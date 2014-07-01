AMD, Fusion A10-7800 işlemcisini kullanıma sunuyor

AMD ürün gamına orta segment için hazırladığı yeni bir Fusion işlemcisini daha dahil etti. A10-7800 ismini taşıyan yeni model, 28nm üretim geometrisi ile hazırlanan Kaveri silikonu üzerinde şekilleniyor. Soket FM2 formunda olan yeni işlemci, Steamroller mimarisini kullanan dört çekirdekli bir yapıya sahip. Standart saat hızı 3.5GHz olan ve Turbo özelliği ile 3.9GHz'e kadar çekirdek frekansını yükseltebilen işlemci, 4MB L2 bellek kapasitesi ile geliyor.

Fusion A10-7850K ile kıyaslandığında çarpan kilidi açık olmadığı için hız aşırtma konusunda aynı iddiayı taşıyamayan işlemci, Radeon R7 dahili grafik birimi ile temel grafik ve belli seviyede oyun ihtiyacının harici ekran kartı olmadan karşılanmasına da zemin hazırlıyor. Graphics Core Next mimarisini kullanan ve DirectX 11.2 desteği sunan 512 paralel işlemcili dahili grafik birimi ile kimi oyunları Full HD çözünürlükte, kimileriniyse daha alt çözünürlüklerde ve oyununa göre orta kalite ayarlarında oynayabilmek mümkün. AMD Mantle teknolojisiyle uyumlu oyunlarda daha yüksek grafik performansı vaad eden işlemci, 1866MHz DDR3 bellek desteği sunuyor.

AMD Fusion A10-7800'ün, ~150$ civarı bir fiyatla satışa sunulması bekleniyor.