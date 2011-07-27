AMD: Bulldozer FX işlemcileri Ekim ayında lanse edilecek

AMD'nin yeni nesil FX işlemcileri için meraklı bekeyiş sürüyor. Geliştirme çalışmaları beş yıl süren Bulldozer mimarisinin güç verdiği yeni işlemciler için çıkış tarihine yönelik tartışmalar devam ediyor. AMD tarafından yayınlanan Bulldozer FX videosundaki 19 Eylül tarihi, çeşitli kaynaklar tarafından FX ailesinin lansman tarihi olarak gösterilse de, firmanın her ay düzenli olarak güncellediği kurum için yol haritası, lansman tarihi olarak Ekim ayını gösteriyor.

AMD'nin Temmuz ayı tarihli resmi dökümanına göre, üretimi Ağustos ayında başlayacak FX işlemciler, Ekim ayı ile birlikte endüstrinin beğenisine sunulacak. Aynı döküman bazı başka modellerin çıkış tarihi hakkında da bilgi veriyor. Netbook'lar için hazırlanan Brazos platformunun en hızlı işlemcisi olarak Fusion-E450 (Çift çekirdek, 1.65GHz) işlemcisi Eylül ayında, dizüstü bilgisayarlar için hazırlanan Fusion-A serisinin çift çekirdekli modellerini içeren A4 serisi de iki farklı model ile yıl sona ermeden önce pazara giriş yapmış olacak.