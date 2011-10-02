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AMD HD 6970 ve Nvidia GTX 580'in yerini alacak modeller 6 ay içerisinde çıkacak

7 yıl
24,8b
1
45
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia ve AMD'nin yeni nesil ekran kartlarının 2012 öncesinde pazara giriş yapmayacağı biliniyor. Tayvan merkezli ekran kartı üreticilerinden gelen son bilgilere göre AMD HD 6970 ve Nvidia GTX 580'in yerini alacak yeni modellerin 6 ay içerisinde çıkması bekleniyor. 
Ekran kartlarının gecikmesindeki temel etken TSMC'nin, karmaşık GPU tasarımları için 28nm ile hacimli üretime hazır olmaması. Bununla birlikte küresel ekonominin mevcut durumu ve   var olan ekran kartı stoğunun eritilmek istenmesi de gecikmenin nedenleri arasında.
AMD'nin Southern Islands, Nvidia'nın da Kepler kod adın taşıyan yeni nesil ekran kartlarının 2012'de piyasaya girecek olması, yılın kalan kısmı için yeni model duyurusu yapılmayacağı anlamına da gelmiyor. Her iki firma cephesinde de yıl sona ermeden önce giriş ve orta segment ile mobil platformlara yönelik yeni model duyurusu yapılması beklenebilir.

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::Ashes:: 7 yıl
ADEM 1990@
yeni kartlar çıkınca eski kartlar çok mantıklı fiyatlarda satılır o yüzden arkadaşımızda 5970'in yurtdışında 250$ olduğunu belirtmiş bilgilendirici bir mesaj.
5970'in bu saatten sonra alınıp alınmaması diye birşey yok 5970 580'den iyidir aynı saat hızındada 6990 ile çok yakın sonuçlar alır.
ADEM 1990@yeni kartlar çıkınca eski kartlar çok mantıklı fiyatlarda satılır o yüzden arkadaşımızda 5970'in yurtdışında 250$ olduğunu belirtmiş bilgilendiric...
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M@U 7 yıl en beğenilen
cp1369

masaüstünde fx5500 den gtx 6** serisine geçmemin zamanı geldi

Eğer sisteminizde FX5500 varsa, değitirmeniz gereken tek şey ekran kartı değil, şimdiden hazırlanın.
cp1369masaüstünde fx5500 den gtx 6** serisine geçmemin zamanı geldiEğer sisteminizde FX5500 varsa, değitirmeniz gereke...
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Normandia_06 7 yıl
sidik yarışı devam ediyor anlaşılan yok 28 nm yok bilmem ne gelişen bişey yok eski teknolojiyi, makyajlayıp satıyorlar hala
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CoreXXX 7 yıl
valla isterse bu kartların 8 katı hızında çıksın ilgilenmiyorum. 6850 bana fazla bile geliyor günde 3 saat css oynuyorum bide 2saat starcraft2 300 fps veriyor 1920x1080 full ayarlarda css de starcraft very highde herşey açık first person oyunlarıda bi kere oynayıp bıkıyoruz bi ekran kartından daha ne isteyeyeim bilmiyorum. bence ekran kartı devri bitti. eskisi gibi oyunlar cok zorlayamıyor kartları üstelik cogu kullanıcı oyunların yüzüne bile bakmıyor. facede poker citywille felan oynayan o kadar adam varki bu insanlara sana 400 tl ye gtx580 satayım desen napacam der:D o yüzden 1 ekran kartına 1000 lira ve üstünü vermek bana enayilik gibi geliyor kimse üstüne alınmasın
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ennio24 7 yıl
hahahaaaaa ne yorum yapmışım ama herkes eleştiriyor ....sayın arkadaşlar yani bir yorum yaptım bu kadar uzatılmaz ki ? tamam siz haklısınız
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Dreamscape 7 yıl
GTX260ımı emekliye ayırmak icin 6 ay dahamı beklemeliyim şimdi?
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DH Misafiri 7 yıl
siz çok şey biliyorsunuzya hemen yorum yapmışsınız
ben kafamdan konuşmuyorum ve bu grafik kartları benchmark konusunu bir siteden gördüm ve paylaşayım dedim
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CodeMachine 7 yıl
Google +1 buttonu sadece 4 kez tıklanmış bi siteye güzeneceksen işin zor.
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_Dominic_Toretto_ 7 yıl
AMD Radeon HD 6970 vs NVIDIA GeForce GTX 580

anandtech.com/...
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ennio24 7 yıl
olay sadece oyunlardaki fps olayıdır
6970 toplam 92 fps
580 toplam 87 fps
tabi performans olarak gtx 580 az bir farkla 6970 önde olabilir
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cenkyyy 7 yıl

ennio24
olay sadece oyunlardaki fps olayıdır
6970 toplam 92 fps
580 toplam 87 fps
tabi performans olarak gtx 580 az bir farkla 6970 önde olabilir

