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AMD Bulldozer hakkında her şey: İşlemciler, teknik özellikler, test sonuçları...

7 yıl
337,6b
1
255
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin 12 Ekim'de duyurmaya hazırlandığı Bulldozer tabanlı yeni nesil FX işlemcileri için artık tüm detaylar netleşti. Yılbaşından bu yana çok sayıda özel haberini yayınladığımız FX işlemci ailesi için AMD'nin hazırladığı lansman sunumu da elimize ulaştı. Bu sunum kapsamında AMD'nin pazara sunacağı birinci etap FX işlemcilerinin teknik özelliklerine ve  en çok merak edilen detay olarak performans sonuçlarını masaya yatıracağız. 
AMD Bulldozer hakkında her şey: İşlemciler, teknik özellikler, test sonuçları...
Tam Boyutta Gör
AMD'nin lansman sunumunda bizi "dünyanın en hızlı işlem çözümü AMD'den" başlıklı döküman karşılıyor. Bilindiği üzere AMD'nin 8 çekirdekli FX8150 işlemcisi, profesyonel hız aşırtmacılardan oluşan Team AMD ekibi tarafından geçtiğimiz günlerde 8429MHz'e çıkartılmış ve bu değer bir işlemci ile elde edilen en yüksek çalışma frekansı olarak aynı zamanda AMD'nin adını Guinnes Rekorlar Kitabına yazdırmasını sağlamıştı.
Bulldozer mimarisini temel alan yeni nesil FX işlemcileri hem sektör hem de AMD adına önemli ilkleri getiriyorlar. Yukarıda da belirttiğimiz gibi en yüksek frekansa ulaşan FX işlemci ailesi aynı zamanda dünyanın ilk 8 çekirdekli masaüstü işlemci modellerini de içeriyor.  AMD'nin açıklamalarına göre "uç seviyede oyun deneyimi" için dizayn edilen işlemcilerin, Crossfire X ve Eyefinity teknolojileriyle benzersiz bir deneyim sunduğu belirtiliyor.
Yeni mimarinin modern iş yükleri ve kişisel performans ayarlamaları göz önüne alınarak tasarlandığını belirtilen AMD aynı zamanda daha yüksek çalışma frekansları ve hız aşırtma yeteneklerinin geliştirilmesi adına FX işlemci ailesinin çarpan kilidi açık olarak geldiğine dikkat çekiyor. AMD'nin üzerinde durduğu bir diğer nokta ise, FX ailesinin dengeli performans yaklaşımının parçası olarak fiyat/performans olarak öne çıkması.
AMD Bulldozer hakkında her şey: İşlemciler, teknik özellikler, test sonuçları...
Tam Boyutta Gör
AMD'nin FX işlemci ailesi 7 farklı modelden oluşuyor. 12 Ekim'de yapılacak lansmanda bu modellerden üçü pazara sunulacak olsa da ilerleyen haftalarda diğer modellerin de raflardaki yerini alması bekleniyor. AMD'nin yeni FX işlemci ailesi şu modellerden oluşuyor; FX-4100, FX-B4150, FX-4170, FX-6100, FX-8100, FX-8120 ve FX-8150. Model ismi 4 ile başlayan işlemciler 4 çekirdekli, 6 ile başlayanlar 6 ve 8 ile başlayanlar da 8 çekirdekli.
FX ailesinin pazara sunulacak ilk modelleri 8 çekirdekli FX-8150 ve 8120 ile 6 çekirdekli FX-6100 modelleri olacak. Gelin şimdi isterseniz bu modellerin detaylarını mercek altına alalım. AMD tarihinin en hızlı işlemcisi olan FX-8150, standart olarak 3.6GHz'de çalışıyor ve Turbo Core 2.0 teknolojisiyle çekirdek çalışma frekansını iki farklı hızlandırma modu kapsamında uygulama ihtiyacına göre 3.9GHz ve 4.2GHz'e kadar otomatik olarak yükseltebiliyor.
AMD Bulldozer hakkında her şey: İşlemciler, teknik özellikler, test sonuçları...
Tam Boyutta Gör
Hem Seviye 2 hem de Seviye 3 bellek kapasitesi 8MB olan yani toplamda 16MB bellek kapasitesine sahip olan işlemci, sahip olduğu entegre bellek kontrolcüsü üzerinden 1866MHz'e kadar çift kanal DDR3 desteği sunarken, bu değerin AMD'nin onayladığı referans hız olduğunu hız aşırtma ile daha yüksek frekansların da gündeme gelebileceğini belirtmek gerekiyor. Soket AM3+ formunda olan yeni işlemci aynı zamanda SSE3, SSE4.1 - 4.2, AES, ve AVX ile birlikte AMD'nin geliştirdiği FMA4 ve XOP komut setlerini destekliyor.
Isıl güç tasarımı 125 Watt olan FX-8150, 245 dolar olarak belirlenen yurt dışı satış fiyatıyla 12 Ekim'de kullanıma sunulmuş olacak. Bu arada merak edenler için AMD'nin FX-8170 işlemcisini hazırladığını ancak 2012 öncesinde beklenmediğini de not düşelim. FX-8120  ise genel olarak benzer özellikler sergiliyor ancak daha düşük hızlarda çalışıyor. FX-8120 standart olarak 3.1GHz'de çalışıyor ve Turbo Core 2.0 ile 4GHz'e kadar çıkabiliyor. Bu arada FX-8150'den farklı olarak FX-8120'nin hem 125W hem de 95W TDP'li versiyonu olacak.
AMD'nin birinci etap FX lansmanı ile pazara sunulacak üçüncü ve son işlemcisi ise 6 çekirdekli FX-6100 olacak. Standart olarak 3.3GHz'de çalışan ve 3.9GHz'e kadar otomatik olarak çıkabilen işlemci 6MB Seviye 2 ve 8MB Seviye 3 bellek kapasitesi ile geliyor. Isıl güç tasarımı 95 Watt olan FX-6100 işlemcisinin kuzey köprüsü hızı ise 2GHz olarak belirlenmiş. Fiyatlara gelecek olursak FX-8120 modeli 205$, FX-6100 ise 175$ seviyesinden sunulacak.
AMD Bulldozer hakkında her şey: İşlemciler, teknik özellikler, test sonuçları...
Tam Boyutta Gör
FX işlemci ailesinin çıkış tarihi ve fiyatıyla ilgili haberimizde, AMD'nin yeni işlemcilerini aynı zamanda Intel'in Core i5 ailesine karşı konumlandırdığını belirtmiştik. AMD'nin resmi lansman dökümanları da bunu doğruluyor. Intel'in Sandy Bridge tabanlı Core i5 ve Core i7 işlemcileriyle kıyaslandığında FX ailesinin "inkar edilemez teknoloji üstünlüğüne" sahip olduğu belirten AMD, her seviyede daha fazla özellik sunduğuna özellikle dikkat çekiyor.
