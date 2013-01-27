AMD, G serisi APU taşıyan yeni geliştirici kartını tanıttı

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Yeni nesil masaüstü ve mobil APU serileri ile bu yıl pazar payını artırmayı amaçlayan AMD, entegre sistem uygulamalarına yönelik de çözümler üretiyor.
Firma entegre sistemlere yönelik olarak üretilen G serisi APU'ya yer verdiği yeni bir geliştirici kartını tanıttı. Kart GizmoSphere tarafından üretilse de organizasyonun kurucusu AMD.
Gizmo Board adı verilen kart, 10cm x 10cm boyutlarında ve hem geliştiricilere hem de hobi amaçlı ilgi duyanlara hitap ediyor.
Kart üzerinde G-T40E model bir APU bulunuyor. İçerisinde ise 1GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli bir işlemci ve Radeon HD 6250 grafik birimi barındırıyor. Kart 52 gigaFLOPS performans değeri sunarken 10 watt altında güç harcıyor. Android, Linux, Windows gibi işletim sistemlerine de destek sunuluyor.
RAM 1GB boyutunda ve kasaya lehimli. VGA, USB 2.0 gibi girdi - çıktı birimlerine sahip kart geniş bir yelpazede fonksiyonlara imkan tanıyor. Ayrıca tuş takımı, LCD ekran gibi bileşenler barındıran Explorer adlı karta da ek bir bağlantı sunuluyor.
Kart özellikle set üstü TV kutusu, IP TV, bilgi noktaları, POS cihazları, kumar makineleri gibi sistemleri hedefliyor.
Kart organizasyon tarafından 199$ fiyat etiketi ile satışa sunuldu.
Firma entegre sistemlere yönelik olarak üretilen G serisi APU'ya yer verdiği yeni bir geliştirici kartını tanıttı. Kart GizmoSphere tarafından üretilse de organizasyonun kurucusu AMD.
Gizmo Board adı verilen kart, 10cm x 10cm boyutlarında ve hem geliştiricilere hem de hobi amaçlı ilgi duyanlara hitap ediyor.
Kart üzerinde G-T40E model bir APU bulunuyor. İçerisinde ise 1GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli bir işlemci ve Radeon HD 6250 grafik birimi barındırıyor. Kart 52 gigaFLOPS performans değeri sunarken 10 watt altında güç harcıyor. Android, Linux, Windows gibi işletim sistemlerine de destek sunuluyor.
RAM 1GB boyutunda ve kasaya lehimli. VGA, USB 2.0 gibi girdi - çıktı birimlerine sahip kart geniş bir yelpazede fonksiyonlara imkan tanıyor. Ayrıca tuş takımı, LCD ekran gibi bileşenler barındıran Explorer adlı karta da ek bir bağlantı sunuluyor.
Kart özellikle set üstü TV kutusu, IP TV, bilgi noktaları, POS cihazları, kumar makineleri gibi sistemleri hedefliyor.
Kart organizasyon tarafından 199$ fiyat etiketi ile satışa sunuldu.
http://www.gizmosphere.org/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
raspberry pi var. daha ucuz ve toplulugu daha genis.
AMD unveils G-series embedded Jaguars
AMD has announced five new embedded processors based on the new Jaguar core. The embedded SoCs feature two to four Jaguar cores and four of them sport HD 8000 graphics cores.......
fudzilla.com/...
bu ne demek la??
Crysis de oynatır daha ne istiyosunuz :// İstersen lvds den kendine tablet netbook da yapabilirsin ://
Siz de almazsınız olur biter. Üstelik içerisinde işlemci-anakart-ekran kartı ve Ram barındıran bir kartı nasıl olup ta çıplak bir ITX anakart ile bir tutuyorsunuz onu da anlamak zor yani. Bunu alan klavye, disk ve 10watt lık adaptör bağlayıp direk çalıştıracak...
Aslında bu da iyiye işaret çünkü sanki biraz mobil işlemci sinyalleri alıyor gibiyim AMDden yavaş yavaş.
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