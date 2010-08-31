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AMD Radeon HD 6850, Radeon HD 5870'ten yavaş olacak

8 yıl
21,6b
1
55
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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DirectX 11 destekli ikinci nesil ekran kartlarını Ekim ayı ile birlikte duyurmaya hazırlanan AMD, yeni nesil ekran kartlarında yüksek performanslı modelleri oluşturacak Radeon HD 6800 serisini ise Kasım ayında lanse edecek. Daha önceki haberlerimizde de verdiğimiz bu detayadan sonra, ekran kartı üreticilerinden yeni bilgiler de gelmeye başladı. Bir süredir ATi Radeon HD 6870'e ait olduğu iddia edilen bazı test sonuçları elden ele dolaşmakla birlikte henüz bu konuda kesin gözüyle bakılan net bir gelişme bulunmuyor. GPU-Z görüntüsü için uygulamanın geliştiricisi olan Wizzard rumuzlu yazılımcı (aynı zamanda techpowerup sitesinin kurucusu), ATi Radeon HD 6870'e ait GPU-Z görüntüsünde, "fake" olarak nitelendirilebilecek bir detay bulunmadığını fakat, kart hakkında "vardır ya da yoktur" gibi net ifadeler söylemeyeceğini, açıklamasının yanlış anlaşılmaması gerektiğini belirtiyor.

Ekran kartı üreticilerinden aldığımız bilgilere göre, ATi Radeon HD 6800 serisinin, yerini alacağı Radeon HD 5800 serisine göre performans sıralaması da şekilleniyor. Gelen bilgilere göre ATi Radeon HD 5970, çift GPU'lu yeni bir model gelene kadar -ki kod adı Anitelles olan bu model Aralık ayında gelecek- en hızlı AMD çözümü olmayı sürdürecek. Cayman XT kod adlı grafik yongaısını kullanan Radeon HD 6870'in Radeon HD 5870'ten hızlı, Radeon HD 5970'ten ise yavaş ama yakın performans sergileyeceği belirtiliyor. Dikkat çekici olan önemli bir detay ise Cayman Pro kod adını taşıyan Radeon HD 6850 modelinin, Radeon HD 5850'den hızlı olup Radeon HD 5870'ten yavaş olacağı yönündeki sıralama. AMD Radeon HD 6800 serisiyle ilgili olarak üreticilerle yakın temasımız devam ediyor, teknik özellikler ve diğer detaylar hakkında bilgiler geldikçe paylaşmaya devam edeceğiz.


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yerroner 8 yıl
8800 - 9800 gt ilişkisine çok benzer bir ilişki yaşayacaklar gibi. % 10-15 gibi hızlardan bahsediliyor. E zaten bir mimari 1 yıldan kısa sürede makyajlanıyorsa çok da fazla birşey beklemeyin. Ağzı burnu düzeltilmiş bir 58xx olacak bu seri gibi.
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Zero Limit 8 yıl
ya işte sürünen tesselation performansıyla milleti uyutup, şimdi 5xxx serisini olması gerektiği gibi çıkarıyolar işte. o boşlukta nvidia dan ciddi oranda pazar payını kaptı mı kaptı. onlar için önemli olan o.