Core i5 ile kıyaslandığında FX ailesinin fazladan 4 çekirdek, 8 kat daha fazla L2 bellek, daha yüksek saat hızları, gelişmiş komut setleri ve çarpan kilidi açık yapı sunduğunu belirten AMD, tüm bunları 245$ ve altı fiyat segmentlerine getireceğini belirtiyor. FX işlemci ailesi ve Eyefinity teknolojisinin benzersiz bir oyun deneyimi yaşatacağını belirten AMD, Core i5 ile kıyaslandığında 7680 X 1600 çözünürlüğünde %40+'a varan, 5760 x 1200 çözünürlüğünde ise %20+'a varan performans avantajına sahip olduğunu belirtiyor. Tabi bu noktada Eyefinity teknolojisi için AMD platformunun daha iyi optimizasyon sunduğu unutulmamalı.
AMD Bulldozer hakkında her şey: İşlemciler, teknik özellikler, test sonuçları...
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FX işlemci modellerini Intel'in Core i5 ve Core i7 çözümleriyle kıyaslayan AMD, tüm testlerde Core i5-2500K'yı geride bırakırken, Core i7 2600K'nın ise zaman zaman önünde zaman zaman gerisinde bazende başabaş olduğunu görüyoruz yani bu tabloya göre genel ortalamada AMD'nin Core i7-2600K ile benzer seviyeye ulaştığını söylemek mümkün. Her ne kadar fiyat daha ucuz olsa bile elde edilen sonuçların daha fazla çekirdekli bir işlemci ile gerçekleştiriliyor olması, mimari başarıma yönelik çeştli soru işaretlerine neden olabilir.
Bulldozer mimarisiyle birlikte AMD iki farklı Turbo seçeneği sunuyor. Bu seçeneklerden ilkinde uygulama ihtiyacına göre çekirdeklerin yarısı C6 uyku durumuna alınırken diğer yarısı hızlandırılıyor ve bu aşamada çekirdek hız artışları daha agresif olarak gerçekleştiriliyor. İkinci mod ise AMD'nin ilk defa Bulldozer mimarisi ile gündemine aldığı tüm işlemcileri hızlandırma modu. Bu aşamada tüm çekirdekler aktif tutuluyor ve baz frekansları arttırılıyor. AMD'ye göre her iki mod da %10'a varan performans kazanımları sağlayabiliyor.
AMD Bulldozer hakkında her şey: İşlemciler, teknik özellikler, test sonuçları...
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AMD, Bulldozer mimarisi ile birlikte Intel'in uzun süredir kullanmakta olduğu AES ve AVX komut setlerini de işlemcilerine eklemeye başladı. AES ile şifreleme, AVX ile de kayar nokta performansında gelişim kaydettiğini belirten AMD, TrueCrypt testinde, Phenom II X6 1100T ile kıyaslandığında AES destekli FX-8150'nin 3.7 kat daha hızlı olmayı başardığını ifade ediyor. Komut seti tarafında AMD, Intel'de olmayan FMA4 ve XOP komutlar ile OCL Perf Mandelbrot gibi yeni nesil uygulamalardaki karmaşık matematik hesaplamalarında yüksek başarım sergilediğini, FX-8150'nin i7-2600K'dan 569 kata varan oranda hızlı olduğunu söylüyor.
AMD, 8 çekirdekli FX işlemcisinin oyunlarda Phenom II X6 1100T ile kıyaslandığında önemli kazanımlar sağladığını da söylüyor. Dirt 3 ile 2560 x 1600 çözünürlüğünde ve Deus EX: Human Revolution'da 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde gerçekleştirilen testlerde, FX-8150 işlemcili sistemin %10 civarında daha yüksek performans sergilediği açıklandı. AMD, Bulldozer mimarisinin esnek tasarım anlayışı sayesinde hız aşırtmanın performansa ciddi katkılar sağladığını da söylüyor. Bu noktada 3.6GHz'de çalışan FX-8150 işlemcisinin Cinebench R11.5'de 5.95 puan aldığını söyleyen AMD, hız aşırtma ile 4.8GHz'e çıkıldığında ise elde edilen skorun %30 artış ile 7.8 puana yükseldiğini ifade ediyor.
AMD Bulldozer hakkında her şey: İşlemciler, teknik özellikler, test sonuçları...
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AMD'nin son karşılaştırma tablosu ise FX-8150 ve Core i7-980X'i aynı ringde buluşturuyor. AMD'ye göre benzer konfigürasyondaki sistemlerde FX platformu, Core i7-980X'li Westmere platformuna göre 800 dolar fiyat avantajı sağlıyor ki buradaki farkı işlemcilerin satış fiyatları belirliyor. AMD'ye göre aradaki bu fiyat farkı çok daha güçlü ekran kartlarının satın alınması için kullanılabilir zira tabloya göre FX-8150, 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde Core i7-980X ile aynı ya da oyun/uygulamaya göre daha yüksek performans sunabiliyor.
AMD'nin çok uzun süredir merakla beklenen FX işlemcileri artık sadece birkaç hafta uzaklıkta. 6 ve 8 çekirdekli modellerle pazara girecek olan yeni işlemci ailesi özellikle agresif fiyatlandırma stratejisi ile öne çıkacak gibi görünüyor. Yüksek hız aşırtma başarımına sahip olan FX işlemcilerin piyasaya çıkmasıyla birlikte Intel'in mevcut işlemcilerinde fiyat ayarlamasına gideceği ve i7-2700K gibi yeni modeller sunacağı ifade ediliyor. 
Tabi diğer taraftan şu anki en hızlı Intel işlemcisinden en az %15-20 daha hızlı olacağı belirtilen Sandy Bridge-E işlemciler yani LGA2011 platformu da Kasım ayında lanse edilmiş olacak. Kısacası yılın son çeyreğin işlemci dünyasında son yılların en çekişmeli, rekabet dozu en yüksek dönemi olacak gibi görünüyor. Donanım Haber olarak biz de tüm bu süreci yakından takip etmeye ve özel haberler eşliğinde aktarmaya devam edeceğiz.
AMD FX işlemcilerin performansı hakkında ne düşünüyorsunuz ? Oy Ver 1414 kişi oy verdi. Sonuçları Göster  

