Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 2 kişi burada

AMD Navi kartına ait PCB görüntülendi | Yorumlar

AMD’nin heyecanla beklenen Navi kartlarına birkaç ay kala modellere dair detaylar çoğalmaya devam ediyor. Son gelen haberlerde bir Navi modelinin PCB’sine yer verildi.
3 hf.
5,7b
2
9
Ekran Kartı
Metehan Göktaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
 
AMD’nin 7 nm üretim bantlarından geçecek Navi GPU’su donanım dünyasında büyük beklentilerle bekleniyor. Yeni kartlara olduğu öğrenilen PCB tasarımı modele dair bazı detayları açığa çıkardı.

Pin sayılarına bakacak olursak bellek tarafında GDDR6 kullanıldığını görmekteyiz. Bu da toplamda 256 bit bellek veriyoluna tekabül eder. Bellek veriyolunu düşündüğümüzde bu, kartı Nvidia cephesinde RTX 2070-2080’e karşı konumlandırıyor lakin AMD GPU’larının genelde daha fazla bant genişliğine ihtiyaç duyduğunu düşünürsek eğer AMD Navi’de bu başlığa yönelik ciddi geliştirmelere gitmezse modelin RTX 2070’ten geride kalması muhtemel.

 
Güç tüketimi 
 

Güç beslemesi tarafında her ne kadar 8+8 pinlik bir tasarım yer alsa da bu kartların 8+8 pinle besleneceğini garantilemez zira 6 pin de tercih edilebilir. Buna karşın eğer kabaca bir hesap yapacak olursak 250-300 watt’a denk gelen bir rakamdan söz edebiliriz güç tüketimi tarafında. Tabi AMD benim kartım 300 watt ve üzeri güç tüketiyor demek istemeyeceği için PCB’sini incelediğimiz modelin güç tüketimi 200-250 watt düzeyinde olacağını tahmin edebiliriz.

VRM

Üst segment olduğu tahmin edilen kartın VRM tarafında Smart Power Stage ünitelerinden 8’inin yer aldığını görüyoruz. Her birinin 70A’a kadar çıkış verebildiği kümelerin sayısı Radeon Vega VII’den daha az olsa da bir RTX 2080’den halen daha fazla. RTX 2080 8+6 pinle besleniyor dolayısıyla korkulan yüksek güç tüketimi gerçek olabilir. Yine de AMD’nin referans tasarım çözümlerinde VRM konusunda elinin bol olduğunu da unutmamak gerek.
Soğutma olarak blower tipi fanın oturacağı yuvalara sahip PCB’nin mühendislik örneği olduğunu düşünürsek final sürüm kartta daha kaslı bir soğutma da görebiliriz. Ya da en azından öyle umalım zira blower tipi fanla bu seviyede güç tüketecek bir kartın soğutması bir hayli kafa ütüleyecektir. İyi haber şu ki blower fan sadece referans tasarım kartta kullanıldı şu ana dek.
Son olarak Radeon Vega VII'deki zar küçültmenin aksine IPC tarafında da geliştirmelere gidilecek Navi kartların duyurusunu firmanın CEO'su Lisa Su 27 Mayıs tarihinde gerçekleştirecek.

