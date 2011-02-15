AMD, Catalyst 11.2 sürücüsünü kullanıma sundu

AMD, Şubat ayı için hazırladığı Catalıyst 11.2 sürücü paketini duyurdu. Radeon HD 2000 serisinden Radeon HD 6970'e kadar geniş yelpazede destek sunan Catalyst 11.2 sürücüsü, performans güncellemeleriyle beraber bazı yeni özellikler de sunuyor. AMD tarafından açıklanan bilgilere göre yeni sürücü Catalyst AI Doku Filtreleme güncellemeleriyle geliyor ve bu sayede kalite ayarını tüm yönlerden yüksek kalite seviyesini yakalayacak şekilde geliştirildiği ayrıca görüntü kalitesini etkilemeden filtreleme performansını arttırmanın yolunu sunduğu belirtiliyor. AMD'nin Catalyst 11.2 sürücü güncellemesi ayrıca;

Tessellation Kontrolleri

- ATI Radeon HD 5000 ve AMD Radeon HD 6000 Serisi ekran kartları üzerinde destek.

- Yeni ayarlar ile kullanıcılara Tessellation seviyesini ayarlama konusunda tam destek getiriyor.

- ATI Radeon HD 5000 Serisi için Biçimsel Anti Aliasing desteği.

Blu-ray 3D Oynatımı Boyunca Video Kalite Ayarlarına Destek

- AMD Radeon HD 6000 Serisine destek.

- Blu-ray 3D yazılımı, 3D destekli monitör ve 3D Stereoscopic gözlükler gerektiriyor.

- Kullanıcılar Blu-ray 3D içeriğin oynatımı esnasında Catalyst Control Center'da video kalite ayarlarını aktif edebiliyorlar.

Performance Geliştirmeleri

Call of Duty: Black Ops

- ATI Radeon HD 5000 Serisi ekran kartları için anisotropic filtering ve anti-aliasing açık %11'e varan performans artışı.

Batman Arkham Asylum

- ATI Radeon HD 5000 Serisi ekran kartları için anisotropic filtering ve anti-aliasing kapalı %4'e varan performans artışı.

AMD'nin Catalyst 11.2 sürücüsünü indirmek için ; http://sites.amd.com/us/game/downloads/Pages/downloads.aspx