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DH Misafiri 7 yıl en beğenilen
Bence şu an oyun motorları Bulldozer mimarisine destek vermediği, çok çekirdek konusunda tam optimize olmadığı için sonuçlar böyle, zamanla iyileşecektir. Hatırlayanlar bilir, Pentium 4 ilk çıktığında testlerde Pentium 3'ten geri kalabiliyordu.
Bence şu an oyun motorları Bulldozer mimarisine destek vermediği, çok çekirdek konusunda tam optimize olmadığı için sonuçlar böyle, zamanla iyileşecektir. Hatır...
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1 Yanıt Yanıtla +32
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Foxbat 7 yıl
Sonuçlar beklediğim gibi çıktı diyebilirim (tabii ki daha iyi olsun isterdim). Tahmin ettiğim ikinci ihtimal gerçekleşti: Fx, Sand b. ile başa baş performans gösterecek ve İntel'in olası indirimine karşı şimdiden pozisyon aldı demiştim daha önce.
Oyun testlerine kafayı takmam çünkü fx 8150 gibi bir işlemci oyun için alınmaz. Yeni konsollar çıkana kadar dört çekirdek yeter de artar. Bu noktada daha çok fx4-6000 serisini merak ediyorum.
"AMD beş sene uğraştı da bunu mu yapabildi?" diyenlere soruyorum. Peki Intel o beş seneyi oturup fayans saymakla mı geçirdi? Q serisi bile yeterliyken üzerine 2 seri çıkardı ve çok yüksek performans artışı sağladı. Beş sene aradan sonra Intel'in güncel işlemcilerine kafa tutan işlemci yapabildiyse AMD'yi alkışlarım ben!
Bu arada, testler fx'lerin hız aşırtmaya çok iyi tepki gösterdiğini belli ediyor sanki. OC testlerini merakla bekliyorum.
Bir de şu çekirdek muhabbeti gerçekten sıktı. Fx8150 8 çekirdek falan değil, dört modül!! Intel'in core-threat mimarisine benzer olarak tek modülde iki işlem birimi olarak kullanıyor. 4c/8t olan 2600k'nın karşısında 4m/8t olarak fx8150 konumlanmış.

