AMD Phenom II X4 955 Black Edition işlemcisinin 95 Watt TDP'li yeni versiyonu satışta

Bulldozer ve Fusion kod adlı yeni nesil mikroişlemci mimarileriyle gündemde olan AMD, dört çekirdekli Phenom II X4 955 Black Edition modelinin 95 Watt TDP'li yeni bir versiyonunu satışa sundu. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Soket AM3 formundaki işlemci, 125 Watt TDP'li modele göre daha yüksekçalışma verimliliği sunuyor.

Standart olarak 3.2GHz'de çalışan 95 Watt TDP'li yeni versiyon, satışta olan mevcut model gibi 2MB Seviye 2 ve 6MB Seviye 3 bellek kapasitesine sahip. Hem DDR2 hem de DDR3 belleklerle uyumlu olan dolayısıyla da Soket AM3 anakartlarla birlikte Soket AM2+ formundaki anakartlarla da çalışabilen işlemci, C3 revizyonlu tasarımı baz alıyor.

Ürün kodu HDX955WFK4DGM olan düşük güç tüketimli performans işlemcisi Japonya pazarında raflardaki yerini alırken, yaygın satışın önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor.