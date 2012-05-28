AMD FX-8150'den dünya hız rekoru: 8805MHz!

AMD'nin güncel ürün gamındaki en hızlı masaüstü işlemcisi olan 8 çekirdekli FX-8150'nin hız aşırtma konusundaki yeteneklerine daha önce çok defa tanık oldu. Çarpan kilidi açık olan işlemci, rekorlarına bir yenisini daha ekledi. Ksin rumuzunu taşıyan bir hız aşırtma profesyoneli, FX-8150 işlemcisini 8800MHz'in üzerine çıkartarak dünya hız rekorunu geçilmesini oldukça zor bir seviyeye taşıdı.

Asus'un 990FX çipsetli Crosshair V Formula anakartı üzerinde Sıvı Azot kullanılarak yapılan çalışma kapsamında, yüksek frekans değerine ulaşabilmek için sadece iki çekirdeğin aktif tutulduğu, diğerlerinin yazılımsal olarak devre dışı bırakıldığını görmekteyiz. A-Data tarafından üretilen çift kanal DDR3 bellek kitinin kullanıldığı ekstrem hız aşırtma denemesinde işlemcinin vCore olarak bilinen çekirdek çalışma gerilimi, Sıvı Azot ile gelen soğutma desteği ile 1.86v seviyesine çıkartıldığını görmekteyiz.

Bulldozer mimarisini kullanan FX işlemci ailesi ile saf performans liderliğini ele geçiremeyen AMD, hız aşırtma konusunda ise liderliğini sürdürüyor. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Zambezi kod adlı birinci nesil FX işlemci ailesinin elde ettiği başarının, güncellenmiş Bulldozer mimarisini temel alan Vishera kod adlı ikinci nesil FX işlemci ailesinin ne derece geliştireceği ise merak konusuyken, asıl soru ise şu; 9GHz barajı ne zaman aşılacak ?

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