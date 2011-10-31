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AMD Catalyst 11.10 sürücüsü çıktı

7 yıl
34,4b
1
60
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD ekran kartları için Ekim ayı sürücü güncellemesi olan Catalyst 11.10 çıktı. WHQL sertifikasına sahip olan yeni sürücü, Radeon HD 2000 serisinden bu yana pazara sunulan tüm AMD ekran kartlarıyla birlikte Radeon HD 3000 ve Radeon HD 4000 serisi çipsete entegre grafik birimlerine destek sunuyor. Yeni sürücü, daha önceki ön izleme sürümünde yer alan performans iyileştirmelerine ek olarak video odaklı çeşitli iyileştirme ve geliştirmeler de içeriyor.
- 5 monitörlü Eyefinity kurulumları için portre ve yatay mod görünüm konfigürasyonları.
- En yüksek çözünürlük desteği, Radeon HD 6000 serisi ekran kartları için DirectX 11 uyumlu uygulamalarda 16000 x 16000 piksele yükseltildi.
- Uyumsuz piksel yoğunluğuna sahip monitörler için kenar dengeleme desteği.
- AMD VECC/CCC iyileştirmeleri ile daha iyi kontrol imkanı.
- GPU'lar için AMD Overdrive ve yazılım/donanım bilgi merkezi. 

AMD Catalyst 11.10'u indirmek için;



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krmtrylcn 7 yıl en beğenilen
Artı alan yok :D
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peugeot205 6 yıl
12.4 ü kuruyorum bakam nasıl bi değişiklikler var :)
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sorunsuz16 7 yıl
12.1 - 2 çıktı. yeni gelenlere duyurulur.2.monütörü anca çalıştırdım.
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DH Misafiri 7 yıl
11.9 sorunlu mu arkadaşlar bende bi artış yaşanmadı Battlefield 3 te kasılma oluyor windows puanları düştü 5830 extreme
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Nu.D.38 7 yıl
yeni sürümü yükledim fakat tam bir fiyasko.oyunlarda fps düşüşü oldu.. 11.8'e geri döndüm şimdi daha iyi.
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alito 7 yıl
11.10 yüklediğimden beri siteleri gezerken mavi ekran almaya başladım. anlamadım gitti eskisine geri dönücem galiba.
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SystemApps 7 yıl
sürücü inene kadar herkeze benden bir artı....

ama imzamdaki rekoru kimse geçemez zaten
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joyberk 7 yıl
sawolverine
11.10 fiyasko

detay alabilir miyiz?
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CaSsErDoDo 7 yıl
arkadaşlar bencede 11.10 fiyasko pek bir şey getiridği yok ayrıca mw2 de bile sorun yaşıyorum bu driver yüzünden
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sawolverine 7 yıl
11.10 fiyasko
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tylor 7 yıl
bir de donanımhaber sapığı çıktı şimdilerde sanırım :) olur olmadık mesajlara eksi verip psikolojik tatmin yaşıyor. bir kullanıcı mesajında "şöyle sorun yaşadım şöyle çözdüm" veya "deneyeceğim umarım faydası olur" yazıyor ve bu kendini bilmez adam yapıştırıyor eksiyi. ne anladın yazılanlardan yavrum evladım, türkçen bozuk da yazılanları mı anlayamıyorsun yoksa başka ciddi problemlerin mi var? :) düzenli olarak eksi basmak eğilimde olan canlı varlıklar var bir de, onlar bu işe canı gönülden bağlı, işlerinde kararlı takdir ettiğim yaratıklardır, sebepsiz dövülecek sevimli canlılardır, seviniz hor görmeyiniz. ayrıca bir zararı olmasa da bu artı/eksi olayının gerekliliği sorgulanabilir.
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musAKka 7 yıl
Aslında bu butonları spam şeklinde kullananlar rahatlıkla tespit edilebilir, gereken yaptırımlar da uygulanabilir.
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mundt 7 yıl
Akşam eve gidince bir deneyelim bakalım. Acaba crysis 2 performansında artış varmı deneyen varmı? Bu arada herkes bf3' ten bahsediyor millet oyunu bitirmiş ben daha pc'ye kurmadım bile :)
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tylor 7 yıl
11.09 cidden sorunluydu, en azından ben çok fazla sorun yaşamıştım. 11.08 ile mutlu ve mesudum, bir kaç ay daha böyle giderim.
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