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AMD FX-8150'den dünya hız rekoru: 8805MHz!

6 yıl
33,2b
1
82
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin güncel ürün gamındaki en hızlı masaüstü işlemcisi olan 8 çekirdekli FX-8150'nin hız aşırtma konusundaki yeteneklerine daha önce çok defa tanık oldu. Çarpan kilidi açık olan işlemci, rekorlarına bir yenisini daha ekledi. Ksin rumuzunu taşıyan bir hız aşırtma profesyoneli, FX-8150 işlemcisini 8800MHz'in üzerine çıkartarak dünya hız rekorunu geçilmesini oldukça zor bir seviyeye taşıdı. 
Asus'un 990FX çipsetli Crosshair V Formula anakartı üzerinde Sıvı Azot kullanılarak yapılan çalışma kapsamında, yüksek frekans değerine ulaşabilmek için sadece iki çekirdeğin aktif tutulduğu, diğerlerinin yazılımsal olarak devre dışı bırakıldığını görmekteyiz. A-Data tarafından üretilen çift kanal DDR3 bellek kitinin kullanıldığı ekstrem hız aşırtma denemesinde işlemcinin vCore olarak bilinen çekirdek çalışma gerilimi, Sıvı Azot ile gelen soğutma desteği ile 1.86v seviyesine çıkartıldığını görmekteyiz.
Bulldozer mimarisini kullanan FX işlemci ailesi ile saf performans liderliğini ele geçiremeyen AMD, hız aşırtma konusunda ise liderliğini sürdürüyor. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Zambezi kod adlı birinci nesil FX işlemci ailesinin elde ettiği başarının, güncellenmiş Bulldozer mimarisini temel alan Vishera kod adlı ikinci nesil FX işlemci ailesinin ne derece geliştireceği ise merak konusuyken, asıl soru ise şu; 9GHz barajı ne zaman aşılacak ? 

http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2384991 Yorum Yaz
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caner1486 6 yıl en beğenilen
Yorumların hepsini okudum ve %80 i saçma sapan şeyler.Yok evde LN2 yok,efendim 250 liraya i3 alırım,6 çekirdek aktif değil...Bir defa siz bu yapılan extreme testlerin amacını bilmiyorsanız veya hız aşırtmaya ilgi duymuyorsanız o zaman bu başlığı okumanıza bile gerek yok.Bir arkadaşımın dediği gibi komut setleri çekirdek sayıları ve saat hızları dolayısıylar 8150 kodlu işlemci zaten bir Render yatkını bir işlemcidir.Hız aşırtma testlerininde ilgi duyan insanları,şampiyonası,meraklıları vardır.O yüzden artık saçma sapan yorum yapmayı bırakmaya çalışın.Ha 10 metrekarelik evdeki odasında sıvı azotla 1-2 çekirdeğe işlemciyi indirim yaptığı hız aşırtma ile oyun oynayan birisi varsa o zaman bu dediklerinizi yazabilirsiniz.Başka türlü saçmalıktan ibaret olur.Tekrar söylemek gerekirse extrem hız aşırtma testleri bir POTANSİYEL savaşıdır.Hız aşırtmacılara göre bazı kalite,yapılabilirlik beliirleyicisidir.Meraklısı değilseniz veya hız aşırtmacı değilseniz;İLGİSİ OLAN BİZLERİN MERAKINI BALTALAMAYI KESİN.
Saygılar.
Yorumların hepsini okudum ve %80 i saçma sapan şeyler.Yok evde LN2 yok,efendim 250 liraya i3 alırım,6 çekirdek aktif değil...Bir defa siz bu yapılan extreme tes...
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1 Yanıt Yanıtla +31
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1simon1 6 yıl
Nissan Skyline GTR 35'in son hızı 300km +.Ama İstanbul trafiğinde o hızlarda gitmek mümkün değil ya da benzin yetiştirmek.Bu tarz şeyler ürününüze sadece prestij kazandırır.Yani ee 8.8 GHz olmuş bana ne katar diye düşünmeniz mantık hatası olur.Madem olaya bu şekilde bakıyorsunuz o zaman bu habere neden bakma ihtiyacı duyuyorsunuz bende buna anlam veremiyorum.Zaten bu başlık altına 250 lira verip İ3 2100 alırım diyen bir arkadaşın bu konularla pek ilgisi olmadığı açık.

