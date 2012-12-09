AMD, GlobalFoundries ile olan anlaşmasını değiştirerek wafer alımını düşürdü

İşlemci üretim tesislerini bir süre önce GlobalFoundries firmasına devreden AMD, kontrolü Arap sermayesinde olan şirketin en büyük müşterisi olarak geliştirdiği çiplerin üretimini onlara yaptırıyordu. GPU üretimi için TSMC ile süren işbirliğinden farklı olarak aralarında organik bağ bulunan iki şirket arasındaki işlemci üretim anlaşması, AMD tarafından yeniden düzenlendi. İçerisinde bulunduğumuz 4. çeyrek için daha önce 500 milyon dolarlık wafer alımını taahhüt eden AMD, son düzenleme sonrasında sadece 115 milyon dolarlık alım gerçekleştirecek. Yani AMD, işlemci üretimini var olan stokların temizlenebilmesi için azaltacak gibi görünüyor.

AMD'den yapılan resmi açıklamaya göre, şirketin 2013 mali yılı için GlobalFoundries'den öngördüğü wafer alımı 1.15 milyar dolar seviyesinde gerçekleşecek. 2014'ün ilk çeyreği içinse 250 milyon dolarlık alım bekleniyor. Var olan anlaşmanın sonlandırılarak yeniden düzenlemeye gidilmesinin bir sonucu olarak GlobalFoundries, AMD'den 320 milyon dolarlık değişim ücreti alacak. 80 milyon doları bu ay, 40 milyon doları ise Nisan ayında yapılacak ödeminin kalan kısmı da borç senedi halinde GlobalFoundries'e dönemsel olarak ödenecek.

Yapılan bu değişiklik AMD'nin basın açıklamasında titizlikle seçilmiş ifadelerle duyurulurken, iki firmanın geleceğe dönük işbirliğinin artarak devam edeceğine vurgu yapıldı. Kararın alınmasında değişen pazar dinamiklerinin etkili olduğu belirtilirken, 28nm üretim sürecine geçiş yapılacağına da dikkat çekildi. Yakın zamanda çalışanlarının bir kısmını işten çıkaran ve Ocak ayında yeni bir çıkarma daha yapacağı belirtilen AMD'nin aynı zamanda Teksas'taki tesislerini satışa çıkardığı da geçtiğimiz günlerde tartışılmıştı. Finansal anlamda sıkıntıları olan şirket bir süre önce farklı olasılıkları değerlendirmesi için bir yatırım bankası ile anlaşmış, endüstri içerisindeki kaynaklar, AMD'nin satışa çıkartılacağı şeklinde yorumlanmıştı.