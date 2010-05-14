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AMD Phenom II X4 960T iptal edilmedi

9 yıl
13,9b
1
8
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Thuban kod adını taşıyan 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcilerini birkaç hafta önce satışa sunan AMD, Phenom II X4 960T modelini ise 3. çeyrekte duyurmayı planlıyor. 6 çekirdeli işlemcilerde olduğu gibi Thuban tasarımını baz alan ancak çift çekirdeği kapatılmış olarak sunulması beklenen dört çekirdekli Phenom II X4 960T modelinin, son kullanıcılara satılmayacağı ve sadece OEM üreticilerine sağlancaağı yönündeki iddialar dünden bu yana çeşitli internet sitelerinde konuşulmakta. Çekirdek aşırtma özelliğine sahip olmayan anakartlarla birlikte sadece hazır bilgisayarlarda kullanılacağı yönünde hakkında bir takım söylentiler çıkan Phenom II X4 960T için işin aslı pekte öyle değil. Eldeki verilere göre Phenom II X4 960T'nin son kullanıcılara satış kuvvetle muhtemel görünüyor.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Phenom II X4 960T, aslında çift çekirdeği kapatılmış 6 çekirdekli bir işlemci dolayısıyla en büyük özelliği, çekirdek aşırtma uygulamalarına olanak tanıması. İşte bu nedenden ötürü Phenom II X4 960T, markalı bilgisayarlardan çok, sık sık işlemci güncelleyen kullanıcıları hedef alıyor. Üstelik Phenom II X4 960T'nin dört çekirdekli bir işlemci olarak AMD'nin mevcut ürün gamı içerisinde ayrıcalıklı bir konum elde etmesi de beklenmiyor zira 3GHz'de çalışan Phenom II X4 960T'den daha hızlı modeller hali hazırda firmanın ürün gamı içerisinde yer almakta. Bu noktada fark yaratması muhtemel tek özellik olarak dinamik çekirdek kontrolüne olanak tanıyan Turbo Core teknolojisi gösterilebilir ancak sistem üreticileri tarafından Phenom II X4 960T için belirleyici olacak asıl parametrenin fiyatlandırma olacağını söyleyebiliriz. Eğer iddialar gerçeklik kazanır ve AMD, Phenom II X4 960T işlemcisini sadece sistem üreticilerine sağlarsa fiyatlandırmada agresif davranması gerekecektir.

Phenom II X4 960T ilk etapta sadece sistem üreticilerine sağlanabilir ancak günün sonunda AMD, bu işlemcinin doğrudan satışını da ihmal etmeyecek ve pazara sürecektir. Mevcut yol haritasına göre üçüncü çeyrekte lanse edilmesi beklenen Phenom II X4 960T'nin son kullanıcılarla buluşması, sıcak yaz günlerinde gerçekleşecek gibi görünüyor.


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Batuist 9 yıl
yalnız çoğu son kullanıcı için şimdlik 6 çekirdek gereksiz.. ha render yapan film dizi ripleyen çok kişi var onlar için güzel biçilmiş kaftan olur bu... 6 çekirdek çok işlerine yarar.. ama bilgisayarı sadece internete girmek için kullanan çok insan var... o yüzden AMDnin bu işlemcilerini sistem üreticileri tarafından pazarlamasının yapılmasını istemesi çok doğal geliyor bana...
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thorismund 9 yıl
Bu haber çok iyi oldu son kullanıcılar için satışa sunulursa fiyat ne olur acaba, zira ben de dahil çoğu amd kullanıcısı bu işlemciye yönelebilir...Zaten amd nin %90 işlemcisi f/p oranı yuksek...
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DH Misafiri 9 yıl
phenom x6 1035 ne oldu?Onun hakkinda hiç haber yok.
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arseniCem 9 yıl

DH Misafiri

phenom x6 1035 ne oldu?Onun hakkinda hiç haber yok.

üvey evlat muamelesi görüyor herhalde 5830 gibi
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Tolgá 9 yıl
bu işlemciler 6 çekirdeklerin kaymağını yedikten sonra çıkar bence..
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ersin07 9 yıl

DEATH71

bu işlemciler 6 çekirdeklerin kaymağını yedikten sonra çıkar bence..



Katılıyorum
o kaymaktan baya doyar onlar ..
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Process64 9 yıl
Haydi bakalım. AMD' de Nvidia gibi magazinle yer edinmeye başladı gibi.
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