Nissan Skyline GTR 35'in son hızı 300km +.Ama İstanbul trafiğinde o hızlarda gitmek mümkün değil ya da benzin yetiştirmek.Bu tarz şeyler ürününüze sadece presti...
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MrPerFormance 6 yıl
Arkadaşlar sadece oyun amaçlı kullanılmıyor işlemciler. Son zamanlarda gerçek bir sunucu yerine masaüstü makine toplanıp sunucu olarak kullanılıyor ve üzerinde sanallaştırma yazılımları koşturuluyor. Durum böyle olunca çekirdek sayısı önem kazanıyor. Amd nin bu işlemcisi hem çekirdek sayısı hem çekirdek frekansı ve desteklediği sanallaştırma komus seti bakımından ve en önemlisi fiyatı yönünden tercih edilebilecek bir işlemci.
Arkadaşlar sadece oyun amaçlı kullanılmıyor işlemciler. Son zamanlarda gerçek bir sunucu yerine masaüstü makine toplanıp sunucu olarak kullanılıyor ve üzerinde ...
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jovanovic 6 yıl
Gorusuruz hocam... :)
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Zerdova 6 yıl jovanovic
jovanovic

Gorusuruz hocam... :)

[i]SağoLasın Hocam
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muvaZaa xD 6 yıl
8.8
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E_Aydin35 6 yıl
Açıkcası en son çıkdığı dünya rekorundan sonra ( 7.3 lük bir civardı galiba) ben dahada gitmez diyordum am ademekki bu potansiyel varmış bu noktada artık bence AMD veya Fx 8150'ye insanların bakış açısı yada alma ihtimalleri yükselmiştir eğr bir tercih yapacaklarsa diye düşünüyorum.. Ama yazıda şu dikkatimi çekti iki çekirdek aktifdi diyordu, bir önceki dünya rekoru tek çekirdek ile yapılmamışmıydı?
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dogukan4 6 yıl
8.8ghz için seviniyorsunuz ha valla şaşırdım doğrusu 3ghz neye yetmezki o işlemcinin aslında 8805mhz yi geçmesi için daha 30+yıl lazım
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bioteknoloji 6 yıl
''Oğlum koş 2 kilo sıvı azot al gel'' diyen çıkmamış ona şaşırdım:=) yorumlar bomba birazdaha giderse sonumuz kötü
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Evren 6 yıl
Gerek dh mısafırı gerek forum kullancısı olarak yazılan mesajlara dıkkat edelım lutfen.İyi forumlar.
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timeer 6 yıl
yav arkadaşım o.c bir tutkudur tadını alamayan bilemez. bakın ikinci el bölümüne o.c yapılmış taze ürün kaynıyor meydan adam test yapıp satıyor. sacma sapan yorum yazmayın i3 mus konuyla alakası yok. bu konuyla ilgili en fazla 2 sayfa yorum olurdu. boş bogazlık etmeyin adam yapmış azotla yapabiliyorsan yap konuş. banada sorucaksınız yaptınmı o.c hayır yapmadım ama bi iki serseri gibi atlamıyorum.
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Rainbow6 6 yıl
Rutbe heyacaninda olan bazi arkadaslar yine garip mesajlar gondermis ... bu oc meraklilarini ilgilendiren bi haber bu haberin onemine herkez anlayis gosteremez ,mesela biri cikip bilgisayara 500 dolar cok abicim deyip 2000 liraya cep telefonu alan tipler var, simdi ben bu arkdasa o zaman neden verdin "2000 lira cucuk kadar telefona" diyemem cunku herkezin ilgi alani farklidir .. herkez kendi ilgi alaniyla ilgili mesaj yazarsa daha temiz bi forum olur bence yada bilmeden yorum yapilacagina soru sorulsa daha iyi
1. Bu islemci i3 islemciyle kiyaslanamaz
2. i3 islemciden de oyun bilgisayari olur .. bende var :) bilgisayari aldigimda param kisitliydi bende islemciyi i3 ( o zaman ayni fiyat seviyesinde test sonuclarindan falan bu islemci cikti benim aldigimda indirim vardi bu islemcide) alip ekran kartini guclu aldim, bu boyledir oyun bilgisayari yapacaksaniz ekran karti onceliklidir
acikccasi ben intel kullanicisiyimdir ama sunu rahatlikla soylerim o eski oc heyacanlarini ugraslarini ancak amd yasatabiliyor bu gunlerde ... yani intelde islemciye bisi yapamayip illa K serisi almak gerekiyor buda o eski heyacanlari oldurdu bence
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aykutx 6 yıl
Güzelim konu ne hale gelmiş..
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tg2601 6 yıl
Konuyla ilgili sadece birkaç yorum yazılmış geri kalanı malum her overclok konusu gibi başlıkla kesinlikle alakası olmayan yerlere gelmiş... Bu iş bir çoğumuza göre hobi belli başlı insanlar içinse bir meslektir, siz benim veya benim gibi diğer insanların hobisine ,mesleklerine saçma dememelisiniz. konuyla ilginiz varsa girer okur yorum yaparsınız eğer yok ise (mesela benim cep telefonu haberlerine ilgim yoktur, onun için okumam bile) giripte ilgisi olan insanların konu ile ilgili fikir paylaşımlarının içine etmezsiniz, bunun mantığı ne? ne gerek var? evde sıvı azotlamı oynuyoruz? diyenler çıkmış, ülkeler olimpiyat oyunlarını kendi ülkelerinde düzenlemek için birbirlerini yiyorlar, siz evde cirit ,gülle ,çekiç atıyormusunuz? koridorda uzun atlama yapıyormusunuz? hanginiz bakkala giderken 100 metre engelli koşuyorsunuz? adamlar formula 1 yarışları yapıyorlar milyon dolarlar harcayıp, hanginiz günlük hayatınızda bir formula 1 aracı kullanabiliyorsunuz ? veya oradaki pilotlar günlük hayatlarında o şekilde araba kullanabiliyorlarmı ? o zaman bunların hepsi saçmalık size göre,sonuçta siz bunları günlük hayatınızda yapamıyorsunuz, bu insanların hepsi neden saçmalıyor bir fikri olan var mı?



