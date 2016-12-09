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Giriş seviyesi telefonlara talep azalıyor

Xiaomi, Meizu, Lenovo gibi Çinli üreticilerin en iyi olduğu konulardan giriş seviyesi telefonlar yavaş yavaş ilgi görmemeye başladı. Global pazarda düşüş var.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Giriş seviyesi telefonlara talep azalıyor

Kar marjı hemen hiç olmamasına ve sürümden kazandırmasına rağmen giriş seviyesi telefonlara bir dönem ilgi çok büyüktü. Gelişmekte olan ülke pazarlarında ilk akıllı telefon kullanıcılarının çok ucuz olan giriş seviyesine yönelmesi bunun en büyük sebebiydi. Şimdi durum tersine dönüyor.

Kar Marjı Öne Çıkmaya Başladı

Tedarik zinciri firmalardan gelen bilgilere göre gelişmekte olan ülke pazarlarında giriş seviyesi 3G ve 4G telefonlara olan ilgi düşmeye başladı. Bunun sonucunda da telefon üreticileri yonga siparişlerini azaltma yoluna gidiyor. Önemli miktarda yonganın stoklarda beklediği dile getiriliyor. Bunların içerisinde işlemci, ekran sürücüsü gibi devreler yer alıyor.

Giriş seviyesine azalan ilginin en büyük sebebi güçlü ABD doları nedeniyle ortalama fiyatların artış göstermeye başlaması. Bu nedenle tüketici de artık satın alma kararını erteliyor ve mevcut telefonuyla devam etmeyi tercih ediyor. Güney Amerika, Ortadoğu, Doğu Avrupa, Güneydoğu Asya ve Afrika’daki telefon üreticilerinin giriş seviyesi üretimde azaltıma gittiği gelen bilgiler arasında.

Çinli Lenovo, Xiaomi, Meizu ve Hintli Micromaxx gibi pek çok üretici bilindiği üzere giriş seviyesinde başarılı akıllı telefonlar piyasaya sürüyordu. Bu sayede sürümden kazanıyor ve pazar payını de yukarıda tutuyordu ancak şimdi kar marjı öne çıkmaya başladı.

Ayrıca Bkz. "Sony PlayStation 4 satışları 50 milyonu geçti"

Bunun haricinde orta ve üst seviye telefon üretiminde artış olduğu bilgisi var. Çin başta olmak üzere gelişmekte olan ülkelerdeki üreticiler artık kar marjının olduğu segmente ağırlık vermeye başladı. Bu bakımdan gelecek yıl içerisinde giriş seviyesi telefonlara olan ilginin daha da düşeceği öngörülüyor. 

 

http://www.digitimes.com/news/a20161208PD206.html Yorum Yaz
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ozkn_s 2 yıl en beğenilen
Haber doğru fakat yorum ise kısmen hatalı. Olaya nasıl yaklaştığına göre farklılık arz eden bir durum var ortada.

1-Telefonlarda Giriş Seviyesi kavramı ortadan kalktı sayılır artık. Asyada durum bu. Asya demek dünya demek olduğuna göre bu iş bitmiştir. Aslında bu çok normal bir hadise abartılacak bir mevzu değil. Telefon üreticileri yaklaşık iki yıldır buna ayak uydurmaya çalışıyor. Samsung Htc Lg Sony hariç. Diğer asya firmaları bu yönde ciddi radikal bir politika izliyor.

Bu olayın baş sorumlusu XİAOMİ'dir
LeEco, Umi, Elephone ,Vernee gibi markaların yükselişi de olayı perçinlemiştir.

Xiaomi amiral gemi noktasında fiyatları
300-400$ seviyelerine çekerek âdeta kitlemiştir pazarı. Bu fiyat seviyeleri amiral gemi noktasında refarans fiyatlar gibi gözükse de aslında aynı zamanda orta seviye telefonları da fiyatlandırma açısından büyük baskı altına almaktadır .Yani Xiaomi hem amiral gemi seviyesini hem de orta seviye telefonları fiyatlama noktasında baskı altına alıyor. Hâl böyle olunca orta seviye dediğimiz telefonlar 250$ seviyelerine kadar düştü. Tüketicilerde bu fiyatlamayı kabul etti güzel haber tabi. E şimdi insanlar 200-250$ gibi makul bir fiyattan ulaşılabilir bir fiyattan orta seviye telefonları alabiliyorken kim ne yapsın giriş seviyesini .Bugün Meizu firması M3x telefonunu 250$ gibi çok agresif bir fiyattan pazara sunuyor.
Helio P20 LPDDR4 Ram ve Sony IMX386 Exmor RS sensör kamera
250$ çıkış fiyatı devrimdir arkadaşlar devrim. Yani kısa ve öz bu telefon bu fiyattan çıkıyorsa

Bu Devrimin adı Xiaomi'dir

İkinci baş sorumlusu MEDİATEK'tir
En son bildiğiniz gibi Helio P20 bombası düştü piyasaya. Bomba diyorum çünkü LPDDR4 Bellekleri 250$ altı telefonlarda görebileceğiz . Bu bir devrimdir. Bununla da sınırlı değil.

Mediatek'ten ikinci bomba Helio X30
Bu işlemcinin özelliklerini saymayacağım . Anlatacağım konu başka çünkü. UFS 2.1 teknolojisini 230-280$ civarında fiyatlarla seneye karşımızda görebileceğiz. Daha bir çok özellikle beraber Helio X30 pazara damgasını vuracak. Ama anlatmak istediğim olay sadece bununla sınırlı değil.

