AMD HD 6970 ve Nvidia GTX 580'in yerini alacak modeller 6 ay içerisinde çıkacak

Nvidia ve AMD'nin yeni nesil ekran kartlarının 2012 öncesinde pazara giriş yapmayacağı biliniyor. Tayvan merkezli ekran kartı üreticilerinden gelen son bilgilere göre AMD HD 6970 ve Nvidia GTX 580'in yerini alacak yeni modellerin 6 ay içerisinde çıkması bekleniyor.

Ekran kartlarının gecikmesindeki temel etken TSMC'nin, karmaşık GPU tasarımları için 28nm ile hacimli üretime hazır olmaması. Bununla birlikte küresel ekonominin mevcut durumu ve var olan ekran kartı stoğunun eritilmek istenmesi de gecikmenin nedenleri arasında.

AMD'nin Southern Islands, Nvidia'nın da Kepler kod adın taşıyan yeni nesil ekran kartlarının 2012'de piyasaya girecek olması, yılın kalan kısmı için yeni model duyurusu yapılmayacağı anlamına da gelmiyor. Her iki firma cephesinde de yıl sona ermeden önce giriş ve orta segment ile mobil platformlara yönelik yeni model duyurusu yapılması beklenebilir.