Özetle: AMD Intel'e tokadı vuramamış ama arayı kapatmayı başarmış. Özetin özeti: SAVAŞ YENİDEN BAŞLADI
Sonuçlar beklediğim gibi çıktı diyebilirim (tabii ki daha iyi olsun isterdim). Tahmin ettiğim ikinci ihtimal gerçekleşti: Fx, Sand b. ile başa baş performans g...
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::Ashes:: 7 yıl
haberi okumadan yorum yapanlar olmuş.

Galeride i7 980x'i geçtiği tablo var oyun testleri.

1100t'yi yüksek çözünürlükte oyunlarda %10 geçmesi başarıdır bunu kıstas alamazsınız.

o çözünürlükte 955 ile i5 2500k arasındaki farka bakın sonra buldozerdeki farka bakın ondan sonra yorum yapın derim.

olaya amd - intel rekabeti diye bakmayın daha ucuza daha iyi işlemciyi pazar sunacakmı sunacak bu bizim için iyi haber.


WinteR @

her oyunda ve çözünürlükte değişiklik gösterecek birşeydir o testlerin bide 2560 çözünürlükteki hallerine bakmanı ve ondan sonra yorum yapmanı tavsiye ederim.
haberi okumadan yorum yapanlar olmuş.Galeride i7 980x'i geçtiği tablo var oyun testleri.1100t'yi yüksek çözünürlükte oyunlarda %10 geçmes...
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Daha Fazla Beğenilen Yorum
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Nokia Specialist 5 yıl
bir zaman gelecek herkez AMD kullanacak
alayına bulldozer
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Rocky Balboa® 5 yıl
Fx 9000 220w tdp hey maşallah
Biz güç tüketiminin düşmesini beklerken dahada yükseliyor. Umarım şu konsollardan kazandıkları paranın bir bölümünü işlemci tarafına harcarlarda güç tüketimi düşük güçlü işlemciler sunarlar piyasaya.
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Nokia Specialist 6 yıl
Alayina amd
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DH Misafiri 6 yıl
çocuklarımızın gelecegi için www.laylaytoysokuloncesi.com[Kunye=]
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mss1905 6 yıl
ASUS M4A89GTD PRO USB 3 BU ANAKARTA DESTEĞİ VAR mı bu yeni nesil işlemcilerin.
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Mutlu Dal 7 yıl
FX-6100 Bana hitap ediyor sanki :)
400'den aşağı oLursa alınabilir.
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6Clas 7 yıl
125w da çalışan işlemci 3.9 ghz de buldozermiş yahu zaten her hangi bir işlemciye oc yapsan ben eskiden e8600 1.25v dan 4 ghz ye +0.03 v yani 1.28v verirdim canavar gibi çalışırdı bu şimdiki çıkanlar işlemcim yeni bunlar yeni işlemcimi anlamdım zaten eski işlemciler şimdikilerden iyi olduğunun yönünde yeni işlemciler kötüye gidiyor.
Adam i72600 k gibi bir işlemciye 95 derece sıcaklık normal diyor o zaman bu işlemcileri yeni nesil işlemcileri alanlar çok uyanık demekki.
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DH Misafiri 7 yıl

