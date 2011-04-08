AMD Radeon HD 6790'ın bazı örnekleri 24 ROP birimiyle geliyor

AMD daha önce Radeon HD 4830 modelinde yaşadığı spesifikasyon karışıklığının bir benzerini şimdi de Radeon HD 6790 ile yaşıyor. Hatırlanacağı üzere Radeon HD 4830 tabanlı ekran kartlarının bir kısmında paralel işlemci sayısı 80x eksik geliyordu. Yine yakın zamanda Radeon HD 6850 tabanlı bazı modeller de Barts GPU tasarımının orjinalindeki gibi 1120x paralel işlem birimi olduğu anlaşılmıştı. Radeon HD 6790 için yaşanan yeni gelişme ise ROP sayısıyla ilgili. AMD'nin yeni Barts LE GPU'sunu kullanan DirectX 11 destekli ikinci nesil ekran kartı, resmi olarak 16x ROP birimiyle lanse edilirken, bazı partilerde 24x ROP birimine yer verildiği ortaya çıktı. Bilindiği üzere Barts GPU tasarımının orjinalinde 32x ROP birimi bulunuyor ve hem Radeon HD 6850 hem de Radeon HD 6870 modellerinin her ikisi de ROP birimlerinin tamamından faydalanabiliyor.

AMD tarafında durum henüz netlik kazanmamakla birlikte firmanın yakında konuyla ilgili resmi açıklama yapacağı belirtiliyor. Öte taraftan AMD tabanlı ekran kartı üreticilerinin bir kısmı 24x ROP birimiyle gelen Radeon HD 6790'a sahip olduğuklarını doğruluyorlar. Hatırlanacağı üzere AMD, Barts LE GPU'sundaki sınırlamaların donanımsal olduğunu ve BIOS güncellemesi gibi yazılımsal yöntemlerle açılamayacaklarını belirtmişti. Anlaşıldığı kadarıyla AMD ile TSMC veya iş ortakları arasında bir anlaşmazlık söz konusu olabilir yani üretilen Barts LE GPU'larının bir kısmı hatalı olarak daha yüksek ROP birimi aktif olacak şekilde üretilmiş olabilir.