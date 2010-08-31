AMD Radeon HD 6850, Radeon HD 5870'ten yavaş olacak

DirectX 11 destekli ikinci nesil ekran kartlarını Ekim ayı ile birlikte duyurmaya hazırlanan AMD, yeni nesil ekran kartlarında yüksek performanslı modelleri oluşturacak Radeon HD 6800 serisini ise Kasım ayında lanse edecek. Daha önceki haberlerimizde de verdiğimiz bu detayadan sonra, ekran kartı üreticilerinden yeni bilgiler de gelmeye başladı. Bir süredir ATi Radeon HD 6870'e ait olduğu iddia edilen bazı test sonuçları elden ele dolaşmakla birlikte henüz bu konuda kesin gözüyle bakılan net bir gelişme bulunmuyor. GPU-Z görüntüsü için uygulamanın geliştiricisi olan Wizzard rumuzlu yazılımcı (aynı zamanda techpowerup sitesinin kurucusu), ATi Radeon HD 6870'e ait GPU-Z görüntüsünde, "fake" olarak nitelendirilebilecek bir detay bulunmadığını fakat, kart hakkında "vardır ya da yoktur" gibi net ifadeler söylemeyeceğini, açıklamasının yanlış anlaşılmaması gerektiğini belirtiyor.
Ekran kartı üreticilerinden aldığımız bilgilere göre, ATi Radeon HD 6800 serisinin, yerini alacağı Radeon HD 5800 serisine göre performans sıralaması da şekilleniyor. Gelen bilgilere göre ATi Radeon HD 5970, çift GPU'lu yeni bir model gelene kadar -ki kod adı Anitelles olan bu model Aralık ayında gelecek- en hızlı AMD çözümü olmayı sürdürecek. Cayman XT kod adlı grafik yongaısını kullanan Radeon HD 6870'in Radeon HD 5870'ten hızlı, Radeon HD 5970'ten ise yavaş ama yakın performans sergileyeceği belirtiliyor. Dikkat çekici olan önemli bir detay ise Cayman Pro kod adını taşıyan Radeon HD 6850 modelinin, Radeon HD 5850'den hızlı olup Radeon HD 5870'ten yavaş olacağı yönündeki sıralama. AMD Radeon HD 6800 serisiyle ilgili olarak üreticilerle yakın temasımız devam ediyor, teknik özellikler ve diğer detaylar hakkında bilgiler geldikçe paylaşmaya devam edeceğiz.
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daha doğrusu nvidia amd farketmez hepsinin amacı aynı
HD6850'yi insanların tercih etmesi için bir sebep olması lazım.Başındaki 6 sayısının hatırına mı aldıracak bize AMD.
Ben haberin doğru olmadığına inanmak istiyorum.
iyi bir dx11 kart alırım diyordum yattı.
6000 performansları böyle olursa ben dahil millet nvidia yada 5000 serisi kartlara yöneleceklerdir.böylece 6000'ler yalnızca 5000'lerin ucuzlamasına vesile olmuş olacak.
ati6000 satacağını düşünuyorum.
kart satma politikası 6xxx 6 yerine 5 yazın
4870 ........<<.......5850
5870 .........>.........6850
6xxx serisi hikaye oldu 6xxx serisini boşuna beklemeyin
1.Eğer 6850 5870 den yavaş olcaksa amd nin burda çok acayip bi satış politikası olduğu belli.
2.Eğer 6870 5970 e yakın veya eşitse asıl ilginçlik burda.6870 in yaptığı sıçrama çok daha yüksek boyutlarda.
3.Tabiki 6970 in de bomba bi kart olcağı kesin.Bu değerlerle.
4.Tesselation konusunda tam bilgi yok.Ama gördüğüm değerler 6870 in çok az miktarda 480 den geri kaldığı veya eşit olduğu.
5.Kartların fiyatları hakkında en ufak bilgi yok ama 5850 de çok ciddi indirim olcağını müjdeleyebilirim.Böylece 5870 ve 5850 alınabilir düzeye inecektir.
6.5970 6970 çıkana kadar yine lider konumda olcak ve 6970 tahminen %30-40 arası 5970 den iyi olabilir.
7.Bin lira üstü olan 5970 6970 çıktıktan sonra bin lira altına gerileyecek ve 6970 inde 1400-1600 arası gelmesini bekliyorum.
8.Fiyatlarda tabiki nvidianın politikilarıda rol oynayacaktır.
AMD yeni seri çıkaracam diye eski seriden performans bakımından farkı olmayan kartlar çıkarıyor. Sırf ürün yelpazesi genişlesin ve rakibine karşı üstün olabilmesi için.
En azından 6xxx serisini bekleyim mi, diyordum kafamdaki bu sorular kayboldu.
neyse en azından güç tüketimi ve sıcaklık değerleri düşük olsun
Buda bir stratejimidir acaba ?