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AMD, G serisi APU taşıyan yeni geliştirici kartını tanıttı

6 yıl
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Anakart
Ekrem71
Haber Editörü
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AMD, G serisi APU taşıyan yeni geliştirici kartını tanıttı

Yeni nesil masaüstü ve mobil APU serileri ile bu yıl pazar payını artırmayı amaçlayan AMD, entegre sistem uygulamalarına yönelik de çözümler üretiyor.

Firma entegre sistemlere yönelik olarak üretilen G serisi APU'ya yer verdiği yeni bir geliştirici kartını tanıttı. Kart GizmoSphere tarafından üretilse de organizasyonun kurucusu AMD.

Gizmo Board adı verilen kart, 10cm x 10cm boyutlarında ve hem geliştiricilere hem de hobi amaçlı ilgi duyanlara hitap ediyor.

Kart üzerinde G-T40E model bir APU bulunuyor. İçerisinde ise 1GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli bir işlemci ve Radeon HD 6250 grafik birimi barındırıyor. Kart 52 gigaFLOPS performans değeri sunarken 10 watt altında güç harcıyor. Android, Linux, Windows gibi işletim sistemlerine de destek sunuluyor.

RAM 1GB boyutunda ve kasaya lehimli. VGA, USB 2.0 gibi girdi - çıktı birimlerine sahip kart geniş bir yelpazede fonksiyonlara imkan tanıyor. Ayrıca tuş takımı, LCD ekran gibi bileşenler barındıran Explorer adlı karta da ek bir bağlantı sunuluyor.

Kart özellikle set üstü TV kutusu, IP TV, bilgi noktaları, POS cihazları, kumar makineleri gibi sistemleri hedefliyor.

Kart organizasyon tarafından 199$ fiyat etiketi ile satışa sunuldu.


http://www.gizmosphere.org/ Yorum Yaz
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V4LKyR 6 yıl en beğenilen
Maliyeti ne ki 199$ fiyat biçtiniz Allah aşkına ya. Yüzde kaç bin kâr bu?
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umut_baris 6 yıl
Bundan bir tane alıp download pc yapılabilir aslında.




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EddyCue 6 yıl umut_baris
umut_baris

Bundan bir tane alıp download pc yapılabilir aslında.






raspberry pi var. daha ucuz ve toplulugu daha genis.
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Rubisco 6 yıl
Bilmeyen arkadaşlar vardır, AMD embedded (gömülü) sistemlerden 270 milyon $ gelir elde etti geçen dönem.
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cats.in.the.cradle 6 yıl
The AMD Embedded G-Series SOC: Evolving the Embedded Industry



AMD unveils G-series embedded Jaguars

AMD has announced five new embedded processors based on the new Jaguar core. The embedded SoCs feature two to four Jaguar cores and four of them sport HD 8000 graphics cores.......

fudzilla.com/...
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Applejack 6 yıl
"hayatında gördüğün en gereksiz şey ne?" diye sorarlarsa cevap olarak bunu söyleyeceğim.
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DH Misafiri 6 yıl
Son tüketici için düşünülmüş bir cihaz değil zaten arkadaşlar. Daha çok yeni geliştirdikleri bir platformun geliştirici kartı gibi gözüküyor.
bu ne demek la??
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LightningRaven 6 yıl
bana lazım aslında..
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Rubisco 6 yıl
Nvidia / Samsung çipleri kullanan dev-boardlardan haberiniz yok heralde??
Crysis de oynatır daha ne istiyosunuz :// İstersen lvds den kendine tablet netbook da yapabilirsin ://
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CoreXXX 6 yıl
fiyat ne öyle. anakart işlemci ram piyasadan daha ucuza alınır. bu kadar küçük olmaz ama bundanda güçlü olur yani:)
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OverClocK1ng 6 yıl
İyi de arkadaşlar. Tamam biraz pahalı kabul ediyorum ama.
Siz de almazsınız olur biter. Üstelik içerisinde işlemci-anakart-ekran kartı ve Ram barındıran bir kartı nasıl olup ta çıplak bir ITX anakart ile bir tutuyorsunuz onu da anlamak zor yani. Bunu alan klavye, disk ve 10watt lık adaptör bağlayıp direk çalıştıracak...
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fujhen 6 yıl
Son tüketici için düşünülmüş bir cihaz değil zaten arkadaşlar. Daha çok yeni geliştirdikleri bir platformun geliştirici kartı gibi gözüküyor.
Aslında bu da iyiye işaret çünkü sanki biraz mobil işlemci sinyalleri alıyor gibiyim AMDden yavaş yavaş.
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kyha 6 yıl
giriş çıkışta çuvallamış, raspberry pi nin hdmi çıkışı var örneğin buna da konulabilirdi kesinlikle, o soğutma blokları da işin ruhuna biraz uymamış, tamam x86 cephesinde bu tarz bir platformun eksikliği çekiliyor da insan biraz daha özenir.
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