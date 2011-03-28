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AMD Radeon HD 6790'ın teknik özellikleri detaylandı; 800x paralel işlem birimi ve 256-bit

8 yıl
26,3b
1
33
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin orta segment için hazırladığı ve yakında duyurmayı planladığı Radeon HD 6790 modeline ilişkin teknik özellikler detaylandı. Daha önce de belirttiğimiz gibi Radeon HD 6850'ye güç veren Barts Pro grafik yongasının kırpılmış versiyonuna (Barts LE) sahip olan yeni model, Nvidia'nın GeForce GTX 550 Ti çözümüne karşı konumlandırılacak.

Gün ışığına çıkan bilgilere göre Radeon HD 6790, 800x paralel işlem birimine sahip. AMD'nin Radeon HD 6900 serisi öncesinde takip ettiği geleneksel VLIW5 tasarımını temel alan Barts LE GPU'su, Barts Pro'dan farklı olarak 12 yerine 10 SM ünitesi ile geiyor. Tabi yapılan kırpılmaya bağlı olarak paralel işlemci sayısına ek olarak diğer birimlerde de değişiklik olduğunu görüyoruz. Radeon HD 6850'den farklı olarak 48 yerine 40x doku ünitesine sahip olan HD 6790'ın ROP sayısı ise diğer modeller gibi 32.

256-bit bellek veri yolu desteğine sahip olan Radeon HD 6790, 1GB GDDR5 bellek kapasitesiyle geliyor. Grafik işlem birimi 840MHz'de çalışan ekran kartında, bellekler ise 4200MHz'de görev yapıyor. Bellek bant genişliği 134.4 GB/saniye olarak bildirilen kartın doku doldurma performansı ise 33.6 Gtexel/saniye olarak açıklanıyor.

Üzerinde iki adet 6pin güç konnektörü bulunan kart, performans olarak Radeon HD 6850'nin gerisinde olmakla birlikte güç tüketim değerleri açısından Radeon HD 6870 ile benzer seviyede yer alacak gibi görünüyor. Zira Nordic Hardware sitesinin haberine göre Radeon HD 6790 yük altında 150 Watt güç tüketecek.

Tasarım olarak Radeon HD 6800 serisinin diğer üyeleriyle benzer olması beklenen Radeon HD 6790 için AMD'nin, iş ortaklarına herhangi bir tasarım sınırlaması getirmesi de beklenmiyor. Henüz resmi olarak doğrulanmasa da 130 dolar seviyesinden sunulması beklenen kartın, 31 Mart olarak belirtilen çıkış tarihinin de 5 Nisan'a ertelendiği bildiriliyor.


 HD 6790 HD 6850
GPU Barts LE Barts Pro  
Üretim Teknolojisi 40nm 40nm  
Zar Boyutu
 255 mm2 255 mm2  
Transistör Sayısı 1.7 Billion 1.7 Billion  
SM Üniteleri 10
 12
  
Paralel İşlemci S. 800
 960
  
GPU Hızı
 840 MHz 775 MHz  
Hesaplama Gücü 1.34 TFLOPs 1.5 TFLOPs  
Doku Ünitesi
 40 48
  
Doku Doldurma 33.6 Gtexel/s 37.2 Gtexel/s  
ROP 32
 32
  
Bellek Tipi GDDR5 GDDR5  
Bellek Kapasitesi 1GB 1GB  
Bellek Hızı 4200MHz 4000MHz  
Bellek Veri Yolu
 256-bit 256-bit  
Bellek Bantgenişliği 134.4 GB/s 128 GB/s  
Güç Konnektörü
 2 x 6-pin 1 x 6-pin  
Güç Tüketimi 19/150W 19/129W  

