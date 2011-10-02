AMD HD 6970 ve Nvidia GTX 580'in yerini alacak modeller 6 ay içerisinde çıkacak

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Nvidia ve AMD'nin yeni nesil ekran kartlarının 2012 öncesinde pazara giriş yapmayacağı biliniyor. Tayvan merkezli ekran kartı üreticilerinden gelen son bilgilere göre AMD HD 6970 ve Nvidia GTX 580'in yerini alacak yeni modellerin 6 ay içerisinde çıkması bekleniyor.
Ekran kartlarının gecikmesindeki temel etken TSMC'nin, karmaşık GPU tasarımları için 28nm ile hacimli üretime hazır olmaması. Bununla birlikte küresel ekonominin mevcut durumu ve var olan ekran kartı stoğunun eritilmek istenmesi de gecikmenin nedenleri arasında.
AMD'nin Southern Islands, Nvidia'nın da Kepler kod adın taşıyan yeni nesil ekran kartlarının 2012'de piyasaya girecek olması, yılın kalan kısmı için yeni model duyurusu yapılmayacağı anlamına da gelmiyor. Her iki firma cephesinde de yıl sona ermeden önce giriş ve orta segment ile mobil platformlara yönelik yeni model duyurusu yapılması beklenebilir.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
yeni kartlar çıkınca eski kartlar çok mantıklı fiyatlarda satılır o yüzden arkadaşımızda 5970'in yurtdışında 250$ olduğunu belirtmiş bilgilendirici bir mesaj.
5970'in bu saatten sonra alınıp alınmaması diye birşey yok 5970 580'den iyidir aynı saat hızındada 6990 ile çok yakın sonuçlar alır.
Eğer sisteminizde FX5500 varsa, değitirmeniz gereken tek şey ekran kartı değil, şimdiden hazırlanın.