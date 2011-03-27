AMD, Radeon HD 6790 modelini 31 Mart'ta lanse edecek

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Çift grafik işlemcili Radeon HD 6990 modeliyle gündemde olan AMD, ilk detaylarını bir süre önce verdiğimiz Radeon HD 6790 modelini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Gelen bilgilere göre, AMD'nin orta segmentteki düşük maliyetli temsilcisi olarak pazara sürülecek Radeon HD 6790, Nvidia'nın GeForce GTX 550 Ti modeline rakip olacak.
Teknik özellikleri hakkında henüz çok fazla detayın bulunmadığı Radeon HD 6790 için Radeon HD 6850'de kullanılan Barts Pro GPU'sunun kırpılmış versiyonuna sahip olacağı yönünde bazı iddialar bulunuyor. 31 Mart'ta yani önümüzdeki Perşembe günü lanse edilmesi beklenen kartın son kullanıcı satış fiyatı ise 130 dolar civarında olacak.
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6950de olduğu gibi 6970bios mod bunda,da olma ihtimali var sanırım :D
siz siz olun kırpılmış gpulu modelleri almayın........
sonra birileri kanınıza girip bios mode Turkish versiyon.................
6790 alacağınıza 6830 alınız........ o modelin kırpılmamış olması lazım zaten 6830 250-260 tlyi geçmeyebilir........ şu an eli kulağında olabilir ve her an çıkabilir.......
ama bakalım 6790 bir gelsinki testleri görelim ve shaderlar kapatılmışmı kapatılmamış mı anlarız.......
ne zaman üretim hatası olsa adamlar bozuk shaderları kapatıyorlar......
benim merak ettiğim shaderların %99 u hatalı olursa ve ati amd bunları kapatıp kalan %1 lik çalışan shaderlar için ne model adı verirdi gpuya ve bunu sunarlarsada hiç şaşırmazdım
ati amd 3131 modeli............ cenabettir yaklaşmayınız
5770 den %10 hızlı olur bence
%10'luk fark için üretim yapacaklarını zannetmiyorum. Bana kalırsa %20 ve yukarısı.
Belki overclock'la 6850'yi yakalayabilir. Benim bütçeme uygun olacağını düşünüyorum.