Teknobiyotik ön sipariş fiyatları ile 31 ekim,de stoklarında olacağını belirtiyor.
teknobiyotik.com/...
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Bastille 7 yıl
4100 ile 965 B.E fiyatı aynı. Tabii diğer sitelerin fiyatlandırmalarını beklemek lazım.
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DH Misafiri 7 yıl
AMD'ni piyasaya sunacağı ve fiyatı 300$dan başlayan işlemcisi ile inteli7 970 hemen hemen aynı özellikte ve arada dağlar kadar fiyat olarak fark var. ayrıca amd'nin bize kattıkları ile intelin bize kattıkları çok farklı şeyler intel iskikrar sunarken amd sınırları zorlamayı gösteriyor. Amd işlemci alacaksanız overclock yapmayı bilmeniz gerekir ve amd eğer intel kadar işlemci satıyor olsaydı ar-ge ye daha fazla para ayırıyor olsaydı intel şuan büyük ihtimalle kapanmış olurdu...
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RuSH86 7 yıl
Beyler bu ne marka fanatikliği anlamadım gitti. burada amdler için kötü diyen çoğu kullanıcıya amd 1100t fazla bile. çoğunuz pc yi oyun oynamak için alıyorsunuz. en hızlı işlemciyi alıp da napacaksınız?
Kimisine i7 980x yavaş gelirken, kimisine phenom 955 ler bile yeterlidir. işlemci alırken öncelikle ihtiyacınızın neler oldugunu belirleyin.ben mesleğim gereği matematiksel işlem gücü yüksek cpuya ihtiyaç duymaktayım. bu nedenle çekirdek sayısı benim için çok önemli. wprimenın multithread testlerine bakarsanız newton bisection algoritmasını, çoğunuzun begenmediği amd 1100t nin i7 2600k ile aynı sürede, i5 2500k nın overclocklu halinden daha kısa sürede hesapladığını görürsünüz. diğer testlerde amd yavaş kalmış umrumda bile değil. çünkü benim için matematiksel işlemlerde multithread performansı önemli. bulldozerlerin matematiksel işlem gücü 1100t lerden çok daha üstün olacak. dolayısıyla benim için bulldozer çok daha iyi bir tercih olacak. üstelik amd yi intelden çok daha ucuz fiyata alacağım. bir de 200$ lık nvidia cuda destekli grafik kartı aldığım zaman ihtiyaçlarımın çoğu karşılanmış olacak. demek istediğim şu ki, işlemciler hakkında yorum yaparken "kime göre, neye göre" sorusunu kendinize sorun. amdyi kötüleyip inteli överken spesifik bilgiler verin. hangi amaçla kullanıldıgında amd kötü, intel iyi olduğunu ayrıntılı söyleyin. ezbere konuşup insanları yanlış yönlendirmeyin.
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Nokia Specialist 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
AMD'ni piyasaya sunacağı ve fiyatı 300$dan başlayan işlemcisi ile inteli7 970 hemen hemen aynı özellikte ve arada dağlar kadar fiyat olarak fark var. ayrıca amd'nin bize kattıkları ile intelin bize kattıkları çok farklı şeyler intel iskikrar sunarken amd sınırları zorlamayı gösteriyor. Amd işlemci alacaksanız overclock yapmayı bilmeniz gerekir ve amd eğer intel kadar işlemci satıyor olsaydı ar-ge ye daha fazla para ayırıyor olsaydı intel şuan büyük ihtimalle kapanmış olurdu...

+Yan yatmis sekiz
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CyaNoqeN 7 yıl
DH Misafiri
@ slayer king : yine yazmissın birşeyler ama bu sana vb kişiler için son cevabım 1. evet klavyede yaptıklarıma bakınca cümle kurmakta zorlanıyorum çünkü senin seviyene inmeye çalışırken cumle kuramıyor ve bulamıyorum2. seni ters cevirip gömleği giydirdilerki herkesi gömlekli görüyorsun3.istediğin donanımı test et etme ben senden üstünüm veya sen benden üstünsün yarışına girmedim kendince üstünluk modlarına girdin bu da sendeki aşaglanmışlık piskolojısını gösterir.4. kayıt olacaktım ancak istediğim kullanıcı adı doluyudu hiç kayıt olmadım kımsede banlamadı güzel insan seni seni :))sana ve herkese tekrardan sevgiler saygılar...

beyler sakin olalım

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vforfreedom 7 yıl
kaç kere diyorum yine diyeceğim lütfen biri bana cevap versin. amd-intel bayrağı sallamayı ve birbirinizi yemeyi bırakıp beni bi bilgilendirseniz ? benim bilgim azdır ama birilerinin yönlendirmeleriyle yada marka taraftarlığıyla bişeyler yapmayacağım yeni alacağım bi donanımı aylarca araştırıp alıyorum ama son donanımlarla ilgili bilgim 0.

