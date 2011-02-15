Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AMD, Catalyst 11.2 sürücüsünü kullanıma sundu

8 yıl
33,7b
1
47
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

AMD, Şubat ayı için hazırladığı Catalıyst 11.2 sürücü paketini duyurdu. Radeon HD 2000 serisinden Radeon HD 6970'e kadar geniş yelpazede destek sunan Catalyst 11.2 sürücüsü, performans güncellemeleriyle beraber bazı yeni özellikler de sunuyor. AMD tarafından açıklanan bilgilere göre yeni sürücü Catalyst AI Doku Filtreleme güncellemeleriyle geliyor ve bu sayede kalite ayarını tüm yönlerden yüksek kalite seviyesini yakalayacak şekilde geliştirildiği ayrıca görüntü kalitesini etkilemeden filtreleme performansını arttırmanın yolunu sunduğu belirtiliyor. AMD'nin Catalyst 11.2 sürücü güncellemesi ayrıca;

  Tessellation Kontrolleri

 - ATI Radeon HD 5000 ve AMD Radeon HD 6000 Serisi ekran kartları üzerinde destek.

 - Yeni ayarlar ile kullanıcılara Tessellation seviyesini ayarlama konusunda tam destek getiriyor.

 - ATI Radeon HD 5000 Serisi için Biçimsel Anti Aliasing desteği.

   Blu-ray 3D Oynatımı Boyunca Video Kalite Ayarlarına Destek

 - AMD Radeon HD 6000 Serisine destek.

 - Blu-ray 3D yazılımı, 3D destekli monitör ve 3D Stereoscopic gözlükler gerektiriyor.

 - Kullanıcılar Blu-ray 3D içeriğin oynatımı esnasında Catalyst Control Center'da video kalite ayarlarını aktif edebiliyorlar.

  Performance Geliştirmeleri

Call of Duty: Black Ops

 - ATI Radeon HD 5000 Serisi ekran kartları için anisotropic filtering ve anti-aliasing açık %11'e varan performans artışı.

  Batman Arkham Asylum

 - ATI Radeon HD 5000 Serisi ekran kartları için anisotropic filtering ve anti-aliasing kapalı %4'e varan performans artışı.

AMD'nin Catalyst 11.2 sürücüsünü indirmek için ; http://sites.amd.com/us/game/downloads/Pages/downloads.aspx


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
11.2 Hotfix kurdum. Sonuç 640x480 çözünürlük ve Renk Kalitesi 4-Bit. Ayarlar hiçbir şekilde değişmiyor. Bir de Pc' yi yeniden başlatmaya çalıştığım zaman Mavi Ekran.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ufocu 7 yıl
HTPC bilgisayarıma bağlı 1280X800 doğal çözünürlüklü 120 Hz 3D Ready projeksiyon cihazı kullanıyorum. Bu en son driveri da yüklememe rağmen Sapphire HD 5570 ekran kartım ile ekran ayarlarından 1280x800 ayarlıyamıyorum. 1280X800 32 bit 60 Hz olarak hiç bir sorun yok ve gayet başarılı ama 1280X800 de 120Hz ayarı yok. Sadece 720p 1080p ayarları çıkıyor ondada 1280X720 32bit 120 Hz ayarlayabiliyorum. Bu dudumdada ekran da yeşil yıldızlar uçuşmaya başlıyor ve hiç bir netlik yok.
Sinekli görüntü veren eski televizyonlar gibi. 1024X768 32 bit 120Hz ayarladığımda gayet sorunsuz ve net. Ama ben cihazımı 1280X800 120 Hz kullanmak istiyorum. Cihazımın doğal çözünürlüğü 1280X800 120 Hz .
Bu şekilde kullanmak için ne yapmalıyım ? Daha üst bir ekran kartımı alayım ? Yoksa bunun ince ayarı varmı ?

Biraz karmaşık olsu Kusura bakmayın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JAX 8 yıl
Yeni driver ne zmaan cıkacak? Bilgili olan var mı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
m-99 8 yıl

JAX

Yeni driver ne zmaan cıkacak? Bilgili olan var mı?

haftaya çıkacak .. catalyst creator demiş .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rainbow6 8 yıl
simdi anladigim kadariyla kartlarin bazi ozelliklerini bu driverler ama oyunlardaki iyilestirme icin listedeki kartlardan biri olmasi lazim bu demek oluyorki benim 4000 serisi kartima bi cacik yok bu AMD cok cabuk terkediyo urunlerini simdi benim bu driveri iyilestirmeme gerek var mi acaba ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
createemir 8 yıl
Yakında HD2000 serisinine uygun yazılım çıkarmıcak galiba.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AndryTR 8 yıl
AMD "hot-fix" çıkarmaya başlayınca "Hot-fix'i çıkmayan normal sürücüyü indirir kurarım" demiştim. Sanırım sonunda bunu başaracağım


