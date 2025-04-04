AMD Radeon RX 9700 XT ve GeForce RTX 5070 sadece Amazon Prime üyelerine satılıyor

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Tam Boyutta Gör Son dönemde ekran kartlarında yaşanan stok sıkıntısı ve kara borsacıların perakende sitelerini adeta yağmalaması, üreticileri farklı çözümlere yöneltiyor. Son bulunan çözüm ise Amazon Prime aboneliği oldu.

Amazon Prime ayrıcalığı

Amazon üzerinde yapılan araştırmaya göre AMD Radeon RX 9700 XT ve GeForce RTX 5070 ekran kartlarının mevcut fiyatı üzerinden bulunmasının mümkün olmadığı hatta stoğa çıkar çıkmaz tükendiği görülmüş. Özellikle kara borsacıların buna sebep olduğu tahmin ediliyor.

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Sapphire, XFX, Asus ve Club386 firmalarının bu ekran kartlarını satarken Amazon Prime üyeliğini zorunlu tuttuğu belirtiliyor. Üstelik mevcut fiyattan alınabiliyor. Böylece standart tüketiciler için biraz daha geniş erişim şansı yaratılıyor ve kara borsacıların kartları yağma etmesinin de bir nebze önüne geçilmiş oluyor.

Elbette kara borsacıların Amazon Prime üyeliğini almakta tereddüt etmeyeceği de bir gerçek. Ne var ki en azından kartlara erişimin belirli bir sayıda tutulmasını sağlamış olacak.



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