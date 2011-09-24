AMD Bulldozer hakkında her şey: İşlemciler, teknik özellikler, test sonuçları...

AMD'nin 12 Ekim'de duyurmaya hazırlandığı Bulldozer tabanlı yeni nesil FX işlemcileri için artık tüm detaylar netleşti. Yılbaşından bu yana çok sayıda özel haberini yayınladığımız FX işlemci ailesi için AMD'nin hazırladığı lansman sunumu da elimize ulaştı. Bu sunum kapsamında AMD'nin pazara sunacağı birinci etap FX işlemcilerinin teknik özelliklerine ve en çok merak edilen detay olarak performans sonuçlarını masaya yatıracağız.

AMD'nin lansman sunumunda bizi "dünyanın en hızlı işlem çözümü AMD'den" başlıklı döküman karşılıyor. Bilindiği üzere AMD'nin 8 çekirdekli FX8150 işlemcisi, profesyonel hız aşırtmacılardan oluşan Team AMD ekibi tarafından geçtiğimiz günlerde 8429MHz'e çıkartılmış ve bu değer bir işlemci ile elde edilen en yüksek çalışma frekansı olarak aynı zamanda AMD'nin adını Guinnes Rekorlar Kitabına yazdırmasını sağlamıştı.

Bulldozer mimarisini temel alan yeni nesil FX işlemcileri hem sektör hem de AMD adına önemli ilkleri getiriyorlar. Yukarıda da belirttiğimiz gibi en yüksek frekansa ulaşan FX işlemci ailesi aynı zamanda dünyanın ilk 8 çekirdekli masaüstü işlemci modellerini de içeriyor. AMD'nin açıklamalarına göre "uç seviyede oyun deneyimi" için dizayn edilen işlemcilerin, Crossfire X ve Eyefinity teknolojileriyle benzersiz bir deneyim sunduğu belirtiliyor.

Yeni mimarinin modern iş yükleri ve kişisel performans ayarlamaları göz önüne alınarak tasarlandığını belirtilen AMD aynı zamanda daha yüksek çalışma frekansları ve hız aşırtma yeteneklerinin geliştirilmesi adına FX işlemci ailesinin çarpan kilidi açık olarak geldiğine dikkat çekiyor. AMD'nin üzerinde durduğu bir diğer nokta ise, FX ailesinin dengeli performans yaklaşımının parçası olarak fiyat/performans olarak öne çıkması.

AMD'nin FX işlemci ailesi 7 farklı modelden oluşuyor. 12 Ekim'de yapılacak lansmanda bu modellerden üçü pazara sunulacak olsa da ilerleyen haftalarda diğer modellerin de raflardaki yerini alması bekleniyor. AMD'nin yeni FX işlemci ailesi şu modellerden oluşuyor; FX-4100, FX-B4150, FX-4170, FX-6100, FX-8100, FX-8120 ve FX-8150. Model ismi 4 ile başlayan işlemciler 4 çekirdekli, 6 ile başlayanlar 6 ve 8 ile başlayanlar da 8 çekirdekli.

FX ailesinin pazara sunulacak ilk modelleri 8 çekirdekli FX-8150 ve 8120 ile 6 çekirdekli FX-6100 modelleri olacak. Gelin şimdi isterseniz bu modellerin detaylarını mercek altına alalım. AMD tarihinin en hızlı işlemcisi olan FX-8150, standart olarak 3.6GHz'de çalışıyor ve Turbo Core 2.0 teknolojisiyle çekirdek çalışma frekansını iki farklı hızlandırma modu kapsamında uygulama ihtiyacına göre 3.9GHz ve 4.2GHz'e kadar otomatik olarak yükseltebiliyor.

Hem Seviye 2 hem de Seviye 3 bellek kapasitesi 8MB olan yani toplamda 16MB bellek kapasitesine sahip olan işlemci, sahip olduğu entegre bellek kontrolcüsü üzerinden 1866MHz'e kadar çift kanal DDR3 desteği sunarken, bu değerin AMD'nin onayladığı referans hız olduğunu hız aşırtma ile daha yüksek frekansların da gündeme gelebileceğini belirtmek gerekiyor. Soket AM3+ formunda olan yeni işlemci aynı zamanda SSE3, SSE4.1 - 4.2, AES, ve AVX ile birlikte AMD'nin geliştirdiği FMA4 ve XOP komut setlerini destekliyor.

