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AMD, GlobalFoundries ile olan anlaşmasını değiştirerek wafer alımını düşürdü

6 yıl
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İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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İşlemci üretim tesislerini bir süre önce GlobalFoundries firmasına devreden AMD, kontrolü Arap sermayesinde olan şirketin en büyük müşterisi olarak geliştirdiği çiplerin üretimini onlara yaptırıyordu. GPU üretimi için TSMC ile süren işbirliğinden farklı olarak aralarında organik bağ bulunan iki şirket arasındaki işlemci üretim anlaşması, AMD tarafından yeniden düzenlendi. İçerisinde bulunduğumuz 4. çeyrek için daha önce 500 milyon dolarlık wafer alımını taahhüt eden AMD, son düzenleme sonrasında sadece 115 milyon dolarlık alım gerçekleştirecek. Yani AMD, işlemci üretimini var olan stokların temizlenebilmesi için azaltacak gibi görünüyor.
AMD'den yapılan resmi açıklamaya göre, şirketin 2013 mali yılı için GlobalFoundries'den öngördüğü wafer alımı  1.15 milyar dolar seviyesinde gerçekleşecek. 2014'ün ilk çeyreği içinse 250 milyon dolarlık alım bekleniyor. Var olan anlaşmanın sonlandırılarak yeniden düzenlemeye gidilmesinin bir sonucu olarak GlobalFoundries, AMD'den 320 milyon dolarlık değişim ücreti alacak.  80 milyon doları bu ay, 40 milyon doları ise Nisan ayında yapılacak ödeminin kalan kısmı da borç senedi halinde GlobalFoundries'e dönemsel olarak ödenecek.
Yapılan bu değişiklik AMD'nin basın açıklamasında titizlikle seçilmiş ifadelerle duyurulurken, iki firmanın geleceğe dönük işbirliğinin artarak devam edeceğine vurgu yapıldı. Kararın alınmasında değişen pazar dinamiklerinin etkili olduğu belirtilirken, 28nm üretim sürecine geçiş yapılacağına da dikkat çekildi. Yakın zamanda çalışanlarının bir kısmını işten çıkaran ve Ocak ayında yeni bir çıkarma daha yapacağı belirtilen AMD'nin aynı zamanda Teksas'taki tesislerini satışa çıkardığı da geçtiğimiz günlerde tartışılmıştı. Finansal anlamda sıkıntıları olan şirket bir süre önce farklı olasılıkları değerlendirmesi için bir yatırım bankası ile anlaşmış, endüstri içerisindeki kaynaklar, AMD'nin satışa çıkartılacağı şeklinde yorumlanmıştı.

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Rainbow6 6 yıl
Bana oyle geliyorki AMD islemci bolumunu yavastan yavastan kapayacak yada ciddi oranda daralmaya gidiyor ... su tablo bana amerkadaki Borders kitapcilarini hatirlatti "hayir kapanmiyoruz sadece kuculmeye gidiyoruz" gibilerinden aciklamalarla milleti oyalayip yavas yavas tum subelerini kapadi daha sonrada sadece internetten satis yapilacak uyeler merak etmesinler dediler kisa bi sure sonrada sirket tamamen kapandi mallarinida B&N sirketine devretti hatta musteri listesini bile verdi ... sanki AMD de ayni seyi yapacak gibi geliyor
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Rubisco 6 yıl
Bende alakasız şeyler yazayım, 2011'de Lianolar için Global Foundries ile sadece sağlam waverlar için anlaşması vardı. Öngörülenden 200-600milyon $ arası daha az para ödediler çünkü 32nm GF nodunda çok fazla sorunlu wafer çıkıyordu.