Siz neyin fps sinden bahsediyorsunuz? Veya neyi ispatlamaya calisiyorsunuz birsey bilmiyorsaniz insanlara yanlis bilgi vermeyin 6970 in biraz ustundr olan kart gtx 570 6970 ike 580 i ayni teraziye alamazsiniz bile
O zaman herkez 6950 alssin modlasin gtx 580 den daha iyi perfonmans aliyorum diye ortalikta dolassin insanlara yanlis bilgi vermek yerine once dogrusunu siz ogrenin ondan sonra konusun
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ennio24 7 yıl
dünyanın en iyi kartları şu şekilde bana sorarsanız
1.hd 6990
2.gtx 590
3.hd 5970
4.hd 6970
5.gtx 295
6.gtx 580
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cenkyyy 7 yıl
ennio24

dünyanın en iyi kartları şu şekilde bana sorarsanız
1.hd 6990
2.gtx 590
3.hd 5970
4.hd 6970
5.gtx 295
6.gtx 580

dostum 6970 ii neye dayanarak gtx 580 in üstüne çıkarttın çok güldüm ya bu mesaja :D :D :D :D


liste bu şekilde

1.6990
2.gtx 590
3.gtx580
4.gtx 570
5.6970
6.6950
7.560ti

listenin doğurus bu uygulumaya görede gtx 590 6990 ı geçebiliyor bazen
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SLaYeR KiNG 7 yıl ennio24
ennio24

dünyanın en iyi kartları şu şekilde bana sorarsanız
1.hd 6990
2.gtx 590
3.hd 5970
4.hd 6970
5.gtx 295
6.gtx 580

Bu arkadaşın velisini çağırın.. sulu boya yapacağına post kasmasın..
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karaköy_soğancısı 7 yıl
ADEM 1990
D.A.R.B.E.C.i yurt dışında sıfır 5970 ler 250 $ beyler yurt dışından alışveriş yapan varsa istanbuldan yardımcı olsun birlikte alalım :))
5970 bu saatten sonra alınmaz + konu ile ilgisi nedir.

niye alınmıyomuş cnm 5970 2 sene önce çıktı ama daha bugun bile çıkan 590 la başa baş mücadele ediyo nerdeyse 580 kafa bile tutamıyor neden alınmasın gtx580 den daha performanslı ve yarı fiyatlı kart neden alınmıcakmış çok merak ettm ?
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cp1369 7 yıl
Smballz
Bu arada ben ne yapmalıyım bir yardımda bulunsanız ?

gtx 590'a o kadar para verilmez gtx 670 ya da 680 alırsın
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bocekgrafik 7 yıl cp1369
cp1369

Smballz

Bu arada ben ne yapmalıyım bir yardımda bulunsanız ?


gtx 590'a o kadar para verilmez gtx 670 ya da 680 alırsın


Olmayan bebeğe don biçmek yerine şu an satışı olanlardan örnek verseniz.
Bir de bunun yeri burası değil. Ekran kartı önerisi isteyen arkadaş forumun donanım/ekran kartı kısmında açılmış konuları inceleyerek bulabilir kendine uygun bişey. Bulamazsa da kendi donanımını ve bütçesini yazarsa, ona uygun öneriler gelecektir mutlaka
.
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cp1369 7 yıl
M@U
cp1369 masaüstünde fx5500 den gtx 6** serisine geçmemin zamanı geldi
Eğer sisteminizde FX5500 varsa, değitirmeniz gereken tek şey ekran kartı değil, şimdiden hazırlanın.

2500 tl lik bir canavar yapıcam
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Smballz 7 yıl
Bu arada ben ne yapmalıyım bir yardımda bulunsanız ?
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