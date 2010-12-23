AMD Fusion işlemcili dizüstü bilgisayarlar için ilk fiyat bilgileri gelmeye başladı

AMD merakla beklenen Fusion işlemci ailesinin Ocak ayında yapılacak Tüketici Elektroniği Fuarı 2011 ile birlikte endüstrinin beğenisine sunacak. DirectX 11 destekli entegre grafik birimine sahip olan ve yeni nesil Bobcat mimarisini temel alan Ontario/Zacate kod adlı yeni nesil Fusion işlemcileri, Brazos platformunun bir parçası olarak pazara sunulacaklar.

Daha önceki pek çok haberimizde belirttiğimiz üzere, AMD'nin ilk etapta pazara sunacağı Brazos platformu, netbook ve notebook çözümlerinde kullanılacak. Yılın ilerleyen aylarında lanse edilecek L1ano kod adlı işlemci ailesi ve Lynx platformu ise performans odakllı masaüstü sistemleri hedef alacak. Yaklaşan lansman öncesinde, AMD'nin Fusion tabanlı Brazos platformunu kullanan dizüstü bilgisayarlar için ilk fiyat bilgileri gelmeye başladı. Bu noktada fiyatı ortaya çıkan ilk ürün, Acer'ın Aspire 5253-E354G50Mncc kod adlı modeli oldu.

AMD'nin 1.6GHz'de çalışan çift çekirdekli Fusion E-350 işlemcisinden güç alan 15.6-inç büyüklüğündeki dizüstü bilgisayar, 4GB bellek ve 500GB sabit disk ile sunulacak. Ekran kartı olarak işlemciye entegre Radeon HD 6310 ile gelen ve bu sayede hem 3D hızlandırma hem de 1080p video yeteneğine sahip dizüstü bilgisayarın ekran çözünürlüğü ise 1366 x 768 piksel. Windows 7 Home Premium 64-bit işletim sistemiyle gelen Fusion işlemcili dizüstü bilgisayar, 520 Avro'dan başlayan fiyatlarla listelerde yer tutmaya başlamış durumda.