AMD'nin bişey kapattığı faln yok, kapatacğı da yok. Kayıp yıllar var, değişen trendler faln var, acısı şimdi çıkıyor. Ama yeterince hızlı hareket edecek güçleri yok, öyleki her alan için bunu yapmaları lazım. Tasarruf etmek içn her alanda aynı mimariyi kullanıyorlar, serverlardan en düşük mobil segmente kadar. ARGE açısından tasarruf sağlıyor bu. Intel'in hem kaynakları hemde imkanları bu tür farklı alanlarda farklılaşmaya çok daha müsait. Windows 8 hem AMD hem Intel için yeterince güçlü bi kurtarıcı olma imkanı veriyor, tablet cihazlar için. AMD'nin bunu çok iyi değerlendirmesi gerekiyor.

Çünkü pazar farklılaşması çeşitlenmesi vs. gibi şeyler yüzünden, AMD'nin Bobcatlerden elde ettiği gelir server alanından kazandıkları ile karşılaştırılabilecek seviyede(e350/450/c60/z01 vs. gibi düşük kapasiteli mobil alan için olan işlemciler) . Nvidia mesela, Tegra3'ü süper ötesi bi çip mi? 4+1 olayı ile çıktılar, 4 çekirdekli Cortex A9'uz diye çıktılar, Nvidia/Geforce 'un bilinirliği imajı da etkili oldu. Üstelik 40nm çip bu. Tegra3'e güncelleme geldi mi? Uzun ayaklı olarak tasarlanmış çünkü, ekmeğini feci ötesi bi şekilde yedi Nvidia, çünkü süper taktik yaptı sildi süpürdü. Bi yanda TegraStore var, bi yanda Core2 kadar performansımız var diye PR/imaj çalışması var, bi yanda ilk 4 çekirdekli A9 bizde diye, bi yanda da 40nm olayı var. 28nm için milletin anası ağladı, Qualcomm TSMC'den abi al paranı verim bana ek hat aç diyor. Hergangi bi yerde gördük mü Qualcomm çiplerinden yapılma dev-boardlar, medya playerlar vs. vs. ler? 40nm de takr takr üretildi Tegralar. Hepsi de Nvidia'ya güzelce gelir olarak geldi. AMD'ye böyle şey lazım, bu tür farklılaşma. İllaki süper olması rakipsiz olması gerkmiyor.

Anlaşmalar kontratlar önceden yapılıyor, 2012 için 1.5 milyar $ lık alım yapılcak diye, ama al yada öde şeklinde oluyor bu. Yukarda arkadaşın dediğinin tersine, almadığı waferlara para ödemek durumunda. Bankaya kredi borcun var bi yapılandırma yapalım kardeş diyorlar, hepsini şimdi ödemek yerine taksit yapalım diyorlar onun olayı bu.

AMD GloFo ile 32 nm SOI üretimini bitirmek / iyice azaltmak istiyor. Çünkü AMD'nin şimdiye kadarki bütün işlemci üretimleri SOI üstüne oldu, AMD Bulk üretime geçmek istiyor. Bulku'n daha ucuz olma, farklı tesislere daha kolay uyarlanabilme, farklı üretim tesislerine geçiş gibi kolaylıkları var. Tam GloFo ile bağlarını koparmak/en alt seviyeye indirmek üzereyken yeniden bi tür anlaşma eşiğindeler.

Tam bağlarını kurtarmak için o kadar uğraşmışken tekrardan yeni farklı bi anlşma aşamasına gelinmesi çok ilginç. Demek ki değişik bişeyler var bişeyler dönüyor, mesela TSMC'de 28nm bulk üretime geçeceklerken bunu beklemeye alıp tekrardan GloFo ile ilgileniyorlar. Hemde üsütne dünya kadar masraf yaptıkları halde. İşin şu kısmı kabul, farklı bi tesise geçerken ayrıca arge yapılması gerekiyor, AMD kısacık zmanda ve azalmış insan kaynakları ile bunu ne kadar hızlı yapabilir bilmiyoruz ama iyimser olmayanlar var. Sırf bu tür bi nedenden dolayı mı, yoksa public olmayan bizim bilmediğimiz bişeyler var ondan mı yüzlerini tekrar GloFo'ya döndüler bilmiyoruz. 28 nm FD-SOI ile ilgili olabilir belki. AMD'ye extra masraf olmadan ve sorunsuz 28nm FD-SOI üretim yapılabilirse avantajlı olabilir, en üstten en alt seviye çipe kadar.