http://www.nordichardware.com/news/71-graphics/42743-exclusive-radeon-hd-6790-based-on-barts-le-with-800-sps.html Yorum Yaz
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Necessa®i 8 yıl
fiyat-tasarım-özellik bakımından niteliklere tamamen uygun
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sonalp 8 yıl
izin aldınız mı ? sonra ağlamayın kullanıcılara AMD kızıyo diye...
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taners9 8 yıl
Kırpılmış versiyonlardan ne zaman hayır geldi ki? gtx465, 5830, 4730 v.b. Hepsi fazla güç tüketen, fazla ısınan, bir üst kart ile arasında fiyat farkı çok az olan ve birkaç ay içinde yerine yeni model kart çıkıp tarihin tozlu sayfalarına gömülen kartlar. Mümkünse birşey kırpmasınlar.
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Father Torque 8 yıl
6790'daki çift 6pinlik giriş olayına mana veremiyorum. Tek başına bir 6 pinlik giriş 75W enerji sağlıyor. Aynı şekilde PCI-E 1 de 75W enerji saylayabiliyor. Bu durumda ikinci 6 pinlik giriş daha çok OC için ayrılmış olmalı diye düşünüyorum. Ancak aynı kartı PCI-E 2.0 destekli bir slota takarsak sırf slot 150W enerji sağlayabiliyor. Artık günümüzde PCI-E 2.0 destekli anakartların çoğunluğu oluşturduğu düşünülürse ikinci 6 pinlik giriş bana son derece gereksiz geliyor. Ya kart söylendiğinden fazla enerji harcayacak ya da OC konusunda son derece yetenekli bir kart geliyor diyebiliriz.
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gserkan_gs 8 yıl
550 ti ye mi rakip olur peh güldürmeyin beni ya 550 ti önce 5770 i geçsinden sonra 6790 a rakip olsun bu ekran kartı gtx460 a yakın performans verir büyük ihtimalle ve fiyatıda iyi olursa f/p kartı olur
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mav1li 8 yıl
Bence hd4730 ve hd5830 un yanına takoz arkadaş geliyor.
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NeloAngelo 8 yıl
fiyatı ucuz olursa çok güzel olur 320tl falan yoksa hd6850 yakın fiyata kimse almaz az daha para veririm hd6850 alırım 360 tl falan olursa gtx550ti gibi olmasın f/p dediler kart 400 tl çıktı
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bkadem 8 yıl
Haberde bir yanlışlık olmalı, çünkü aynı gpunun kırpılmış ve saat hızı düşük olan bir modelin kendi üstündeki bir model'den yüksek harcaması pek doğru durmuyor.
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(((TeAcHeR))) 8 yıl

bkadem

Haberde bir yanlışlık olmalı, çünkü aynı gpunun kırpılmış ve saat hızı düşük olan bir modelin kendi üstündeki bir model'den yüksek harcaması pek doğru durmuyor.

5830???????????????????
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NinjaNejat 8 yıl
Zaten gpu aynı gpu saat hızı daha yüksek olduğu için daha fazla tüketiyor 6850de aynı hızlarda 150W tüketir. Tahminimce çokta güçsüz olmayack aynı saat hızlarında 6850nin hemen peşinden gelir. 275TL olsa tadından yenmez yeni f/p kralı olur.

6850 @860/4400
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krmtrylcn 8 yıl
2 adet 6 pinmi yazıyor benmi yanlış okuyorum :D
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ilgezer 8 yıl

_kerem

2 adet 6 pinmi yazıyor benmi yanlış okuyorum :D


bir yandan kartın temel ünitelerinden kırpıp diğer yandan performansı artırmaya çalışınca ortaya böyle bir tablo çıkıyor
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mo0rfin 8 yıl
@AnarcHiest evet varmış ama kart indirimli fiyattan satılıyor, param olsa alırdım ama hala biriktirmekle uğraşıyorum. Paranın gözü kör olsun :D
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djduke 8 yıl
tablo güzel.Testleri bekelyelim görelim. gpu ve bellek hızı 6850 den yuksek bence yakın bir performans vericekmiş gibi durmakta
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