Mediatek bu işlemciyi Helio X30'u çok akıllı bir stratejiyle özellik bakımından üst seviye ama fiyatlama bakımından orta seviyelere konumlandırdı.Piyasadaki rakiplerine karşı çok akıllı çok yerinde bir hamle. Açıkça dedi ki siz üst seviyelerde yiyin birbirinizi ben orta ve giriş seviyelerinde krallığımı sürdüreyim. Peki devrim bunun neresinde diyecek olursanız cevabı Qualcomm'un gelecek sene çıkaracağı Snapdragon 660 işlemcisinde yatıyor. Hamleyi gördü mesajı aldı.

Qualcomm Helio X30 karşısında teslim oldu .

Qualcomm dedi ki ben seni oralarda yalnız bırakmam.
UFS 2.1 standardını ve daha birçok özelliği orta seviye işlemcilerine koyma kararı aldı.Şimdi bu kararı aldı mı yoksa almak zorunda mı kaldı. Ne dersiniz? Eğer Mediatek olmasaydı Helio X30 olmasaydı Qualcomm UFS2.1 standardını ve daha fazlasını orta seviye işlemcilerine kaç zaman sonra sunacaktı?

7-8 sene öncesine kadar hiç ciddiye alınmayan Mediatek işlemcileri bugünlerde giriş ve orta seviyede müthiş işler yapıyorlar. Şu anda pazara hükmediyorlar. Eskiden Snapdragon açık ara farkla giriş,orta,üst bütün seviyelerde eziyordu bu bir gerçek .Fakat roller değişti. Şimdi ise Mediatek attığı başarılı adımlar sayesinde rekabeti getirecek bununla beraber diğer firmalar da daha kaliteli çözümler ortaya koymak zorunda kalacak. Onlar rekabet ede dursun biz iyi teknolojiyi kaliteyi uygun fiyatlara almanın keyfine bakalım.
O yüzden her zaman dedik yine diyoruz,

Devrim Mediatek ile başlar.
Haber doğru fakatyorumise kısmen hatalı. Olaya nasıl yaklaştığına göre farklılık arz eden bir durum var ortada.1-Tel...
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YasinKsmG 2 yıl
Xiaomi mi5 bena göre giriş seviyesi bir telefon değil şuan bakıyorum 1100 tl ye alınabiliyor zamanında 1000 tl ye gm 5 plus aldık şu mi5'i ne zaman görsem çok özeniyorum tasarımıyla içeriğiyle özellikle fiyatıyla tam bir albeni canavarı
Xiaomi mi5 bena göre giriş seviyesi bir telefon değil şuan bakıyorum 1100 tl ye alınabiliyor zamanında 1000 tl ye gm 5 plus aldık şu mi5'i ne zaman görsem çok ö...
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Stand Alone 2 yıl
Asgari ücretlinin iPhone kullandığı ülkeyiz, normal.
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burakk, 2 yıl
Piyasa doydu zaten, eski amiral gemilerini de katarsak bintilyon tane telefon var piyasa o fiyat bantlarında.
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DH Misafiri 2 yıl
Giriş seviyesi hele android alacağıma nokia 8... Serisi tuşlu cihaz kullanırım stabilitede hâlâ mükemmel ha ille akıllı telefon alacaksam 7
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mcrew 2 yıl
giriş seviyesi telefonları bırakın orta seviye telefonların aşırı dandik olmasından kaynaklı bir durum bence
aldığın telefonda bir sene sonra update yapamıyorsun
facebook ile youtube telefonun hafızasının yarısını kaplıyor
akıllı telefonun normal tuşlu telefondan bir farkı kalmıyor herhangi bir uygulama yükleyemiyorsun.
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lawbreaker 2 yıl
zira bunların kullanım amacı telefonun çok üstüne çıktı artık , şu cihazlardan normal arama özelliğini kaldırsalar hiçbir şey değişmez çok net yani
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kty28 2 yıl
MTK olmasaydı piyasa böyle olmazdı.Bakıyorum MTK Helio P10 2 GHZ hız verebiliyor fiyatı 1000 1300 seviyesinde.Ben bunu Qualcommdan en iyi Snap 625 ile alırım ama fiyatı en aşağı 1800.
Eee napalım para verip kazık mı yiyelim.Oh olsun Qualcomma.
Sen anca Çekirdek sayısını arttır,615'i 617 yapıp milleti kandır.
Sony,Samsung,Huawei de durumu anladı ortadan ortadan gidiyorlar.
Gelecek F/P görünüyor.
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atilasat 2 yıl
bu çok normal çünkü artık giriş seviye bir telefon ile amiral gemi bir telefon arasındaki fark azaldı. ha size 1 gb ramli bir telefonu fahiş fiyata itelemeye çalışan firmalar olacaktır ama kanmayınız efenim. artık giriş 2 gb ram ve min. 4 çekirdekli işlemci 720p ekran 3000 mah batarya ve 600 tl civarı fiyat.
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exterminant 2 yıl
azalmasın mı giriş seviyesi telefonlar kendini zor açıp kapatıyor zaten
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onsos1100 2 yıl
Yakınlarıma sorduklarında giriş seviyesi telefonları asla tavsiye etmiyorum.
Aldığınız telefonun en az 2 yıl ömrü olmalı.
Türkiye de giriş seviyesi telefon alıp da 2 sene kullananı görmek mümkün değil.
Genelde giriş seviyesi telefonu sağdan soldan pahalıya alıp ekranını kırıp 3 ay sonra yeniden alıyorlar. Telefon alıcaklar 900-1400 lira arası telefonlara yönelmelidir.
Telefonun bir değeri ve bir kalitesi olmalı...
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kadirirdem 2 yıl
Asgari ücretlisinden zenginine İphone'dan geçilmiyor ondandır...
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Stand Alone 2 yıl
Asgari ücretlinin iPhone kullandığı ülkeyiz, normal.
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