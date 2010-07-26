AMD, Phenom II X4 840T işlemcisini son çeyrekte satışa sunacak

Yeni nesil Fusion işlemci ailesinin ilk örneklerini yıl sonuna doğru lanse etmeye hazırlanan AMD, yılın son çeyreği için güncel ürün gamında ciddi yenilikler planlıyor. Elimize ulaşan bilgilere göre AMD, Phenom II serisine Turbo teknolojili yeni bir işlemci daha ekleyecek. Hazırlıkları devam eden Phenom II X4 840T modelinin, standart olarak 2.9GHz'de çalışacak ve 6MB Seviye 3 bellek kapasitesine sahip olacak. Isıl güç tasarımı 95 Watt olan yeni işlemci, Turbo teknolojisi ile 8xx serisi mevcut Phenom II modellerinden farklı olarak, sahip olduğu kaynakları daha verimli kullanıp çekirdek saat hızını 3.4GHz'e kadar otomatik olarak arttırabilecek.
E0 revizyon çekirdek tasarımını baz aldığı belirtilen Phenom II X4 840T modelinin Ekim-Kasım-Aralık döneminde pazara sunulması beklenirken, fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.
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Arada bariz bir fiyat farkı olmaz ise Turbo özelliği için alınabilir .
6 çekirdek olursa o da bonusu olur :)
Sonuç olarak 4 çekirdekten 6 ya aşırtılablien bir işlemci gelecek, kesinleşti
bence 925 ile yakın perfornmans verecektir. Upgrade etmeye değer mi bence değmez
Bir de yanında 6 çekirdek açılırsa yeme de yanında yat ...
Turbo Core teknolojisi mevcut. Ayrıca X6 ların 2 çekirdeği kapatılmış versiyonları olduğundan , 6 çekirdek açma ihtimali var...
fx57 hocam'ın haberlerinde yer verilmişti. Bulldozer mimarisinde önce bunları sürecek amd piyasaya.
Arge yatırımlarını kademe kademe çıkarak bizlerden