesi gerekecek AMD bunu giriş ve orta seviyede radikal olarak Soket FM1 ile yapıyor Fusion işlemciler ile A75 chipsetli anakartlar en güzel örneği
A75 chipsetli anakartları kuvvetle muhtemel trinity Apu larla güncelleyecek açıkçası şuan için A75 chipset ve fusion işlemci alan için durum parlak olacak ama AMD nin 10 çekirdekli komodo işlemcileri üst segment için yeni soket yapısıyla gelecek soket FM2 bunu göz önünde bulundurmak gerekli
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x_tol 7 yıl aceleciburak
aceleciburak

Tartışmak boşuna arkadaşlar Sıkı bir AMD kullanıcısıyım
kendi fikrim Bulldozer in ilk örnekleri çok parlak olmayacaktır kanımca ama güveniyorum yinede AMD fiyat/perf. ürünü çıkaracaktır.benim aklıma taktiğim 2012 ile birlikte soket AM3+ gözardı edilecek çünkü mimari değişti haliyle soket yapısınında elden geçmesi gerekecek AMD bunu giriş ve orta seviyede radikal olarak Soket FM1 ile yapıyor Fusion işlemciler ile A75 chipsetli anakartlar en güzel örneği

A75 chipsetli anakartları kuvvetle muhtemel trinity Apu larla güncelleyecek açıkçası şuan için A75 chipset ve fusion işlemci alan için durum parlak olacak ama AMD nin 10 çekirdekli komodo işlemcileri üst segment için yeni soket yapısıyla gelecek soket FM2 bunu göz önünde bulundurmak gerekli


bunlar tahmin sanırım amd böyle bir bilgi sızdırılmasıma dahi izin vermez. Eğer soket değişecekse kimse anakart ve işlemci almaz yeni seriyi bekler ve amd hem prestij hem de pazar payı kaybeder. Am3+ soket yapısının en azından 2013'e kadar yeni bir soketle değiştirilmeyeceğini düşünüyorum.
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ehhalil 7 yıl
Korkarım ki, bu gidişle IVY BRIDGE bile BULLDOZER'den önce çıkacak :(
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setek01 7 yıl
der_Kaiser

Evet 2600Kyı geçerse $320 ye daha iyi bi işlemci almış olacağız.$1000 civarı verip de 2600K niye alayım ki 3 te 1 i fiyatına aynı performansı veren işlemci olduktan sonra.

Ben size iki tane bulurum 1000 USD'ye 2600k. İster misiniz? Başka bir modelden bahsetmek istednizi sanırm. 330 USD+KDV'dir 2600k ve bu paraya bu performansı da aylardır çatır çatır sunmaktadır. AMD'nin çıtası 2600k ise ve 320 USD ise vay hallerine. Kusura bakmaasınlar 250 USD'den fazla fiyatla gelmesinler işte bu diyelim.

Allahım yarabbim diyorum! Daha yukarıda ne inciler döktürülmüş helal olsun!!!
Ey milletim F/p diye başkalarına çamur atarsın ama HD6950 %25 indirimde bile 580 TL olunca ses çıkarmazsın, 360 TL'ye de HD6870'in en iyi F/P kartı oluğunu görmezsin.

Yıllardır arkadaşlarıma çok söylediğim ama burada hani ayıp olur neticede teknoloji forumudur deyip yazmadığım bir özdeyişim vardır telif hakları bana aittir:

Ayakkabı patlak elde milyarlık cep telefonu. İşte gördünüz mü fiyat/performans nasıl olurmuş!!!

AMD'ci dostlar sizin derdiniz fiyat performans ise 2600k sizi zaten aşar 17 yıldır sistemini kendi toplayan intel dışında işlemci kullanmayan beni de aşar zaten 2600k ama, 380 Tl'ye 2500k aldım bakalım karşısına AMD ne çıkaracak bekliyorum. Ben 320 USD'lik değil 200 USD'lik işlemcilerde ne olacağını ne getirceklerini merakla bekliyorum. Neticede benim farkım şudur: ben iyise gider alırım aynı zamanda ama başkası bunu vermişse ses çıkarmam çamur atmam saygı da duyarım.

Bu arada ucuza Bulldozer bekleyenler çıkınca daha çok bekleyecekler.
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x_tol 7 yıl

setek01
der_Kaiser

Evet 2600Kyı geçerse $320 ye daha iyi bi işlemci almış olacağız.$1000 civarı verip de 2600K niye alayım ki 3 te 1 i fiyatına aynı performansı veren işlemci olduktan sonra.

