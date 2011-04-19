AMD, Radeon HD 6570 ve Radeon HD 6670 modellerini duyurdu

AMD bugün yaptığı resmi açıklamayla Radeon HD 6000 serisinin maliyet odaklı yeni modelleri olan Radeon HD 6570 ve Radeon HD 6670'i duyurdu. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Turks kod adlı yeni grafik yongasından güç alan DirectX 11 destekli ikinci nesil ekran kartları, referans tasarımda düşük profilli baskılı devre kullanıyor ve daha çok giriş seviyesi sistemleri ve medya bilgisayarlarını hedef alan bir portre çiziyorlar.

AMD'nin yeni kartlarından Radeon HD 6670, 480x paralel işlem birimi 24x doku ünitesi, 8x ROP birimi, 128-bit bellek veri yolu desteği ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesiyle geliyor. Rereferans tasarımda grafik işlemci hızı 800MHz, bellek frekansı ise 4000MHz olarak belirlenen ekran kartının yük altındaki güç tüketim değeri ise66 Watt olarak açıklandı. Daha düşük fiyatla sıunulan Radeon HD 6570 modeli ise 400x paralel işlem birimiyle geliyor. 128-bit bellek veri yolu desteğine ve üretici tercihine bağlı olarak 512MB GDDR5 ya da 1GB GDDR3 bellek kapasitesine sahip olan ekran kartı 650MHz GPU ve GDDR5 için 4000MHz, GDDR3 içinse 1800MHz bellek hızlarında çalışııyor. Teknik özelliklerinde kırpmaya bağlı olarak Radeon HD 6670 ile kıyaslandığında daha az güç tüketen Radeon HD 6570, GDDR5 konfigürasyonunda 60 Watt, GDDR3 konfigürasyonunda ise 44 Watt güç çekiyor.

Görüntü aktarımı için DVI, DisplayPort ve VGA konnektörlerini kullanan yeni modeller, Radeon HD 6000 serisinde kullanılan diğer GPU'lar için Unified Video Decoder 3 teknolojisi ile geliyor ve bu sayede 1080p video hızlandırmanın yanında Eyespeed teknolojisine ve Blu-ray 3D kullanımına olanak tanıyorlar. AMD'nin yeni kartlarından Radeon HD 6570 79 dolar, Radeon HD 6670 ise 99 dolar seviyesinden lanse edildi.