Değişen trendlere göre şirketin yeterince uyum sağlayamadığı işin mali/teknik detaylarına aynı anda girerseniz çok büyük anlam ifade ediyor. Buna yazılım / işletim sistemi desteğini de eklemeniz gerek. AMD adam gibi netbook pazarına giremedi zmanında. Oysa Intel 60-70$'a Atom işlemci satıyordu.

Intel'de belki görememiştir, belki görmüştür ama ağırdan alarak alt alanı sırayla süpürmenin karlı olduğunu düşünüyordur bilmiyorum. Atom P'den Atom N serisine geçip güzelce mal sattılar (Atom N280 gibi mesela). Sonrasında Mobil alan için Moblin / MeeGo ile meşguldüler. Arm11 /Cortex A8 zamanlarına denk geliyor kabaca, Intel mobil alanda ihtiyaçların çok hızlı ilerleyeceğini vs. düşünüyordu, bu yüzden kendisine çok fazla ihtiyaç olacağını düşünüyordu. Taa o zmanlar 2W altında harcayan işlemcileri vardı, Z5xx serisi gibi,65-100$'a kadar satılan. İşler öyle yürümedi ama. Moorestown platformu ile Z6xx serisi Atomlar ile hem büyük çıkış hem cpu ram kontrolcüsü çipset flan bütünleşme olayına girildi. Cortex A8/A9 Android alanında herkeze işini görecek kadar performans verdi, Intel şapa oturdu.

Intel tabanlı tabletler olmadımı oldu, sorun ne? Tablet edition gibi aşırı derecede özelleşmiş bi işletim sistemi yok piyasada. Windows kur cihacaza, 3 ay sonra alet şişmeye başlasın format gerektirsin, Android kullananlar günlük gülistanlık işini görsün (bide Apple / ipad ayağı var).

Lafı getirdiğim yer, Intel'in elinde şimdi Medfield / CloverTrail platformu var. Bu Windows 8 ile birleştiği zman canavar gibi bi sistem çıkıyor ortaya. Windows8 2 sene önce piyasaya çıksaydı Intel bambaşka bi mobil yol izlerdi ve x86 tablet olayı da bambaşka bi hal alırdı. Firmalar için dünyanın O'su Bu'su analisti bilmemnesi var diyoruz ama 2-3 senede göremedikleri gözden kaçırdıkları yanlış düşündükleri dünya kadar şey oldu (2-3 sene bazı projeksiyonlar için devasa süre onu da biliyorum).

Intel gibi Windows8 AMD için de devasa bi şans, bunu çok iyi kullanması lazım. Şimdiye kadar çok fazla Bobcat sattılar mesela, bunun gibi gelir getirici işlerin peşinde olmaları lazım ki yeni yönetim zaten bunu amaçlıyor. Bobcatler hala 40nm üretiliyor bunu da söyliyelim yeri gelmişken.