https://wccftech.com/amd-navi-gpu-radeon-rx-graphics-card-pcb-leak-gddr6-vram/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
H34RTL3SS 3 hf. en beğenilen Tugrul_512bit
sen çok yanlış gelmişsin
Yanıtla +31
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wolwes 3 hf.
Rtx 2070 performansını üç aşağı beş yukarı 80-100$ daha ucuza verse yeterli ha bide güç tüketiminde biraz ölçülü olsun artık 7nm icabında.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 2 hf.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AREryilmaz 3 hf.
kaynak tabi ki buildzoid.
En iyi yutup kanalı bence kendisininki. Herif bildiğin velet bu arada.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 3 hf.
pin bağlantı noktaları çok az mış gibi geldi !
%99.99 yanıltıcı içerik !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lana-Del-Rey 3 hf.
Noldu hbm'den cacık olmadığını anlayabilmişler sonunda
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TheNewAtilla 3 hf.
Vega 56 güzel gpuydu. Üzerine koyarlar ve agresif bir fiyat olursa üst seviyenin rx 570’i olur
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Suppordle 3 hf. TheNewAtilla
Vega 56 bence değeri bilinmeyen en güzel gpulardan biriydi. Hala da uygun fiyatta bulunursa alınabilir, hiç UV yapılmasa da olur zira turbo seçeneği ile 200w ı geçmiyor. Ben gayet memnunum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wolwes 3 hf.
Rtx 2070 performansını üç aşağı beş yukarı 80-100$ daha ucuza verse yeterli ha bide güç tüketiminde biraz ölçülü olsun artık 7nm icabında.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tugrul_512bit 3 hf.
Sadece IPC artışı bile yeterdi ama frekansa da yüklenmeleri iyi olmuş. Bunu gören Intel çekirdek açmaya devam eder, hepimiz kazanırız.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
H34RTL3SS 3 hf. Tugrul_512bit
sen çok yanlış gelmişsin
Yanıtla +31
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 hf. Sony Mobile düşüşe devam ediyor 3 hf. AT&T, 5G’de 2Gbps hıza ulaştı 3 hf. Asus'un çılgın dizüstü bilgisayarı | 240Hz 3ms IPS ekranlı 3 hf. Nubia Red Magic 3 tanıtıldı! 3 hf. Motorola Razr 2019’un basın görselleri ortaya çıktı 3 hf. Avengers: Endgame 600 milyon dolar sınırını geçti 3 hf. Android için Chrome sonunda Karanlık Mod güncellemesini aldı 3 hf. Intel gelirlerini arttıramadı ancak beklentileri aştı 3 hf. Samsung Galaxy Note 10 Pro, 4.500 mAh bataryayla gelecek 3 hf. Samsung Galaxy J4+ ve J6+ Android Pie güncellemesi aldı 3 hf. Telegram X büyük güncellemesi: Bildirimler 2.0 3 hf. Overcast ile podcast parçalarını video olarak paylaşmak artık mümkün 3 hf. 7 Mucize uzun metrajlı filmi HTC Vive için yayınlandı 3 hf. Xiaomi’den AutoFull oyuncu koltuğu 3 hf. Apple, “Ekran Süresi” alternatifi uygulama geliştirenleri kısıtlıyor 3 hf. Kuzey Kutup Bölgesindeki donmuş toprağın erimesi, 70 trilyon dolarlık zarara yol açabilir 3 hf. Otonom sualtı araçları için sualtı kenetlenme istasyonları geliştiriliyor 3 hf. Çin, Ay'da dev bir uzay üssü kurmak için hazırlıklara başladı 3 hf. Vivo'nun 16 megapiksel ön kameralı yeni telefonu TENAA'da göründü 3 hf. Windows 10 Mayıs 2019 Güncellemesi depolama gereksinimini artırıyor 3 hf. GÖRÜNTÜLENEN AMD Navi kartına ait PCB görüntülendi | Yorumlar Sonraki Video oyunları Alzheimer hastalığını erkenden haber verebilir 3 hf. Dokuzuncu nesil Intel işlemciyle güncellenen Razer Blade Pro 17 duyuruldu 3 hf. Huawei P30 Pro için yeni bir yazılım güncellemesi yayınlandı 3 hf. Akın Robotics, 4 ayaklı arazi robotu ARAT'ı görücüye çıkarttı 3 hf. Samsung Galaxy A60'ın daha uygun fiyatlı bir versiyonu çıktı 3 hf. 2si1 inceleme | Samsung Watch Active 3 hf. Bazı Wear OS akıllı saatler Google Maps’de sorun yaşıyor 3 hf. AMD Navi'de beklendiği gibi yeni mimariye geçmeyebilir 3 hf. Windows 10 Insider sürümüne telefon bildirimlerini görme özelliği geldi 3 hf. PS4'e Özel Days Gone Olmuş Mu? Yoksa Hayal Kırıklığı Mı? - Video İnceleme 3 hf. AT&T’nin sahte 5G’si Android Q ile yayılacak 3 hf. Peaky Blinders 2020'de VR oyun dünyasına taşınıyor 3 hf. Android Q’daki güvenli depolama özelliği 2020’ye ertelendi 3 hf. Xiaomi’den Snapdragon 730 çipsetli yeni bir model geliyor 3 hf. Yeni SoundHound güncellemesi Instagram Hikayeleri ile paylaşım özelliğini getirdi 3 hf. Huawei P Smart Z mekanizmalı kamera modülüne sahip olacak 3 hf. Gmail web arayüzünü temizleyen Simplify, gelen kutunuzu ferahlatacak 3 hf. Samsung Galaxy Fit-e ilk kez Samsung’un sitesinde görüldü 3 hf. Haftaya A101 marketlerde uygun fiyata Galaxy M20 var 3 hf. Intel telefonlar için modem üreten bölümünü satmak istiyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim