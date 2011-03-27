AMD, Radeon HD 6790 modelini 31 Mart'ta lanse edecek

Çift grafik işlemcili Radeon HD 6990 modeliyle gündemde olan AMD, ilk detaylarını bir süre önce verdiğimiz Radeon HD 6790 modelini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Gelen bilgilere göre, AMD'nin orta segmentteki düşük maliyetli temsilcisi olarak pazara sürülecek Radeon HD 6790, Nvidia'nın GeForce GTX 550 Ti modeline rakip olacak.

Teknik özellikleri hakkında henüz çok fazla detayın bulunmadığı Radeon HD 6790 için Radeon HD 6850'de kullanılan Barts Pro GPU'sunun kırpılmış versiyonuna sahip olacağı yönünde bazı iddialar bulunuyor. 31 Mart'ta yani önümüzdeki Perşembe günü lanse edilmesi beklenen kartın son kullanıcı satış fiyatı ise 130 dolar civarında olacak.