daha doğrusu nvidia amd farketmez hepsinin amacı aynı
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lvlono 8 yıl
Aylar öncesinde haberi vardı bu konunun. Ati, Fermi'nin performansına göre seriyi güncelleyecekti. Ya 32-28Nm geçişi olacaktı, ya da belleklerin hızları veya veriyolu hızı arttılacaktı. Ati'nin mimariyi değiştirmeden seri ismini değiştirmesi, nVidia'nın başarısızlığındandır. Neticede GTX4xx serisi, Ati'nin 5xxx serisine göre çok çok üstün bir seri değil. Değilmi?
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Source 8 yıl
Yavaş değilde yakın performans sunacağını bekliyorum..
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berkelium 8 yıl
Açığa çıkan kesin olmayan bilgilere göre bunlara 5975-5875-5855 deseler daha iyi olurmuş.
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-dehşet- 8 yıl
Saçmalık.HD5870'i OC ile yakalayan HD5850 gibi bir kartın yerine hala OC yapılmadan HD5870'i geçemeyen bir kart çıkarmanın hiç bir mantıklı açıklaması yok.
HD6850'yi insanların tercih etmesi için bir sebep olması lazım.Başındaki 6 sayısının hatırına mı aldıracak bize AMD.
Ben haberin doğru olmadığına inanmak istiyorum.
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MxFxOx 8 yıl
kötü haber ...
iyi bir dx11 kart alırım diyordum yattı.
6000 performansları böyle olursa ben dahil millet nvidia yada 5000 serisi kartlara yöneleceklerdir.böylece 6000'ler yalnızca 5000'lerin ucuzlamasına vesile olmuş olacak.
ati6000 satacağını düşünuyorum.
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Batuist 8 yıl
olması gerekende buydu aslında...
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omer.f 8 yıl
Ama tesselation performansı olarak da 5870'in gerisinde kalacaksa hiç anlamlı bir kart olmayacaktır 6850.
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nassair 8 yıl
6870, 5970 yakın performans sergileyecekse, 6870 kırpılmış hali olacak 6850 nin 5870 in altında bir performans sergileyceğini düşünmüyorum
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yenerbalcı 8 yıl
AMD Radeon HD 6850, Radeon HD 5870'ten yavaş olacak


kart satma politikası 6xxx 6 yerine 5 yazın


4870 ........<<.......5850

5870 .........>.........6850


6xxx serisi hikaye oldu 6xxx serisini boşuna beklemeyin




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H.E.B Sup 8 yıl
Haberlerin doğru olduğunu zannederek olaya bakıcam.
1.Eğer 6850 5870 den yavaş olcaksa amd nin burda çok acayip bi satış politikası olduğu belli.
2.Eğer 6870 5970 e yakın veya eşitse asıl ilginçlik burda.6870 in yaptığı sıçrama çok daha yüksek boyutlarda.
3.Tabiki 6970 in de bomba bi kart olcağı kesin.Bu değerlerle.
4.Tesselation konusunda tam bilgi yok.Ama gördüğüm değerler 6870 in çok az miktarda 480 den geri kaldığı veya eşit olduğu.
5.Kartların fiyatları hakkında en ufak bilgi yok ama 5850 de çok ciddi indirim olcağını müjdeleyebilirim.Böylece 5870 ve 5850 alınabilir düzeye inecektir.
6.5970 6970 çıkana kadar yine lider konumda olcak ve 6970 tahminen %30-40 arası 5970 den iyi olabilir.
7.Bin lira üstü olan 5970 6970 çıktıktan sonra bin lira altına gerileyecek ve 6970 inde 1400-1600 arası gelmesini bekliyorum.
8.Fiyatlarda tabiki nvidianın politikilarıda rol oynayacaktır.
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No Way Out 8 yıl
Eğer haber gerçek ise; tek kelime ile SAÇMALIK.

AMD yeni seri çıkaracam diye eski seriden performans bakımından farkı olmayan kartlar çıkarıyor. Sırf ürün yelpazesi genişlesin ve rakibine karşı üstün olabilmesi için.

En azından 6xxx serisini bekleyim mi, diyordum kafamdaki bu sorular kayboldu.
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the enemy 8 yıl
6850'yi bekliyordum bende, olmadı şimdi
neyse en azından güç tüketimi ve sıcaklık değerleri düşük olsun
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hellteam 8 yıl
Bu iyi olmadı ,ama 5850 nin fiyatının düşmesi karta ihtiyacı olanlar için iyi bi seçenek olucaktır
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Luc4sHood 8 yıl
Dikkat çekici olan önemli bir detay ise Cayman Pro kod adını taşıyan Radeon HD 6850 modelinin, Radeon HD 5850'den hızlı olup Radeon HD 5870'ten yavaş olacağı yönündeki sıralama.
Buda bir stratejimidir acaba ?
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Zero Limit 8 yıl
abowww bi haber vardı 6870 in gtx480 karşısında ekstradan 5 takla atıyor denilen, niye olmasın, neden olmasın, olacak diyenler üzülcek şimdi
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