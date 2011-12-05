AMD FX-8150 ve Kingston HyperX T1 ile yeni bellek hızı rekoru; 3600MHz

AMD'nin Bulldozer tabanlı FX işlemci ailesi, bellek hızı alanında yeni dünya rekorlarıyla gündeme gelmeyi sürdürüyor. Romanyalı hız aşırtma profesyoneli Matose, 8 çekirdekli FX-8150 işlemcisi ve Kingston'ın 1GB kapasiteli HyperX T1 bellek modülünü kullandığı çalışmada, 3600MHz DDR3 bellek hızına ulaşarak bu alanda dünya rekoru kırdı.

Detaylarını daha önceki bir haberimizde verdiğimiz son rekorda, A-Data'nın bellek modülü kullanılarak 3467MHz'e ulaşılmıştı. Matose ise çıtayı 130MHz gibi ciddi bir oranda yükselterek açık bir farkla rekoru egale etmiş oldu. Sıvı Azot kullanılarak, Asus'un ROG serisi Crosshair V Formula anakartı üzerinde gerçekleştirilen çalışma kapsamında standart olarak 3.6GHz'de çalışan işlemcinin 3000MHz seviyesine çekilirken, işlemcinin baz frekansı ile aynı hıza yükseltilen bellek modülünün zamanlamaları da 10-13-13-31 olarak ayarlanmış.