Isıl güç tasarımı 125 Watt olan FX-8150, 245 dolar olarak belirlenen yurt dışı satış fiyatıyla 12 Ekim'de kullanıma sunulmuş olacak. Bu arada merak edenler için AMD'nin FX-8170 işlemcisini hazırladığını ancak 2012 öncesinde beklenmediğini de not düşelim. FX-8120 ise genel olarak benzer özellikler sergiliyor ancak daha düşük hızlarda çalışıyor. FX-8120 standart olarak 3.1GHz'de çalışıyor ve Turbo Core 2.0 ile 4GHz'e kadar çıkabiliyor. Bu arada FX-8150'den farklı olarak FX-8120'nin hem 125W hem de 95W TDP'li versiyonu olacak.

AMD'nin birinci etap FX lansmanı ile pazara sunulacak üçüncü ve son işlemcisi ise 6 çekirdekli FX-6100 olacak. Standart olarak 3.3GHz'de çalışan ve 3.9GHz'e kadar otomatik olarak çıkabilen işlemci 6MB Seviye 2 ve 8MB Seviye 3 bellek kapasitesi ile geliyor. Isıl güç tasarımı 95 Watt olan FX-6100 işlemcisinin kuzey köprüsü hızı ise 2GHz olarak belirlenmiş. Fiyatlara gelecek olursak FX-8120 modeli 205$, FX-6100 ise 175$ seviyesinden sunulacak.

FX işlemci ailesinin çıkış tarihi ve fiyatıyla ilgili haberimizde, AMD'nin yeni işlemcilerini aynı zamanda Intel'in Core i5 ailesine karşı konumlandırdığını belirtmiştik. AMD'nin resmi lansman dökümanları da bunu doğruluyor. Intel'in Sandy Bridge tabanlı Core i5 ve Core i7 işlemcileriyle kıyaslandığında FX ailesinin "inkar edilemez teknoloji üstünlüğüne" sahip olduğu belirten AMD, her seviyede daha fazla özellik sunduğuna özellikle dikkat çekiyor.

Core i5 ile kıyaslandığında FX ailesinin fazladan 4 çekirdek, 8 kat daha fazla L2 bellek, daha yüksek saat hızları, gelişmiş komut setleri ve çarpan kilidi açık yapı sunduğunu belirten AMD, tüm bunları 245$ ve altı fiyat segmentlerine getireceğini belirtiyor. FX işlemci ailesi ve Eyefinity teknolojisinin benzersiz bir oyun deneyimi yaşatacağını belirten AMD, Core i5 ile kıyaslandığında 7680 X 1600 çözünürlüğünde %40+'a varan, 5760 x 1200 çözünürlüğünde ise %20+'a varan performans avantajına sahip olduğunu belirtiyor. Tabi bu noktada Eyefinity teknolojisi için AMD platformunun daha iyi optimizasyon sunduğu unutulmamalı.

FX işlemci modellerini Intel'in Core i5 ve Core i7 çözümleriyle kıyaslayan AMD, tüm testlerde Core i5-2500K'yı geride bırakırken, Core i7 2600K'nın ise zaman zaman önünde zaman zaman gerisinde bazende başabaş olduğunu görüyoruz yani bu tabloya göre genel ortalamada AMD'nin Core i7-2600K ile benzer seviyeye ulaştığını söylemek mümkün. Her ne kadar fiyat daha ucuz olsa bile elde edilen sonuçların daha fazla çekirdekli bir işlemci ile gerçekleştiriliyor olması, mimari başarıma yönelik çeştli soru işaretlerine neden olabilir.

