Giriş seviyesi telefonlara talep azalıyor

Kar marjı hemen hiç olmamasına ve sürümden kazandırmasına rağmen giriş seviyesi telefonlara bir dönem ilgi çok büyüktü. Gelişmekte olan ülke pazarlarında ilk akıllı telefon kullanıcılarının çok ucuz olan giriş seviyesine yönelmesi bunun en büyük sebebiydi. Şimdi durum tersine dönüyor.

Kar Marjı Öne Çıkmaya Başladı

Tedarik zinciri firmalardan gelen bilgilere göre gelişmekte olan ülke pazarlarında giriş seviyesi 3G ve 4G telefonlara olan ilgi düşmeye başladı. Bunun sonucunda da telefon üreticileri yonga siparişlerini azaltma yoluna gidiyor. Önemli miktarda yonganın stoklarda beklediği dile getiriliyor. Bunların içerisinde işlemci, ekran sürücüsü gibi devreler yer alıyor.

Giriş seviyesine azalan ilginin en büyük sebebi güçlü ABD doları nedeniyle ortalama fiyatların artış göstermeye başlaması. Bu nedenle tüketici de artık satın alma kararını erteliyor ve mevcut telefonuyla devam etmeyi tercih ediyor. Güney Amerika, Ortadoğu, Doğu Avrupa, Güneydoğu Asya ve Afrika’daki telefon üreticilerinin giriş seviyesi üretimde azaltıma gittiği gelen bilgiler arasında.

Çinli Lenovo, Xiaomi, Meizu ve Hintli Micromaxx gibi pek çok üretici bilindiği üzere giriş seviyesinde başarılı akıllı telefonlar piyasaya sürüyordu. Bu sayede sürümden kazanıyor ve pazar payını de yukarıda tutuyordu ancak şimdi kar marjı öne çıkmaya başladı.

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Bunun haricinde orta ve üst seviye telefon üretiminde artış olduğu bilgisi var. Çin başta olmak üzere gelişmekte olan ülkelerdeki üreticiler artık kar marjının olduğu segmente ağırlık vermeye başladı. Bu bakımdan gelecek yıl içerisinde giriş seviyesi telefonlara olan ilginin daha da düşeceği öngörülüyor.