Sürücülerde kullanıcılara daha fazla kontrol sağlamaları bence gayet yerinde bir davranış. Güzel gelişmeler...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Python 8 yıl
black opsta fps de artış var bende sorun çıkartmadı gayet güzel
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
designr 8 yıl

NIKEmRe

black opsta fps de artış var bende sorun çıkartmadı gayet güzel

multide mi ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
engova 8 yıl
bende lenovo y560 var ve ati hd5730 ekran kartı var cihazda
bende yükleyebilirmiyim laptopta farkedermiki
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
turbocat1 8 yıl
agp kullanıcılarına önemli uyarı;

xp 11.2 driver da resetlenme problemi var.eski sürücüyü tamamen kaldırdım,tüm bileşenleriyle register artıklarınıda kaldırdım.sistem 32 deki ati dosyalarınıda sildim.sürücüyü kurar kurmaz reset.
sonra yedekten geri döndüm elle hdmi ve ati driverı sisteme tanıttım.sistemi açıp kapamamı istedi.kapatıp açtım ve windows hiç açılmadı.sistem bir sorundan dolayı başlatılamıyor uyarısı veriyor.
xp 11.1 driverında ise dxva hatası var.donanım hızlandırmada karelenmeleri görüyorsunuz.

şu anda agp kullanıcıları için en stabil sürücü 10.12 sürücüsüdür.11 serisi sürücülerden xp sp3 kullanıyorsanız uzak durunuz.sanırım 11.2 sürücüsünde agp xp sp3 için sürücü yüklendiğinde window başlatılır başlatılmaz sürücüdeki hatadan dolayı fan duruyor.fan durunca reset................
özellikle his 4650 agp kullanıcıları uzak dursun.sapphire 4650 agpde ve diğer 46xx agplerde böyle sorun yaşarsanız ati amd destek bölümüne email atınız.ben o kadar çok attımki bir daha bunlara mail atacağım diye yırtınamam.
ben ati amd sürücüsünü yazan ekibi sopalamak istiyorum

nedenine gelince bunlar amdden dünyanın maaşını alıyorlardır.üstelik bide defolu bozuk mal çıkartıyorlar.


pciexde reset attıran sürücü versiyonu varsa aynı problem vardır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
djduke 8 yıl
oyun içi fps testlerini yapmadım ancak MSı Kombustor ile yaptıgım testte 380 civarı seyreden fps 400 de
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ceycey11 8 yıl
sıcaklıklarda değişiklik var mı yani sürücüde?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AL3ATROS 8 yıl
BF BC2 girerken ve çıkarken bekleme süresi bende uzadı duraksıyor bundan önce hızlıydı.AMD=phenomX4,ATİ=5870 ,Kingston Hyperx =4 GB ,Windows7=64 bit kısaca sistem bu sizlerde nasıl acaba?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tylor 8 yıl
biçimsel AA yı merak ediyordum, bakalım performans kaybı vermeden AA nasıl oluyormuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Deep Dream 8 yıl
Eski sürücüyü kaldırmamız şart mı ? Yoksa üstünemi kurayım ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
F@t_01 8 yıl
batman ile cod de performan artışı varmış herkesin bitirdiği oyunlarda performans artışı neye yarar. yeni gelen oyunlara ne olacak crysis 2 ön sürümü firmalara gönderilmiş ona çalışsınlarda bi işe yarasın...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
EgoisTe91 8 yıl
1.Beyler hangi seride işe yaradığı belli olmaz 2000 serisine kadar işe yarayabilir adamlar biz sadece şu seride deneik diyor.
2.@F@t_01 Blac Opsu alan kişi genelde multi oynar multide bitmez ve çıkmamış bir oyuna nasıl driver çıkartabilirlerki özelliklede nvidia yanlısı bir firmanın oyununa. Kod yazmayı kolay zannediyorsunuz galiba.
3.Kurdum bakalım performans artışı olcak mı?
4.Şu oyunu İW yapsa nolurdu sanki?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
salagil 8 yıl

F@t_01

batman ile cod de performan artışı varmış herkesin bitirdiği oyunlarda performans artışı neye yarar. yeni gelen oyunlara ne olacak crysis 2 ön sürümü firmalara gönderilmiş ona çalışsınlarda bi işe yarasın...


oyun torrente düştü bile, yarın inerse akşamına 5850 vaporx testini yayınlayabiliim...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +298 12 Angry Men +280 Redeemertr +245 madmahmutd +175 Informed +154 KoşanBalık +154 serdar_k +132 csh +118 MS4343 +102 Txrboz +97
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
33682 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Ekran Kartı, download ve
3 etiket daha sürücü radeon amd
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Haftanın en iyi Android oyun ve uygulamaları -13- Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Düşük PC'lerde çalışabilen PUBG LITE,
DonanımHaber
Huawei için 90 günlük istisna bir anlam
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
ARAMIZDA SNİPER VAR
DH Forum
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim