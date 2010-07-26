AMD, Phenom II X4 840T işlemcisini son çeyrekte satışa sunacak

Yeni nesil Fusion işlemci ailesinin ilk örneklerini yıl sonuna doğru lanse etmeye hazırlanan AMD, yılın son çeyreği için güncel ürün gamında ciddi yenilikler planlıyor. Elimize ulaşan bilgilere göre AMD, Phenom II serisine Turbo teknolojili yeni bir işlemci daha ekleyecek. Hazırlıkları devam eden Phenom II X4 840T modelinin, standart olarak 2.9GHz'de çalışacak ve 6MB Seviye 3 bellek kapasitesine sahip olacak. Isıl güç tasarımı 95 Watt olan yeni işlemci, Turbo teknolojisi ile 8xx serisi mevcut Phenom II modellerinden farklı olarak, sahip olduğu kaynakları daha verimli kullanıp çekirdek saat hızını 3.4GHz'e kadar otomatik olarak arttırabilecek.

E0 revizyon çekirdek tasarımını baz aldığı belirtilen Phenom II X4 840T modelinin Ekim-Kasım-Aralık döneminde pazara sunulması beklenirken, fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.