gelelim konumuza şuanki sistemim e 8500 . ben amd nin 8 çekirdeğini alsam şuanki sistemimden çok daha iyi olmazmı ? hemde bu fiyata bu ürünü çıkarmak başarı sayılmazmı. sorum sırf yetmesine rağmen illa yapmak için oc yapan ve foruma koyup bakın bunu yaptım bu sonucu aldım diyenlere değil artistlik yapma amacında olmayan bilen ve bilinçli olanlara..

e 8500 bile bir çok şeye yeterken amd nin bull dozer i çok daha iyi olmazmı bu fiyata ? illa 60 fps almam şart değil 30-40 bile yeter akıcı olması için diye düşünüyorum (ki 1 sn içinde +20 kareyi görebilen göz varsa öperim o gözü)

özetle amd bu fiyata bu işlemciyi sunuyosa başarı değilmidir ? (ki çok daha pahalı olan intele bu fiyatla fark atmasını beklemek biraz ukalalık olur)

bull dozere geçersem şuanki sistemimden çok daha iyi bi sistem olmazmı ?

illa milyarlar verip inten bayrağı sallamam şartmıdır ?
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CyaNoqeN 7 yıl
ama cidden 1100t ye attığı farka bakınca amd acınılası bir işlemci yapmış:
abi bir kere 8150'nin hızı 3,6 ghz + 1100t den 2 tane daha fazla çekirdeği var fakat ikisi arasındaki fark %10 olduğunu görünce... sandy bridge-e lere de bakalım, i5 xxxx k ucuz olursa bayram ederiz valla
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tatanga.1988 7 yıl fx57
fx57


AMD'nin 12 Ekim'de duyurmaya hazırlandığı Bulldozer tabanlı yeni nesil FX işlemcileri için artık tüm detaylar netleşti. Yılbaşından bu yana çok sayıda özel haberini yayınladığımız FX işlemci ailesi için AMD'nin hazırladığı lansman sunumu da elimize ulaştı. Bu sunum kapsamında AMD'nin pazara sunacağı birinci etap FX işlemcilerinin teknik özelliklerine ve  en çok merak edilen detay olarak performans sonuçlarını masaya yatıracağız. 

 




 

AMD'nin lansman sunumunda bizi "dünyanın en hızlı işlem çözümü AMD'den" başlıklı döküman karşılıyor. Bilindiği üzere AMD'nin 8 çekirdekli FX8150 işlemcisi, profesyonel hız aşırtmacılardan oluşan Team AMD ekibi tarafından geçtiğimiz günlerde 8429MHz'e çıkartılmış ve bu değer bir işlemci ile elde edilen en yüksek çalışma frekansı olarak aynı zamanda AMD'nin adını Guinnes Rekorlar Kitabına yazdırmasını sağlamıştı.

 

Bulldozer mimarisini temel alan yeni nesil FX işlemcileri hem sektör hem de AMD adına önemli ilkleri getiriyorlar. Yukarıda da belirttiğimiz gibi en yüksek frekansa ulaşan FX işlemci ailesi aynı zamanda dünyanın ilk 8 çekirdekli masaüstü işlemci modellerini de içeriyor.  AMD'nin açıklamalarına göre "uç seviyede oyun deneyimi" için dizayn edilen işlemcilerin, Crossfire X ve Eyefinity teknolojileriyle benzersiz bir deneyim sunduğu belirtiliyor.

 

Yeni mimarinin modern iş yükleri ve kişisel performans ayarlamaları göz önüne alınarak tasarlandığını belirtilen AMD aynı zamanda daha yüksek çalışma frekansları ve hız aşırtma yeteneklerinin geliştirilmesi adına FX işlemci ailesinin çarpan kilidi açık olarak geldiğine dikkat çekiyor. AMD'nin üzerinde durduğu bir diğer nokta ise, FX ailesinin dengeli performans yaklaşımının parçası olarak fiyat/performans olarak öne çıkması.

 




 

AMD'nin FX işlemci ailesi 7 farklı modelden oluşuyor. 12 Ekim'de yapılacak lansmanda bu modellerden üçü pazara sunulacak olsa da ilerleyen haftalarda diğer modellerin de raflardaki yerini alması bekleniyor. AMD'nin yeni FX işlemci ailesi şu modellerden oluşuyor; FX-4100, FX-B4150, FX-4170, FX-6100, FX-8100, FX-8120 ve FX-8150. Model ismi 4 ile başlayan işlemciler 4 çekirdekli, 6 ile başlayanlar 6 ve 8 ile başlayanlar da 8 çekirdekli.

 

FX ailesinin pazara sunulacak ilk modelleri 8 çekirdekli FX-8150 ve 8120 ile 6 çekirdekli FX-6100 modelleri olacak. Gelin şimdi isterseniz bu modellerin detaylarını mercek altına alalım. AMD tarihinin en hızlı işlemcisi olan FX-8150, standart olarak 3.6GHz'de çalışıyor ve Turbo Core 2.0 teknolojisiyle çekirdek çalışma frekansını iki farklı hızlandırma modu kapsamında uygulama ihtiyacına göre 3.9GHz ve 4.2GHz'e kadar otomatik olarak yükseltebiliyor.

 




 

Hem Seviye 2 hem de Seviye 3 bellek kapasitesi 8MB olan yani toplamda 16MB bellek kapasitesine sahip olan işlemci, sahip olduğu entegre bellek kontrolcüsü üzerinden 1866MHz'e kadar çift kanal DDR3 desteği sunarken, bu değerin AMD'nin onayladığı referans hız olduğunu hız aşırtma ile daha yüksek frekansların da gündeme gelebileceğini belirtmek gerekiyor. Soket AM3+ formunda olan yeni işlemci aynı zamanda SSE3, SSE4.1 - 4.2, AES, ve AVX ile birlikte AMD'nin geliştirdiği FMA4 ve XOP komut setlerini destekliyor.

 

Isıl güç tasarımı 125 Watt olan FX-8150, 245 dolar olarak belirlenen yurt dışı satış fiyatıyla 12 Ekim'de kullanıma sunulmuş olacak. Bu arada merak edenler için AMD'nin FX-8170 işlemcisini hazırladığını ancak 2012 öncesinde beklenmediğini de not düşelim. FX-8120  ise genel olarak benzer özellikler sergiliyor ancak daha düşük hızlarda çalışıyor. FX-8120 standart olarak 3.1GHz'de çalışıyor ve Turbo Core 2.0 ile 4GHz'e kadar çıkabiliyor. Bu arada FX-8150'den farklı olarak FX-8120'nin hem 125W hem de 95W TDP'li versiyonu olacak.

 

AMD'nin birinci etap FX lansmanı ile pazara sunulacak üçüncü ve son işlemcisi ise 6 çekirdekli FX-6100 olacak. Standart olarak 3.3GHz'de çalışan ve 3.9GHz'e kadar otomatik olarak çıkabilen işlemci 6MB Seviye 2 ve 8MB Seviye 3 bellek kapasitesi ile geliyor. Isıl güç tasarımı 95 Watt olan FX-6100 işlemcisinin kuzey köprüsü hızı ise 2GHz olarak belirlenmiş. Fiyatlara gelecek olursak FX-8120 modeli 205$, FX-6100 ise 175$ seviyesinden sunulacak.

 




 

FX işlemci ailesinin çıkış tarihi ve fiyatıyla ilgili haberimizde, AMD'nin yeni işlemcilerini aynı zamanda Intel'in Core i5 ailesine karşı konumlandırdığını belirtmiştik. AMD'nin resmi lansman dökümanları da bunu doğruluyor. Intel'in Sandy Bridge tabanlı Core i5 ve Core i7 işlemcileriyle kıyaslandığında FX ailesinin "inkar edilemez teknoloji üstünlüğüne" sahip olduğu belirten AMD, her seviyede daha fazla özellik sunduğuna özellikle dikkat çekiyor.

 

Core i5 ile kıyaslandığında FX ailesinin fazladan 4 çekirdek, 8 kat daha fazla L2 bellek, daha yüksek saat hızları, gelişmiş komut setleri ve çarpan kilidi açık yapı sunduğunu belirten AMD, tüm bunları 245$ ve altı fiyat segmentlerine getireceğini belirtiyor. FX işlemci ailesi ve Eyefinity teknolojisinin benzersiz bir oyun deneyimi yaşatacağını belirten AMD, Core i5 ile kıyaslandığında 7680 X 1600 çözünürlüğünde %40+'a varan, 5760 x 1200 çözünürlüğünde ise %20+'a varan performans avantajına sahip olduğunu belirtiyor. Tabi bu noktada Eyefinity teknolojisi için AMD platformunun daha iyi optimizasyon sunduğu unutulmamalı.

 




 

FX işlemci modellerini Intel'in Core i5 ve Core i7 çözümleriyle kıyaslayan AMD, tüm testlerde Core i5-2500K'yı geride bırakırken, Core i7 2600K'nın ise zaman zaman önünde zaman zaman gerisinde bazende başabaş olduğunu görüyoruz yani bu tabloya göre genel ortalamada AMD'nin Core i7-2600K ile benzer seviyeye ulaştığını söylemek mümkün. Her ne kadar fiyat daha ucuz olsa bile elde edilen sonuçların daha fazla çekirdekli bir işlemci ile gerçekleştiriliyor olması, mimari başarıma yönelik çeştli soru işaretlerine neden olabilir.

