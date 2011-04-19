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Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AMD, Radeon HD 6570 ve Radeon HD 6670 modellerini duyurdu

8 yıl
23,9b
1
19
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD, Radeon HD 6570 ve Radeon HD 6670 modellerini duyurdu
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AMD bugün yaptığı resmi açıklamayla Radeon HD 6000 serisinin maliyet odaklı yeni modelleri olan Radeon HD 6570 ve Radeon HD 6670'i duyurdu. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Turks kod adlı yeni grafik yongasından güç alan DirectX 11 destekli ikinci nesil ekran kartları, referans tasarımda düşük profilli baskılı devre kullanıyor ve daha çok giriş seviyesi sistemleri ve medya bilgisayarlarını hedef alan bir portre çiziyorlar.

AMD'nin yeni kartlarından Radeon HD 6670, 480x paralel işlem birimi 24x doku ünitesi, 8x ROP birimi, 128-bit bellek veri yolu desteği ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesiyle geliyor. Rereferans tasarımda grafik işlemci hızı 800MHz, bellek frekansı ise 4000MHz olarak belirlenen ekran kartının yük altındaki güç tüketim değeri ise66 Watt olarak açıklandı. Daha düşük fiyatla sıunulan Radeon HD 6570 modeli ise 400x paralel işlem birimiyle geliyor. 128-bit bellek veri yolu desteğine ve üretici tercihine bağlı olarak 512MB GDDR5 ya da 1GB GDDR3 bellek kapasitesine sahip olan ekran kartı 650MHz GPU ve GDDR5 için 4000MHz, GDDR3 içinse 1800MHz bellek hızlarında çalışııyor. Teknik özelliklerinde kırpmaya bağlı olarak Radeon HD 6670 ile kıyaslandığında daha az güç tüketen Radeon HD 6570, GDDR5 konfigürasyonunda 60 Watt, GDDR3 konfigürasyonunda ise 44 Watt güç çekiyor.

Görüntü aktarımı için DVI, DisplayPort ve VGA konnektörlerini kullanan yeni modeller, Radeon HD 6000 serisinde kullanılan diğer GPU'lar için Unified Video Decoder 3 teknolojisi ile geliyor ve bu sayede 1080p video hızlandırmanın yanında Eyespeed teknolojisine ve Blu-ray 3D kullanımına olanak tanıyorlar. AMD'nin yeni kartlarından Radeon HD 6570 79 dolar, Radeon HD 6670 ise 99 dolar seviyesinden lanse edildi.

AMD, Radeon HD 6570 ve Radeon HD 6670 modellerini duyurdu
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andrev 6 yıl
beyler bi bilgisayar almak istiyorum özellikleri şunlar iş görür mü lütfen yardımcı olun..
İşlemci Markası INTEL
İşlemci Teknolojisi Intel® Core™ i3
İşlemci Numarası i3 2120
İşlemci Hızı 3.3 GHz
Hafıza (RAM) Kapasitesi 6 GB
Hafıza (RAM) Tipi DDR3
Hafıza Bus Hızı 1333 MHz
Disk Kapasitesi 500 GB
Ekran Kartı Hafızası 2 GB
Ekran Kartı Markası AMD
VGA Chipset Modeli AMD Radeon™ HD 6570
Optik Sürücü DVD±RW
İşletim Sistemi Win 7 Home Basic Tr
Ekran Kartı Tipi Paylaşımsız Hafıza
Disk Desteği SATA SATA

Sıkıntı Ekran kartından dolayı pek anlamadığımdan o konulardan..
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obsesif05 8 yıl
beyler arkadaşa hd 5750 önerdim oda fiyatının pahalı olduğunu 5670 alabileceğini söyledi bende al dedim yada nvdia 9800 gt al dedim onun eski bi kart ld. söyledi ve hd 5670 aldı sizce bu adam iyimi yaptı şimdi ? :)
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obsesif05 8 yıl
beyler arkadaşa hd 5750 önerdim oda fiyatının pahalı olduğunu 5670 alabileceğini söyledi bende al dedim yada nvdia 9800 gt al dedim onun eski bi kart ld. söyledi ve hd 5670 aldı sizce bu adam iyimi yaptı şimdi ? :)
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montevo 8 yıl
öyle demeyin caspera.tamam pc teknolojisidmnen anlamıyor ama çok güzel gençlik reklamı yapıyor.
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HaypurTiryading 8 yıl
Aha o üstteki saç kurutma makinesimi :D
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arseniCem 8 yıl
acaba benim e6300 1.8ghz@2,4ghz işlemcide darboğaz yapar mı bu 6670?
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Python 8 yıl
Low level bir kart htpc icin uygun amacida o zaten ancak ben salonuma kuracagim bir sistemde oncelik olarak alandan kisiyorum daha ufak olmasi icin islemciyi ona gore seciyorum kalkipta bole bir karti alip o fanin ziriltisini filmlerde falan cekecek halim yok fan zaten ufak ondan cikacak sesi tahmin bile etmek istemiyorum su kartlara adam gibi sogutma yapsalar fan ihtiyacini en aza indirgeseler hicte fena olmayacak
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hapocod 8 yıl
HD 6670 ekran kartının alınabilitesi bulunuyor.
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umutcanuygun 8 yıl
Casper falan 2500 tl ile kitler bu kartları :D
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heartwork 8 yıl

umutcanuygun

Casper falan 2500 tl ile kitler bu kartları :D

hd6570 c.e (casper edition)
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blackblood07 8 yıl

umutcanuygun

Casper falan 2500 tl ile kitler bu kartları :D

Arkadaş doğru söylemişsin aşağıdaki üründe kullanılıyor o kart.
Fiyatta baya yüksek

İncelede ondan sonra yorum yaparsın.

vatanbilgisayar.com/...

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peters 8 yıl
Kartların üstündeki soğutucuların yarısı kesilmiş gibi bakalım performansları nasıl olur.Heralde kullanım amacına bağlı olarak da c.f desteği bulunmuyor.
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UzmaN345 8 yıl
80 dolara alınan tamamen masa ustu için tasarlanmış hiç oyun oynamıyan sade yüksek çözunurluk ve HD film için; 100 dolarlık ise arada sırada oyun oynuyan için tasarlanmış fiyatlar güzel AMD yine nvidia fana sıkıştırdı vay haline
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Xagdas 8 yıl
Vayy arkadaşş...
Tam da Sony Betamax Player - HTPC mod projem için kart arıyodum.
Şuna karar vermiştim ama daha sonradan çok yetersiz gibi geldi gözüme.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

İncelemesi burda var (gerçi benimki O.C)...
Vaktimi ayırdım inceledim, vazgeçiyorum low profil kartlardan.
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