NOT : dahili bileşenler konusuna hergün en az 5 tane i3 mü alayım yoksa fx mi yoksa phenom 2 mi diye konu açılıyor savaşa orada devam edebilirsiniz en azından konu başlığına uygun yazmış olursunuz.
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mute2323 6 yıl
tebrikler .. yorumlarda ayrı bi hava :)
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OZKNaln 6 yıl
hay massallah aklimdaki ikinci sey once 670 sonra bu insallah.
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recepost 6 yıl
ben merak ediyorum şu intel işlemcilerle amd işlemcilerin rendır yapıpta testlerini koysalar aslında daha aydınmlatıcı olur hem işlemcilerin stabilitesini görürüz hemde daha rahat ne almak istediğimize karar veririz tabi şimdi oyunla rendırın ne alakası var diyecekler ama var tabi neden olmasın dayanıklılığını görmüş oluruz
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TeRraN 6 yıl
Daha iyisini biz nasıl yaparız diye düşünmek yerine sid.k yarıştırıyorsunuz. Siz yapında görelim adamlar neler yapıyor ama siz gidin i3 ile crysis2 oynayın size buradaki testler fazla arkadaşlar işi olmayan yorum yapmasın.
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Wilson Fisk 6 yıl TeRraN
TeRraN

Daha iyisini biz nasıl yaparız diye düşünmek yerine sid.k yarıştırıyorsunuz. Siz yapında görelim adamlar neler yapıyor ama siz gidin i3 ile crysis2 oynayın size buradaki testler fazla arkadaşlar işi olmayan yorum yapmasın.

senin tas benimkinden daha guzelmis herkes buna sarsin turkiye turancilik sakarya vatan filan.arkadasim ben bu dedigin konunun 2-3 sayfalik tartismasina katildim cikmayan cinsten bir tas senin dedigin.biz pirinc uretiyoruz disaridan daha ucuza ithal ediyoruz bu yuzden fazla pirinc uretmiyoruz en basit oyle anlatayim niye islemci uretemedigimizi.bu arada sivi zimbirtiyla adamlarin bu yaptigi bir marifet degil ver sivi helyumu bana ben de yaparim ama ne ise yariyor marifetmis madem bi acikla bakalim ne oluyor boyle yapinca?
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