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AMD Phenom II X4 955 Black Edition işlemcisinin 95 Watt TDP'li yeni versiyonu satışta

8 yıl
33,3b
1
74
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Bulldozer ve Fusion kod adlı yeni nesil mikroişlemci mimarileriyle gündemde olan AMD, dört çekirdekli Phenom II X4 955 Black Edition modelinin 95 Watt TDP'li yeni bir versiyonunu satışa sundu. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Soket AM3 formundaki işlemci, 125 Watt TDP'li modele göre daha yüksekçalışma verimliliği sunuyor.

Standart olarak 3.2GHz'de çalışan 95 Watt TDP'li yeni versiyon, satışta olan mevcut model gibi 2MB Seviye 2 ve 6MB Seviye 3 bellek kapasitesine sahip. Hem DDR2 hem de DDR3 belleklerle uyumlu olan dolayısıyla da Soket AM3 anakartlarla birlikte Soket AM2+ formundaki anakartlarla da çalışabilen işlemci, C3 revizyonlu tasarımı baz alıyor.

Ürün kodu HDX955WFK4DGM olan düşük güç tüketimli performans işlemcisi Japonya pazarında raflardaki yerini alırken, yaygın satışın önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor.


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_Dominic_Toretto_ 7 yıl
Hani nerede halâ yok bizde.
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Humboldt 7 yıl _Dominic_Toretto_
*Furious*

Hani nerede halâ yok bizde.


bize eskileri yolluyorlar kimse almıyor yurtdışında diye 955-965 dolduruyorlar

x4 980 buldum vatanda fiyatı i5 2500k kadar nerdeyse lafa gelince amd ucuz diyorlar bir de
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Mr.Legend 8 yıl
95W olan BE degil. Bos hayaller kurmayin. Oc yapacak kisilerin hic isine gelmedi.
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jiddi 8 yıl
1055T ve 1065T'nin 95 watt modelleri çıkmış piyasaya. TR'de yoktur henüz illa ki... ama umarız ki yakında gelir.
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OnrbK 8 yıl
vatanbilgisayarda 2 adet 955 var şu anda.Birinde Be yazıyor,diğeri normal görünüyor.Linkleride veriyim;
vatanbilgisayar.com/... ürün kodunda HDZ955FBGMBOX şeklinde yazıyor,yani çarpan kilidi açık.Revision sanırım C2.
Diğeri ise
vatanbilgisayar.com/... bu işlemcinin ürün kodunda ise HDZ955FBGIBOX yazıyor.Bununda çarpan kilidi açık ve Revision C2(goldun sitesinden öğrendim bunuda,aynı işlemci)
İşlemci kodlarındaki ..MBOX ve ..IBOX neyi dğeiştiriyor acaba?BE olup olmamasını mı yoksa başka şeylerde mi var?
Bu arada 95W olanın çarpan kilidi açıkmıymış?
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ceffry 8 yıl
ne zaman gelır tekno marketlere bu ıslemcıyı cıddı olarak beklemekteyım.sanırım gırmeyecek türkiyeye beklmeye devam
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ceffry 8 yıl

OnrbK

vatanbilgisayarda 2 adet 955 var şu anda.Birinde Be yazıyor,diğeri normal görünüyor.Linkleride veriyim;

vatanbilgisayar.com/... ürün kodunda HDZ955FBGMBOX şeklinde yazıyor,yani çarpan kilidi açık.Revision sanırım C2.

Diğeri ise

vatanbilgisayar.com/... bu işlemcinin ürün kodunda ise HDZ955FBGIBOX yazıyor.Bununda çarpan kilidi açık ve Revision C2(goldun sitesinden öğrendim bunuda,aynı işlemci)

İşlemci kodlarındaki ..MBOX ve ..IBOX neyi dğeiştiriyor acaba?BE olup olmamasını mı yoksa başka şeylerde mi var?

Bu arada 95W olanın çarpan kilidi açıkmıymış?

bugun vatanda ıdım urun kodu HDZ955FBK4DGM idi ama uzerınde 95 watt yazan bır yer goremedım muhtemelen 125 watt ınternette baktım bu kod 125 gozukuyor beklemeye devam edıcez


yukarıda yabancı sıteden alınan bır goruntude bu kod 95 watt gozukuyor @mibis 70 arkadasın gonderdıgı...
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mibis70 8 yıl
Bir önemli bilgi 95w ısıl değerine sahip olacağı söylenen 955, black edition DEĞİL ve biraz daha pahalı olacak.

Zaten model numarasında da belli oluyormuş.

HDZ955FBK4DGM --> Z harfi çarpan kilidinin açık olduğunu
HDX955WFK4DGM --> X harfi sabit çarpan olduğunu göstermekteymiş.



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asi_ruhx 8 yıl
TR. de satışı başladımı ? S:
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_Dominic_Toretto_ 8 yıl

srcn1903

TR. de satışı başladımı ? S:


Hayır, 125W' ları bitirmeden getirmezler.
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Miasmus 8 yıl
Bulan gören var mı? 95 Watt'lık 955 veya 1055t yi?
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Mckhan 8 yıl
kayıp
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DH Misafiri 8 yıl
bu iyiymiş hacı :D
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cavador 8 yıl
gayet iyi olmuş, 30watt lık düşük tdp , hız aynı feragat yok ısı ve tüketim daha düşük
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Huzur_02 8 yıl
şu an bende 125 TDP'lik modeli var dört gözle yeni versiyonunun tr 'ye gelmedini bekliyorum nede olsa bu bende ki işlemci emanet
ne zaman tr piyasasına girer bilgisi olan var mı ? ( FX )
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Mr.Legend 8 yıl
Ustalar bi sorum olucak. Şimdi bu 95W olunca oc potansiyeli mi artıyo?
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Amachi 8 yıl
Geçmiş olsun aldık artık :)
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bwhiteshark 8 yıl
Adil herifler aylarca bekledim bekledim satışa çıkmasını umudu kesip aldıktan 2 ay sonra satışa çıkartılar.
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Knisath 8 yıl
Benim için iyi bir haber yeni sistem almak için işlemci araştırırken Phenom II X 9552in makul ve performanslı olduğunu gördüm,TDP'si düşük işlemci az enerji çok iş ve overclock demek
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Çardakçı 8 yıl
zaten 6 çekirdekli 2.8 ghz default 1055t 95W iken ve, 3.2 ghz 1090T ise 125w tdp ile iken 4 çekirdekli 955 in 125W tdp li olması fazla duruyordu.
amd phenom II X6 larda da çekirdeği kapatılmış olarak phenom II X4 surdumu piyasaya, ya da bu gelen işlemciler bu yolla oluşturulmuş işlemciler olabilir mi ?
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