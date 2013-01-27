AMD, G serisi APU taşıyan yeni geliştirici kartını tanıttı





Yeni nesil masaüstü ve mobil APU serileri ile bu yıl pazar payını artırmayı amaçlayan AMD, entegre sistem uygulamalarına yönelik de çözümler üretiyor.



Firma entegre sistemlere yönelik olarak üretilen G serisi APU'ya yer verdiği yeni bir geliştirici kartını tanıttı. Kart GizmoSphere tarafından üretilse de organizasyonun kurucusu AMD.



Gizmo Board adı verilen kart, 10cm x 10cm boyutlarında ve hem geliştiricilere hem de hobi amaçlı ilgi duyanlara hitap ediyor.



Kart üzerinde G-T40E model bir APU bulunuyor. İçerisinde ise 1GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli bir işlemci ve Radeon HD 6250 grafik birimi barındırıyor. Kart 52 gigaFLOPS performans değeri sunarken 10 watt altında güç harcıyor. Android, Linux, Windows gibi işletim sistemlerine de destek sunuluyor.



RAM 1GB boyutunda ve kasaya lehimli. VGA, USB 2.0 gibi girdi - çıktı birimlerine sahip kart geniş bir yelpazede fonksiyonlara imkan tanıyor. Ayrıca tuş takımı, LCD ekran gibi bileşenler barındıran Explorer adlı karta da ek bir bağlantı sunuluyor.



Kart özellikle set üstü TV kutusu, IP TV, bilgi noktaları, POS cihazları, kumar makineleri gibi sistemleri hedefliyor.



Kart organizasyon tarafından 199$ fiyat etiketi ile satışa sunuldu.





http://www.gizmosphere.org/