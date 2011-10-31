AMD Catalyst 11.10 sürücüsü çıktı

AMD ekran kartları için Ekim ayı sürücü güncellemesi olan Catalyst 11.10 çıktı. WHQL sertifikasına sahip olan yeni sürücü, Radeon HD 2000 serisinden bu yana pazara sunulan tüm AMD ekran kartlarıyla birlikte Radeon HD 3000 ve Radeon HD 4000 serisi çipsete entegre grafik birimlerine destek sunuyor. Yeni sürücü, daha önceki ön izleme sürümünde yer alan performans iyileştirmelerine ek olarak video odaklı çeşitli iyileştirme ve geliştirmeler de içeriyor.

- 5 monitörlü Eyefinity kurulumları için portre ve yatay mod görünüm konfigürasyonları.

- En yüksek çözünürlük desteği, Radeon HD 6000 serisi ekran kartları için DirectX 11 uyumlu uygulamalarda 16000 x 16000 piksele yükseltildi.

- Uyumsuz piksel yoğunluğuna sahip monitörler için kenar dengeleme desteği.

- AMD VECC/CCC iyileştirmeleri ile daha iyi kontrol imkanı.

- GPU'lar için AMD Overdrive ve yazılım/donanım bilgi merkezi.



AMD Catalyst 11.10'u indirmek için;







