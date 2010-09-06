AMD Phenom II X4 955 Black Edition işlemcisinin 95 Watt TDP'li yeni versiyonu satışta

Bulldozer ve Fusion kod adlı yeni nesil mikroişlemci mimarileriyle gündemde olan AMD, dört çekirdekli Phenom II X4 955 Black Edition modelinin 95 Watt TDP'li yeni bir versiyonunu satışa sundu. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Soket AM3 formundaki işlemci, 125 Watt TDP'li modele göre daha yüksekçalışma verimliliği sunuyor.
Standart olarak 3.2GHz'de çalışan 95 Watt TDP'li yeni versiyon, satışta olan mevcut model gibi 2MB Seviye 2 ve 6MB Seviye 3 bellek kapasitesine sahip. Hem DDR2 hem de DDR3 belleklerle uyumlu olan dolayısıyla da Soket AM3 anakartlarla birlikte Soket AM2+ formundaki anakartlarla da çalışabilen işlemci, C3 revizyonlu tasarımı baz alıyor.
Ürün kodu HDX955WFK4DGM olan düşük güç tüketimli performans işlemcisi Japonya pazarında raflardaki yerini alırken, yaygın satışın önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor.
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bize eskileri yolluyorlar kimse almıyor yurtdışında diye 955-965 dolduruyorlar
x4 980 buldum vatanda fiyatı i5 2500k kadar nerdeyse lafa gelince amd ucuz diyorlar bir de
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vatanbilgisayar.com/... ürün kodunda HDZ955FBGMBOX şeklinde yazıyor,yani çarpan kilidi açık.Revision sanırım C2.
Diğeri ise
vatanbilgisayar.com/... bu işlemcinin ürün kodunda ise HDZ955FBGIBOX yazıyor.Bununda çarpan kilidi açık ve Revision C2(goldun sitesinden öğrendim bunuda,aynı işlemci)
İşlemci kodlarındaki ..MBOX ve ..IBOX neyi dğeiştiriyor acaba?BE olup olmamasını mı yoksa başka şeylerde mi var?
Bu arada 95W olanın çarpan kilidi açıkmıymış?
bugun vatanda ıdım urun kodu HDZ955FBK4DGM idi ama uzerınde 95 watt yazan bır yer goremedım muhtemelen 125 watt ınternette baktım bu kod 125 gozukuyor beklemeye devam edıcez yukarıda yabancı sıteden alınan bır goruntude bu kod 95 watt gozukuyor @mibis 70 arkadasın gonderdıgı...
Zaten model numarasında da belli oluyormuş.
HDZ955FBK4DGM --> Z harfi çarpan kilidinin açık olduğunu
HDX955WFK4DGM --> X harfi sabit çarpan olduğunu göstermekteymiş.
Hayır, 125W' ları bitirmeden getirmezler.
ne zaman tr piyasasına girer bilgisi olan var mı ? ( FX )
amd phenom II X6 larda da çekirdeği kapatılmış olarak phenom II X4 surdumu piyasaya, ya da bu gelen işlemciler bu yolla oluşturulmuş işlemciler olabilir mi ?