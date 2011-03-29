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AMD Catalyst 11.3 sürücüsü çıktı

8 yıl
21,9b
1
34
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD, Nisan ayına sayılı günler kala Mart ayı için hazırladığı yeni sürücü paketi Catalyst 11.3'ü kullanıma sundu. Radeon HD 2000 serisinden yakın zamanda pazara sunulan çift grafik işlemcili Radeon HD 6990'a kadar güncel tüm ekran kartlarına destek sunan yeni sürücü aynı zamanda Radeon HD 3000 serisinden günümüzde entegre grafik birimlerine ve Fusion işlemcilerine destek sunuyor.

Henüz AMD tarafından sürüm notları yayınlanmadığı için Catalyst 11.3 sürücüsünün ne gibi güncellemeler getirdiği bilinmese de daha önce rapor edilen kimi hatların düzeltildiği ve çeşitli performans güncellemeleri içerdiği düşünülüyor.

Catalyst 11.3 sürücüsünü indirmek için ilgili adres; http://sites.amd.com/us/game/downloads/Pages/downloads.aspx.


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MasterGourmet 8 yıl
5850 de deneyen varmi yada 5850 için hangi sürücüyü önerirsiniz?
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m-99 8 yıl

sheeepkiller

5850 de deneyen varmi yada 5850 için hangi sürücüyü önerirsiniz?

11.3 kurabilirsin . 5850 kullanıyorum sorun yok .
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Hicks 8 yıl
11.4 kuracaklar dikkat etsin, 2 tane var, Preview 2 yeni cikti...

support.amd.com/...
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Highsenberg 8 yıl
11.4 preview mobilitylere olur mu acaba?
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DH Misafiri 8 yıl
11.3 surucusu ile msi 6850 cyclon edition battlefield bc2 de 8/15 fps artıs gosterdi.benim icin gayet guzel bir sıcrama oldu dogrusu.
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atiktuk 8 yıl
beyler 11.3 ü bilemiyorum ama 11.4 ile performans gercekten biraz artıyor..
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Kuheylan12 8 yıl
Arkadaşların anlattığı üzere bende direk 11.4 ü kurucam.
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Mr.Legend 8 yıl
Mesajim bulunsun eve gelince bakarim
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Velasew06 8 yıl
yeni sürücüyü kuran arkadaşlar güncel oyunlarda artış varsa resim ekleyebilirler mi boşa kurmayalım =)
ben hala 11.2 kullanıyorum.
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atiktuk 8 yıl
11.4 kullanıyorum performans olarak getirisi gayet iyi..11.3 kurmaya gerek yok
11.4 isteyen şurdan kurabılır
support.amd.com/...
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hasskabal 8 yıl
Crysis 2 ile ilgili bir performans artışı söz konusu değilmi?
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artenis 8 yıl
11.2 de 4870 ICQ turbo da yaklasık 7-10 santigrad düşüş var, 10.1 idi sanırım eskisi, bunu kuramam artık dün formatladım
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Humboldt 8 yıl
imzadaki sistemde sevdiğim birisinin isteği üzerine birkaç bench aldım 11.4 prew ve 11.3 olarak 11.3 için kurulmaz diyorum (her ikisinde cccdeki 3d ayarları aynı ve sistem bileşen vs hızları aynı)

11.4 pre
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


11.3
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Tekrardan 11.4 pre sürümüne döndüm 11.4 umarım doğru düzgün çıkar





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DH Misafiri 8 yıl
Sapphire HD 6950 ve Windows 7 ultimate 64 bit kullanıyorum 10-12, 11-1(a) ve 11-2 surumlerınde duzensız aralıklarla mavı ekran hatası aldım umarım bu surucude bu sorun gıderılmıştır nvidia kullanırken ekran kartı kaynaklı mavi ekran hatası HİÇ almadım f/p açısından güzel ama sürücü sorunu can sıkıyor Ati sürücü yazma konusunda yetersiz derlerdi inanmazdim başima gelene kadar :S
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DH Misafiri 8 yıl
hp probook 4525s kullanıyorum ve ati mobility radeon 5470 var,hangisini yüklemem gerekir driver güncellemek için?
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JAX 8 yıl
11.4 ne zaman cıktı

11.3 Bugun cıkmadı mı?
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procaptain 8 yıl
support.amd.com/...
buradan kartınızı girerek bulabilirsiniz.

11.4 preview yani önizleme betanın betası gibi birşey :)
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