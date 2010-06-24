AMD Fusion ailesinde 9 Watt TDP'li model de olacak

AMD endüstri tarafından merakla beklenen Fusion işlemcilerini yeni yıl ile birlikte pazara sunmayı planlıyor. CPU ve GPU'nun bir araya getirildiği yeni işlemcilerini, masaüstü sistemlerden notebook'lara, netbook'lardan tablet bilgisayarlara kadar farklı segmentlerde kullanmayı hedefleyen AMD, performansın yanında güç tüketimine yönelik çalışmalar da yapıyor. Gelen bilgilere göre, üretim teknolojisindeki gelişmelere ek olarak AMD, Fusion işlemcilerinde yeni güç yönetim teknolojilerine de yer verecek.

Entegre grafik performansları en yüksek işlemciler olması beklenen Fusion jenerasyonu altında hazırlanacak çift çekirdekli Ontario işlemcilerinde ısıl güç tasarımının 9 Watt olacak belirtiliyor. Belirtilen ısıl güç tasarımı ile iddialı olması beklenen işlemcinin özellikle netbook ve tablet bilgisayar segmentinde AMD'nin elini güçlendirebilir. Zira bilindiği üzere Fusion işlemcilerindeki entegre grafik birimi hem HD video oynatacak hem de modeline göre AvP gibi DirectX 11 destekli oyunları akıcı bir şekilde çalıştırabilecek.

Karşılaştırma yapmak gerekirse AMD'nin DDR3 destekli yeni Atom işlemcilerinden N550, 1,5GHz hızındaki çalışma frekansı ile 8,5 Watt TDP değerine sahip. AMD'nin yeni çift çekirdekli Ontario işlemcisi ise 9 Watt TDP değeri ile daha yüksek grafik performansı vaad ediyor. Gelen bilgilere göre AMD'nin DirectX 11 oynatabilen entegre grafik birmi sadece üst seviye Fusion işlemcilerinde olsa bile HD video hızlandırma yeteneği ile 1080p video oynatma tüm Fusion işlemcilerinin ortak özelliği olacak gibi görünüyor.

AMD, Fusion işlemcilerini 2011'de satışa sunmayı planlıyor.