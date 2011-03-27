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AMD, Radeon HD 6790 modelini 31 Mart'ta lanse edecek

8 yıl
20,5b
1
30
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Çift grafik işlemcili Radeon HD 6990 modeliyle gündemde olan AMD, ilk detaylarını bir süre önce verdiğimiz Radeon HD 6790 modelini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Gelen bilgilere göre, AMD'nin orta segmentteki düşük maliyetli temsilcisi olarak pazara sürülecek Radeon HD 6790, Nvidia'nın GeForce GTX 550 Ti modeline rakip olacak.

Teknik özellikleri hakkında henüz çok fazla detayın bulunmadığı Radeon HD 6790 için Radeon HD 6850'de kullanılan Barts Pro GPU'sunun kırpılmış versiyonuna sahip olacağı yönünde bazı iddialar bulunuyor. 31 Mart'ta yani önümüzdeki Perşembe günü lanse edilmesi beklenen kartın son kullanıcı satış fiyatı ise 130 dolar civarında olacak.


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mo0rfin 8 yıl
Yurt dışı satış fiyatı bazı firmalar ile ülkemizdede geçerli olucaktır diye düşünüyorum
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DH Misafiri 8 yıl
lansman tarihi 05 Nisan'a ertelendi.
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L@civert 8 yıl
İlk parti 4770 ler y.dışından daha ucuz gelmişti yanlış hatırlamıyorsam.
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Rainbow6 8 yıl
test sonuclarini gormek lazim gtx460 dan yavas 130 dolar seviyesindeki butun kartlar cope arkadaslar hic tartismaya bile gerek yok cunku bu kartin yurt disi fiyati bundan bile ucuza bulunuyor
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barikat81 8 yıl
Bu demek oluyorki (((Radeon HD 6790 için Radeon HD 6850'de kullanılan Barts Pro GPU'sunun kırpılmış versiyonuna sahip olacağı yönünde bazı iddialar bulunuyor)))
6950de olduğu gibi 6970bios mod bunda,da olma ihtimali var sanırım :D
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turbocat1 8 yıl
yine gpu kırpılmasından söz ediliyor..... eğer 6850 deki gpu kullanılmışsa ve bundaki shaderlar kapatılmışsa yine üretim hatası olan shaderlar kapatıp 6790 gibi düşünülebilir......
siz siz olun kırpılmış gpulu modelleri almayın........
sonra birileri kanınıza girip bios mode Turkish versiyon.................



6790 alacağınıza 6830 alınız........ o modelin kırpılmamış olması lazım zaten 6830 250-260 tlyi geçmeyebilir........ şu an eli kulağında olabilir ve her an çıkabilir.......
ama bakalım 6790 bir gelsinki testleri görelim ve shaderlar kapatılmışmı kapatılmamış mı anlarız.......
ne zaman üretim hatası olsa adamlar bozuk shaderları kapatıyorlar......
benim merak ettiğim shaderların %99 u hatalı olursa ve ati amd bunları kapatıp kalan %1 lik çalışan shaderlar için ne model adı verirdi gpuya ve bunu sunarlarsada hiç şaşırmazdım



ati amd 3131 modeli............


cenabettir yaklaşmayınız


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Furkan! 8 yıl
5770 den terfi edilecek bi kart değil anlaşılan
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Pandemic 8 yıl
Bence 128 bit olur, 1 gb ddr 5 ile. 800 ya da 920 ALU ile gelebilir.
5770 den %10 hızlı olur bence
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bkadem 8 yıl

Pandemic

Bence 128 bit olur, 1 gb ddr 5 ile. 800 ya da 920 ALU ile gelebilir.

5770 den %10 hızlı olur bence





%10'luk fark için üretim yapacaklarını zannetmiyorum. Bana kalırsa %20 ve yukarısı.
Belki overclock'la 6850'yi yakalayabilir. Benim bütçeme uygun olacağını düşünüyorum.
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dhsacit 8 yıl
kırpılmıs kartaların oc potansiyeli hep yüksektir en basit örnek hd 5770 hd 5750 gibi bi oc yapıyon 2 fps gerisinden geliyor gibi
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Hobar 8 yıl
4830 u emekli etmenin vakti geliyor
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Malkavian 8 yıl
neden 6790 ??
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M@U 8 yıl
HD5830 performansını artık hak ettiği fiyata alabileceğiz demek.
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Man From Atlantis 8 yıl
benim düşünceme göre barts kullanılacaksa 6830 olması daha doğru olabilirdi..
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