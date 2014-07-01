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AMD, Fusion A10-7800 işlemcisini kullanıma sunuyor

4 yıl
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İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD, Fusion A10-7800 işlemcisini kullanıma sunuyor
AMD ürün gamına orta segment için hazırladığı yeni bir Fusion işlemcisini daha dahil etti. A10-7800 ismini taşıyan yeni model, 28nm üretim geometrisi ile hazırlanan Kaveri silikonu üzerinde şekilleniyor. Soket FM2 formunda olan yeni işlemci, Steamroller mimarisini kullanan dört çekirdekli bir yapıya sahip. Standart saat hızı 3.5GHz olan ve Turbo özelliği ile 3.9GHz'e kadar çekirdek frekansını yükseltebilen işlemci, 4MB L2 bellek kapasitesi ile geliyor.
Fusion A10-7850K ile kıyaslandığında çarpan kilidi açık olmadığı için hız aşırtma konusunda aynı iddiayı taşıyamayan işlemci, Radeon R7 dahili grafik birimi ile temel grafik ve belli seviyede oyun ihtiyacının harici ekran kartı olmadan karşılanmasına da zemin hazırlıyor. Graphics Core Next mimarisini kullanan ve DirectX 11.2 desteği sunan 512 paralel işlemcili dahili grafik birimi ile kimi oyunları Full HD çözünürlükte, kimileriniyse daha alt çözünürlüklerde ve oyununa göre orta kalite ayarlarında oynayabilmek mümkün. AMD Mantle teknolojisiyle uyumlu oyunlarda daha yüksek grafik performansı vaad eden işlemci, 1866MHz DDR3 bellek desteği sunuyor. 
AMD Fusion A10-7800'ün, ~150$ civarı bir fiyatla satışa sunulması bekleniyor. 

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zafercalskan 4 yıl en beğenilen bio technolog
bio technolog

Yıl 2014 hala 28nm bilgisayar donanım teknolojisi çok yavaş ilerliyor.

Kardeşim bilgisayar başındageç gelişiyor demeyeceksin. Git çalış okulunu bitir sen yap daha iyisini

bio technologYıl 2014 hala 28nm bilgisayar donanım teknolojisi çok yavaş ilerliyor.Kardeşim bilgisayar başındageç geliş...
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LGSalesB 4 yıl The Times
The Times
AMDye karşı hep ön yargı var. O kadar kötü mü gerçekten?

Dahili apu gpularıyla intelden bir tık önde (üst düzey işlemcilerden bahsetmiyorum) amd nin 500 tl lik işlemcisi intelin 500 tl lik işlemcisine gömer orasıda ayrı
The TimesAMDye karşı hep ön yargı var. O kadar kötü mü gerçekten?Dahili apu gpularıyla intelden bir tık önde (üst düzey işlemc...
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neronidas 4 yıl
şu akıllı telefonlar falan, eski donanım merakını bırakmadı kimsede. önceden bi işlemcinin piyasaya sürülmesini dört gözle beklerdik
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DH Misafiri 3 yıl
amd yine boş yatırımlar derdinde o yeni çıkardı athlon sempron ssd ve ramlari kimse almaz bunlara para harcayacağına sahip olduğun işlemci ekran kartı üzerinde çalışssan daha işe yarar şeyler ortaya çıkar zaten bide konsol işine girdi firma kendini toparlardı ama nerde
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Denorath 4 yıl
DDR 4'e geçince AMD APU'ları düşünmeye başlayabilirim.
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abdulmusavvir 4 yıl
Piyasayı sabote ediyorlar sonra da durgunluktan bahsediliyor, bakın şu başlıkta aylardır FM2+ soket mini-itx anakart bekliyoruz, ondan önce de yıllarca FM2 olanını beklemiştik. forum.donanimhaber.com/...
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lj94 4 yıl
packardbell easynote le serisi bir dizüstü bilgisayar vardı elimde AMD E-Series E1-1200 işlemcili. bilgisayar çalışmakta zorluk çekiyordu bildiğin lanet ettim bidaha mobilde amd'nin yanından geçmem.
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WinteR 4 yıl
28 nm'den 14'e geçse ne değişcek, ha deseniz ki hala elektirksel sinyallerle iişlem yapılıyor yazık filan anlarım
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V4LKyR 4 yıl
Gerçekten de AMD'nin intergrated graphics'leri (yani tümleşik GPU'ları) Intel'in çözümünden binlerce kat daha önce, çünkü adamların bünyesinde ATi var.
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Elsa 4 yıl
Intel sağolsun hem AMD'nin gücünü kırdı hem de fanboylarıyla viral reklam yapıyor 4670K ile 8320 arasında elle tutulur fark yok 780 alabilecekken sırf Intel olsun diye 770 alıyorlar
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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neronidas 4 yıl
şu akıllı telefonlar falan, eski donanım merakını bırakmadı kimsede. önceden bi işlemcinin piyasaya sürülmesini dört gözle beklerdik
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black_flood 4 yıl
" bio technolog " aslında adamlar yavaş falan değil intelin sürekli deri değiştirmesi bir anlam ifade etmiyor. gün gelecek küt diye kafalarını duvara vurduklarında merak etmiyor değilim ne yapacaklarını. saat hızı konusunda zamanında bir vurdular tam vurdular 1.6 ghz' e kadar çekmek zorunda kaldılar yeni nesil işlemcilerinde. cache bellek dediler masaüstü cepherinde 14 mb civarı cache belleğe sahip işlemciler ürettile saat hızı tutmayınca ama bu noktada da gümledi intel transistör konusunda da patladılar tek koz gibi görünen nm olayı kaldı onunda suyunu çıkarttılar 1 nm' ye düştüle diyelim yol alıp sonra ne yapacaklar eski kokmuş ve başarısızlıklar ile dolu yapıları derleyip sunacaklar. amd' nin büyük nm' li işlemcilerde başardıklarını intel yapamadığı için öteleme yolu ile sürekli değiştiriyor ama yolun sonu da çok uzaktaymış gibi görünmüyor.
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alp0007 4 yıl
AMD haberi görünce gençlik yıllarım aklıma geldi
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bio technolog 4 yıl
Yıl 2014 hala 28nm bilgisayar donanım teknolojisi çok yavaş ilerliyor.
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zafercalskan 4 yıl bio technolog
bio technolog

Yıl 2014 hala 28nm bilgisayar donanım teknolojisi çok yavaş ilerliyor.

Kardeşim bilgisayar başındageç gelişiyor demeyeceksin. Git çalış okulunu bitir sen yap daha iyisini

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General Darknes 4 yıl bio technolog
45 nm işlemcilerden sonra ışık hızı gibi geliyor bana
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