AMD'ye şu an lazım olan belli bi alanda süper performans gösterecek bişeyler değil. En öncelikli olanı, Belli bi alanda sağlamca tutunmasını ve gelir getirmesini sağlayacak yeteri kadar performansa sahip olmak. Her alanda şimdilik buna sahip, bundan sonrası mesela perf. olarak önde olabildiği ekran kartı / işlemci segmentleri için avantajını kaybetmemeye çalışması, ki zaten onu yapmaya çalışıyorlar. Bunun dışındaki her alanda rakiplerine yakın oldukları veya biraz daha ileride oldukları her durum extra avantaj oluyor. Bobcatlerin çok satması, server alanı kadar gelir getirmesi gibi, yada Trinitylerin bütün diğer işlemcilerden daha çok satması gibi, GPU için fiyat/performans olarak iyi oldukları alanlar gibi. Tutunup idare edebildikleri sürece ilerleyebilirler. bundan sonrası tek bir alanda lider olmaya oynamak değil, her alanda iş görebilmeye çalışmak.
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grafman09 6 yıl
param olsa ben satın alırım,, intel at oynatmasın piyasada.:). bu çapta firmalara birşey olmaz, marka değeri var, sahibi ali olur, ahmet olur, yoluna devam eder..
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Rubisco 6 yıl
GloFo ile 2011'de de , 2012'de de yapılmış al yada öde anlaşmaları var. 1.5milyar $ lık al yada öde'den kullanılmayacak ve ödenmesi gereken 400-500milyon $ lık kısmı var. 2013 için de benzer şekilde bi miktar al yada öde yükümlülükleri var. GloFo ile masaya oturdular, bununla ilgili piyasa koşulları da dikkate alınarak düzeltme yapıldı. 500milyon $ civarında olan yükümlülükler 115-120 milyon$ civarlarına indirildi. Haber bununla alakalı, taleple yada firmanın büyümesiyle küçülmesiyle alakalı değil.
Hem GloFo ile olan bağlarını azaltabilmek için, hem de "al yada öde"'nin bir kısmından kurtulabilmek için önceden masaya oturulmuştu. Bu haberde geçen şeyler onların son aşaması. Burda, öngörülenden daha az çip talebi var , o yüzden ellerinde kaldı diye bakmayın. Bunların içnde sağlam waferlara para ödeme vs. gibi şeyler de dahil. Kimse mesela Bulldozerin milyonlarca satmasını beklemiyordu, firma yanlış projeksiyonda bulunda hatalı hesap yaptılar vs. vs. diye bakmamak lazım.
Bu çeyreğe yansıyacak 500 milyon $ civarında al yada öde bilançoda gözükecekti. Ayarlama sonrasında bu 165 milyon $'a inmiş olacak. Bunun sonucunda da geçen sene ile, yani 2011 ile aşağı yukarıda aynı seviyede harcama yapmış olacaklar.
Ayrıca 28nm için herkez öyle veya böyle bütün waferlara para ödeyecek. Sadece sağlama para ödeme devri bitti, veya çok özel şekilde bedeline katlanılır o şekilde var. Nvidia ondan ağlayıp duruyordu zaten yok adil diilmiş yok bilmemneymiş faln diye.
AMD GLoFo ile bağlarını zayıflatırken, TSMC 'ye geçecek diye düşünülürken, tekrar yüzlerini GloFo ya döndüler. Tam bağlarını zayıflatırken, extradan masraf faln da yapmışlarken tekrar GloFo'da üretim içn yeniden ilgilenmeleri bişiler dönuyo demek, o kadar zlak diiller sonuçta.
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cagataykoroglu 6 yıl
AMD den iyi haber duyamaz olduk. Sürekli kötü haberler geliyor. Böyle giderse via yla yarışır hale gelecek.
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KaleyDeskop 6 yıl
vallah araplarda o kadar para var gidip kullanamıyıcakları silah alıyor amerikadan bizd olsaydı ameika olurduk hiç argeye yatırım yok amd alıp güçlendirseler bari intelide israil destekliyor
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ThbrK 6 yıl
Artık yeni teknolojiye geçmeliler
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M@U 6 yıl
Teksas'tan önce Austin tesisleri satılıp kiralanacaktı. O noldu acaba? Bu satma-kiralama haberleri, firmaya borsada anlık bir ivme kazandırdı ancak ilerisi için çok umutlu bakamıyorum şahsen. Zira devamlı olarak küçülmeye gidiyor firma. Bu alım miktarının azaltılması da pek olumlu sinyaller vermiyor. Yine kapasiteyi düşürdükleri görünüyor. Karşısındaki Intel ve Nvidia gittikçe devleşirken AMD iyice geride kalmaya başladı.
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bwhiteshark 6 yıl
Şimdi Atiyi almaları iyi mi oldu kötü mü?
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