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AMD Fusion ailesinde 9 Watt TDP'li model de olacak

8 yıl
10,6b
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15
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD endüstri tarafından merakla beklenen Fusion işlemcilerini yeni yıl ile birlikte pazara sunmayı planlıyor. CPU ve GPU'nun bir araya getirildiği yeni işlemcilerini, masaüstü sistemlerden notebook'lara, netbook'lardan tablet bilgisayarlara kadar farklı segmentlerde kullanmayı hedefleyen AMD, performansın yanında güç tüketimine yönelik çalışmalar da yapıyor. Gelen bilgilere göre, üretim teknolojisindeki gelişmelere ek olarak AMD, Fusion işlemcilerinde yeni güç yönetim teknolojilerine de yer verecek.

Entegre grafik performansları en yüksek işlemciler olması beklenen Fusion jenerasyonu altında hazırlanacak çift çekirdekli Ontario işlemcilerinde ısıl güç tasarımının 9 Watt olacak belirtiliyor. Belirtilen ısıl güç tasarımı ile iddialı olması beklenen işlemcinin özellikle netbook ve tablet bilgisayar segmentinde AMD'nin elini güçlendirebilir. Zira bilindiği üzere Fusion işlemcilerindeki entegre grafik birimi hem HD video oynatacak hem de modeline göre AvP gibi DirectX 11 destekli oyunları akıcı bir şekilde çalıştırabilecek.

Karşılaştırma yapmak gerekirse AMD'nin DDR3 destekli yeni Atom işlemcilerinden N550, 1,5GHz hızındaki çalışma frekansı ile 8,5 Watt TDP değerine sahip. AMD'nin yeni çift çekirdekli Ontario işlemcisi ise 9 Watt TDP değeri ile daha yüksek grafik performansı vaad ediyor. Gelen bilgilere göre AMD'nin DirectX 11 oynatabilen entegre grafik birmi sadece üst seviye Fusion işlemcilerinde olsa bile HD video hızlandırma yeteneği ile 1080p video oynatma tüm Fusion işlemcilerinin ortak özelliği olacak gibi görünüyor.

AMD, Fusion işlemcilerini 2011'de satışa sunmayı planlıyor.


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vidoko 8 yıl
amd ye sonsuz güvwniyoruz:)))
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Nevi şahsına münhasır 8 yıl
Intelde şu anki atomdan daha iyileri vardır heralde. Yazılanlar doğru çıkarsa 2011 de daha hızlı mobil aygıtlar görmek olası.
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Batuist 8 yıl
anlaşılan o ki 2011 AMDnin yılı olacak..
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Rock_Rage 8 yıl
Dereyi gormeden pacayı sıvamayalım bi cıksın testler gelsin gorelim
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fukarakoala 8 yıl
Rekabet için bekliyoruz :)
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sadtneverdie 8 yıl
çıksında o zaman konuşuruz.
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0nur* 8 yıl
İşte bu ya,bıktım gerçekten tekelleşmiş düzenden. Umarım oturmuş bir şekilde piyasaya sürülür.
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Father Torque 8 yıl
AMD bu kadar az enerjiyle böylesi bir performans ortaya koyabilirse netbook kavramını bile değiştirebilir.
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muratti 8 yıl
Lethian sana direkt katılıyorum ...
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Nef'i 8 yıl
bence oldukça yararlı ve iyi bir teknoloji ama bana göre fusion daha çok taşınabilir cihazlara hitap ediyor
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Lethian 8 yıl
Fusion APU 'nun üstünlüğü tartışılmaz. Üstelik Atom kadar güç çekiyor. Atomlar flash sitelerde bile kasarken Fusion sistemlerde 1080p HD video izlemek ve hatta dx11 oyun oynamak mümkün olacak.

2011'de taşınabilir sistemlerde bilinçli kullanıcıların tercihi AMD olcaktır.
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hapocod 8 yıl
CPU ve GPU çok iyi medya pc leri oluşturulabilir
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