AMD Catalyst 11.3 sürücüsü çıktı

AMD, Nisan ayına sayılı günler kala Mart ayı için hazırladığı yeni sürücü paketi Catalyst 11.3'ü kullanıma sundu. Radeon HD 2000 serisinden yakın zamanda pazara sunulan çift grafik işlemcili Radeon HD 6990'a kadar güncel tüm ekran kartlarına destek sunan yeni sürücü aynı zamanda Radeon HD 3000 serisinden günümüzde entegre grafik birimlerine ve Fusion işlemcilerine destek sunuyor.

Henüz AMD tarafından sürüm notları yayınlanmadığı için Catalyst 11.3 sürücüsünün ne gibi güncellemeler getirdiği bilinmese de daha önce rapor edilen kimi hatların düzeltildiği ve çeşitli performans güncellemeleri içerdiği düşünülüyor.

Catalyst 11.3 sürücüsünü indirmek için ilgili adres; http://sites.amd.com/us/game/downloads/Pages/downloads.aspx.