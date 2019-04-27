AMD Navi kartına ait PCB görüntülendi | Yorumlar

AMD’nin 7 nm üretim bantlarından geçecek Navi GPU’su donanım dünyasında büyük beklentilerle bekleniyor. Yeni kartlara olduğu öğrenilen PCB tasarımı modele dair bazı detayları açığa çıkardı.

Pin sayılarına bakacak olursak bellek tarafında GDDR6 kullanıldığını görmekteyiz. Bu da toplamda 256 bit bellek veriyoluna tekabül eder. Bellek veriyolunu düşündüğümüzde bu, kartı Nvidia cephesinde RTX 2070-2080’e karşı konumlandırıyor lakin AMD GPU’larının genelde daha fazla bant genişliğine ihtiyaç duyduğunu düşünürsek eğer AMD Navi’de bu başlığa yönelik ciddi geliştirmelere gitmezse modelin RTX 2070’ten geride kalması muhtemel.



Güç tüketimi



Güç beslemesi tarafında her ne kadar 8+8 pinlik bir tasarım yer alsa da bu kartların 8+8 pinle besleneceğini garantilemez zira 6 pin de tercih edilebilir. Buna karşın eğer kabaca bir hesap yapacak olursak 250-300 watt’a denk gelen bir rakamdan söz edebiliriz güç tüketimi tarafında. Tabi AMD benim kartım 300 watt ve üzeri güç tüketiyor demek istemeyeceği için PCB’sini incelediğimiz modelin güç tüketimi 200-250 watt düzeyinde olacağını tahmin edebiliriz.

VRM

Soğutma olarak blower tipi fanın oturacağı yuvalara sahip PCB’nin mühendislik örneği olduğunu düşünürsek final sürüm kartta daha kaslı bir soğutma da görebiliriz. Ya da en azından öyle umalım zira blower tipi fanla bu seviyede güç tüketecek bir kartın soğutması bir hayli kafa ütüleyecektir. İyi haber şu ki blower fan sadece referans tasarım kartta kullanıldı şu ana dek.

Son olarak Radeon Vega VII'deki zar küçültmenin aksine IPC tarafında da geliştirmelere gidilecek Navi kartların duyurusunu firmanın CEO'su Lisa Su 27 Mayıs tarihinde gerçekleştirecek.

https://wccftech.com/amd-navi-gpu-radeon-rx-graphics-card-pcb-leak-gddr6-vram/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Üst segment olduğu tahmin edilen kartın VRM tarafındaünitelerindenyer aldığını görüyoruz. Her birinin 70A’a kadar çıkış verebildiği kümelerin sayısı Radeon Vega VII’den daha az olsa da bir RTX 2080’den halen daha fazla.besleniyor dolayısıyla korkulan yüksek güç tüketimi gerçek olabilir. Yine dereferans tasarım çözümlerindekonusundaolduğunu da unutmamak gerek.