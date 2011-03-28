AMD Radeon HD 6790'ın teknik özellikleri detaylandı; 800x paralel işlem birimi ve 256-bit

AMD'nin orta segment için hazırladığı ve yakında duyurmayı planladığı Radeon HD 6790 modeline ilişkin teknik özellikler detaylandı. Daha önce de belirttiğimiz gibi Radeon HD 6850'ye güç veren Barts Pro grafik yongasının kırpılmış versiyonuna (Barts LE) sahip olan yeni model, Nvidia'nın GeForce GTX 550 Ti çözümüne karşı konumlandırılacak.

Gün ışığına çıkan bilgilere göre Radeon HD 6790, 800x paralel işlem birimine sahip. AMD'nin Radeon HD 6900 serisi öncesinde takip ettiği geleneksel VLIW5 tasarımını temel alan Barts LE GPU'su, Barts Pro'dan farklı olarak 12 yerine 10 SM ünitesi ile geiyor. Tabi yapılan kırpılmaya bağlı olarak paralel işlemci sayısına ek olarak diğer birimlerde de değişiklik olduğunu görüyoruz. Radeon HD 6850'den farklı olarak 48 yerine 40x doku ünitesine sahip olan HD 6790'ın ROP sayısı ise diğer modeller gibi 32.

256-bit bellek veri yolu desteğine sahip olan Radeon HD 6790, 1GB GDDR5 bellek kapasitesiyle geliyor. Grafik işlem birimi 840MHz'de çalışan ekran kartında, bellekler ise 4200MHz'de görev yapıyor. Bellek bant genişliği 134.4 GB/saniye olarak bildirilen kartın doku doldurma performansı ise 33.6 Gtexel/saniye olarak açıklanıyor.

Üzerinde iki adet 6pin güç konnektörü bulunan kart, performans olarak Radeon HD 6850'nin gerisinde olmakla birlikte güç tüketim değerleri açısından Radeon HD 6870 ile benzer seviyede yer alacak gibi görünüyor. Zira Nordic Hardware sitesinin haberine göre Radeon HD 6790 yük altında 150 Watt güç tüketecek.

Tasarım olarak Radeon HD 6800 serisinin diğer üyeleriyle benzer olması beklenen Radeon HD 6790 için AMD'nin, iş ortaklarına herhangi bir tasarım sınırlaması getirmesi de beklenmiyor. Henüz resmi olarak doğrulanmasa da 130 dolar seviyesinden sunulması beklenen kartın, 31 Mart olarak belirtilen çıkış tarihinin de 5 Nisan'a ertelendiği bildiriliyor.