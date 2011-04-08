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Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AMD Radeon HD 6790'ın bazı örnekleri 24 ROP birimiyle geliyor

8 yıl
14,8b
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19
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD Radeon HD 6790'ın bazı örnekleri 24 ROP birimiyle geliyor
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AMD daha önce Radeon HD 4830 modelinde yaşadığı spesifikasyon karışıklığının bir benzerini şimdi de Radeon HD 6790 ile yaşıyor. Hatırlanacağı üzere Radeon HD 4830 tabanlı ekran kartlarının bir kısmında paralel işlemci sayısı 80x eksik geliyordu. Yine yakın zamanda Radeon HD 6850 tabanlı bazı modeller de Barts GPU tasarımının orjinalindeki gibi 1120x paralel işlem birimi olduğu anlaşılmıştı. Radeon HD 6790 için yaşanan yeni gelişme ise ROP sayısıyla ilgili. AMD'nin yeni Barts LE GPU'sunu kullanan DirectX 11 destekli ikinci nesil ekran kartı, resmi olarak 16x ROP birimiyle lanse edilirken, bazı partilerde 24x ROP birimine yer verildiği ortaya çıktı. Bilindiği üzere Barts GPU tasarımının orjinalinde 32x ROP birimi bulunuyor ve hem Radeon HD 6850 hem de Radeon HD 6870 modellerinin her ikisi de ROP birimlerinin tamamından faydalanabiliyor.

AMD tarafında durum henüz netlik kazanmamakla birlikte firmanın yakında konuyla ilgili resmi açıklama yapacağı belirtiliyor. Öte taraftan AMD tabanlı ekran kartı üreticilerinin bir kısmı 24x ROP birimiyle gelen Radeon HD 6790'a sahip olduğuklarını doğruluyorlar. Hatırlanacağı üzere AMD, Barts LE GPU'sundaki sınırlamaların donanımsal olduğunu ve BIOS güncellemesi gibi yazılımsal yöntemlerle açılamayacaklarını belirtmişti. Anlaşıldığı kadarıyla AMD ile TSMC veya iş ortakları arasında bir anlaşmazlık söz konusu olabilir yani üretilen Barts LE GPU'larının bir kısmı hatalı olarak daha yüksek ROP birimi aktif olacak şekilde üretilmiş olabilir.

AMD Radeon HD 6790'ın bazı örnekleri 24 ROP birimiyle geliyor
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Rainbow6 8 yıl
Bu ekran kartinin test sonuclarini inceledim yani bu AMD iyice sapsala dondu nedir anlamadim 150 dolarlik ekran karti (amerka fiyati ) sonuc berbat sagolsun AMD sayesinde gtx460 768 ve 1 gb ramli modellerin 10 dolar fiyati artti neye neye gore rakip kart cikariyo bu firma anlamis degilim surucu grubuda iyi degil amd nin ozellikle cikardigi kartlari cabucak terk ettiginide dusunursek surucuylede tekmeleyemez bu karti .. ben yerinizde olsam goz ardi ederdim bu karti bisi vaad etmiyor
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GuitarMania 8 yıl

Rainbow6

Bu ekran kartinin test sonuclarini inceledim yani bu AMD iyice sapsala dondu nedir anlamadim 150 dolarlik ekran karti (amerka fiyati ) sonuc berbat sagolsun AMD sayesinde gtx460 768 ve 1 gb ramli modellerin 10 dolar fiyati artti neye neye gore rakip kart cikariyo bu firma anlamis degilim surucu grubuda iyi degil amd nin ozellikle cikardigi kartlari cabucak terk ettiginide dusunursek surucuylede tekmeleyemez bu karti .. ben yerinizde olsam goz ardi ederdim bu karti bisi vaad etmiyor


Ne kadar saçma bi yorum yapmışsın arkadaşım ya. Biraz inceleseydin bu kartın muadilinin GTX 460 değil 550 Tİ olduğunu anlardın. Kaldı ki GTX 460'a bile yaklaşabilen bir kart. Fiyatı iyi tutulduğu takdirde her türlü istekleri karşılayacaktır..
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servetportakal 8 yıl
peki bu rop nedir, ne işe yarar, az olsa ne olur, çok olsa ne olur ?
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OverClocK1ng 8 yıl
hkndvc
peki bu rop nedir, ne işe yarar, az olsa ne olur, çok olsa ne olur ?

İşte bakın kardeşim. Görüyorsunuz.

Yukarıdaki haber öyle bir şekilde yazılmış ki sanki 16 yerine 24 olması kötü bir şeymiş gibi.
-------------
- "Hatalı olarak 24 ROP olacak şekilde üretilmiş.."
- "Anlaşmazlıktan dolayı"
-------------

İşte haberde böyle yukarıda yazdığı gibi "hatalı" falan gibi kelimeler kullanılınca bunu okuyan ve fazla bilgisi olmayan insanlar
"Aaa AMD kötü, kaka, hatalıymış, bozuk bunlar" deyip yanlış fikirlere kapılır.

Öyle yanlış lanse ediliyor ki saşıyorum. Oysa yukarıda olan olan resmen veli nimet.
Aynı paraya daha hızlı kart alıyorsun.

Halbuki daha farklı yazılabilirdi...
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GuitarMania 8 yıl
Şu AMD'nin lanse ettiği hiçbir ürün tam değil. Ya işlemci çekirdeği açılır ya shader açılır. Şimdi de rop biriminde bi karmaşa var. Ama bu durum çok hoşuma gidiyo ya
Bu yüzden AMD'yi seviyorum çünkü ürün dengesizliği bana yarıyo
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Father Torque 8 yıl
Dengesizlik fazlalık şeklindeyse sorun olmuyor ancak bazen bazı özellikler belirtilenden eksik gelebiliyor (örneğin 6850)
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