Ben size iki tane bulurum 1000 USD'ye 2600k. İster misiniz? Başka bir modelden bahsetmek istednizi sanırm. 330 USD+KDV'dir 2600k ve bu paraya bu performansı da aylardır çatır çatır sunmaktadır. AMD'nin çıtası 2600k ise ve 320 USD ise vay hallerine. Kusura bakmaasınlar 250 USD'den fazla fiyatla gelmesinler işte bu diyelim.

Allahım yarabbim diyorum! Daha yukarıda ne inciler döktürülmüş helal olsun!!!
Ey milletim F/p diye başkalarına çamur atarsın ama HD6950 %25 indirimde bile 580 TL olunca ses çıkarmazsın, 360 TL'ye de HD6870'in en iyi F/P kartı oluğunu görmezsin.

Yıllardır arkadaşlarıma çok söylediğim ama burada hani ayıp olur neticede teknoloji forumudur deyip yazmadığım bir özdeyişim vardır telif hakları bana aittir:

Ayakkabı patlak elde milyarlık cep telefonu. İşte gördünüz mü fiyat/performans nasıl olurmuş!!!

AMD'ci dostlar sizin derdiniz fiyat performans ise 2600k sizi zaten aşar 17 yıldır sistemini kendi toplayan intel dışında işlemci kullanmayan beni de aşar zaten 2600k ama, 380 Tl'ye 2500k aldım bakalım karşısına AMD ne çıkaracak bekliyorum. Ben 320 USD'lik değil 200 USD'lik işlemcilerde ne olacağını ne getirceklerini merakla bekliyorum. Neticede benim farkım şudur: ben iyise gider alırım aynı zamanda ama başkası bunu vermişse ses çıkarmam çamur atmam saygı da duyarım.

Bu arada ucuza Bulldozer bekleyenler çıkınca daha çok bekleyecekler.


hastasıyım şu sosyal-toplumsal mesaj içerikli yazıların-konuşmaların. Ben okumaktan, dinlemekten bıktım. her forumda, her sözlükte, her gün sohbetlerde insanlar konuşmaktan-yazmaktan bıkmadı. Bu konu hakkında en güzel sözümüz: "anlayana sivrisinek, saz anlamayana davul zurna az" dır sanırım. Gelelim f/p tespitinize... 6870 güzel karttır ancak 470tl'ye özel soğutuculu 1 aylık 2gb bellekli 6950 almak varken gidipte alt seviye 6870 almak pek akıl karı değil. Bunlar göreceli şeyler gördüğünüz gibi. Son olarak bulldozer işlemcileri alıp test ettiniz sanırım daha çok bekleyeceğimizi söyleyerek. İyi çıkarsa alır kullanırım çıkmazsa almam intel de almam 220 liralık x4 955 neyimize yetmiyor değil mi?
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x_tol 7 yıl
fx 8150 hem f/p olarak hem de hız olarak i7 2600k'yı geçecek umarım ve yeni işlemcim olacak.
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asdd112233 7 yıl
türk insanı niye böyle sürekli kendine yararı olmayan şeyleri tartışıp duruyor bazı arkadaşlar ya tekelin ne olduğunu bilmiyolar yada intelde hisse senetleri var intel pazarın %80 ni elinde tutyor ülke gibi firma 13 küsür milyar dolar kar yapan bir firma ile zar zor 1 milyar dolar kar yapan firmayı karşılaştırmayın 2600k işlemcisinin çalıştırıpta x4 veya x6 işlemcisinin çalıştırmadığı bir uygulama söyleyin bide test manyakları var tabi süper pi testi sonuçu kötü çıkarsa o işlemci kötü oluyo onlara göre siz oturup sabahtan akşama kadar süper pi testimi yapacaksınız işlemci ile sen rarlama işini 1 dk yapan ben 2 dk ne değişti? HİÇBİŞEY AMD 990x seviyesinde bir işlemcisi olsaydı 2000 lira değilde 1500 lira olurdu belki daha düşük ama rakip olmadığından 2000 liraya satılıyo çok hoşnutsanız bu durumdan onada bişey diyemeyeceğim
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Solitude 7 yıl asdd112233
asdd112233