Bulldozer mimarisiyle birlikte AMD iki farklı Turbo seçeneği sunuyor. Bu seçeneklerden ilkinde uygulama ihtiyacına göre çekirdeklerin yarısı C6 uyku durumuna alınırken diğer yarısı hızlandırılıyor ve bu aşamada çekirdek hız artışları daha agresif olarak gerçekleştiriliyor. İkinci mod ise AMD'nin ilk defa Bulldozer mimarisi ile gündemine aldığı tüm işlemcileri hızlandırma modu. Bu aşamada tüm çekirdekler aktif tutuluyor ve baz frekansları arttırılıyor. AMD'ye göre her iki mod da %10'a varan performans kazanımları sağlayabiliyor.

AMD, Bulldozer mimarisi ile birlikte Intel'in uzun süredir kullanmakta olduğu AES ve AVX komut setlerini de işlemcilerine eklemeye başladı. AES ile şifreleme, AVX ile de kayar nokta performansında gelişim kaydettiğini belirten AMD, TrueCrypt testinde, Phenom II X6 1100T ile kıyaslandığında AES destekli FX-8150'nin 3.7 kat daha hızlı olmayı başardığını ifade ediyor. Komut seti tarafında AMD, Intel'de olmayan FMA4 ve XOP komutlar ile OCL Perf Mandelbrot gibi yeni nesil uygulamalardaki karmaşık matematik hesaplamalarında yüksek başarım sergilediğini, FX-8150'nin i7-2600K'dan 569 kata varan oranda hızlı olduğunu söylüyor.

AMD, 8 çekirdekli FX işlemcisinin oyunlarda Phenom II X6 1100T ile kıyaslandığında önemli kazanımlar sağladığını da söylüyor. Dirt 3 ile 2560 x 1600 çözünürlüğünde ve Deus EX: Human Revolution'da 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde gerçekleştirilen testlerde, FX-8150 işlemcili sistemin %10 civarında daha yüksek performans sergilediği açıklandı. AMD, Bulldozer mimarisinin esnek tasarım anlayışı sayesinde hız aşırtmanın performansa ciddi katkılar sağladığını da söylüyor. Bu noktada 3.6GHz'de çalışan FX-8150 işlemcisinin Cinebench R11.5'de 5.95 puan aldığını söyleyen AMD, hız aşırtma ile 4.8GHz'e çıkıldığında ise elde edilen skorun %30 artış ile 7.8 puana yükseldiğini ifade ediyor.

AMD'nin son karşılaştırma tablosu ise FX-8150 ve Core i7-980X'i aynı ringde buluşturuyor. AMD'ye göre benzer konfigürasyondaki sistemlerde FX platformu, Core i7-980X'li Westmere platformuna göre 800 dolar fiyat avantajı sağlıyor ki buradaki farkı işlemcilerin satış fiyatları belirliyor. AMD'ye göre aradaki bu fiyat farkı çok daha güçlü ekran kartlarının satın alınması için kullanılabilir zira tabloya göre FX-8150, 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde Core i7-980X ile aynı ya da oyun/uygulamaya göre daha yüksek performans sunabiliyor.

AMD'nin çok uzun süredir merakla beklenen FX işlemcileri artık sadece birkaç hafta uzaklıkta. 6 ve 8 çekirdekli modellerle pazara girecek olan yeni işlemci ailesi özellikle agresif fiyatlandırma stratejisi ile öne çıkacak gibi görünüyor. Yüksek hız aşırtma başarımına sahip olan FX işlemcilerin piyasaya çıkmasıyla birlikte Intel'in mevcut işlemcilerinde fiyat ayarlamasına gideceği ve i7-2700K gibi yeni modeller sunacağı ifade ediliyor.

Tabi diğer taraftan şu anki en hızlı Intel işlemcisinden en az %15-20 daha hızlı olacağı belirtilen Sandy Bridge-E işlemciler yani LGA2011 platformu da Kasım ayında lanse edilmiş olacak. Kısacası yılın son çeyreğin işlemci dünyasında son yılların en çekişmeli, rekabet dozu en yüksek dönemi olacak gibi görünüyor. Donanım Haber olarak biz de tüm bu süreci yakından takip etmeye ve özel haberler eşliğinde aktarmaya devam edeceğiz.

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