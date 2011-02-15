AMD, Catalyst 11.2 sürücüsünü kullanıma sundu

AMD, Şubat ayı için hazırladığı Catalıyst 11.2 sürücü paketini duyurdu. Radeon HD 2000 serisinden Radeon HD 6970'e kadar geniş yelpazede destek sunan Catalyst 11.2 sürücüsü, performans güncellemeleriyle beraber bazı yeni özellikler de sunuyor. AMD tarafından açıklanan bilgilere göre yeni sürücü Catalyst AI Doku Filtreleme güncellemeleriyle geliyor ve bu sayede kalite ayarını tüm yönlerden yüksek kalite seviyesini yakalayacak şekilde geliştirildiği ayrıca görüntü kalitesini etkilemeden filtreleme performansını arttırmanın yolunu sunduğu belirtiliyor. AMD'nin Catalyst 11.2 sürücü güncellemesi ayrıca;
Tessellation Kontrolleri
- ATI Radeon HD 5000 ve AMD Radeon HD 6000 Serisi ekran kartları üzerinde destek.
- Yeni ayarlar ile kullanıcılara Tessellation seviyesini ayarlama konusunda tam destek getiriyor.
- ATI Radeon HD 5000 Serisi için Biçimsel Anti Aliasing desteği.
Blu-ray 3D Oynatımı Boyunca Video Kalite Ayarlarına Destek
- AMD Radeon HD 6000 Serisine destek.
- Blu-ray 3D yazılımı, 3D destekli monitör ve 3D Stereoscopic gözlükler gerektiriyor.
- Kullanıcılar Blu-ray 3D içeriğin oynatımı esnasında Catalyst Control Center'da video kalite ayarlarını aktif edebiliyorlar.
Performance Geliştirmeleri
Call of Duty: Black Ops
- ATI Radeon HD 5000 Serisi ekran kartları için anisotropic filtering ve anti-aliasing açık %11'e varan performans artışı.
Batman Arkham Asylum
- ATI Radeon HD 5000 Serisi ekran kartları için anisotropic filtering ve anti-aliasing kapalı %4'e varan performans artışı.
AMD'nin Catalyst 11.2 sürücüsünü indirmek için ; http://sites.amd.com/us/game/downloads/Pages/downloads.aspx
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Sinekli görüntü veren eski televizyonlar gibi. 1024X768 32 bit 120Hz ayarladığımda gayet sorunsuz ve net. Ama ben cihazımı 1280X800 120 Hz kullanmak istiyorum. Cihazımın doğal çözünürlüğü 1280X800 120 Hz .
Bu şekilde kullanmak için ne yapmalıyım ? Daha üst bir ekran kartımı alayım ? Yoksa bunun ince ayarı varmı ?
Biraz karmaşık olsu Kusura bakmayın.
haftaya çıkacak .. catalyst creator demiş .
Sürücülerde kullanıcılara daha fazla kontrol sağlamaları bence gayet yerinde bir davranış. Güzel gelişmeler...
multide mi ?
bende yükleyebilirmiyim laptopta farkedermiki
xp 11.2 driver da resetlenme problemi var.eski sürücüyü tamamen kaldırdım,tüm bileşenleriyle register artıklarınıda kaldırdım.sistem 32 deki ati dosyalarınıda sildim.sürücüyü kurar kurmaz reset.
sonra yedekten geri döndüm elle hdmi ve ati driverı sisteme tanıttım.sistemi açıp kapamamı istedi.kapatıp açtım ve windows hiç açılmadı.sistem bir sorundan dolayı başlatılamıyor uyarısı veriyor.
xp 11.1 driverında ise dxva hatası var.donanım hızlandırmada karelenmeleri görüyorsunuz.
şu anda agp kullanıcıları için en stabil sürücü 10.12 sürücüsüdür.11 serisi sürücülerden xp sp3 kullanıyorsanız uzak durunuz.sanırım 11.2 sürücüsünde agp xp sp3 için sürücü yüklendiğinde window başlatılır başlatılmaz sürücüdeki hatadan dolayı fan duruyor.fan durunca reset................
özellikle his 4650 agp kullanıcıları uzak dursun.sapphire 4650 agpde ve diğer 46xx agplerde böyle sorun yaşarsanız ati amd destek bölümüne email atınız.ben o kadar çok attımki bir daha bunlara mail atacağım diye yırtınamam. ben ati amd sürücüsünü yazan ekibi sopalamak istiyorum
nedenine gelince bunlar amdden dünyanın maaşını alıyorlardır.üstelik bide defolu bozuk mal çıkartıyorlar.
pciexde reset attıran sürücü versiyonu varsa aynı problem vardır.
2.@F@t_01 Blac Opsu alan kişi genelde multi oynar multide bitmez ve çıkmamış bir oyuna nasıl driver çıkartabilirlerki özelliklede nvidia yanlısı bir firmanın oyununa. Kod yazmayı kolay zannediyorsunuz galiba.
3.Kurdum bakalım performans artışı olcak mı?
4.Şu oyunu İW yapsa nolurdu sanki?
oyun torrente düştü bile, yarın inerse akşamına 5850 vaporx testini yayınlayabiliim...