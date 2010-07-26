Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AMD, Phenom II X4 840T işlemcisini son çeyrekte satışa sunacak

8 yıl
14,8b
1
15
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Yeni nesil Fusion işlemci ailesinin ilk örneklerini yıl sonuna doğru lanse etmeye hazırlanan AMD, yılın son çeyreği için güncel ürün gamında ciddi yenilikler planlıyor. Elimize ulaşan bilgilere göre AMD, Phenom II serisine Turbo teknolojili yeni bir işlemci daha ekleyecek. Hazırlıkları devam eden Phenom II X4 840T modelinin, standart olarak 2.9GHz'de çalışacak ve 6MB Seviye 3 bellek kapasitesine sahip olacak. Isıl güç tasarımı 95 Watt olan yeni işlemci, Turbo teknolojisi ile 8xx serisi mevcut Phenom II modellerinden farklı olarak, sahip olduğu kaynakları daha verimli kullanıp çekirdek saat hızını 3.4GHz'e kadar otomatik olarak arttırabilecek.

E0 revizyon çekirdek tasarımını baz aldığı belirtilen Phenom II X4 840T modelinin Ekim-Kasım-Aralık döneminde pazara sunulması beklenirken, fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
quzman 8 yıl
bence 925 ile yakın perfornmans verecektir. Upgrade etmeye değer mi bence değmez

Arada bariz bir fiyat farkı olmaz ise Turbo özelliği için alınabilir .
6 çekirdek olursa o da bonusu olur :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
showstopper41 8 yıl
x4 960T nin yerine mi gelecek şimdi bu işlemci. x4 960T için de 6 çekirdek açılabilir diyorlardı. Sonra AMD bu işlemciyi iptal etti dediler...
Sonuç olarak 4 çekirdekten 6 ya aşırtılablien bir işlemci gelecek, kesinleşti
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
engintezel 8 yıl
quzman
27.07.2010 Saat: 02:56
Phenom 925 kullanıp da OC yapmaya üşenen birisi olarak bu işlemci bana ilaç gibi gelir .
Bir de yanında 6 çekirdek açılırsa yeme de yanında yat ...

bence 925 ile yakın perfornmans verecektir. Upgrade etmeye değer mi bence değmez
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
VenomS 8 yıl
valahi amd overdrive v3.2.3 ile 840T desteğinden turbo core ve oc desteğinden bahsediyordu bende merak etmiştim bu işlemciyi bu durumde 940T ile arasında ne fark kalıyor mhz dışında onu pek anlıyamadım açıkcası
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
quzman 8 yıl
Phenom 925 kullanıp da OC yapmaya üşenen birisi olarak bu işlemci bana ilaç gibi gelir .
Bir de yanında 6 çekirdek açılırsa yeme de yanında yat ...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
colins547 8 yıl
Wayy AMD de artık Tik Tak takılıyor :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
melyyh 8 yıl
carloska
bunun phenom ıı x4 955 den ne farkı olacak

Turbo Core teknolojisi mevcut. Ayrıca X6 ların 2 çekirdeği kapatılmış versiyonları olduğundan , 6 çekirdek açma ihtimali var...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
carloska 8 yıl
@melyyh teşk. bilgilerdirme için... çekirdek açılır umuduyla alıp açılmaması hiç hoş olmuo gerçi:)))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eulogy 8 yıl
bulldozer'i bekliyoruz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CrySystem 8 yıl

eulogy

bulldozer'i bekliyoruz.


fx57 hocam'ın haberlerinde yer verilmişti. Bulldozer mimarisinde önce bunları sürecek amd piyasaya.
Arge yatırımlarını kademe kademe çıkarak bizlerden
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WinteR 8 yıl
Thuban'lardan sanırım, x6 olurmu acaba?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
carloska 8 yıl
bunun phenom ıı x4 955 den ne farkı olacak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
14784 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
İşlemci, cpu ve amd
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim