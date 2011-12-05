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AMD FX-8150 ve Kingston HyperX T1 ile yeni bellek hızı rekoru; 3600MHz

7 yıl
14,9b
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21
Ram
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD FX-8150 ve Kingston HyperX T1 ile yeni bellek hızı rekoru; 3600MHz
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AMD'nin Bulldozer tabanlı FX işlemci ailesi, bellek hızı alanında yeni dünya rekorlarıyla gündeme gelmeyi sürdürüyor. Romanyalı hız aşırtma profesyoneli Matose, 8 çekirdekli FX-8150 işlemcisi ve Kingston'ın 1GB kapasiteli HyperX T1 bellek modülünü kullandığı çalışmada, 3600MHz DDR3 bellek hızına ulaşarak bu alanda dünya rekoru kırdı.
Detaylarını daha önceki bir haberimizde verdiğimiz son rekorda, A-Data'nın bellek modülü kullanılarak 3467MHz'e ulaşılmıştı. Matose ise çıtayı 130MHz gibi ciddi bir oranda yükselterek açık bir farkla rekoru egale etmiş oldu. Sıvı Azot  kullanılarak, Asus'un ROG serisi Crosshair V Formula anakartı üzerinde gerçekleştirilen çalışma kapsamında standart olarak 3.6GHz'de çalışan işlemcinin 3000MHz seviyesine çekilirken, işlemcinin baz frekansı ile aynı hıza yükseltilen bellek modülünün zamanlamaları da 10-13-13-31 olarak ayarlanmış.
AMD FX-8150 ve Kingston HyperX T1 ile yeni bellek hızı rekoru; 3600MHz
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AMD FX-8150 ve Kingston HyperX T1 ile yeni bellek hızı rekoru; 3600MHz
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escapethelife 7 yıl en beğenilen
Amd sloganını "vericen azotu vericen azotu alıcan performansı" diye değiştirir yakında.
2 Yanıt Yanıtla +14
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downhillrider 7 yıl
blizzard3
ne isey yarıyor yani hızlı olunca hiçbir ise yaradıgı yok sacmalık

Abi saka mısın sen ya
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Emre_z3 7 yıl
Ya devamlı rekor kırılıyor da işlemci nerde arkadaş ? 31 Ekimde stoklarda olacak denen işlemci aralık oldu yok... Sadece bu azotçulara özel üretilmiş büyük ihtimalle...
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Adoniss 7 yıl
Azot Inside
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blizzard3 7 yıl
ne isey yarıyor yani hızlı olunca hiçbir ise yaradıgı yok sacmalık
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mrtsr35 7 yıl
fx8150 sadece overclock yapılsın diye üretildi galiba rekor kırmak için
Keşke performansı da kırdığı rekorlar kadar iyi olsaydı
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arseniCem 7 yıl
rekor denemelerine saçma sapan yorum yapanları anlamıyorum. ln2 den gına gelmişmiş.... git hava soğutma ile kır o zaman o rekorları..
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maxxan 7 yıl
azottan tasarruf etmek için :)
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ahmetkep 7 yıl
şu azotu karıştırmayın ya yurdum insanı azot alıp kasanın içine fışkırtıverir yazık olur sistemine
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neo01470 7 yıl
8 çekirdekli işlemci neden 2 çekirdek olarak görünüyor ? yada diğer 6 çekirdeği neden kapattılar ?
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bocekgrafik 7 yıl
Daha yüksek saat hızlarına ulaşabilmek için.
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DH Misafiri 7 yıl
işte manyak çok tüm dünyada
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escapethelife 7 yıl en beğenilen
Amd sloganını "vericen azotu vericen azotu alıcan performansı" diye değiştirir yakında.
1 Yanıt Yanıtla +14
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bocekgrafik 7 yıl
escapethelife

Amd sloganını "vericen azotu vericen azotu alıcan performansı" diye değiştirir yakında.


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zorbeymd 7 yıl escapethelife
escapethelife

Amd sloganını "vericen azotu vericen azotu alıcan performansı" diye değiştirir yakında.

+1
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DH Misafiri 7 yıl
"açık bir farkla rekoru egale etmiş oldu."
nasıl yani???
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DH Misafiri 7 yıl
hayır ilk resimdeki yanda bulunan afişe dikkatli bakarsanız anlarsınız.
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bocekgrafik 7 yıl
AMD adına mı sevineceğiz şimdi, yoksa Kingston adına mı?
Bence ikisi adına da.

* 5 kişi için 5 kırmızı kafa neyi simgeliyor acaba? Kendilerini simgeleyen ikonları mı acaba?
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DemirAtlı 7 yıl bocekgrafik
bocekgrafik

AMD adına mı sevineceğiz şimdi, yoksa Kingston adına mı?
Bence ikisi adına da.

* 5 kişi için 5 kırmızı kafa neyi simgeliyor acaba? Kendilerini simgeleyen ikonları mı acaba?



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