türk insanı niye böyle sürekli kendine yararı olmayan şeyleri tartışıp duruyor bazı arkadaşlar ya tekelin ne olduğunu bilmiyolar yada intelde hisse senetleri var intel pazarın %80 ni elinde tutyor ülke gibi firma 13 küsür milyar dolar kar yapan bir firma ile zar zor 1 milyar dolar kar yapan firmayı karşılaştırmayın 2600k işlemcisinin çalıştırıpta x4 veya x6 işlemcisinin çalıştırmadığı bir uygulama söyleyin bide test manyakları var tabi süper pi testi sonuçu kötü çıkarsa o işlemci kötü oluyo onlara göre siz oturup sabahtan akşama kadar süper pi testimi yapacaksınız işlemci ile sen rarlama işini 1 dk yapan ben 2 dk ne değişti? HİÇBİŞEY AMD 990x seviyesinde bir işlemcisi olsaydı 2000 lira değilde 1500 lira olurdu belki daha düşük ama rakip olmadığından 2000 liraya satılıyo çok hoşnutsanız bu durumdan onada bişey diyemeyeceğim


biz zaten amd neden yapamıyor demiyoruz yapamasın elimden bu geldi desin çıkardığım işlemci budur fiyatı budur desin ciğerimizi yesin, lakin amd nin yaptığı kendi müşterilerine ihanet etmektir, son 1 yıl içinde benim bildiğim 3 kere ertelendi. Madem çıkmıyor açıklamanda şu zamana hazır bu zaman böyle oluyor deme, bulldozerler 1 sene daha ertelendi de herkes bilsin ona göre adımını atsın bende dahil 6 ay belki daha fazla süredir amd yi bekleyen var bütçesini ona göre ayarlayan var her ertelemede biz dağılıyoruz.
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mavizaman 7 yıl
AMDnin işi büyük hata ertleme, işi beceremediklerinin göstergesi ki 5 senedir sakız ettiler onu da çıkaramadılar.
İntel buu arada da malı götürdü bir miktar sistem toplyacaklar bazında.
intel amd makası biraz daha açılmıştır kesin.
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Menow 7 yıl
Amd den yapilan yeni bir açıklamaya göre buldozer işlemciler 2013 de belki satişa çıkabilecekmiş.



Deseler inanırım :)
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BiLgiSaYaRR 7 yıl
inşallah erken çıkar
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bocekgrafik 7 yıl
Intel kullanıcısıyım ancak AMD'nin gerçekten de çok çok iyi işlemciler çıkarmasını umuyorum, temenni ediyorum.

Tersi durum, hem intel kullanıcılarının, hem de AMD kullanıcılarının aleyhine olacaktır. Fanatikliğe ve fanlığa gerek yok arkadaşlar. Sonuçta ikisi de babamızın oğlu değil, ikisi de yabancı üstelik. Hangisi bize daha iyi hizmet verirse ona yönelelim.

Allah muhafaza AMD olmasa, intel bizi resmen sömürür tekel olacağı için. AMD'nin bu işlemcilerinin çok iyi çıkmasını istiyorum. Umarım ilerleyen zamanda intelin üst segment işlemcileriyle de rekabet edebilecek işlemciler üretirler; bu hepimizin yararına olur.
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Solitude 7 yıl
bu haberin ertelenme haberi ne zaman çıkar ?
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XavierPedro 7 yıl bocekgrafik
bocekgrafik

Intel kullanıcısıyım ancak AMD'nin gerçekten de çok çok iyi işlemciler çıkarmasını umuyorum, temenni ediyorum.

Tersi durum, hem intel kullanıcılarının, hem de AMD kullanıcılarının aleyhine olacaktır. Fanatikliğe ve fanlığa gerek yok arkadaşlar. Sonuçta ikisi de babamızın oğlu değil, ikisi de yabancı üstelik. Hangisi bize daha iyi hizmet verirse ona yönelelim.

Allah muhafaza AMD olmasa, intel bizi resmen sömürür tekel olacağı için. AMD'nin bu işlemcilerinin çok iyi çıkmasını istiyorum. Umarım ilerleyen zamanda intelin üst segment işlemcileriyle de rekabet edebilecek işlemciler üretirler; bu hepimizin yararına olur.


İşte bu ya!

Milletin kafa basmıyor sanırım, hala X, Y tarafını tutmaktan bir hal olmuşlar.

Ben Intel kullanıcısıyım ve uzun süre de öyle olacak diye düşünüyorum, adamların lansmanı Intel ın fiyat politikasına bizler açısından olumlu etki ediyorsa, hiç durmasınlar çıkartsınlar derim.


Hayır anlamıyorum millet de seviniyor ertelemede Intel tekel oldu diye, babanızın hayrına işlemci çıkartıyor sanki, cebinize giriyor ya kazandıkları.
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