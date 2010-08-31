AMD Radeon HD 6850, Radeon HD 5870'ten yavaş olacak

DirectX 11 destekli ikinci nesil ekran kartlarını Ekim ayı ile birlikte duyurmaya hazırlanan AMD, yeni nesil ekran kartlarında yüksek performanslı modelleri oluşturacak Radeon HD 6800 serisini ise Kasım ayında lanse edecek. Daha önceki haberlerimizde de verdiğimiz bu detayadan sonra, ekran kartı üreticilerinden yeni bilgiler de gelmeye başladı. Bir süredir ATi Radeon HD 6870'e ait olduğu iddia edilen bazı test sonuçları elden ele dolaşmakla birlikte henüz bu konuda kesin gözüyle bakılan net bir gelişme bulunmuyor. GPU-Z görüntüsü için uygulamanın geliştiricisi olan Wizzard rumuzlu yazılımcı (aynı zamanda techpowerup sitesinin kurucusu), ATi Radeon HD 6870'e ait GPU-Z görüntüsünde, "fake" olarak nitelendirilebilecek bir detay bulunmadığını fakat, kart hakkında "vardır ya da yoktur" gibi net ifadeler söylemeyeceğini, açıklamasının yanlış anlaşılmaması gerektiğini belirtiyor.

Ekran kartı üreticilerinden aldığımız bilgilere göre, ATi Radeon HD 6800 serisinin, yerini alacağı Radeon HD 5800 serisine göre performans sıralaması da şekilleniyor. Gelen bilgilere göre ATi Radeon HD 5970, çift GPU'lu yeni bir model gelene kadar -ki kod adı Anitelles olan bu model Aralık ayında gelecek- en hızlı AMD çözümü olmayı sürdürecek. Cayman XT kod adlı grafik yongaısını kullanan Radeon HD 6870'in Radeon HD 5870'ten hızlı, Radeon HD 5970'ten ise yavaş ama yakın performans sergileyeceği belirtiliyor. Dikkat çekici olan önemli bir detay ise Cayman Pro kod adını taşıyan Radeon HD 6850 modelinin, Radeon HD 5850'den hızlı olup Radeon HD 5870'ten yavaş olacağı yönündeki sıralama. AMD Radeon HD 6800 serisiyle ilgili olarak üreticilerle yakın temasımız devam ediyor, teknik özellikler ve diğer detaylar hakkında bilgiler geldikçe paylaşmaya devam edeceğiz.