 

Bulldozer mimarisiyle birlikte AMD iki farklı Turbo seçeneği sunuyor. Bu seçeneklerden ilkinde uygulama ihtiyacına göre çekirdeklerin yarısı C6 uyku durumuna alınırken diğer yarısı hızlandırılıyor ve bu aşamada çekirdek hız artışları daha agresif olarak gerçekleştiriliyor. İkinci mod ise AMD'nin ilk defa Bulldozer mimarisi ile gündemine aldığı tüm işlemcileri hızlandırma modu. Bu aşamada tüm çekirdekler aktif tutuluyor ve baz frekansları arttırılıyor. AMD'ye göre her iki mod da %10'a varan performans kazanımları sağlayabiliyor.

 




 

AMD, Bulldozer mimarisi ile birlikte Intel'in uzun süredir kullanmakta olduğu AES ve AVX komut setlerini de işlemcilerine eklemeye başladı. AES ile şifreleme, AVX ile de kayar nokta performansında gelişim kaydettiğini belirten AMD, TrueCrypt testinde, Phenom II X6 1100T ile kıyaslandığında AES destekli FX-8150'nin 3.7 kat daha hızlı olmayı başardığını ifade ediyor. Komut seti tarafında AMD, Intel'de olmayan FMA4 ve XOP komutlar ile OCL Perf Mandelbrot gibi yeni nesil uygulamalardaki karmaşık matematik hesaplamalarında yüksek başarım sergilediğini, FX-8150'nin i7-2600K'dan 569 kata varan oranda hızlı olduğunu söylüyor.

 

AMD, 8 çekirdekli FX işlemcisinin oyunlarda Phenom II X6 1100T ile kıyaslandığında önemli kazanımlar sağladığını da söylüyor. Dirt 3 ile 2560 x 1600 çözünürlüğünde ve Deus EX: Human Revolution'da 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde gerçekleştirilen testlerde, FX-8150 işlemcili sistemin %10 civarında daha yüksek performans sergilediği açıklandı. AMD, Bulldozer mimarisinin esnek tasarım anlayışı sayesinde hız aşırtmanın performansa ciddi katkılar sağladığını da söylüyor. Bu noktada 3.6GHz'de çalışan FX-8150 işlemcisinin Cinebench R11.5'de 5.95 puan aldığını söyleyen AMD, hız aşırtma ile 4.8GHz'e çıkıldığında ise elde edilen skorun %30 artış ile 7.8 puana yükseldiğini ifade ediyor.

  




  

AMD'nin son karşılaştırma tablosu ise FX-8150 ve Core i7-980X'i aynı ringde buluşturuyor. AMD'ye göre benzer konfigürasyondaki sistemlerde FX platformu, Core i7-980X'li Westmere platformuna göre 800 dolar fiyat avantajı sağlıyor ki buradaki farkı işlemcilerin satış fiyatları belirliyor. AMD'ye göre aradaki bu fiyat farkı çok daha güçlü ekran kartlarının satın alınması için kullanılabilir zira tabloya göre FX-8150, 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde Core i7-980X ile aynı ya da oyun/uygulamaya göre daha yüksek performans sunabiliyor.

 

AMD'nin çok uzun süredir merakla beklenen FX işlemcileri artık sadece birkaç hafta uzaklıkta. 6 ve 8 çekirdekli modellerle pazara girecek olan yeni işlemci ailesi özellikle agresif fiyatlandırma stratejisi ile öne çıkacak gibi görünüyor. Yüksek hız aşırtma başarımına sahip olan FX işlemcilerin piyasaya çıkmasıyla birlikte Intel'in mevcut işlemcilerinde fiyat ayarlamasına gideceği ve i7-2700K gibi yeni modeller sunacağı ifade ediliyor. 


 

Tabi diğer taraftan şu anki en hızlı Intel işlemcisinden en az %15-20 daha hızlı olacağı belirtilen Sandy Bridge-E işlemciler yani LGA2011 platformu da Kasım ayında lanse edilmiş olacak. Kısacası yılın son çeyreğin işlemci dünyasında son yılların en çekişmeli, rekabet dozu en yüksek dönemi olacak gibi görünüyor. Donanım Haber olarak biz de tüm bu süreci yakından takip etmeye ve özel haberler eşliğinde aktarmaya devam edeceğiz.

 

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güzel bir paylaşım tebrikler bro
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