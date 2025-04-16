Nvidia'ya lisans şoku: Çin’e özel H20 çiplerine ihracat kısıtlaması geldi

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Tam Boyutta Gör Yapay zeka donanımlarının küresel lideri Nvidia, ABD hükümetinin Çin'e yönelik yeni çip ihracat kısıtlamaları nedeniyle 5.5 milyar dolarlık bir mali yükümlülük altına girdiğini açıkladı. Şirketin Salı günü yaptığı açıklamada, H20 yapay zeka çiplerinin Çin’e ihracatı için süresiz lisans zorunluluğu getirildiği belirtildi. Bu çip, Nvidia'nın Çin pazarına sunabildiği en gelişmiş ürün konumundaydı.

Nvidia hisseleri bu haberin ardından mesai sonrası işlemlerde yaklaşık yüzde 6 değer kaybetti. Sadece Nvidia değil, benzer ürünler geliştiren AMD de yeni düzenlemeden etkilendi; şirketin hisseleri yüzde 7 düşüş yaşadı.

H20 ve dengi çiplere Çin yasağı

ABD Ticaret Bakanlığı, yalnızca Nvidia’nın H20 çipini değil, AMD’nin MI308 modeli ve bu çiplerle aynı performans seviyesindeki ürünlerin de ihracatına lisans zorunluluğu getirdi. ABD’li yetkililer, H20 çiplerinin Çin'de süper bilgisayar sistemlerinde kullanılabileceği endişesini taşıyor.

Nvidia, ABD’nin daha önce koyduğu çip ihracat sınırlarını aşmamak adına özel olarak tasarladığı H20 ile Çin pazarında varlığını sürdürmeyi hedefliyordu. Bu çip, model eğitiminde üst segment çiplerin hayli gerisinde kalsa da çıktı üretiminde rekabetçiydi. Geçtiğimiz aylarda Çinli şirketlerin H20 siparişlerini artırdığı da bildirilmişti.

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Nvidia, ABD hükümetinden 9 Nisan’da lisans zorunluluğu hakkında bilgilendirildiğini, 14 Nisan’da ise bu kuralın süresiz olarak geçerli olacağının kendilerine iletildiğini bildirdi. Firma, yeni düzenleme dahilinde hangi durumlarda lisans onayı alınabileceği konusunda henüz bir netlik olmadığını belirtti. Bu arada söz konusu 5.5 milyar dolarlık maliyet; stoklar, satın alma anlaşmaları ve diğer rezervlerle ilgili yükümlülükleri kapsıyor. Nvidia, bu zararın mevcut mali çeyrek sonuçlarına yansıyacağını duyurdu.

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Nvidia'ya lisans şoku: H20 çiplerine ihracat kısıtlaması geldi