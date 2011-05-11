AMD: Fusion A serisi işlemciler dünyanın en gelişmiş entegre GPU'sunu içeriyorlar

Netbook'lar başta olmak üzere düşük maliyetli dizüstü bilgisayarlar, hepsi bir arada bilgisayarlar ve Mini-ITX anakartlar için hazırladığı Brazos kod adlı Fusion platformunu Ocak ayında kullanıma sunan AMD, daha yüksek performanslı Fusion modelleri için geri sayıma başladı. LIano kod adını taşıyan ve Phenom II mimarisi ile Radeon HD 6000 serisi grafik işlemci tasarımlarını bir araya getiren Fusion A4, A6, ve A8 serisi işlemcilerin sunduğu oyun performansına ilişkin bazı yeni detaylar ortaya çıktı.

AMD'nin 32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı yeni Fusion işlemcileri, Husky kod adını taşıyan çekirdek tasarımını temel alıyorlar. Bu tasarım, var olan Phenom II mimarisine göre performans anlamında kaydadeğer bir güncelleme getirmezken, 32nm üretim teknolojisine adaptasyon ve daha yüksek verimlilik gibi bir takım güncellemeler içeriyor. Yeni işlemcilerin en büyük farklılığı olaraksa "dünyanın en güçlü entegre grafik çözümleri" olarak tanımlanan Radeon HD 6500 serisi yeni iGPU tasarımlarını gösterebiliriz.

Farklı segmentler için hazırlanan Fusion A4, A6 ve A8 (Audi'nin otomobil modellendirmesine benzer ancak A8 serisi AMD'nin en pahalı işlemcileri olmayacak) işlemcilerinde, modeline göre paralel işlemci sayısı farklılık gösteren entegre grafik birimlerine yer veriliyor. AMD'nin en yüksek performanslı entegre grafik birimini A8 serisi işlemciler kullanıyor 400x paralel işlem birimine sahip olan ve Radeon HD 6550 ile olarak isimlendirilen grafik birimi, günümüzün 80-100$ dolar seviyesindeki ekran kartlarına yakın performans vaaad ediyor.

AMD'nin hazırladığı tabloya göre Radeon HD 6550 donanımlı A8-3850 işlemcisi, Borderlands, Drit 2, Far Cry 2 ve Left 4 Dead 2 gibi oyunların tamamında, oynanabilirlik sınırı olarak kabul gören 30 kare/saniyenin çok daha üzerinde performans sunabiliyor. Diğer işlemcilere baktığımızda da 30 kare/saniye sınırı açısından tablonun pekdeğişmediğini zira 160 paralel işlemcili entegre grafik birimine sahip olan A4 serisi işlemcilerin de neredeyse 30 kare/saniye ortalamasını tutturduğunu görmekteyiz.

AMD entegre grafik performansını yükseltmek isteyenler için ikinci bir seçenek daha sunuyor. Dual Graphics isimli teknolojisi ile entegre grafik birim ve harici ekran kartı paralel çalıştırılabilecek. Firmanın dökümanlarına göre A8 serisi işlemcilerdeki Radeon HD 6550 entegre grafik birimi ile Turks GPU'sunu kullanan Radeon HD 6600 serisi ekran kartları birlikte kullanılabilecek ve bu şekilde örneğin Radeon HD 6670 ile toplamda 880x paralel işlem birimine sahip olan güçlü bir grafik altyapısı oluşturulabilecek.

Intel'in Core i3 ve Core i5 serisi işlemcilerine karşı konumlandırılan Fusion A serisi yeni işlemciler, doğrunda işlemci performansını ilgilendiren uygulamalarda Intel kadar rekabetçi olamasalar da grafik ve video performansı devreye girdiğinde ciddi fark atmayı başarıyorlar. Zira Unified Video Decoder 3.0 motoruna sahip olan entegre grafik birimleri bu sayede yüksek tanımlı videolar için gelişmiş hızlandırma sağlamanın yanında Blu-ray 3D, HD3D ve Eyespeed gibi teknolojileri de destekliyorlar.

Güncel yol haritasına göre AMD, Athlon II ve Phenom II serisi işlemcilerini yıl sona ermeden önce Fusion tabanlı yeni modellerle güncellemiş olacak. AMD'ye göre yeni işlemciler sahip oldukları özelliklerle bilgisayar kullanım deneyimini ciddi oranda değiştirecekler. Bu arada Fusion A serisi işlemciler için hazırlanan A75 kod adlı yeni yonga setiyle birlikte AMD, SATA-III teknolojisinden sonra endüstride ilk defa doğal USB 3.0 desteği sunmaya başlayacak ki bilindiği üzere Intel'de bu geçiş 2012 yılında gerçekleşecek.