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AMD: Fusion A serisi işlemciler dünyanın en gelişmiş entegre GPU'sunu içeriyorlar

8 yıl
20,1b
1
29
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Netbook'lar başta olmak üzere düşük maliyetli dizüstü bilgisayarlar, hepsi bir arada bilgisayarlar ve Mini-ITX anakartlar için hazırladığı Brazos kod adlı Fusion platformunu Ocak ayında kullanıma sunan AMD, daha yüksek performanslı Fusion modelleri için geri sayıma başladı. LIano kod adını taşıyan ve Phenom II mimarisi ile Radeon HD 6000 serisi grafik işlemci tasarımlarını bir araya getiren Fusion A4, A6, ve A8 serisi işlemcilerin sunduğu oyun performansına ilişkin bazı yeni detaylar ortaya çıktı.

AMD'nin 32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı yeni Fusion işlemcileri, Husky kod adını taşıyan çekirdek tasarımını temel alıyorlar. Bu tasarım, var olan Phenom II mimarisine göre performans anlamında kaydadeğer bir güncelleme getirmezken, 32nm üretim teknolojisine adaptasyon ve daha yüksek verimlilik gibi bir takım güncellemeler içeriyor. Yeni işlemcilerin en büyük farklılığı olaraksa "dünyanın en güçlü entegre grafik çözümleri" olarak tanımlanan Radeon HD 6500 serisi yeni iGPU tasarımlarını gösterebiliriz.

AMD: Fusion A serisi işlemciler dünyanın en gelişmiş entegre GPU'sunu içeriyorlar
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Farklı segmentler için hazırlanan Fusion A4, A6 ve A8 (Audi'nin otomobil modellendirmesine benzer ancak A8 serisi AMD'nin en pahalı işlemcileri olmayacak) işlemcilerinde, modeline göre paralel işlemci sayısı farklılık gösteren entegre grafik birimlerine yer veriliyor. AMD'nin en yüksek performanslı entegre grafik birimini A8 serisi işlemciler kullanıyor 400x paralel işlem birimine sahip olan ve Radeon HD 6550 ile olarak isimlendirilen grafik birimi, günümüzün 80-100$ dolar seviyesindeki ekran kartlarına yakın performans vaaad ediyor.

AMD'nin hazırladığı tabloya göre Radeon HD 6550 donanımlı A8-3850 işlemcisi, Borderlands, Drit 2, Far Cry 2 ve Left 4 Dead 2 gibi oyunların tamamında, oynanabilirlik sınırı olarak kabul gören 30 kare/saniyenin çok daha üzerinde performans sunabiliyor. Diğer işlemcilere baktığımızda da 30 kare/saniye sınırı açısından tablonun pekdeğişmediğini zira 160 paralel işlemcili entegre grafik birimine sahip olan A4 serisi işlemcilerin de neredeyse 30 kare/saniye ortalamasını tutturduğunu görmekteyiz.

AMD entegre grafik performansını yükseltmek isteyenler için ikinci bir seçenek daha sunuyor. Dual Graphics isimli teknolojisi ile entegre grafik birim ve harici ekran kartı paralel çalıştırılabilecek. Firmanın dökümanlarına göre A8 serisi işlemcilerdeki Radeon HD 6550 entegre grafik birimi ile Turks GPU'sunu kullanan Radeon HD 6600 serisi ekran kartları birlikte kullanılabilecek ve bu şekilde örneğin Radeon HD 6670 ile toplamda 880x paralel işlem birimine sahip olan güçlü bir grafik altyapısı oluşturulabilecek.

AMD: Fusion A serisi işlemciler dünyanın en gelişmiş entegre GPU'sunu içeriyorlar
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Intel'in Core i3 ve Core i5 serisi işlemcilerine karşı konumlandırılan Fusion A serisi yeni işlemciler, doğrunda işlemci performansını ilgilendiren uygulamalarda Intel kadar rekabetçi olamasalar da grafik ve video performansı devreye girdiğinde ciddi fark atmayı başarıyorlar. Zira Unified Video Decoder 3.0 motoruna sahip olan entegre grafik birimleri bu sayede yüksek tanımlı videolar için gelişmiş hızlandırma sağlamanın yanında Blu-ray 3D, HD3D ve Eyespeed gibi teknolojileri de destekliyorlar.

Güncel yol haritasına göre AMD, Athlon II ve Phenom II serisi işlemcilerini yıl sona ermeden önce Fusion tabanlı yeni modellerle güncellemiş olacak. AMD'ye göre yeni işlemciler sahip oldukları özelliklerle bilgisayar kullanım deneyimini ciddi oranda değiştirecekler. Bu arada Fusion A serisi işlemciler için hazırlanan A75 kod adlı yeni yonga setiyle birlikte AMD, SATA-III teknolojisinden sonra endüstride ilk defa doğal USB 3.0 desteği sunmaya başlayacak ki bilindiği üzere Intel'de bu geçiş 2012 yılında gerçekleşecek.


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Ac1DBuRN 8 yıl en beğenilen
AMD iktidara gelecek, Giriş seviyesi rahat bir oh çekecek:)
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Hobar 8 yıl
giriş-orta seviye için tam bomba. 300-400$ a orta detay seviyesinde oyun oynatacak makineler toplanabilecek. üstünde intel yazsaydı tam casper işi olurdu.
1 Yanıt Yanıtla +8
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Bunebu 8 yıl
Bu Fusion'ların Türkiye'ye geldiği mi var ki ? Ortada bir skandal var, kimse ilgilenmiyor.
1 Yanıt Yanıtla +6
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bilalMW 7 yıl
Liano çok akıllıca bir hamle oldu. Lakin FX o kadar iç acıcı olamadı.
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El_domingo 7 yıl
yav Bi htpc sistem toplayayım dedim....bugun vatanda inidirm var...bi turlu karar veremedim...
iki secenegim var ilki a8-3850 harici ekran kartsız diğeri
intel i3-2130 tabi bide harici ekran kartı saphire 6850 gibi idle da 19watt cekiyor yanlız gurultu seviyesi idle da bile 57db civarı.
tabi ekrankartı ve intelin donanım biraz pahallı olmasından 180$+kdv gibi ekstra bi maliyet soz konusu..
intelin z68 virtu switchable grafik teknolojisini kullanabiliriz..ama bunun hakkında detaylı bi bilgi bulamadım kagıt uzerinde iyi gibi...ama pratikte nasıl işliyor...??

asıl sıkntı a8 orta seviye grafik performansında ne kadar yeterli...?? biraz fazla para versem de intel alsam daha esenek ve daha mı iyi olur..??




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KANUNI61 8 yıl
Ac1DBuRN
AMD iktidara gelecek, Giriş seviyesi rahat bir oh çekecek:)

bedava işlemcide verecekmi ya evde miskinlik yapanlara aylık bağlayacakmı
yok yok bence ginede ikdidar olamaz
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01Mrt 8 yıl

KANUNI61

Ac1DBuRN



AMD iktidara gelecek, Giriş seviyesi rahat bir oh çekecek:)




bedava işlemcide verecekmi ya evde miskinlik yapanlara aylık bağlayacakmı

yok yok bence ginede ikdidar olamaz




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JrMaster 8 yıl

KANUNI61

Ac1DBuRN



AMD iktidara gelecek, Giriş seviyesi rahat bir oh çekecek:)




bedava işlemcide verecekmi ya evde miskinlik yapanlara aylık bağlayacakmı

yok yok bence ginede ikdidar olamaz

Hayaldi gerçek olacak ;)
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ummax 8 yıl
Çatlatırlar insanı bunlar, 1 ay sonra çıkaracaksın işlemciyi, ucundan azıcık gösteriyorsun, hangi oyun, hangi çözünürlük, render kapasitesi nasıl, hiçbir bilgi yok. Bunlarda iyice merakta bıraktılar bizi, sırf bu FX serisi yüzünden i5 2500K almıyorum ayrıca tabi p67 chipsetlerdeki bazı kullanıcı sorunları yüzünden.
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cmoss 8 yıl
amd zaten oyun konusunda intelden daha iyi,testlerde oyunlar üzerinde yapılmış, ben esas amdnin grafik ve render testlerini merak ediyorum,inteli bu konuda gecebilecek mi acaba..
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DigitalWorld 8 yıl
Bazıları haberi okumadan yorum yapıyor.

Başlık işlkemcilerin IGP güçleri ile ilgili ve testler de öyle. 400 paralel işlemcili bir IGP den bahsediyoruz. Bu 38XX serisinden tanıdık gelir sanırım. 6500 serisine giriyor gene. E adamlar oyun testi koymuş. Yani olay IGP performansı aksi için bir talepte bulunulması gayet anlamsız.
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bkadem 8 yıl
darkaura
@bkbadem, muhabbeti ben acmadim. o acanlara cevabim. varsa bir derdin onlarla ugras.

Ben genel olarak söyledim zaten
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darkaura 8 yıl
sozunuz genele olabilir ama alintiyi benden yapmissiniz.
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KANUNI61 8 yıl
artenis
Casper ekran kartsız fullhd oyun keyfı diye reklam yapacak....

:)))) süper yaa
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M@U 8 yıl
IGP savaşları...


Intel ikinci nesil Core işlemcileri ile çok büyük atılım yapmıştı ama AMD yine bu alanda rakipsiz olduğunu gösterecek gibi. Gerçi adamlar 2008'den beri IGP performansını artırmadılar ve rakip ancak bu yıl başında geçebildi. Fusion'ı geçmek çok daha zor olacak gibi.

Bir de bu Fusion yongalarının üst modelleri masaüstü PC'lere de gelecek mi? Ama öyle Mini-ITX gibi değil, adam gibi anakart ve sistemlere olacak...
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darkaura 8 yıl
casper ve benzeri firmalarin bu islemciye rabet edeceklerini hic sanmiyorum.
casperin hedef kitlesinde satan faktor islemci frekansi. ekran karti soyle boyle hic bir sey ifade etmiyor. casperda bu yuzden dayiyor hayvan gibi islemciyi yanina en dandik parcalari koyarak maliyetten kisiyor.
bu kitleye bu kadar grafik performansini bu kadar az enerji tuketimiyle getiyor, soyle verimli boyle kuvvetli anlatamazsiniz. ismlemci intelmi tamam, frekansi yada model numarasi yuksekmi ok, gerisine kafa yormaz.
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WinteR 8 yıl
Giriş seviyesi için ideal, üstü için 30-35 fps bu oyunlardan sonrası için tehlikeli, crysis'i 16 fps şle oynamak pek keyifli olmayacaktır.
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artenis 8 yıl
Casper ekran kartsız fullhd oyun keyfı diye reklam yapacak....
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Bunebu 8 yıl
Bu Fusion'ların Türkiye'ye geldiği mi var ki ? Ortada bir skandal var, kimse ilgilenmiyor.
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Hobar 8 yıl

Bunebu

Bu Fusion'ların Türkiye'ye geldiği mi var ki ? Ortada bir skandal var, kimse ilgilenmiyor.

var da 2 model var sadece. biri toshiba biri sony. ikisi de acer, hp benzerlerine göre pahalı markalar. sony olanı şu an kullanıyorum
forumda incelemem de var.
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